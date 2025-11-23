Auto Grid trades

Auto Grid: creación automatizada de órdenes en grid basada en sus operaciones existentes.

Automatice estrategias de trading complejas con sistemas de grid sofisticados que detectan nuevas posiciones y crean automáticamente arrays de órdenes optimizadas.

    Utilidad multifuncional: 66+ funciones, incluyendo la herramienta Auto Grid  |  contácteme si tiene alguna pregunta  |  Versión para MT5

    A. Detección y Monitoreo Inteligente de Operaciones:

    1. Escaneo de símbolos específicos o cartera completa
    2. Detección avanzada de tipos de órdenes con categorización precisa
    3. Inicio de monitoreo estratégico: inmediato, retardado o basado en condiciones
    4. Integración de número mágico para compatibilidad con estrategias algorítmicas

    B. Configuración Sofisticada de Grid:

    1. Colocación Estratégica de Órdenes: Múltiples metodologías de posicionamiento
    2. Lógica de Dirección Inteligente: Creación de órdenes en la misma, opuesta o basada en el mercado
    3. Cantidad de Órdenes de Precisión: Densidad y estructura de grid personalizable
    4. Sistemas de Offset Avanzados: Espaciado fijo o progresión porcentual dinámica
    5. Gestión Integral de Niveles: Herencia de SL/TP con consistencia de tamaño o precio
    6. Dimensionamiento de Lotes Sofisticado: Fijo, aumento progresivo o reducción estratégica
    7. Control de Expiración: Plazos personalizados o herencia de órdenes originales

    C. Automatización Avanzada de Estrategias de Salida:

    • Múltiples metodologías de cierre para ejecución precisa de estrategias
    • Terminación basada en condiciones con opciones de trigger integrales
    • Optimización de cartera con sistemas de preservación de mejor entrada

    Gestión Avanzada de Automatización

    • Activación de estrategia con un clic con implementación inmediata
    • Monitoreo integral de estado con informes detallados
    • Sistema de preajustes para despliegue y optimización rápida de estrategias

    Configuraciones de entrada adicionales (interfaz):

    • Tamaño de fuente
    • Tamaño del panel (porcentaje)
    • Tema oscuro / claro

    El Trading Algorítmico debe estar permitido.

