Jvh Trading Information

Panel de información de trading de Jvh v3.3 - Cuadro de mandos de trading profesional para MT4/MT5

📊 INFORMACIÓN DE TRADING COMPLETA DE UN VISTAZO

Transforma tu experiencia de trading con este avanzado panel de información de nivel profesional que te ofrecetodas las métricas críticas que necesitas en una pantalla limpia y organizada. ¡No más cambios entre ventanas o perder datos importantes!

POR QUÉ ES IMPRESCINDIBLE PARA LOS OPERADORES SERIOS

Ahorro de tiempo: Obtenga toda la información esencial al instante sin cálculos manuales

Reducción de riesgos:La supervisión en tiempo real evita errores costosos

Aumento del rendimiento: Tome mejores decisiones con datos precisos y organizados

Profesional: Parece y funciona como un software de negociación institucional

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

📈 SEGUIMIENTO COMPLETO DE LAS GANANCIAS (¡NUEVO en v3.3!)

Operaciones abiertas y cerradas incluidas en todos los cálculos

P/L diario/semanal/mensual real : se acabaron las suposiciones sobre los beneficios reales

Seguimiento automático de las ganancias realizadas junto con los beneficios flotantes

Perfecto para informes de rendimiento precisos y documentación fiscal

SEGUIMIENTO DE LA CUENTA EN TIEMPO REAL

Capital y saldo en vivo con cambios codificados por colores

Supervisión del nivel de margen con advertencias de peligro

Visualización de margen libre y margen utilizado

Comparación de apalancamiento de la cuenta vs apalancamiento real utilizado

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE OPERACIONES

Recuento de operaciones de compra/venta en directo con indicadores de color

Seguimiento del total de posiciones abiertas

Seguimiento de spreads con alertas de color (verde/bajo, rojo/alto)

Temporizador de velas siguientes para una perfecta sincronización de entrada

⚠️ SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Porcentaje actual de Drawdown con avisos de color

Seguimiento diario de Max Drawdown

Seguimiento semanal de la reducción máxima

Seguimiento automático de Equity High/Low

ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO

Ganancias/pérdidas diarias, semanales y mensuales con porcentajes

Seguimiento de los beneficios de un año a otro

Beneficio histórico total con porcentaje de retorno

Cálculos de porcentaje de ganancias y factor de ganancias

Estadísticas de mayor ganancia/pérdida y ganancia/pérdida media

ACTUALIZACIONES EXCLUSIVAS DE LA VERSIÓN 3.3

✅ CORREGIDO: Precisión completa de ganancias

Antes: Sólo mostraba los cambios en la equidad (se perdía las operaciones cerradas)

Ahora: Seguimiento de beneficios 100% preciso incluyendo TODAS las operaciones cerradas

Perfecto para los comerciantes del día, scalpers, y la presentación de informes de rendimiento precisos

MEJORADO: Interfaz profesional

Pantalla más grande y legible ( 140px de altura)

Mejor espaciado para reducir la fatiga visual

Información simplificada y centrada : sólo lo que importa

Codificación por colores mejorada para una comprensión instantánea

MEJORADA: Protección frente a riesgos

Coloración inteligente del nivel de margen ( verde >500%, rojo <100%)

Avisos de uso del apalancamiento al acercarse a los límites

Gradientes de color de Drawdown para una rápida evaluación del riesgo

🎯 ¿QUIÉN NECESITA ESTE PANEL?

✅ PARA DAY TRADERS Y SCALPERS:

Visibilidad instantánea de ganancias/pérdidas incluyendo todas las operaciones cerradas.

Monitorización del spread para un momento óptimo de entrada

Control de márgenes en tiempo real para evitar el exceso de operaciones

PARA OPERADORES SWING Y DE POSICIÓN:

Seguimiento preciso de los beneficios semanales/mensuales

Seguimiento de la reducción durante las posiciones largas

Evaluación del riesgo de toda la cartera

PARA PROVEEDORES DE SEÑALES Y GESTORES DE FONDOS:

Aspecto profesional para los clientes

Informes de beneficios precisos para los suscriptores

Pista de auditoría completa de toda la actividad comercial

✅ PARA TODOS LOS OPERADORES SERIOS:

Deje de hacer conjeturas sobre sus beneficios reales

Tome decisiones de negociación basadas en datos

Herramientas profesionales sin el precio institucional

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

✅ COMPATIBILIDAD:

