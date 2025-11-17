ExportDailyRange

ExportRange es un script utilitario diseñado para exportar datos de velas de un marco temporal específico en formato CSV. El script obtiene el precio máximo, mínimo, el rango de cada vela, así como la hora y el índice correspondiente. Está orientado a usuarios que necesitan datos simples y fiables para análisis estadístico o estudios de volatilidad.

Al ejecutarse en un gráfico, el script extrae la cantidad de barras indicada y guarda los resultados en formato CSV dentro del directorio Files del terminal. Tanto el número de barras como el marco temporal pueden configurarse a través de los parámetros de entrada. También es posible utilizar el marco temporal actual del gráfico.

Funciones principales

  1. Exporta datos históricos para una cantidad definida de barras

  2. Guarda los valores High, Low y Range (High menos Low)

  3. Soporta el uso del marco temporal actual del gráfico

  4. Salida en formato CSV, adecuado para análisis externo

Columnas del archivo generado
El archivo CSV creado incluye las siguientes columnas:

  • Timeframe

  • Index

  • Datetime

  • High

  • Low

  • Range

Range se almacena como una diferencia de precios y puede convertirse a pips en el procesamiento posterior si es necesario.

Casos de uso
Adecuado para estadísticas de rangos, estudios de volatilidad, preparación de estrategias y análisis previo a pruebas históricas. Permite obtener de forma sencilla los datos básicos de las velas para su posterior análisis.

Cómo usarlo

  1. Descargar e instalar el script desde Market

  2. Ubicarlo en la sección Scripts del Navegador

  3. Aplicarlo a cualquier gráfico

  4. Configurar el número de barras y el marco temporal

  5. Tras la ejecución, el archivo CSV se generará en el directorio Files

El script tiene una estructura simple y se centra exclusivamente en la extracción de datos, lo que lo convierte en una herramienta práctica para recopilar información sobre los rangos de las velas.