    Productos recomendados
    Virtual Collider Manual
    IPA Investments LTD
    Utilidades
    Virtual Collider Manual es un asistente de trading con un panel incorporado para el trading manual. Se mueve automáticamente una posición abierta por un comerciante en el beneficio utilizando innovador algoritmo de rejilla de adaptación de promedio y piramidal adaptable El know-how del algoritmo de rejilla de promediación y piramidación del robot de trading Virtual Collider Manual se basa en la adaptación totalmente automática de todas las características de la rejilla de órdenes y pirámide cons
    H4 GBPUSD Trend Scalper
    Valeriy Potapov
    Asesores Expertos
    H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
    Green Mower 9
    Yaakov Markos
    Utilidades
    Por :ForextraderEanow Cortacésped Verde 10.0 Este EA es Famoso Grid Estrategia que la rejilla abierta de los oficios con el mismo tamaño (no martingala) y obtener beneficios, incluso cuando el precio de Forex se mueve en la dirección equivocada. Su objetivo es Mower más de tendencia y no tendencia del mercado (automático) aprovechando todas las subidas y bajadas . La nueva subida será aún mejor antes de que la recuperación tenga lugar . Las operaciones perdedoras sólo con los pares más agresiv
    Blue CARA MT4
    Duc Anh Le
    Asesores Expertos
    | Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
    Vizzion
    Joel Protusada
    Asesores Expertos
    Vizzion es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que puede ejecutarse con éxito utilizando el par de divisas GBPJPY en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
    TradePilot
    Hossein Khalil Alishir
    Utilidades
    TradePilot Asesor Experto (EA) para MetaTrader 4 TradePilot es un Asesor Experto (EA ) profesional y fácil de usar para MetaTrader 4 (MT4) . Simplifica el trading automatizado , la gestión de riesgos y la ejecución de operaciones mediante un panel de trading inteligente. Perfecto para principiantes y traders experimentados que buscan un EA gestor de operaciones fiable con cálculo automatizado del tamaño del lote . Principales Ventajas Panel de operaciones fácil de usar: Panel personalizable
    Project Infinity
    Sergey Yarmish
    Asesores Expertos
    El Asesor Experto Infinity es un scalper. Cuando se rompen los niveles de resistencia y soporte, se abren operaciones en la dirección del movimiento del precio. Las posiciones abiertas se gestionan mediante varios algoritmos basados en la situación actual del mercado (stop loss y take profit fijos, trailing stop, mantenimiento de posiciones en caso de indicación de tendencia, etc.). Requisitos para el broker El EA es sensible al spread, a los deslizamientos y a la calidad de ejecución. Se recom
    GoldenTrend
    Aliaksandr Sych
    Asesores Expertos
    GoldenTrend - un Asesor Experto de scalping de alta frecuencia de última generación diseñado para extraer beneficios de los movimientos más pequeños del mercado. Utilizando algoritmos avanzados para el análisis de la acción del precio y el volumen, abre docenas de operaciones diarias de alta precisión con un riesgo mínimo. ¿Por qué GoldenTrend? Монитор O peraciones ultra-rápidas : Captura beneficios a partir de movimientos de 5-15 pips. Ideal para cuentas ECN con spreads bajos. Estrategia A
    EA Super scalper universal
    Ruslan Pishun
    Asesores Expertos
    El Super scalper universal es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado, que utiliza cinco indicadores. Cada posición abierta está protegida por una orden stop oculta gestionada por un algoritmo de modificación avanzada. Al buscar las señales adecuadas, el EA utiliza el indicador integrado junto con los filtros de tendencia y tiempo, así como el filtro de volatilidad. Utiliza el cierre dinámico de posiciones, que tiene en cuenta la ubicación en la que se ha abierto la orden y la acci
    Trading Helper
    Siarhei Vashchylka
    Utilidades
    Trading Helper - Programa para operar y gestionar dinero. Trabaja con órdenes pendientes e inmediatas, y está equipado con funciones de trailing stop, breakeven y take profit. Manual (Be sure to read before purchasing) Ventajas 1. Operar cómodamente con unos pocos clics. Órdenes inmediatas y pendientes disponibles en el panel. 2. Método de porcentaje fijo. El panel puede seleccionar el tamaño del lote en función de un riesgo predeterminado 3. Operar con un lote fijo. En unos pocos clics, selec
    TrendLines And Volumes
    Alexander Nikolaev
    Asesores Expertos
    Este Asesor Experto opera basándose en las líneas de tendencia, así como en el análisis del volumen. Los volúmenes se calculan utilizando barras de minutos, para determinar si fueron ascendentes o descendentes. Las líneas de tendencia se trazan basándose en los máximos y mínimos del historial de operaciones. También hay indicadores adicionales. Las señales de compra o venta dependen de todos esos factores. Esto permite al EA entrar en el mercado con más precisión y realizar más operaciones. Par
    SG Opposit Grid MT4
    Hleb Smoliar
    Asesores Expertos
    El EA " SG Opposit Grid " funciona con Virtual TakeProfit(o real) - a elección del trader. El EA busca señales para entrar en el mercado a lo largo de la tendencia en D1 y H1 . Si las señales coinciden, el EA en el período de trabajo ( М1-М30 depende de la elección del trader) busca un patrón de confirmación y abre una posición en la dirección de la tendencia. Si, después de abrir una posición, el precio se mueve en una dirección rentable, la posición se cierra al alcanzar el TProfit virtual co
    The Secret of Dow
    Ng Eng Zhan
    Asesores Expertos
    Acerca de The Secret of Dow El Secreto de Dow es un sistema único que se ejecuta en un complejo conjunto de algoritmos y mecanismos avanzados de computación de aprendizaje automático para analizar conjuntos masivos de datos de la red neuronal, y se combina con un conjunto especial de análisis de movimiento de la acción del precio para optimizar la decisión de comercio, y luego predice los próximos movimientos posibles y potenciales de los precios del Dow Jones (US30). Las ventajas de The Secr