Compatible con MT4 y MT5 ( código MQL4)

Todos los tipos de cuenta: Standard , Mini, Micro, Cent

Todos los pares de divisas e instrumentos

Todos los plazos ( M1 a MN1)

FUNCIONES INTELIGENTES:

Detección automática del tipo de cuenta ( ajusta la visualización para cuentas Cent/Micro)

Cálculos específicos por símbolo ( valores de pip correctos para pares JPY, Oro, Índices, Cripto)

Reinicio automático de día/semana/mes

Código eficiente - uso mínimo de CPU

PERSONALIZACIÓN:

Diseño limpio y profesional que complementa cualquier gráfico

Diseño no intrusivo - permanece en segundo plano hasta que se necesita

Posicionamiento automático - siempre visible, nunca estorba

QUÉ INCLUYE EL PAQUETE

INDICADOR PRINCIPAL:

JvhTradingInfo.mq4 - El panel de comercio completo.

✅ LISTA DE CARACTERÍSTICAS:

Sección de información de la cuenta Saldo, Capital, Margen libre, Nivel de margen, Margen utilizado. Sección de gestión de operaciones Recuento de operaciones de compra/venta, total de operaciones, apalancamiento de la cuenta/utilizado Sección de Control de Riesgos Reducción actual, DD máxima diaria/semanal, Diferencial, Temporizador de velas Sección de Seguimiento de Ganancias ( ¡v3.3 Mejorada!) P/L diario con %, P/L semanal con %, P/L mensual Sección de Análisis del Rendimiento Total P/L con %, Histórico de Operaciones, Tasa de Ganancias, Factor de Ganancias

INSTALACIÓN:

Basta con adjuntarlo a cualquier gráfico El panel aparece automáticamente No necesita configuración Funciona de inmediato

💰 RETORNO DE LA INVERSIÓN

✅ EVITA ERRORES COSTOSOS:

Los avisos de ajuste de márgenes pueden salvar tu cuenta

Las alertas de Drawdown evitan las operaciones emocionales

La supervisión de márgenes evita entradas erróneas

AHORRA TIEMPO:

Sin cálculos manuales de beneficios

No hay que cambiar entre ventanas

Toda la información en un solo lugar

✅ MEJORA EL RENDIMIENTO:

Mejores decisiones con datos organizados

Control emocional con métricas claras

Enfoque profesional = mejores resultados

✅ SE PAGA POR SÍ SOLO:

Un error evitado cubre el coste

El tiempo ahorrado es dinero ganado

Mejores operaciones = más beneficios

📞 SOPORTE Y ACTUALIZACIONES

✅ ACTUALIZACIONES PERIÓDICAS:

Basadas en los comentarios de los usuarios

Nuevas funciones añadidas con regularidad

Corrección de errores y mejoras

✅ ASISTENCIA AL USUARIO:

Documentación detallada incluida

Sistema de apoyo al mercado MQL5

Comunidad de usuarios para obtener consejos

🎯 VEREDICTO FINAL

"Si te tomas en serio el trading, necesitas herramientas serias. Este panel te da información de grado institucional a un precio minorista."

✅ ¿POR QUÉ ELEGIRLO FRENTE A ALTERNATIVAS GRATUITAS?

Precisión total - Sólo la v3.3 registra TODAS las ganancias correctamente Diseño profesional - Limpio, legible y centrado en el operador Actualizaciones regulares - Desarrollo activo y mejoras Fiabilidad probada - Utilizado por traders serios de todo el mundo Soporte completo - Obtenga ayuda cuando la necesite

PERFECTO PARA:

Traders que valoran la precisión en sus informes de beneficios

Traders que quieren herramientas profesionales sin la complejidad

Traders que entienden que una buena información conduce a buenas decisiones

Traders que quieren una ventaja en el competitivo mercado de divisas

⚠️ ADVERTENCIA: Operar sin la información adecuada es como conducir con los ojos vendados.

No arriesgue su capital sin tener una visión completa. Consiga hoy mismo el Panel de Información de Jvh Trading v3.3y opere con confianza, claridad y profesionalidad.

Opere con más inteligencia. Siga mejor. Obtenga mejores resultados.

Jvh Trading Information Panel v3.3 - Su Solución Completa de Tablero de Operaciones