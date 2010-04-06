Jvh Trading Information
- Utilidades
- Jeremy Nicolaj Van Hoorn
- Versión: 3.30
- Actualizado: 11 diciembre 2025
Panel de información de trading de Jvh v3.3 - Cuadro de mandos de trading profesional para MT4/MT5
📊 INFORMACIÓN DE TRADING COMPLETA DE UN VISTAZO
Transforma tu experiencia de trading con este avanzado panel de información de nivel profesional que te ofrecetodas las métricas críticas que necesitas en una pantalla limpia y organizada. ¡No más cambios entre ventanas o perder datos importantes!
POR QUÉ ES IMPRESCINDIBLE PARA LOS OPERADORES SERIOS
Ahorro de tiempo: Obtenga toda la información esencial al instante sin cálculos manuales
Reducción de riesgos:La supervisión en tiempo real evita errores costosos
Aumento del rendimiento: Tome mejores decisiones con datos precisos y organizados
Profesional: Parece y funciona como un software de negociación institucional
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
📈 SEGUIMIENTO COMPLETO DE LAS GANANCIAS (¡NUEVO en v3.3!)
-
Operaciones abiertas y cerradas incluidas en todos los cálculos
-
P/L diario/semanal/mensual real: se acabaron las suposiciones sobre los beneficios reales
-
Seguimiento automático de las ganancias realizadas junto con los beneficios flotantes
-
Perfecto para informes de rendimiento precisos y documentación fiscal
SEGUIMIENTO DE LA CUENTA EN TIEMPO REAL
-
Capital y saldo en vivo con cambios codificados por colores
-
Supervisión del nivel de margen con advertencias de peligro
-
Visualización de margen libre y margen utilizado
-
Comparación de apalancamiento de la cuenta vs apalancamiento real utilizado
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE OPERACIONES
-
Recuento de operaciones de compra/venta en directo con indicadores de color
-
Seguimiento del total de posiciones abiertas
-
Seguimiento de spreads con alertas de color (verde/bajo, rojo/alto)
-
Temporizador de velas siguientes para una perfecta sincronización de entrada
⚠️ SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS
-
Porcentaje actual de Drawdowncon avisos de color
-
Seguimiento diario de Max Drawdown
-
Seguimiento semanal de la reducción máxima
-
Seguimiento automático de Equity High/Low
ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO
-
Ganancias/pérdidas diarias, semanales y mensuales con porcentajes
-
Seguimiento de los beneficios de un año a otro
-
Beneficio histórico total con porcentaje de retorno
-
Cálculos de porcentaje de ganancias y factor de ganancias
-
Estadísticas de mayor ganancia/pérdida y ganancia/pérdida media
ACTUALIZACIONES EXCLUSIVAS DE LA VERSIÓN 3.3
✅ CORREGIDO: Precisión completa de ganancias
-
Antes: Sólo mostraba los cambios en la equidad (se perdía las operaciones cerradas)
-
Ahora:Seguimiento de beneficios 100% preciso incluyendo TODAS las operaciones cerradas
-
Perfecto para los comerciantes del día, scalpers, y la presentación de informes de rendimiento precisos
MEJORADO: Interfaz profesional
-
Pantalla más grande y legible ( 140px de altura)
-
Mejor espaciado para reducir la fatiga visual
-
Información simplificada y centrada: sólo lo que importa
-
Codificación por colores mejorada para una comprensión instantánea
MEJORADA: Protección frente a riesgos
-
Coloración inteligente del nivel de margen ( verde >500%, rojo <100%)
-
Avisos de uso del apalancamiento al acercarse a los límites
-
Gradientes de color de Drawdown para una rápida evaluación del riesgo
🎯 ¿QUIÉN NECESITA ESTE PANEL?
✅ PARA DAY TRADERS Y SCALPERS:
-
Visibilidad instantánea de ganancias/pérdidas incluyendo todas las operaciones cerradas.
