Auto Grid trades
- Utilidades
- Makarii Gubaydullin
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Auto Grid: creación automatizada de órdenes en grid basada en sus operaciones existentes.
Automatice estrategias de trading complejas con sistemas de grid sofisticados que detectan nuevas posiciones y crean automáticamente arrays de órdenes optimizadas.
Utilidad multifuncional: 66+ funciones, incluyendo la herramienta Auto Grid | contácteme si tiene alguna pregunta | Versión para MT5
A. Detección y Monitoreo Inteligente de Operaciones:
- Escaneo de símbolos específicos o cartera completa
- Detección avanzada de tipos de órdenes con categorización precisa
- Inicio de monitoreo estratégico: inmediato, retardado o basado en condiciones
- Integración de número mágico para compatibilidad con estrategias algorítmicas
B. Configuración Sofisticada de Grid:
- Colocación Estratégica de Órdenes: Múltiples metodologías de posicionamiento
- Lógica de Dirección Inteligente: Creación de órdenes en la misma, opuesta o basada en el mercado
- Cantidad de Órdenes de Precisión: Densidad y estructura de grid personalizable
- Sistemas de Offset Avanzados: Espaciado fijo o progresión porcentual dinámica
- Gestión Integral de Niveles: Herencia de SL/TP con consistencia de tamaño o precio
- Dimensionamiento de Lotes Sofisticado: Fijo, aumento progresivo o reducción estratégica
- Control de Expiración: Plazos personalizados o herencia de órdenes originales
C. Automatización Avanzada de Estrategias de Salida:
- Múltiples metodologías de cierre para ejecución precisa de estrategias
- Terminación basada en condiciones con opciones de trigger integrales
- Optimización de cartera con sistemas de preservación de mejor entrada
Gestión Avanzada de Automatización
- Activación de estrategia con un clic con implementación inmediata
- Monitoreo integral de estado con informes detallados
- Sistema de preajustes para despliegue y optimización rápida de estrategias
Configuraciones de entrada adicionales (interfaz):
- Tamaño de fuente
- Tamaño del panel (porcentaje)
- Tema oscuro / claro
El Trading Algorítmico debe estar permitido.