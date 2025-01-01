DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de DonnéesCListGetPrevNode 

GetPrevNode

Retourne l'élément précédent de la liste.

CObject*  GetPrevNode()

Valeur de Retour

Pointeur sur l'élément précédent de la liste, NULL si un pointeur ne peut pas être retourné.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CList::GetPrevNode()
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      return
     } 
   //--- ajoute des éléments dans la liste 
   //--- . . . 
   CObject *object=list.GetPrevNode(); 
   if(object==NULL
     { 
      printf("Get node error"); 
      delete list; 
      return
     } 
   //--- utilisation de l'élément 
   //--- . . . 
   //--- ne pas supprimer l'élément
   //--- supprime la liste 
   delete list; 
  } 