    Trendline Trade Panel
    Sugianto
    5 (1)
    Asesores Expertos
    El Trendline Trade Panel fue creado para facilitar el entrenamiento de las habilidades de trading en forex en backtester y al mismo tiempo facilitar el trading en vivo utilizando líneas de tendencia con sólo pulsar un botón. Este ea es perfecto para principiantes que quieren aprender a operar manualmente porque todas sus características están equipadas con herramientas básicas para operar en forex. Otros usos del Trendline Trade Panel: + Se puede utilizar para realizar recuperaciones de posicio
    Max ScalperSpeed
    Paranchai Tensit
    Asesores Expertos
    Max ScalperSpeed es un asesor experto totalmente automatizado. Este sistema ha sido desarrollado para mejorar la eficiencia de generar más rendimientos. Se basa en estrategias de negociación de scalping y estrategias de recuperación con frecuencias de negociación adecuadas, y también es capaz de funcionar bien en todas las condiciones del mercado, ya sea de tendencia o lateral, capaz de operar a tiempo completo en todas las condiciones. Activar o desactivar el filtrado de noticias según las nec
    TSTrendLineSymbol
    Salvatore Labriola
    Utilidades
    Utilidad, que dibuja líneas de tendencia de compra o venta, que también pueden convertirse en soportes o resistencias capaces de cerrar cualquier posición en la pantalla Algoritmo que calcula la ganancia de la posición, al toque de cierre de la línea. Los beneficios que obtiene: Funciona en forex y CFD, timeframe desde M1 hasta Semanal. Panel de control en pantalla fácil de usar. Mensajes de advertencia audibles al toque de la línea. Fácil de usar.
    Smart Funded Hft
    Barbaros Bulent Kortarla
    4.82 (65)
    Asesores Expertos
    Smart Funded EA es un asesor experto diseñado para pasar los desafíos HFT de firmas prop que permiten su uso. ¿Qué firmas prop HFT puedo usar? Ha sido probado en casi todos los desafíos HFT de firmas prop con un 100 % de tasa de éxito, como Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave y todos los demás desafíos MT4 permitidos por HFT. ¿Qué firma prop HFT
    Classic Market Surfer EA MT4
    Buti Andy Moeng
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
    Close All Trades with Confirmation Alert
    Azuan Noor
    Utilidades
    Asesor Experto para MT4 Utilidad útil que debe tener para todos los comerciantes. Con 1 clic en el botón, usted es capaz de cerrar todas sus posiciones abiertas. Viene con una advertencia emergente de notificación cuando se hace clic para cerrar todas sus operaciones, para evitar un accidente pulse el botón. Sólo tienes que pulsar "Sí" para confirmar o "No" para cancelar. El experto cerrará todas tus posiciones abiertas sin importar que pares tengas abiertos o direcciones. Sólo tiene que adjunta
    Breakout Follower With Super Security
    Ji Sui Song
    Asesores Expertos
    1 spread máximo necesita menos de 50 pips, o no obtendrás ganancias 2 casi no necesita optimización 3 la mayoría de las veces abrirá órdenes, sin posición, por lo general toma de 1 a 2 meses obtener ganancias. 4 cambia trade_lots según tu dinero. Generalmente 100 usd por 0,1 lotes. 5 lo pruebo en eurusd, casi no hay pérdida. 6 mejores operaciones para cambiar rápidamente cuéntame sobre tu comercio si tienes alguna pregunta
    Macd Pro I
    Steve Zoeger
    Asesores Expertos
    MACD Pro I EA https://youtu.be/2wCzTFIGNp4 =============== Este Robot es totalmente automatizado y ha sido creado para todo el mundo. El Robot funciona también en cuentas cent. El Ea se basa en el indicador MACD y 3 más y se ha mantenido simple. ========================================= Tal vez sea mejor ir por pequeñas ganancias, configurarlo en marcos de tiempo más altos entonces usted puede utilizarlo para más pares al mismo tiempo. =========================================== => funciona
    EA Macd Indicator Strategy Cut Loss
    Zafar Iqbal Sheraslam
    Asesores Expertos
    La Media Móvil de Convergencia Divergencia (MACD) es una popular herramienta de análisis técnico utilizada por operadores y analistas para identificar tendencias y posibles señales de compra o venta en un instrumento financiero, como una acción, un par de divisas o una materia prima. Es esencialmente una combinación de dos medias móviles, a menudo denominadas medias móviles "rápida" y "lenta". A continuación se explica cómo se calcula el MACD: Media móvil rápida (EMA de 12 periodos): Se trata de
    Jet Punch
    Didit Haryadi Saputra
    Asesores Expertos
    Jet Punch es otro de los mejores asesores expertos para MT4, puede ayudarle a ganar dinero mientras duerme entrando y saliendo automáticamente de las operaciones. Opera abriendo operaciones cada día y cerrándolas en el momento adecuado para asegurar que siempre obtenga beneficios. El software es muy sencillo y puede ser utilizado tanto por principiantes como por traders experimentados. Jet Punch fue probado y ha superado con éxito la prueba de estrés con deslizamiento y comisión aproximada a la
    Magic Win
    Reni
    4 (2)
    Asesores Expertos
    EA MAGIC WIN es el sistema de comercio avanzado que fue probado durante mucho tiempo en diferentes condiciones de mercado con pruebas de carga pesada. Basado en nuestro indicador personalizado que está respaldado con el concepto de reversión a la media, junto con algunos otros algoritmos, este producto se adapta a las condiciones actuales del mercado y actúa en consecuencia. Pares de divisas soportados: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD TF recomendado: M15. Setfile se puede descargar desde
    Red Hawk EA
    Profalgo Limited
    4.18 (17)
    Asesores Expertos
    NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de ver nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Red Hawk es un sistema de comercio de "reversión a la media", que opera durante los momentos tranquilos del mercado. Actualmente funciona con 9 pares: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD y USDCAD. Plazo recomendado: M5 Dado que este tipo de estrategia funciona mejor con un spread bajo y una ejecución r
    Exclusive DC
    Natalyia Nikitina
    Asesores Expertos
    Exclusive DC — Asesor para Prop Firm Challenges (XAUUSD) Exclusive DC es un algoritmo especializado para operar oro (XAUUSD), creado exclusivamente para traders que participan en Prop Firm Challenges. El asesor está totalmente optimizado y listo para funcionar inmediatamente después de la instalación. La tarea principal del usuario es la gestión del riesgo; todos los demás procesos se realizan automáticamente. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instruccion
    Bollinger Reversal Pro MT4
    Adam Benjamin Kildare
    Asesores Expertos
    ¡PRECIO ESPECIAL DE LANZAMIENTO! Bollinger Reversal Pro (MT4) es un Asesor Experto profesional, totalmente personalizable que se centra en las configuraciones de inversión en las Bandas de Bollinger exteriores , filtradas por RSI y ADX para evitar señales débiles y entrecortadas. Es fácil de ejecutar en el Probador de Estrategias de MetaTrader 4, por lo que puede realizar pruebas retrospectivas, optimizar y encontrar parámetros que se adapten a cualquier símbolo y marco temporal. Repleto de cara
    Argo Gold Edition MT4
    Encho Enev
    1 (1)
    Asesores Expertos
    ¡Hola traders! Les presento Argo Gold Edition - un experto construido para el comercio de oro, que se adapta a las especificidades de los movimientos del oro en los mercados internacionales. La base de su lógica es que sigue patrones rentables extraídos de periodos pasados. Los algoritmos matemáticos se basan en la correlación entre los valores de los indicadores utilizados y el movimiento correspondiente del precio del oro. El experto se basa en la serie ARGO. Se especializa en el comercio de O
    Fundamental Robot MT4
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Asesores Expertos
    El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy simple y sin parámetros d
    Cm EA TrailingStopOrders
    Vladimir Khlystov
    Asesores Expertos
    El algoritmo de trabajo del asesor : Cuando el Asesor Experto se lanza a una distancia determinada del precio (first_step), se colocan las órdenes BuyStop y SellStop. Además, dependiendo de la dirección que tomó el precio, una de ellas se convierte en mercado, y la otra comienza a arrastrarse tras el precio. Cuando el precio retrocede, también se convierte en mercado. Si hemos alcanzado un beneficio establecido en alguna dirección, la orden se cierra y se vuelve a colocar una orden pendiente d
    Los compradores de este producto también adquieren
    Local Trade Copier EA MT4
    Juvenille Emperor Limited
    4.96 (104)
    Utilidades
    Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT4 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el Local Trade Copier EA MT4 ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus necesi
    Trade Assistant MT4
    Evgeniy Kravchenko
    4.42 (192)
    Utilidades
    Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación - Instrucciones para la aplicación - Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden y ver su
    Forex Trade Manager MT4
    InvestSoft
    4.98 (424)
    Utilidades
    Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
    Averaging Helper
    Sergey Batudayev
    5 (2)
    Utilidades
    Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
    Copy Cat More Trade Copier MT4
    Dilwyn Tng
    5 (3)
    Utilidades
    Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
    Telegram To MT4 Copier
    Trinh Dat
    4.95 (40)
    Utilidades
    El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
    TradePanel MT4
    Alfiya Fazylova
    4.84 (89)
    Utilidades
    Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
    MT4 to Telegram Signal Provider
    Lukas Roth
    4.88 (41)
    Utilidades
    El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
    Trade Portfolio Dashboard
    LEE SAMSON
    Utilidades
    ¡Vea instantáneamente su historial de operaciones cerradas por día y semana, sus operaciones abiertas actuales y su exposición al mercado de divisas en un solo gráfico! Utilice el mapa de calor para identificar operaciones rentables y dónde se encuentra su reducción actual dentro de su cartera de operaciones. Botones de cierre rápido Utilice los botones de cierre rápido para cerrar cada operación en un solo símbolo, cerrar operaciones individuales en su totalidad o tomar ganancias o pérdidas p
    Trade Copier Pro
    Vu Trung Kien
    4.57 (14)
    Utilidades
    Trade Copier Pro es una poderosa herramienta para copiar el comercio a distancia entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de la señal, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar los oficios a múltiples receptores y un receptor puede obtener el comercio de múltiples proveedores también. Proveedor y el receptor pueden gestionar su lista de asociados con el
    News Filter EA MT4
    Rashed Samir
    5 (9)
    Utilidades
    Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
    Trade Dashboard MT4
    Fatemeh Ameri
    4.96 (53)
    Utilidades
    ¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
    Profrobotrading Channel EA
    Irina Cherkashina
    Utilidades
    With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
    X2 Copy MT4
    Liubov' Shkandrii
    Utilidades
    Descubre la copia instantánea de operaciones con el revolucionario X2 Copy MT4. Con solo 10 segundos de configuración, obtendrás una herramienta poderosa para sincronizar operaciones entre terminales MetaTrader en una sola computadora con Windows o VPS a una velocidad sin precedentes: menos de 0,1 segundos. Ya sea que estés gestionando múltiples cuentas, siguiendo señales o escalando tu estrategia, X2 Copy MT4 se adapta a tu flujo de trabajo con una precisión y control inigualables. Deja de espe
    Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
    Kaijun Wang
    5 (11)
    Utilidades
    Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Características: Configuraciones de copy trading personalizadas y diversificadas: 1. Se pueden configurar diferentes modos de lote para diferentes fuentes de señal 2. Se pueden configurar diferentes fuentes de señal para copy trading hacia adelante y hacia atrás 3. Las señales se pueden configurar con comentarios 4. Si se debe calibr
    Trading box Order Management
    Igor Zizek
    5 (35)
    Utilidades
    Herramienta de negociación avanzada: Órdenes inteligentes con un solo clic que se ejecutan según sus condiciones Desarrollado por traders para la comunidad de traders: calculadora de tamaño de posición (tamaño de lote), abrir posición tras la acción del precio, creador de estrategias, configurar y olvidarse de operar, notificaciones móviles Gestión del riesgo: calculadora del tamaño de la posición con porcentaje de riesgo, porcentaje de ganancia, relación riesgo-recompensa objetivo, diferencial
    Market Screener for MT4
    Sergey Batudayev
    5 (1)
    Utilidades
    Este evaluador le permite identificar activos que están más sobrecomprados (% de crecimiento) o sobrevendidos (% de caída) de lo habitual dentro de un período de tiempo seleccionado (período de tiempo). El mercado está regido por la ley, compre más barato, venda más caro, pero sin un escáner automático será muy difícil para usted identificar las monedas / acciones que están sobrecompradas o sobrevendidas más de lo habitual, por ejemplo, dentro de la semana actual, o el hora actual o mes. Puede
    Bermaui Manual EA
    Muhammad Elbermawi
    5 (10)
    Utilidades
    Este es un asesor experto semiautomático que comercia con el sistema de red. La idea es tomar gradualmente diferentes posiciones en el mercado y luego calcular el nivel de equilibrio para ellas. Cuando los precios superan este punto de equilibrio por una distancia predeterminada, todas las órdenes abiertas se cierran. Información importante Aquí está la guía del usuario:   https://www.mql5.com/en/blogs/post/730567 Puede probar este EA con cualquiera de mis otros productos, aquí: https://www.mql
    Second Chart the Time Frame in Seconds
    Boris Sedov
    4.8 (5)
    Utilidades
    Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador, asesor experto y script, trabajando con ellos tan fácilmente como con gráfico
    Remote Trade Copier MT4
    Rashed Samir
    5 (1)
    Utilidades
    Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
    Telegram to MT4 Coppy
    Sergey Batudayev
    3.57 (7)
    Utilidades
    De Telegram a MT4:   La solución definitiva para copiar señales Optimice sus operaciones con   Telegram para MT4   , la herramienta de vanguardia diseñada para copiar señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 4, sin necesidad de DLL. Esta robusta solución garantiza una ejecución fluida de señales con una precisión y opciones de personalización inigualables, ahorrándole tiempo y mejorando su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Característic
    Take a Break
    Eric Emmrich
    5 (31)
    Utilidades
    El filtro de noticias más avanzado del mercado MQL - demo gratuita disponible Take a Break ha pasado de ser un filtro de noticias básico a una solución integral de protección de cuentas. Pausa sin problemas cualquier otro Asesor Experto durante los eventos de noticias o en base a sus filtros personalizados, a la vez que salvaguarda la configuración de su EA - restaurándolos automáticamente cuando se reanuda la negociación para una total tranquilidad. Casos de uso típicos: Un único filtro de noti
    Trade Manager MT4 DaneTrades
    Levi Dane Benjamin
    4.09 (11)
    Utilidades
    Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma MetaT
    Intelligent Copier Slave
    Vashim Mazhar
    Utilidades
    Esto significa que ahora puede operar en múltiples cuentas MetaTrader 4 simultáneamente, reflejar las operaciones de cualquier bot de trading a las cuentas de sus amigos y familiares (incluso si está bloqueado a su número de cuenta MT4), crear carteras de inversión de muchas cuentas MT4, eliminar el riesgo de los brokers de Forex no regulados, convertir una estrategia de trading perdedora en ganadora y convertirse en un gestor de cuentas independiente inmediatamente sin necesidad de firmar ningú
    Ultimate Extractor MT4
    Clifton Creath
    Utilidades
    Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT4 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 4 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Posibilidad de combinar múltiples cuentas y MT4 y MT5 en un único panel de control. Qué hace Analiza automáticamente su historial de operaciones MT4 en todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un
    The News Filter
    Leolouiski Gan
    5 (25)
    Utilidades
    Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
    EasyTrade MT4
    Alain Verleyen
    5 (1)
    Utilidades
    Easy Trade – Gestión de operaciones inteligente, simple y poderosa Easy Trade es la solución integral de gestión de operaciones para usuarios de MetaTrader que desean mantener el riesgo bajo control y una ejecución ultra fluida. Diseñado desde cero con los comentarios de los traders en mente, Easy Trade facilita ejecutar, supervisar y gestionar operaciones en múltiples símbolos, sin complicar tu flujo de trabajo. Ya sea que hagas scalping manual o administres una pequeña cartera de configuraci
    EasyInsight AIO MT4
    Alain Verleyen
    4 (2)
    Utilidades
    EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
    Custom Alerts AIO MT4
