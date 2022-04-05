Elsna Panel

El indicador es un tablero de operaciones en tiempo real para MT4, que muestra información sobre la cuenta, la operación y el riesgo en un panel compacto directamente en el gráfico.

Características principales

  1. Panel de control

    • Muestra el instrumento, el precio, el spread y el tiempo restante de la vela.

    • Muestra las estadísticas de la cuenta: saldo, capital, margen, margen libre, margen utilizado.

    • Beneficios y pips flotantes de todas las operaciones abiertas.

    • Beneficios históricos: hoy, esta semana, este mes y todos los tiempos.

    • Estadísticas de riesgo: tamaño total del lote, riesgo medio por operación, ratio R:R medio, duración media de la operación.

    • Estadísticas de rendimiento: tasa de ganancias y factor de beneficio.

  2. Actualizaciones dinámicas

    • Se actualiza cada segundo mediante OnTimer .

    • Calcula y actualiza automáticamente el beneficio flotante, los puntos, el recuento de operaciones y las métricas de riesgo.

  3. Codificación por colores

    • Los beneficios positivos, la equidad o los buenos ratios R:R son verdes.

    • Las ganancias negativas o las métricas de alto riesgo son rojas.

    • Los niveles de advertencia son naranjas.

  4. Tamaño automático

    • La anchura y la altura del panel se ajustan dinámicamente al contenido.

    • Las etiquetas se colocan con fuente, tamaño, espaciado y esquina configurables.

  5. Alertas comerciales

    • Reproduce un sonido ( alert.wav ) cuando cambia el número de operaciones abiertas.