Productos recomendados
Session High Low
Jerome Asiusin
Indicadores
Este indicador ayuda a marcar el máximo y mínimo de la sesión de Asia, Londres, Nueva York, con la hora de ajuste personalizado Este indicador está configurado para contar a partir de velas minuto por lo que se moverá con el mercado actual y se detendrá en la hora designada y crear una línea precisa para el día. a continuación es la personalización que se puede ajustar : Descripciones de entrada EnableAsian Habilita o deshabilita la visualización de los niveles máximos y mínimos de la ses
FREE
PositionStatisticsAndSoundAlerts
Jinqing Lin
Utilidades
Smart Trade Monitor - Seguimiento de posiciones en tiempo real, análisis de pérdidas y ganancias y sistema de alertas Seguimiento en tiempo real : Seguimiento automático de posiciones abiertas/cerradas, muestra las pérdidas y ganancias de ayer y del día anterior, ¡sin cálculos manuales! Alertas inteligentes (sólo Premium) : Notificaciones push instantáneas + alertas sonoras de cambios de posición: ¡no pierda nunca una oportunidad de negociación! Fácil de usar : Configuración con un solo
FREE
Magic Keyboard
Nabil Oukhouma
Utilidades
Con el Magic Keyboard (MT4 Manager), puede transformar su teclado en una poderosa herramienta de trading. Esta innovadora función le permite comprar, vender y cerrar operaciones fácilmente y mover su stop loss al punto de equilibrio simplemente pulsando teclas específicas de su teclado. Además, la herramienta añade automáticamente los niveles de Stop Loss y Take Profit a las órdenes de compra y venta, agilizando su proceso de trading sin esfuerzo. Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/pro
Manual zig zag
Andrey Koshcheev
5 (7)
Utilidades
Manual Zig-zag permite construir un zig-zag con el ratón, para construirlo es necesario activar el zig-zag y hacer clic con el botón izquierdo. El archivo debe ser colocado en la carpeta \ MQL4 \ Indicadores luego en la terminal de la lista de indicadores ponerlo en el gráfico. Se puede construir un zig-zag de modo que este zig-zag sólo se puede ver en el marco de tiempo actual o en todas las mitades a la vez. Puede cambiar el color y el grosor de la línea mientras está en el gráfico sin entr
FREE
LT Candle Time with Alert MT4
Thiago Duarte
3.5 (2)
Utilidades
Este indicador muestra el tiempo restante de la vela en el gráfico y/o en la esquina de la ventana. También muestra notificaciones (popup y push) cuando se forma una nueva vela (opcional). Usted configura el temporizador en las velas y en la esquina del gráfico. No necesito explicar las funciones porque son muy simples. Versión MT5: https: //www.mql5.com/pt/market/product/38470 Cualquier duda o sugerencia para una nueva función por favor comentadla. ¡Que lo disfrutes!
FREE
TradeMirror Pro MT4
Hao Liu
Utilidades
TradeMirror es una herramienta local de copia de órdenes diseñada para las plataformas MT4/MT5 que soporta sincronización de operaciones en tiempo real. Ventajas del producto Cumpliendo con los altos estándares de seguridad, estabilidad y privacidad para software financiero, hemos optimizado tres aspectos clave: Interfaz gráfica intuitiva para una operación sencilla Protección de privacidad reforzada para aislamiento de datos sensibles en escenarios financieros Sincronización de órdenes en milis
FREE
Chart Mirror Client MT4
Fabio Albano
Indicadores
Este indicador reflejará los activos en uso en otro metatrader, pudiendo elegir el marco temporal y una plantilla. Este es el cliente Metatrader 4, necesita las versiones Metatrader 4 o 5 Server: Metatrader 4 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server: https: //www.mql5.com/en/market/product/88652 Detalles de su funcionamiento en el video.
FREE
Virtual Assistant MINI
Filip Valkovic
Utilidades
Asistente Virtual MINI VIRTUALL ASSISTANT = ¡HAZ VIRTUALES TUS TP Y SL! Herramienta destinada a controlar su stop loss y take profit convirtiendolos en SL/TP virtuales (con soporte para TRAILING) Convierta todos los SL y TP en virtuales para que sus salidas en las operaciones queden ocultas a su broker! Ejecute este EA en cualquier gráfico, elija 1MIN timeframe (VA es auto-guardado de datos sólo en la nueva barra detectada, por lo que el gráfico TF es igual al período de auto-guardado de VA) ¡¡¡
FREE
CleanView
Sergey Batudayev
Utilidades
CleanView - Utilidad de gestión de gráficos para MetaTrader 4 CleanView es una utilidad diseñada para simplificar la gestión de la apariencia del gráfico y los objetos gráficos en MetaTrader 4. Proporciona una botonera compacta situada en la esquina superior izquierda del gráfico, que permite un acceso rápido a las funciones de personalización visual, limpieza del gráfico y control de la visualización. Funciones y botones Borrar Gráfico - elimina todos los objetos gráficos del gráfico actual exc
FREE
IceFX TradeInfo
Norbert Mereg
4.77 (44)
Utilidades
TradeInfo de IceFX es la utilidad que muestra la información más importante sobre la cuenta corriente y sus posiciones. Información mostrada: Información sobre la cuenta corriente (balance, equidad, margen libre). Spread actual, reducción actual (Drawdown), beneficio planeado, pérdidas esperadas, etc. Número de posiciones abiertas, volumen (LOT), beneficio. Rango del día de hoy y de ayer. Tiempo que queda hasta la vela siguiente. Información sobre el beneficio del último día (usando el indicador