    Daniel Stein
    Utilidades
    Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
    Forward Alert To Telegram
    Trinh Dat
    4.73 (11)
    Utilidades
    El Asesor Experto le ayudará a reenviar todas las alertas emergentes con captura de pantalla desde MetaTrader 4 al canal/grupo de Telegram, también reenviará todas las notificaciones a Telegram. Parámetros - Telegram Bot Token - crea el bot en Telegram y obtén el token. - Telegram Chat ID - introduce tu ID de usuario, grupo / canal de Telegram - Reenviar Alerta - por defecto true, para reenviar la alerta. - Enviar mensaje como título de la captura de pantalla - por defecto falso, establece verda
    Otros productos de este autor
    Trade Assistant 38 in 1
    Makarii Gubaydullin
    4.91 (22)
    Utilidades
    Ultimate Trade Assistant MT5 — Asistente de Trading Multifuncional Más de 66 herramientas profesionales integradas en una sola interfaz para operar de forma más inteligente, rápida y segura. Este asistente de trading combina gestión del riesgo, automatización de órdenes, control de posiciones y análisis del mercado en un panel intuitivo y potente. Diseñado tanto para principiantes como para traders experimentados, optimiza el flujo de trabajo y mejora la precisión en la toma de decisiones. Por q
    Trade Assistant Pro 36 in 1
    Makarii Gubaydullin
    4.76 (21)
    Utilidades
    Ultimate Trade Assistant MT4 — Asistente de Trading Multifuncional Más de 66 funciones en una sola herramienta profesional para análisis, gestión y automatización. Combina gestión del riesgo, control de posiciones y análisis del mercado en una interfaz moderna e intuitiva. Ideal para Forex, índices, criptomonedas y más. Por qué los traders lo eligen Órdenes rápidas con un clic Cálculo automático de riesgo y tamaño de lote Órdenes avanzadas: grid, OCO, órdenes ocultas, SL/TP virtuales Gestión: ci
    Fibonacci Auto Drawing
    Makarii Gubaydullin
    Indicadores
    Traza automáticamente niveles Fibonacci, basado en los precios Máximo y Mínimo del marco de tiempo especificado Varias velas   pueden unirse: por ejemplo, puede obtener un Fibonacci basado en los Máximos y Mínimos de 10 días Mi   #1   Utilidad : 66+ funciones, incluido este indicador  |   Contácteme  para cualquier pregunta  |    Versión MT5 Ayuda a ver niveles potenciales de reversión; Los patrones formados en los niveles Fibonacci tienden a ser más fuertes; Reduce   significativamente   el   t
    Timer Countdown
    Makarii Gubaydullin
    5 (3)
    Utilidades
    Contador regresivo hasta el cierre del bar, + estado de progreso en %:  #1 utilidad multifuncional :   66+ funciones, incluyendo esta herramienta  |   Contáctame  si tienes alguna pregunta   |    versión MT4 En la configuración del indicador, puedes configurar: Marco temporal para el cálculo; true / false:   Opción de marco temporal superior (siguiente al actualmente usado: M15->M30, H4->D1...) Posición: 1 = Esquina inferior izquierda; 2 = Esquina inferior derecha; 3 = Esquina superior izquierd
    FREE
    Renko Charts Pro
    Makarii Gubaydullin
    Indicadores
    Filtra los pequeños movimientos de precios y enfócate en la tendencia general . El indicador de gráfico Renko te ayudará a filtrar los movimientos de precios menores para que puedas concentrarte en la tendencia general. El precio debe moverse una cantidad específica para crear un bloque Renko. Esto facilita identificar la dirección actual de la tendencia en la que se mueve el precio. Utilidad multifuncional : incluye 66+ funciones  |   Contáctame  si tienes alguna pregunta  |    Versión para MT
    Countdown Bar Timer
    Makarii Gubaydullin
    Utilidades
    Cronómetro de cuenta regresiva hasta el cierre del bar, + estado de progreso %:  #1 utilidad multifuncional :   66+ funciones, incluyendo esta herramienta  |   Contáctame  si tienes alguna pregunta   |    versión MT5 En la configuración del indicador, puedes ajustar: Marco temporal para el cálculo; true / false: Opción de marco temporal superior (siguiente al usado actualmente: M15->M30, H4->D1...) Posición: 1 = Esquina inferior izquierda; 2 = Esquina inferior derecha; 3 = Esquina superior izqu
    FREE
    Spread and Swap
    Makarii Gubaydullin
    5 (1)
    Utilidades
    Muestra la información actual del mercado con una actualización por segundo. Tamaño del spread; Tamaño del swap: para posiciones cortas y largas; Opcionalmente, puede habilitar la visualización de la hora actual; Utilidad multifuncional : 66+ funciones, incluyendo esta herramienta  |   Contácteme  si tiene alguna pregunta   |  Versión MT5 En la configuración del indicador, puede ajustar: Tamaño de la fuente; Color del texto; Seleccionar la posición: esquina izquierda/derecha del gráfico; Activa
    FREE
    Swap and Spread
    Makarii Gubaydullin
    Utilidades
    Muestra la información actual del mercado con una actualización por segundo. Tamaño del spread; Tamaño del swap: para posiciones cortas y largas; Hora local (opcional); Utilidad multifuncional : 66+ funciones, incluyendo esta herramienta  |   Contáctame  si tienes alguna pregunta   |    MT4 versión En la configuración del indicador, puedes ajustar: Tamaño de la fuente; Color del texto; Seleccionar la posición: esquina izquierda / derecha del gráfico; Hora local: activar/desactivar; El archivo d
    FREE
    Lot Size Calc
    Makarii Gubaydullin
    Utilidades
    Encuentra rápidamente el tamaño del lote  directamente en el terminal , para cumplir con la gestión de riesgos. Consulta mi  #1 Gestor de Operaciones : 66+ funciones, incluyendo gestión de riesgos PRO  |   Contáctame  si tienes alguna pregunta funciona con cualquier instrumento de trading: Forex, Acciones, Futuros, Índices, CFD, Bonos, Criptomonedas; función de minimización de interfaz; flexibilidad de uso; gestión de dinero; Es especialmente útil para traders a corto plazo, cuando necesitan act
    Price Action Pro
    Makarii Gubaydullin
    Indicadores