-
Monitorización del spread para un momento óptimo de entrada
-
Control de márgenes en tiempo real para evitar el exceso de operaciones
PARA OPERADORES SWING Y DE POSICIÓN:
-
Seguimiento preciso de los beneficios semanales/mensuales
-
Seguimiento de la reducción durante las posiciones largas
-
Evaluación del riesgo de toda la cartera
PARA PROVEEDORES DE SEÑALES Y GESTORES DE FONDOS:
-
Aspecto profesional para los clientes
-
Informes de beneficios precisos para los suscriptores
-
Pista de auditoría completa de toda la actividad comercial
✅ PARA TODOS LOS OPERADORES SERIOS:
-
Deje de hacer conjeturas sobre sus beneficios reales
-
Tome decisiones de negociación basadas en datos
-
Herramientas profesionales sin el precio institucional
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
✅ COMPATIBILIDAD:
-
Compatible con MT4 y MT5 ( código MQL4)
-
Todos los tipos de cuenta: Standard , Mini, Micro, Cent
-
Todos los pares de divisas e instrumentos
-
Todos los plazos ( M1 a MN1)
FUNCIONES INTELIGENTES:
-
Detección automática del tipo de cuenta ( ajusta la visualización para cuentas Cent/Micro)
-
Cálculos específicos por símbolo ( valores de pip correctos para pares JPY, Oro, Índices, Cripto)
-
Reinicio automático de día/semana/mes
-
Código eficiente - uso mínimo de CPU
PERSONALIZACIÓN:
-
Diseño limpio y profesional que complementa cualquier gráfico
-
Diseño no intrusivo - permanece en segundo plano hasta que se necesita
-
Posicionamiento automático - siempre visible, nunca estorba
QUÉ INCLUYE EL PAQUETE
INDICADOR PRINCIPAL:
-
JvhTradingInfo.mq4 - El panel de comercio completo.
✅ LISTA DE CARACTERÍSTICAS:
-
Sección de información de la cuenta
-
Saldo, Capital, Margen libre, Nivel de margen, Margen utilizado.
-
-
Sección de gestión de operaciones
-
Recuento de operaciones de compra/venta, total de operaciones, apalancamiento de la cuenta/utilizado
-
-
Sección de Control de Riesgos
-
Reducción actual, DD máxima diaria/semanal, Diferencial, Temporizador de velas
-
-
Sección de Seguimiento de Ganancias ( ¡v3.3 Mejorada!)
-
P/L diario con %, P/L semanal con %, P/L mensual
-
-
Sección de Análisis del Rendimiento
-
Total P/L con %, Histórico de Operaciones, Tasa de Ganancias, Factor de Ganancias
-
INSTALACIÓN:
-
Basta con adjuntarlo a cualquier gráfico
-
El panel aparece automáticamente
-
No necesita configuración
-
Funciona de inmediato
💰 RETORNO DE LA INVERSIÓN
✅ EVITA ERRORES COSTOSOS:
-
Los avisos de ajuste de márgenes pueden salvar tu cuenta
-
Las alertas de Drawdown evitan las operaciones emocionales
-
La supervisión de márgenes evita entradas erróneas
AHORRA TIEMPO:
-
Sin cálculos manuales de beneficios
-
No hay que cambiar entre ventanas
-
Toda la información en un solo lugar
✅ MEJORA EL RENDIMIENTO:
-
Mejores decisiones con datos organizados
-
Control emocional con métricas claras
-
Enfoque profesional = mejores resultados
✅ SE PAGA POR SÍ SOLO:
-
Un error evitado cubre el coste
-
El tiempo ahorrado es dinero ganado
-
Mejores operaciones = más beneficios
📞 SOPORTE Y ACTUALIZACIONES
✅ ACTUALIZACIONES PERIÓDICAS:
-
Basadas en los comentarios de los usuarios
-
Nuevas funciones añadidas con regularidad
-
Corrección de errores y mejoras
✅ ASISTENCIA AL USUARIO:
-
Documentación detallada incluida
-
Sistema de apoyo al mercado MQL5
-
Comunidad de usuarios para obtener consejos
🎯 VEREDICTO FINAL
"Si te tomas en serio el trading, necesitas herramientas serias. Este panel te da información de grado institucional a un precio minorista."
✅ ¿POR QUÉ ELEGIRLO FRENTE A ALTERNATIVAS GRATUITAS?
-
Precisión total - Sólo la v3.3 registra TODAS las ganancias correctamente
-
Diseño profesional - Limpio, legible y centrado en el operador
-
Actualizaciones regulares - Desarrollo activo y mejoras
-
Fiabilidad probada - Utilizado por traders serios de todo el mundo
-
Soporte completo - Obtenga ayuda cuando la necesite
PERFECTO PARA:
-
Traders que valoran la precisión en sus informes de beneficios
-
Traders que quieren herramientas profesionales sin la complejidad
-
Traders que entienden que una buena información conduce a buenas decisiones
-
Traders que quieren una ventaja en el competitivo mercado de divisas
⚠️ ADVERTENCIA: Operar sin la información adecuada es como conducir con los ojos vendados.
No arriesgue su capital sin tener una visión completa. Consiga hoy mismo el Panel de Información de Jvh Trading v3.3y opere con confianza, claridad y profesionalidad.
Opere con más inteligencia. Siga mejor. Obtenga mejores resultados.
Jvh Trading Information Panel v3.3 - Su Solución Completa de Tablero de Operaciones