FREE
ChartTrader Demo
FX AutoTrader
Utilidades
Nota: Esta demo sólo funcionará en el gráfico EURUSD. No funcionará en el probador de estrategias. ChartTrader es una herramienta de trading profesional que todo trader necesita en su caja de herramientas. Ha sido desarrollado para trabajar con la plataforma MetaTrader 4. ChartTrader ofrece una serie de opciones para hacer que la colocación de órdenes en el mercado de divisas sea rápida y fácil. La interfaz gráfica de usuario se encuentra en la ventana del gráfico, por lo que no hay necesidad d
FREE
Bid Ask Ticks Indicator MT4
Pierce Vallieres
Indicadores
Este indicador muestra los precios históricos de compra y venta en el gráfico. Se trata de una herramienta extremadamente útil para observar la subida y bajada del diferencial, así como para ver si los precios de compra y venta convergen o divergen. Esta herramienta le permitirá entrar en el mercado en el momento justo. Este indicador le ayudará a mantenerse fuera del mercado cuando el diferencial comience a subir y le ayudará a entrar en el mercado cuando el diferencial comience a bajar de nuev
FREE
Onrex IV
Lee Teik Hong
5 (1)
Utilidades
ONREX IV ONREX IV es una herramienta de negociación que se utiliza para practicar y mejorar sus habilidades de negociación manual. También es un Asesor Experto en Operaciones Automáticas. No se preocupe si sus operaciones van en la dirección equivocada, ONREX IV se hará cargo y tratará de gestionar y controlar su gestión de riesgos. ONREX IV ofrece un panel de interfaz de operaciones que permite a los operadores operar manualmente u optar por FULL AUTO TRADING. También está configurado para ocu
FREE
Tracing Spreads
Rustam Zaytsev
Utilidades
Real-time spread tracking and monitoring software Displays spread values in form of histograms on current timeframe of chart Convenient for analyzing spread changes, as well as for comparing trading conditions of different brokers By placing on desired chart, the spread changes at different trading times are displayed Additionally Fully customizable Works on any instrument Works with any broker
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.86 (7)
Indicadores
Perfil del mercado Forex (FMP para abreviar) Que esto no es: FMP no es la pantalla clásica de TPO codificada por letras, no muestra el cálculo general del perfil de datos del gráfico y no segmenta el gráfico en períodos ni los calcula. Que hace : Lo más importante es que el indicador FMP procesará los datos que residen entre el borde izquierdo del espectro definido por el usuario y el borde derecho del espectro definido por el usuario. El usuario puede definir el espectro simplemente tirando
FREE
Period Change Button
Rainer Albrecht
3 (1)
Utilidades
La forma más rápida de cambiar el periodo. Adecuado para operadores que utilizan muchos gráficos y marcos temporales. Tamaño, forma y color personalizables. Parámetros de entrada Esquina - Elija la ubicación de la esquina. El estándar es "Esquina inferior derecha del gráfico". Color - Color de fondo del botón ColorText - Color del texto del botón ColorOn - Color de fondo del botón para el periodo actual ColorOnText - Color del texto del botón para el periodo actual Fuente - Arial, Verdana... Fo
FREE
Orders Manager MT4
Sergei Linskii
Utilidades
Gestor de pedidos es un asistente sencillo e indispensable para gestionar todos sus pedidos . Entradas: Mágico = 999; // Mágico TakeProfit = 1000; // Take Profit. Si = 0 el nivel no es setts. StopLoss = 0; // Stop Loss. Si = 0 el nivel no es setts. Deslizamiento = 10; // Deslizamiento GeneralProfit = false; // Cierre de todas las órdenes basado en el beneficio total. Si es false la función se desactiva y trabaja de acuerdo a TakeProfit. GeneralProfitPips = 500; // Cuantos pips para General Profi
FREE
TradeAnalyserMT4
Hung Wen Lin
Utilidades
Posicionamiento básico La herramienta de análisis avanzado de MT4, que proporciona un análisis en profundidad del historial de operaciones y una visión de los datos para optimizar las estrategias y aumentar la rentabilidad. Usos del Core Evaluación del rendimiento de la estrategia: Analice la rentabilidad, la estabilidad y el riesgo para asignar una calificación objetiva A+-D. Descubrimiento de patrones de negociación: Identifique variedades, plazos y hábitos de beneficios de alta calidad para
FREE
TPX Connect All
TPX
Indicadores
Tras adquirir el indicador de Oferta y Demanda de Tpx Dash, debe descargarlo. Este indicador vinculará y alimentará con datos de mercado al indicador. Además, le proporcionará todas las señales de precio de Oferta y Demanda, Stop ATR, VAH y VAL, valores de tendencia con el ADX, y precios y ubicaciones de POC en el mercado. ¡Descárguelo y Dash localizará el indicador para obtener la información!
FREE
Phone Trade Assistant
Krutik Piyushkumar Parekh
Utilidades
Calculadora inteligente de tamaño de lote y asistente de operaciones para el comercio móvil Visión General: Esta es la herramienta que cada operador en el mercado debe tener, no importa si usted es scalper, swing traders, day trader, o trader a largo plazo. Esta herramienta de comercio On-The-Go le ayudará a mantenerse disciplinado y también mantenerse libre de las tareas diarias de gestión de comercio, la mayoría de los comerciantes se enfrentan a problemas comunes como 1. Cálculo del tamaño ad
FREE
Looser61
Suharmoko
Asesores Expertos
Este EA sólo por diversión, EA de alto riesgo, margen completo. Sólo tiene que utilizar esto para la diversión no para conseguir dinero. No inyectar sólo deja que su dinero se ha ido, disfrutar de esperar el mejor momento para el comercio en su cuenta principal. The secret idea is manual setting only buy or sell following trend signal from ai or followed signal, this EA would only trade on low or high price momentum. Make cut loss decision is better to maintain drawdown. Este bot EA utilizando C
FREE
Footmarks Pro
Lee Teik Hong
Indicadores
Huellas Pro Footmarks Pro es un Indicador Esencial de MetaTrader 4 que crea números redondos o puntos dulces en el gráfico con un "Botón". Parámetros Nombre del Indicador - Footmarks Pro Selección de Par - 250 puntos / 500 puntos / 1000 puntos Sweetspot Configuración Color de la línea del punto dulce Estilo de línea de punto dulce Grosor de la línea de punto dulce Ajuste del botón de punto dulce Botón Eje-X Botón Eje-Y Gracias...
FREE
Position Selective Close MT4
Francisco Manuel Vicente Berardo
Utilidades
El Cierre Selectivo de Posiciones es un script multisímbolo multitrama utilizado para cerrar simultáneamente varias posiciones. Descripción General El Cierre Selectivo de Posición posee tres modos de operación (Intersección, Unión y Todos) que controlan la forma como se utilizan cuatro características de posición (símbolo, número mágico, tipo y ganancia). Los modos, disponibles a través del parámetro de entrada Modo de Selección, se relacionan con las características, disponibles a través de l
FREE
Market Inforamtion Downloader
G Sankarganesh
Utilidades
Estimados amigos, Market Inforamtion Downloader es un simple programa de utilidades para descargar la información del mercado en un archivo Excel separado con el nombre del gráfico actual que está utilizando con el mismo marco de tiempo. Es necesario introducir el número de períodos. Ejemplo. Estoy en EURUSD, Day time frame. Elijo descargar los datos de las últimas 50 velas (50 días) entonces introduciré 50 en los periodos. Después de obtener los datos, que lo utilizan para diversos análisis. Sa
FREE
Elsna Horizontal Lines MT4
Raymond Edusei
Utilidades
Este indicador MQL4 crea una cuadrícula personalizable de líneas horizontales en su gráfico de operaciones. Esto es lo que hace **Funciones principales - Dibuja líneas horizontales igualmente espaciadas a través del rango de precios visible - Soporta dos tipos de líneas: líneas horizontales o líneas de tendencia con proyección hacia adelante - Se ajusta automáticamente a los cambios de escala de precios **Características principales:** 1. **Espaciado personalizable**: Establece la distancia d
FREE
Little helper
Vadim Kulygin
Utilidades
panel de comercio; “Little Helper” lo ayudará a realizar instantáneamente órdenes de compra o venta de varios pares en un corto período de tiempo. La ventaja de este panel es que las órdenes se colocan inmediatamente con límites de toma de ganancias y detención de pérdidas, lo que, en última instancia, tiene un buen efecto en sus ganancias, lotes y magik para las órdenes, puede configurar los parámetros correspondientes del panel al agregarlo. al gráfico. Además, hay una gran selección de colore
FREE
Constructor
Aleksey Semenov
Utilidades
Constructor es una herramienta conveniente para crear, (construir estrategias) probar y aplicar estrategias e ideas de negociación, así como probar y utilizar indicadores separados y sus grupos. Constructor incluye módulos de apertura, cierre, seguimiento de operaciones, promediación y recuperación, así como varias opciones de negociación con y sin promediación y martingala. Puede conectar hasta 10 indicadores externos diferentes. Encontrará las instrucciones detalladas en el archivo pdf adjunto
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Utilidades
Presentamos NAS100 Auto SL y TP Maker para MT4: No se pierda nunca más la configuración de StopLoss y TakeProfit con nuestro NAS100 Auto SL y TP Maker, un asistente indispensable para los traders que navegan por el mercado Nasdaq 100 en MetaTrader 4. Esta herramienta está diseñada para aquellos que buscan una solución perfecta para automatizar la gestión de los niveles StopLoss y TakeProfit. Características principales: Automatización sin esfuerzo: Supervisa automáticamente las operaciones del
FREE
Zig Zag 123
Stephen Reynolds
Indicadores
El Zig Zag 123 nos indica cuándo es más probable que se produzca una inversión o una continuación al observar el cambio en la oferta y la demanda. Cuando esto sucede, aparece un patrón característico conocido como 123 (también conocido como ABC), que a menudo rompe en dirección a un mínimo más alto o a un máximo más bajo. Se han añadido niveles de Stop Loss y Take Profit. Hay un panel que muestra el rendimiento global de sus operaciones para si usted fuera a utilizar estos niveles de stop loss
FREE
MaSonic MT4
Tadanori Tsugaya
Indicadores
Busque rápidamente medias móviles (MA) coincidentes en cualquier punto del gráfico en el que haga clic. Al mostrar instantáneamente las MAs que pasan por cualquier punto seleccionado, es excelente para identificar picos de tendencia y apoyar mejores decisiones de trading. Características: Funcionamiento sencillo: Haga clic en cualquier punto donde desee encontrar la MA. Resultados instantáneos: Muestra las MAs coincidentes si las encuentra. Función de reposo: Oculta los botones cuando no están e
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación - Instrucciones para la aplicación - Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden y ver su
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT4 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el Local Trade Copier EA MT4 ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus necesi
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT4 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 4 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Posibilidad de combinar múltiples cuentas y MT4 y MT5 en un único panel de control. Qué hace Analiza automáticamente su historial de operaciones MT4 en todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilidades
Copiadora comercial para MetaTrader 4. Copia operaciones de forex, posiciones, pedidos de cualquier cuenta. Es una de las mejores copiadoras comerciales   MT4 - MT4, MT5 - MT4 para la versión  COPYLOT MT4  (o MT4 - MT5 MT5 - MT5 para la versión COPYLOT MT5 ). Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex Versión copiadora para  MetaTrader 5 terminal (МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilidades
El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilidades
Trade Copier es una utilidad profesional diseñada para copiar y sincronizar operaciones entre cuentas comerciales. La copia ocurre desde la cuenta / terminal del proveedor a la cuenta / terminal del destinatario, instalada en la misma computadora o vps. Antes de comprar, puede probar la versión de demostración en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Principales funcionalidades y beneficios: Admite la copia de MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, incl
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Utilidades
Este es un panel de comercio visual que lo ayuda a colocar y administrar operaciones fácilmente, evitando errores humanos y mejorando su actividad comercial. Combina una interfaz visual fácil de usar con un enfoque sólido de gestión de riesgos y posiciones. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de usar. Opere fácilmente desde el gráfico Opere con una gestión de riesgos precisa, sin problemas La preservación del c
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilidades
Risk/Reward Tool es un Expert Advisor de grado profesional diseñado para revolucionar la forma en que planifica, visualiza y ejecuta operaciones en MetaTrader 4. Ya sea que sea un trader discrecional que valora la gestión precisa del riesgo o un desarrollador de estrategias que necesita probar configuraciones de trading visualmente, esta herramienta proporciona todo lo que necesita en una interfaz elegante e intuitiva. A diferencia de las calculadoras de posición básicas, Risk/Reward Tool combin
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Características: Configuraciones de copy trading personalizadas y diversificadas: 1. Se pueden configurar diferentes modos de lote para diferentes fuentes de señal 2. Se pueden configurar diferentes fuentes de señal para copy trading hacia adelante y hacia atrás 3. Las señales se pueden configurar con comentarios 4. Si se debe calibr
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
TPSpro Trade PRO
Roman Podpora
4.67 (6)
Utilidades
Una herramienta que pueda calcular instantáneamente el tamaño de la posición o el riesgo en función de un nivel de stop-loss determinado es fundamental tanto para los traders profesionales como para los novatos. La utilidad comercial TRADE PRO proporciona cálculos rápidos y precisos, ayudándole a tomar decisiones en condiciones de mercado volátiles y sensibles al tiempo. VERSIÓN MT5       /    Materiales de instalación adicionales Funciones principales: Original. Sencillo. Eficaz. Una forma ún
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilidades
Esta utilidad EA le permite gestionar (con filtrado avanzado) órdenes abiertas ilimitadas (manuales o EA) con 16 métodos de trailing stop: fijo, porcentual, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI y Stochastic. El trailing stop puede ser real o virtual, y puede salir completamente o con un porcentaje de cierre parcial al toque o al cierre de la barra. Además,
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma MetaT
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Utilidades
MT4 Local Trade Copier Pro es un Asesor Experto para MetaTrader 4 diseñado para copiar movimientos desde una cuenta MT4 o MT5 de origen a múltiples cuentas MT4 o MT5 en la misma computadora. Esta herramienta es ideal para replicar operaciones en cuentas de clientes o carteras con parámetros personalizables, incluyendo tamaños de lote, stop-loss/take-profit y opciones de copia inversa. Simplifica la gestión de operaciones sin ejecutarlas basándose en lógica de mercado, ofreciendo sincronización f
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Utilidades
Lleve sus operaciones al siguiente nivel con DFGX, nuestra rejilla dinámica de Fibonacci de segunda generación. Esta nueva aplicación, potente y fácil de usar, está especialmente diseñada y optimizada para la negociación intradía contraria, el scalping y la negociación de noticias en el mercado Forex. Este sistema es la solución ideal para operadores profesionales activos y scalpers que buscan formas innovadoras de optimizar su estrategia. El sistema también proporciona una excelente oportunidad
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un órdene y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
Multi Copy
Kaijun Wang
5 (1)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Funciones básicas: La velocidad de interacción normal del copy trading es inferior a 0,5 s. Detecta automáticamente las fuentes de señal y muestra una lista de cuentas de fuentes de señal Coincidencia automática de símbolos: el 95 % de los símbolos comerciales más utilizados en diferentes plataformas (casos especiales como diferentes
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilidades
Trading History - Programa para operar y gestionar dinero en el historial de cotizaciones en stratagy tester. Puede trabajar con órdenes pendientes e inmediatas, y está equipado con funciones de trailing stop, breakeven y take profit. Muy bueno para entrenar y probar diferentes estrategias. Manual (Be sure to read before purchasing) Ventajas 1. Permite probar cualquier estrategia de trading en el menor tiempo posible 2. Un simulador excelente para la formación en negociación. Puede adquirir mes
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
Utilidades
SAFETYLOCK ofrece a los operadores una solución avanzada para protegerse contra las fuertes reversiones del mercado, colocando de manera automática una orden opuesta para cualquier posición ya abierta. Cuando un operador o un EA abre una posición, SAFETYLOCK crea inmediatamente una orden pendiente opuesta. Si la posición comienza a generar pérdidas, esta orden pendiente se activa, formando un bloqueo (lock) que minimiza el riesgo y protege su capital. Este potente EA ofrece una amplia gama de o
Trade Manager Assistant MT4
Ianina Nadirova
Utilidades
Mejore su trading manual: gestión de riesgos precisa, rápida y automatizada con Trade Manager Assistant Obtenga instrucciones de configuración completas y explore las funciones de Trade Manager Assistant utilizando la versión de demostración gratuita proporcionada. Puede encontrar información más detallada en   https://www.mql5.com/es/blogs/post/758625       . El trading manual requiere un análisis cuidadoso y una toma de decisiones rápida, pero el riesgo de errores de ejecución, inconsistencia
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilidades
¿Qué es? Piénsalo, puedes enviar toda la información de órdenes/posiciones a tu canal o grupo de telegram para crear tu comunidad o señales VIP en telegram. Información de posición significa que este EA reenvía todos los detalles de tus nuevas posiciones abiertas (Precio de apertura, Hora de apertura, Tipo de posición, Símbolo de la posición y volumen), cambios de posición (SL o TP modificando o cambios de precio pendientes) y cierre de posición (Precio de cierre, beneficio o pérdida, tiempo de
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Utilidades
Equity Protect Pro: Su Experto Integral en Protección de Cuentas para un Trading Tranquilo Si busca funciones como protección de cuentas, protección de capital, protección de cartera, protección de múltiples estrategias, protección de ganancias, recolección de ganancias, seguridad en el trading, programas de control de riesgos, control automático de riesgos, liquidación automática, liquidación condicional, liquidación programada, liquidación dinámica, trailing stop loss, cierre con un solo clic
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Otros productos de este autor
RSI TrendGate
Etsushi Ishizuka
Indicadores
RSI TrendGate 3MA es un indicador para mostrar en el gráfico que ayuda a confirmar la dirección de la tendencia utilizando RSI y tres medias móviles (MA). Cuando, según las condiciones seleccionadas, el estado se considera “predominantemente alcista” o “predominantemente bajista”, el indicador dibuja una flecha en la ventana del gráfico. Este producto no está diseñado para usar las flechas como una señal de entrada por sí sola. El uso recomendado es confirmar la dirección en un marco temporal su
FREE
Break Even Trailing EA
Etsushi Ishizuka
Utilidades
Break Even Trailing EA | Automatización de Breakeven y Trailing Stop Break Even Trailing EA es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 4/5 diseñado para automatizar la protección de beneficios en el trading manual. Este EA gestiona el riesgo y asegura tus ganancias automáticamente después de tus entradas manuales, ayudándote a operar de manera más eficiente y con menos estrés. Ofrece dos lógicas configurables para la protección de ganancias , que pueden usarse por separado o en combinación, según
FREE
Heikin Ashi Smoothed
Etsushi Ishizuka
Indicadores
Heikin Ashi Smoothed – Indicador para MT4 Heikin Ashi Smoothed es un indicador personalizado para MetaTrader 4 (MT4) que mejora la visualización de las velas tradicionales Heikin Ashi aplicando un proceso adicional de suavizado mediante medias móviles. Esto permite mostrar la tendencia del mercado de forma mucho más clara y fluida, reduciendo significativamente el “ruido” y facilitando la identificación tanto de la dirección predominante como de posibles puntos de reversión. Características prin
FREE
Ride the Trend Signal
Etsushi Ishizuka
Indicadores
Sube a la ola de la tendencia: señales claras para seguir la dirección del mercado En los mercados financieros, los entornos con una tendencia definida suelen ser los más propicios para obtener beneficios consistentes. Sin embargo, incluso los traders experimentados encuentran difícil aprovechar plenamente estas oportunidades. Ride the Trend Signal es un indicador de señales diseñado específicamente para detectar oportunidades de entrada durante retrocesos o correcciones dentro de una tendencia
FREE
SuperTrend Simple
Etsushi Ishizuka
Indicadores
El indicador SuperTrend es una herramienta técnica de seguimiento de tendencias que muestra visualmente los cambios de tendencia en el mercado. El color y la posición de sus líneas cambian automáticamente según el movimiento del precio, lo que ayuda a tomar decisiones de entrada y salida. Su diseño sencillo permite utilizarlo en diversos estilos de trading, tanto manual como automático. Características principales Visualización clara de los cambios de tendencia En tendencias alcistas, la línea
FREE
PositionClose
Etsushi Ishizuka
Utilidades
PositionClose | Script para cierre masivo de posiciones en MT4 PositionClose es un script utilitario para MetaTrader 4 (MT4) diseñado para ayudar a los traders a gestionar sus posiciones de manera eficiente. Con un solo clic, puedes cerrar todas las posiciones abiertas de inmediato, o cerrar solo las posiciones de compra (buy) o solo las de venta (sell). Es especialmente útil durante movimientos bruscos del mercado, la publicación de noticias importantes, o cualquier situación en la que sea nece
FREE
HeikinAshi Binary
Etsushi Ishizuka
3 (1)
Indicadores
Heikin Ashi Binary – Indicador de soporte visual de tendencia con visualización binaria Descripción general Heikin Ashi Binary es un indicador para MetaTrader que muestra la información de tendencia de Heikin Ashi en formato binario (bloques de dos colores) en una subventana. En lugar de velas tradicionales, el indicador representa períodos alcistas (subida) y bajistas (bajada) como bloques de colores sencillos. Esto facilita la identificación rápida de la continuidad o el cambio de tendencia. E
FREE
SmoothedRSI
Etsushi Ishizuka
Indicadores
SmoothedRSI es un indicador personalizado que calcula un RSI estándar y luego aplica un método de suavizado a los valores del RSI. El indicador muestra únicamente la línea de RSI suavizado en una ventana separada. El rango de salida es de 0 a 100. El RSI puede reaccionar con fuerza a fluctuaciones de precio a corto plazo, lo que puede aumentar las oscilaciones pequeñas según las condiciones del mercado. Este indicador suaviza los valores del RSI para reducir el ruido de corto plazo y facilitar l
FREE
BBWidth 3Lines
Etsushi Ishizuka
Indicadores
Descripción general BBWidth 3Lines es un indicador personalizado que muestra la diferencia entre la banda superior e inferior de las Bandas de Bollinger (es decir, +σ menos −σ) como una línea continua en una subventana. El valor se expresa en puntos, no en precios. A diferencia de las Bandas de Bollinger tradicionales, que se centran en la desviación del precio, este indicador se enfoca exclusivamente en la anchura de las bandas , lo que permite analizar la volatilidad del mercado de manera visu
FREE
CandleStick Countdown
Etsushi Ishizuka
Indicadores
CandleStick Countdown – Indicador de cuenta regresiva de tiempo restante de la vela CandleStick Countdown es un indicador simple y práctico para MT4 que muestra en tiempo real una cuenta regresiva de cuántos minutos y segundos faltan para que la vela actual se cierre. Ayuda a mejorar la precisión en el timing de las operaciones y es muy utilizado por traders. Funciones principales Muestra el tiempo restante de la vela actual en formato “minutos:segundos” Se muestra como texto en el gráfico para
FREE
T3 2Lines
Etsushi Ishizuka
Indicadores
T3 2Lines – Análisis de tendencias preciso con doble media móvil T3 “T3 2Lines” es un indicador para MT4 que muestra dos líneas T3 (Triple Media Móvil Exponencial) en el gráfico: una de corto plazo y otra de largo plazo. Al combinar ambas líneas suavizadas, los traders pueden identificar de forma más precisa el inicio, desarrollo y posibles reversiones de tendencias. Características principales Visualización simultánea de dos líneas T3 (corto y largo plazo) Parámetros independientes para el perí
FREE
BB Sub
Etsushi Ishizuka
Indicadores
BB-Sub – Bandas de Bollinger en ventana secundaria BB-Sub es un indicador simple pero potente que muestra las Bandas de Bollinger de forma independiente en una ventana secundaria del gráfico. A diferencia de las Bandas de Bollinger estándar, que se muestran en el gráfico principal, BB-Sub funciona en una subventana separada. Esto evita la superposición con las velas u otros indicadores, lo que es ideal para quienes desean concentrarse únicamente en el movimiento y la forma de las bandas. Caracte
FREE
SchaffTrendCycle indicator
Etsushi Ishizuka
Indicadores
¿Qué es Schaff Trend Cycle? Schaff Trend Cycle (STC) es un indicador tipo oscilador diseñado para detectar cambios de tendencia de forma oportuna. A diferencia de indicadores tradicionales como medias móviles o el MACD, el STC combina ciclos de mercado con el momento (momentum), permitiendo identificar con mayor claridad el inicio y fin de una tendencia. Características principales Señales claras de cambio de tendencia: la línea del ciclo sube en tendencias alcistas y baja en tendencias bajistas
FREE
RCI Indicator
Etsushi Ishizuka
Indicadores
Indicador RCI (Rank Correlation Index) Descripción general El indicador RCI (Rank Correlation Index) es una herramienta osciladora que analiza las tendencias del mercado y los posibles puntos de giro utilizando la correlación de rangos en los datos de precios. Compara la clasificación de precios con la clasificación temporal durante un período específico y presenta el coeficiente de correlación en un rango de -100 a +100 como una línea simple en el gráfico. El RCI se utiliza ampliamente para ev
FREE
ExportCSV
Etsushi Ishizuka
Utilidades
Descripción general ExportCSVFile es un script para MetaTrader 4 que exporta el historial de la cuenta dentro de un período especificado a un archivo CSV. Es útil para analizar el rendimiento de las operaciones, crear informes en Excel o registrar manualmente las transacciones. El script no realiza operaciones de trading, por lo que es seguro para cualquier cuenta. Funciones principales Exporta el historial de la cuenta en un rango de fechas definido por el usuario Guarda los datos en formato CS
FREE
TSI Indicator
Etsushi Ishizuka
Indicadores
Descripción general El indicador True Strength Index (TSI) es un oscilador de impulso que se muestra en una ventana separada en MT4. Suaviza el impulso (MTM) y su valor absoluto mediante dos medias móviles exponenciales (EMA) sucesivas y luego calcula su ratio multiplicado por 100. El TSI ayuda a visualizar la fuerza de la tendencia y posibles puntos de inflexión del mercado. Características clave Suavizado dual con EMA para reducir el ruido y obtener una línea limpia EMA de señal superpuesta pa
FREE
Aroon Classic
Etsushi Ishizuka
Indicadores
Descripción general del indicador Aroon Classic El indicador Aroon Classic es una herramienta técnica que identifica cuantitativamente la aparición y la persistencia de tendencias en un gráfico. Utiliza dos líneas, “Aroon Up” y “Aroon Down”, para mostrar la fuerza de la tendencia y los puntos de inflexión en un rango de 0 a 100. Un valor alto de Aroon Up indica una tendencia alcista fuerte, mientras que un valor alto de Aroon Down indica una tendencia bajista fuerte. Características clave Distin
FREE
TMA Classic
Etsushi Ishizuka
Indicadores
TMA Classic – Descripción del indicador de media móvil triangular TMA Classic es un indicador muy simple y liviano que muestra la Media Móvil Triangular (TMA) como una línea suave única. Este indicador elimina eficazmente el ruido excesivo y captura el movimiento central del precio, siendo útil para identificar tendencias y zonas de rango. Al mostrar únicamente una línea, ofrece alta visibilidad en el gráfico sin interferir con otros indicadores o con las velas del precio. Características princi
FREE
PartialAutoClose EA
Etsushi Ishizuka
Utilidades
PartialAutoClose EA es una herramienta que permite la gestión semiautomática y flexible de posiciones abiertas manualmente o mediante trading discrecional. [Características principales] - Permite elegir entre dos tipos de lógica de cierre:     Cierre automático de posiciones según el cambio de color de Heikin Ashi o el cruce de medias móviles. - Stop loss automático en el punto de equilibrio     Cuando se alcanza un beneficio determinado, el stop loss se mueve automáticamente al punto de equil
FREE
CurrencyStrength TOKYO
Etsushi Ishizuka
Utilidades
CurrencyStrength – Clasificación de fuerza de divisas en tiempo real CurrencyStrength es una utilidad EA que cuantifica la fuerza de las ocho principales divisas (USD, EUR, JPY, GBP, CHF, AUD, CAD, NZD) en tiempo real y muestra los resultados como un ranking visual basado en la variación porcentual. Al visualizar la fuerza de cada divisa cada segundo, esta herramienta mejora notablemente la precisión en la selección de pares de divisas y la toma de decisiones tanto para traders discrecionales c
FREE
OvertradeShield
Etsushi Ishizuka
Utilidades
OvertradeShield – EA utilitario para prevenir el sobretrading en trading discrecional ¿Alguna vez te has arrepentido de hacer “solo una operación más” en tu trading discrecional? OvertradeShield es un EA utilitario que limita y alerta automáticamente las entradas basándose en las ganancias y pérdidas realizadas, apoyando tus reglas de trading y disciplina mental. Es ideal para quienes desean controlar sus resultados diarios, evitar el sobretrading y aplicar rigurosamente las reglas de ganancias
FREE
Trend and Swaps BBF
Etsushi Ishizuka
Asesores Expertos
Opera normalmente en USDJPY, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, CADJPY. No opera con normalidad en las rectas del dólar. Opera normalmente sólo en M30. No opera normalmente en otros marcos de tiempo. Este EA ha sido desarrollado para capitalizar tendencias y swaps, con el objetivo de generar ganancias perpetuas con bajo riesgo. Realizó pruebas retrospectivas que abarcan un total de 112 años en cinco pares de divisas, demuestra ganancias estables y opera con bajo riesgo. La comparación entre el trading real
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario