ExportDailyRange

ExportRange es un script utilitario diseñado para exportar datos de velas de un marco temporal específico en formato CSV. El script obtiene el precio máximo, mínimo, el rango de cada vela, así como la hora y el índice correspondiente. Está orientado a usuarios que necesitan datos simples y fiables para análisis estadístico o estudios de volatilidad.

Al ejecutarse en un gráfico, el script extrae la cantidad de barras indicada y guarda los resultados en formato CSV dentro del directorio Files del terminal. Tanto el número de barras como el marco temporal pueden configurarse a través de los parámetros de entrada. También es posible utilizar el marco temporal actual del gráfico.

Funciones principales

Exporta datos históricos para una cantidad definida de barras Guarda los valores High, Low y Range (High menos Low) Soporta el uso del marco temporal actual del gráfico Salida en formato CSV, adecuado para análisis externo

Columnas del archivo generado

El archivo CSV creado incluye las siguientes columnas:

Timeframe

Index

Datetime

High

Low

Range

Range se almacena como una diferencia de precios y puede convertirse a pips en el procesamiento posterior si es necesario.

Casos de uso

Adecuado para estadísticas de rangos, estudios de volatilidad, preparación de estrategias y análisis previo a pruebas históricas. Permite obtener de forma sencilla los datos básicos de las velas para su posterior análisis.

Cómo usarlo

Descargar e instalar el script desde Market Ubicarlo en la sección Scripts del Navegador Aplicarlo a cualquier gráfico Configurar el número de barras y el marco temporal Tras la ejecución, el archivo CSV se generará en el directorio Files

El script tiene una estructura simple y se centra exclusivamente en la extracción de datos, lo que lo convierte en una herramienta práctica para recopilar información sobre los rangos de las velas.