    El indicador muestra los patrones de Price Action más importantes que indican una posible reversión/continuación de la tendencia. Consulta mi  #1 Pro Manager : 66+ funciones, incluyendo este indicador |   Contáctame  si tienes alguna pregunta Patrones disponibles: Pin bar; Engulfing; Inside bar (Harami); Morning star; Evening star; Dark Cloud Cover; Piercing Line; Características: Puedes seleccionar patrones para mostrar y desactivar los innecesarios; Notificaciones : alertas en el terminal, co
    Support and Resistance Auto
    Makarii Gubaydullin
    Indicadores
    El indicador muestra los niveles que son extremos para los marcos de tiempo especificados. El nivel de resistencia es el precio máximo de la última barra cerrada; El nivel de soporte es el precio mínimo de la última barra cerrada; Mira mi #1 Trade Assistant : 66+ funciones, incluyendo este indicador | Contáctame si tienes alguna pregunta 2 modos de operación: Cuerpos reales: Se utilizarán los precios de apertura y cierre; Extremos: Se utilizarán los precios máximo y mínimo; Este indicador: Ayu
    Sessions NY London Tokyo
    Makarii Gubaydullin
    Utilidades
    El indicador muestra el horario de operación de las bolsas mundiales. Te ayuda a ver qué mercados están más activos en este momento Mira mi  #1 Pro  Utility : 66+ funciones, incluyendo esta herramienta  |   Contáctame  si tienes alguna pregunta Ayuda a seleccionar los instrumentos más volátiles en este momento; Especialmente útil para traders intradía; 1) Cuando se usa en marcos temporales 1H e inferiores: las líneas corresponderán a la ubicación real de las barras en el gráfico, y al mover el
    Lines of risk
    Makarii Gubaydullin
    Utilidades
    El indicador muestra el   nivel de riesgo especificado   en el gráfico, para posiciones largas y cortas. Echa un vistazo a mi  #1 Gestor de operaciones : 66+ funciones, incluyendo esta herramienta  |   Contáctame  si tienes alguna pregunta Puede ser útil al establecer el nivel de Stop Loss, cuyo valor es visible en el eje de precios derecho. Para calcular el nivel de riesgo, se utiliza un tamaño de lote   Fijo  / o   Último usado   . Configuración de entrada: Último lote negociado:  establece "
    Candle Size
    Makarii Gubaydullin
    Indicadores
    Encuentra las barras que superan el tamaño especificado Consulta mi  #1 Asistente de Trading : 66+ funciones, incluido este indicador |   Contáctame  si tienes alguna pregunta 2 modos de operación: Cuerpo real:  se utilizará la diferencia entre los precios de  apertura y cierre ; Extremos:  se utilizará la diferencia entre los precios  máximo y mínimo ; Este indicador: Es útil para filtrar patrones en períodos de baja volatilidad; Indica el inicio de una tendencia ; Ayuda a identificar las bar
    Bar Directions All Timeframes
    Makarii Gubaydullin
    Indicadores
    Muestra la dirección de las barras en todos los marcos temporales principales. Utilidad multifuncional : 65+ funciones, incluyendo este indicador      |     Versión para MT5 Significado de las señales visuales ( cuadrados): Rojo : El precio de cierre es menor que el precio de apertura: Close < Open;  Verde : El precio de cierre es mayor que el precio de apertura: Close > Open; Azul : El precio de cierre es igual al precio de apertura: Close = Open; Puede establecer el Desplazamiento de la bar
    Pips Counter with Alerts
    Makarii Gubaydullin
    Utilidades
    Informador para calcular los resultados de operaciones abiertas Consulte mi  #1 Trade Manager : 66+ funciones, incluyendo esta herramienta  |   Contácteme  si tiene alguna pregunta El panel de información agrupa las órdenes abiertas en 2 categorías: Compras Ventas Para cada categoría, se muestra el símbolo y el número actual de pips. El resultado total para todas las operaciones abiertas se muestra a continuación. Las notificaciones se pueden habilitar o deshabilitar simplemente haciendo clic e
    Indicators 14 in 1
    Makarii Gubaydullin
    5 (1)
    Indicadores
    14 Indicadores y herramientas auxiliares para un trading conveniente Esta utilidad contiene 14 herramientas adicionales que pueden ser útiles para ciertas acciones del trader,   simplificando y acelerando así el proceso de trading. Echa un vistazo a mi  #1 Trade Manager : incluye 66+ funciones e indicadores  |   Contáctame  si tienes alguna pregunta Debido a las diferentes resoluciones de monitor, algunos usuarios pueden encontrar que las etiquetas se muestran superpuestas o demasiado pequeñas.
    Daily Pips Target
    Makarii Gubaydullin
    Utilidades
    Informador para seguir tus resultados diarios de trading Consulta mi  #1 Asistente de Trading : 66+ funciones, incluyendo esta herramienta  |   Contáctame  si tienes alguna pregunta En la parte superior del panel, estableces el objetivo de beneficio diario (en pips): Introducción manual de un valor; Uso de los botones + y - (el paso de cambio se puede configurar en los ajustes); El panel agrupa las operaciones en 2 categorías: Resultado flotante actual; Suma de operaciones cerradas; El resultad
    Gap indicator
    Makarii Gubaydullin
    Indicadores
    Muestra la aparición de un gap en el gráfico (cuando el precio de cierre de la barra anterior difiere del precio de apertura de la nueva barra). #1 utilidad multifuncional:  66+ funciones, incluyendo este indicador  |   Contácteme  si tiene alguna pregunta  |   MT5 versión En la configuración inicial puede configurar: El tamaño del gap (en puntos): solo se mostrarán los gaps que superen este valor. Color de las flechas : por separado para gaps alcistas y bajistas. Cuando pasa el ratón sobre las
    Market information
    Makarii Gubaydullin
    Utilidades
    Información del mercado y estadísticas detalladas: análisis de volatilidad y barras de precios. Consulta mi  # 1 Trade Assistant : 66+ funciones, incluyendo esta herramienta  |   Contáctame  si tienes alguna pregunta Especifica cualquier par de divisas/instrumento de trading para obtener información: Información del mercado: Spread actual; Swap para posiciones largas (compras); Swap para posiciones cortas (ventas); Selecciona un marco de tiempo y número de períodos para analizar cambios de prec
    Market watch list
    Makarii Gubaydullin
    Utilidades
    Monitorea tus símbolos favoritos Utilidad multifuncional:  66+ funciones, incluyendo esta herramienta  |   Contáctame  si tienes alguna pregunta   |   Versión MT5 Esta herramienta se abre en una ventana separada: puede moverse (arrastrar a cualquier lugar) y minimizarse [v]. Puedes ajustar la lista de observación en el panel: Haz clic en [edit list] para agregar / eliminar símbolos de la lista de observación. Valor calculado: puede ser el último [bar cerrado] o el actual [bar flotante]. Selecci
    Multi Timeframe
    Makarii Gubaydullin
    Indicadores
    El indicador te ayuda a analizar 3 intervalos de tiempo diferentes en una sola pantalla: para que puedas ver la acción general del precio. Mira mi  #1 Gestor de Operaciones : 66+ funciones, incluyendo esta herramienta  |   Contáctame si tienes alguna pregunta En la configuración inicial puedes configurar: TimeFrame 1; TimeFrame 2; TimeFrame 3; El número de barras a mostrar; Colores de las barras alcistas y bajistas; El archivo del producto debe estar en el directorio 'Indicators'.
    Trade statistics
    Makarii Gubaydullin
    Utilidades
    Estadísticas detalladas de tu trading para el período de tiempo seleccionado Consulta mi  #1 Trade Manager : 66+ funciones, incluyendo estadísticas extendidas  |   Contáctame si tienes alguna pregunta Modos de visualización de estadísticas: Para el par de divisas/instrumento de trading  seleccionado Estadísticas para  todas las operaciones   (" ALL ") Puedes seleccionar el período del cual deseas obtener estadísticas: 1 día 1 semana 1 mes 2  meses 3  meses 6  meses 1 año 2 años Toda la historia
    Alert Levels PRO
    Makarii Gubaydullin
    Utilidades
    Utilidad para configurar notificaciones cuando se alcanza un nivel de precio determinado Mira mi  #1 Gestor de Operaciones : 66+ funciones, incluyendo Alertas y Alertas de Línea de Tendencia  |   Contáctame  si tienes alguna pregunta La alerta se puede configurar de tres maneras: Entrada manual del nivel de precio; Configuración del cambio de precio: en porcentaje / en pips / en puntos del mercado; Moviendo el nivel con el ratón: también hay una función de imán, cuando se activa, el nivel se aj
    Manage trades
    Makarii Gubaydullin
    Utilidades
    Gestión de órdenes activas y pendientes: breakeven automático, cambios de TP/SL, cierre parcial/total, visualización de niveles en el gráfico Consulta mi #1  Utility : 66+ funciones, incluyendo gestión PRO de operaciones   |    Contáctame  si tienes alguna pregunta 1) Ventana principal: para gestionar órdenes, puedes establecer un símbolo específico [Symbol] o seleccionar todos los símbolos [ALL] Cerrar todas las posiciones activas [ALL] Cerrar todas las operaciones rentables [profits] Cerrar to
    Stats 2 in 1 and WeekDay Analyzer
    Makarii Gubaydullin
    Utilidades
    Estadísticas detalladas de tu trading para el período seleccionado Echa un vistazo a mi #1 Asistente de Trading : 66+ funciones, incluyendo esta herramienta | Contáctame si tienes alguna pregunta La utilidad incluye 2 herramientas separadas: Estadísticas de Trading Analizador de Días de la Semana Modos de visualización de estadísticas: Para el par de divisas/instrumento de trading seleccionado Estadísticas para todas las operaciones (" ALL ") Puedes seleccionar el período para el cual deseas obt
    Future bar
    Makarii Gubaydullin
    Indicadores
    El indicador muestra la vela actualmente en formación del marco de tiempo seleccionado Múltiples barras   pueden   opcionalmente   unirse   en una sola vela: ayuda a ver el panorama general. Utilidad   Multifuncional #1 : 66+ funciones, incluido este indicador  |   Contáctame  para cualquier pregunta  |   Versión para MT5 En la configuración de entrada, seleccione el marco de tiempo que se utilizará para la barra futura: A la derecha del precio actual, verá una barra formándose en el intervalo e
    Weekday stats best entry
    Makarii Gubaydullin
    Utilidades
    Estadísticas de ganancias/pérdidas para cada día de la semana Mira mi  #1 Utilidad : 66+ funciones, incluyendo estadísticas extendidas  |   Contáctame  si tienes alguna pregunta Modos de visualización de estadísticas: Para el par de divisas/instrumento de trading  seleccionado Estadísticas para  todas las operaciones  (" ALL ") Puedes seleccionar el período para el cual deseas obtener estadísticas: 1 día 1 semana 1 mes 2 meses 3 meses 6 meses 1 año 2 años Toda la historia de trading Información
    Trend on market
    Makarii Gubaydullin
    Indicadores
    Panel de tendencias: indicador multiframe, muestra un resumen de la tendencia actual Esta herramienta  se basa en 3 indicadores principales: RSI,  Estocástico y Commodity Channel Index. La   opción de alertas   te  ayudará   a   no   perderte   el   inicio   de la   tendencia. Utilidad multifuncional : incluye 66+ funciones  |   Contáctame  si tienes alguna pregunta  |   Versión MT5 Una variedad de opciones te permitirá personalizar el indicador según tus necesidades. Configuración: Barra calcu
    Multi TF Charts
    Makarii Gubaydullin
    Indicadores
    Analiza hasta 3 gráficos adicionales de otros marcos temporales , sin cambiar el gráfico principal. Utilidad multifuncional : 66+ funciones, incluyendo esta herramienta  |   Contáctame  si tienes alguna pregunta   |    Versión MT5 El indicador se abre en una  ventana separada: La ventana   puede moverse   a cualquier lugar del gráfico (usando el botón   [<M>]   ). La ventana también puede minimizarse para ahorrar espacio ( [ <^>]  botón) En la ventana que aparece, puedes configurar: El período  
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario