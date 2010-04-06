Jvh Trading Information

Panel de información de trading de Jvh v3.3 - Cuadro de mandos de trading profesional para MT4/MT5

📊 INFORMACIÓN DE TRADING COMPLETA DE UN VISTAZO

Transforma tu experiencia de trading con este avanzado panel de información de nivel profesional que te ofrecetodas las métricas críticas que necesitas en una pantalla limpia y organizada. ¡No más cambios entre ventanas o perder datos importantes!

POR QUÉ ES IMPRESCINDIBLE PARA LOS OPERADORES SERIOS

Ahorro de tiempo: Obtenga toda la información esencial al instante sin cálculos manuales
Reducción de riesgos:La supervisión en tiempo real evita errores costosos
Aumento del rendimiento: Tome mejores decisiones con datos precisos y organizados
Profesional: Parece y funciona como un software de negociación institucional

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

📈 SEGUIMIENTO COMPLETO DE LAS GANANCIAS (¡NUEVO en v3.3!)

  • Operaciones abiertas y cerradas incluidas en todos los cálculos

  • P/L diario/semanal/mensual real: se acabaron las suposiciones sobre los beneficios reales

  • Seguimiento automático de las ganancias realizadas junto con los beneficios flotantes

  • Perfecto para informes de rendimiento precisos y documentación fiscal

SEGUIMIENTO DE LA CUENTA EN TIEMPO REAL

  • Capital y saldo en vivo con cambios codificados por colores

  • Supervisión del nivel de margen con advertencias de peligro

  • Visualización de margen libre y margen utilizado

  • Comparación de apalancamiento de la cuenta vs apalancamiento real utilizado

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE OPERACIONES

  • Recuento de operaciones de compra/venta en directo con indicadores de color

  • Seguimiento del total de posiciones abiertas

  • Seguimiento de spreads con alertas de color (verde/bajo, rojo/alto)

  • Temporizador de velas siguientes para una perfecta sincronización de entrada

⚠️ SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS

  • Porcentaje actual de Drawdowncon avisos de color

  • Seguimiento diario de Max Drawdown

  • Seguimiento semanal de la reducción máxima

  • Seguimiento automático de Equity High/Low

ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO

  • Ganancias/pérdidas diarias, semanales y mensuales con porcentajes

  • Seguimiento de los beneficios de un año a otro

  • Beneficio histórico total con porcentaje de retorno

  • Cálculos de porcentaje de ganancias y factor de ganancias

  • Estadísticas de mayor ganancia/pérdida y ganancia/pérdida media

ACTUALIZACIONES EXCLUSIVAS DE LA VERSIÓN 3.3

✅ CORREGIDO: Precisión completa de ganancias

  • Antes: Sólo mostraba los cambios en la equidad (se perdía las operaciones cerradas)

  • Ahora:Seguimiento de beneficios 100% preciso incluyendo TODAS las operaciones cerradas

  • Perfecto para los comerciantes del día, scalpers, y la presentación de informes de rendimiento precisos

MEJORADO: Interfaz profesional

  • Pantalla más grande y legible ( 140px de altura)

  • Mejor espaciado para reducir la fatiga visual

  • Información simplificada y centrada: sólo lo que importa

  • Codificación por colores mejorada para una comprensión instantánea

MEJORADA: Protección frente a riesgos

  • Coloración inteligente del nivel de margen ( verde >500%, rojo <100%)

  • Avisos de uso del apalancamiento al acercarse a los límites

  • Gradientes de color de Drawdown para una rápida evaluación del riesgo

🎯 ¿QUIÉN NECESITA ESTE PANEL?

✅ PARA DAY TRADERS Y SCALPERS:

  • Visibilidad instantánea de ganancias/pérdidas incluyendo todas las operaciones cerradas.

  • Monitorización del spread para un momento óptimo de entrada

  • Control de márgenes en tiempo real para evitar el exceso de operaciones

PARA OPERADORES SWING Y DE POSICIÓN:

  • Seguimiento preciso de los beneficios semanales/mensuales

  • Seguimiento de la reducción durante las posiciones largas

  • Evaluación del riesgo de toda la cartera

PARA PROVEEDORES DE SEÑALES Y GESTORES DE FONDOS:

  • Aspecto profesional para los clientes

  • Informes de beneficios precisos para los suscriptores

  • Pista de auditoría completa de toda la actividad comercial

✅ PARA TODOS LOS OPERADORES SERIOS:

  • Deje de hacer conjeturas sobre sus beneficios reales

  • Tome decisiones de negociación basadas en datos

  • Herramientas profesionales sin el precio institucional

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

✅ COMPATIBILIDAD:

  • Compatible con MT4 y MT5 ( código MQL4)

  • Todos los tipos de cuenta: Standard , Mini, Micro, Cent

  • Todos los pares de divisas e instrumentos

  • Todos los plazos ( M1 a MN1)

FUNCIONES INTELIGENTES:

  • Detección automática del tipo de cuenta ( ajusta la visualización para cuentas Cent/Micro)

  • Cálculos específicos por símbolo ( valores de pip correctos para pares JPY, Oro, Índices, Cripto)

  • Reinicio automático de día/semana/mes

  • Código eficiente - uso mínimo de CPU

PERSONALIZACIÓN:

  • Diseño limpio y profesional que complementa cualquier gráfico

  • Diseño no intrusivo - permanece en segundo plano hasta que se necesita

  • Posicionamiento automático - siempre visible, nunca estorba

QUÉ INCLUYE EL PAQUETE

INDICADOR PRINCIPAL:

  • JvhTradingInfo.mq4 - El panel de comercio completo.

✅ LISTA DE CARACTERÍSTICAS:

  1. Sección de información de la cuenta

    • Saldo, Capital, Margen libre, Nivel de margen, Margen utilizado.

  2. Sección de gestión de operaciones

    • Recuento de operaciones de compra/venta, total de operaciones, apalancamiento de la cuenta/utilizado

  3. Sección de Control de Riesgos

    • Reducción actual, DD máxima diaria/semanal, Diferencial, Temporizador de velas

  4. Sección de Seguimiento de Ganancias ( ¡v3.3 Mejorada!)

    • P/L diario con %, P/L semanal con %, P/L mensual

  5. Sección de Análisis del Rendimiento

    • Total P/L con %, Histórico de Operaciones, Tasa de Ganancias, Factor de Ganancias

INSTALACIÓN:

  1. Basta con adjuntarlo a cualquier gráfico

  2. El panel aparece automáticamente

  3. No necesita configuración

  4. Funciona de inmediato

💰 RETORNO DE LA INVERSIÓN

✅ EVITA ERRORES COSTOSOS:

  • Los avisos de ajuste de márgenes pueden salvar tu cuenta

  • Las alertas de Drawdown evitan las operaciones emocionales

  • La supervisión de márgenes evita entradas erróneas

AHORRA TIEMPO:

  • Sin cálculos manuales de beneficios

  • No hay que cambiar entre ventanas

  • Toda la información en un solo lugar

✅ MEJORA EL RENDIMIENTO:

  • Mejores decisiones con datos organizados

  • Control emocional con métricas claras

  • Enfoque profesional = mejores resultados

✅ SE PAGA POR SÍ SOLO:

  • Un error evitado cubre el coste

  • El tiempo ahorrado es dinero ganado

  • Mejores operaciones = más beneficios

📞 SOPORTE Y ACTUALIZACIONES

✅ ACTUALIZACIONES PERIÓDICAS:

  • Basadas en los comentarios de los usuarios

  • Nuevas funciones añadidas con regularidad

  • Corrección de errores y mejoras

✅ ASISTENCIA AL USUARIO:

  • Documentación detallada incluida

  • Sistema de apoyo al mercado MQL5

  • Comunidad de usuarios para obtener consejos

🎯 VEREDICTO FINAL

"Si te tomas en serio el trading, necesitas herramientas serias. Este panel te da información de grado institucional a un precio minorista."

✅ ¿POR QUÉ ELEGIRLO FRENTE A ALTERNATIVAS GRATUITAS?

  1. Precisión total - Sólo la v3.3 registra TODAS las ganancias correctamente

  2. Diseño profesional - Limpio, legible y centrado en el operador

  3. Actualizaciones regulares - Desarrollo activo y mejoras

  4. Fiabilidad probada - Utilizado por traders serios de todo el mundo

  5. Soporte completo - Obtenga ayuda cuando la necesite

PERFECTO PARA:

  • Traders que valoran la precisión en sus informes de beneficios

  • Traders que quieren herramientas profesionales sin la complejidad

  • Traders que entienden que una buena información conduce a buenas decisiones

  • Traders que quieren una ventaja en el competitivo mercado de divisas

⚠️ ADVERTENCIA: Operar sin la información adecuada es como conducir con los ojos vendados.

No arriesgue su capital sin tener una visión completa. Consiga hoy mismo el Panel de Información de Jvh Trading v3.3y opere con confianza, claridad y profesionalidad.

Opere con más inteligencia. Siga mejor. Obtenga mejores resultados.

Jvh Trading Information Panel v3.3 - Su Solución Completa de Tablero de Operaciones


Productos recomendados
Netsrac Paaios Supply Demand EURCHF
Carsten Pflug
5 (1)
Indicadores
Esta es la versión gratuita de la herramienta Supply&Demand + Trendline + Trend. Esta versión sólo funciona con EURCHF. Encontrará la versión completa aquí: https: // www.mql5.com/en/market/product/67274 PAAIOS significa Price Action All In One Solution . Y ese es el propósito del Indicador. Debe darle una herramienta para mejorar su comercio de manera decisiva porque se obtiene la información crucial de un vistazo. El indicador simplifica la búsqueda de señales sólidas. Muestra líneas de tend
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indicadores
Indicador Market Profile 3 MetaTrader 4 - es una implementación clásica de Market Profile que puede mostrar la densidad de precios a lo largo del tiempo, destacando los niveles de precios más importantes, el área de valor y el valor de control de una sesión de negociación determinada. Este indicador puede adjuntarse a marcos temporales entre M1 y D1 y mostrará el Perfil de Mercado para sesiones diarias, semanales, mensuales o incluso intradía. Los plazos inferiores ofrecen una mayor precisión. L
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indicadores
Indicador-ayudante informativo gratuito . Será útil para los comerciantes que el comercio de muchos símbolos o el uso de sistemas de cuadrícula (Promedio o Martingala). Indicador cuenta drawdown como porcentaje y la moneda por separado. Tiene una serie de ajustes: Contar la reducción del depósito según el valor de la equidad y enviar correo electrónico o notificaciones al usuario si DD más de lo establecido; Envío de e-mail cuando se alcanza el máximo de órdenes abiertas; Muestra el precio y la
FREE
Session High Low
Jerome Asiusin
Indicadores
Este indicador ayuda a marcar el máximo y mínimo de la sesión de Asia, Londres, Nueva York, con la hora de ajuste personalizado Este indicador está configurado para contar a partir de velas minuto por lo que se moverá con el mercado actual y se detendrá en la hora designada y crear una línea precisa para el día. a continuación es la personalización que se puede ajustar : Descripciones de entrada EnableAsian Habilita o deshabilita la visualización de los niveles máximos y mínimos de la ses
FREE
Custom Pattern Detector
Martin Eshleman
Indicadores
Indicador Detector de Patrones Personalizados Este indicador le permite definir su propio patrón personalizado en lugar de los típicos patrones de velas. Todo el mundo conoce los patrones de velas comunes, como el patrón Doji. Sin embargo, este indicador es diferente. El patrón que usted definirá es un patrón personalizado basado en FORMACIONES DE VELAS . Una vez que el indicador conoce el patrón que usted quiere que busque, entonces recorrerá el historial del gráfico y encontrará patrones coinc
FREE
Mirror chart
Salavat Yulamanov
4.5 (2)
Indicadores
El indicador muestra dos pares diferentes en un gráfico, diseñado para simplificar la información mostrada.   Capaz de trabajar con casi todos los instrumentos disponibles en el terminal (no sólo pares de divisas, sino también metales y materias primas). Característica de utilizar un método de correlación visual para cualquier par de divisas. Subsímbolo. El par de divisas se muestra en la pantalla con velas de colores. Este es el mismo par correlacionado. Reflejo. Moneda auxiliar. El indicador
FREE
RedeeCash Statistics
Patrick Odonnell Ingle
1 (1)
Bibliotecas
Historial de versiones Fecha Versión Cambios 07/10/2022 1.00 Versión inicial Descripción Una colección de funciones estadísticas modernas que se pueden integrar en su propia estrategia. Las funciones incluidas son, Media Mediana Rango Sesgo Máx Mín IRango Desviaciones DesviacionesAbsolutas MAD Desviación estándar Varianza ObtenerCorrelación Desviación estándar de la distribución muestral PuntuaciónZ Coeficiente de correlación CoVarianza Beta Confianza SNormInv PorcentajeDeValor ValorDePorcentaje
FREE
Hurricane500
Xi Wen Tian
Asesores Expertos
Basada en una estrategia de swing trading que utiliza estrategias de trading de bajo riesgo para maximizar los beneficios en el momento oportuno. Principio de la estrategia 1, entrada: límite de spread, límite de tiempo, límite de ATR, para asegurar que la volatilidad no será demasiado grande, banda de Bollinger en el carril abierto corto, banda de Bollinger en el carril inferior abierto largo sencillo. 2, fuera: el límite de diferencia de puntos, la diferencia de puntos es demasiado grande par
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicadores
Si te gusta este proyecto, deja una revisión de 5 estrellas. Este indicador dibuja los precios abiertos, altos, bajos y finales para los especificados período y se puede ajustar para una zona horaria específica. Estos son niveles importantes considerados por muchos institucionales y profesionales comerciantes y puede ser útil para que usted sepa los lugares donde podrían ser más activo. Los períodos disponibles son: Día previo. Semana anterior. Mes anterior. Barrio anterior. Año anterior. O:
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indicadores
Indicador Smart FVG MT4 – Detección Avanzada de Fair Value Gap para MetaTrader 4 El indicador Smart FVG para MetaTrader 4 ofrece detección, seguimiento y alertas profesionales de Fair Value Gap (FVG) directamente sobre tus gráficos. Combina filtrado basado en ATR con lógica consciente de la estructura del mercado para eliminar ruido, adaptarse a la liquidez y mantener solo los desequilibrios más relevantes para decisiones precisas. Ventajas clave Detección precisa de FVG: identifica ineficienc
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Asesores Expertos
Diversifique el riesgo de su cuenta de trading combinando nuestros Asesores Expertos. Construya su propio sistema de trading personalizado aquí: Estrategias simples de trading en Forex El asesor experto abre operaciones cuando el indicador RSI entra en zonas de sobreventa o sobrecompra. Los Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop se calculan en base al indicador ATR. El par de divisas recomendado es EURGBP y el timeframe recomendado para operar y hacer backtests es H4. Este Asesor Experto puede
FREE
Mr Beast Sniper
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicadores
Asesor Experto "Sniper FX": Precisión Milimétrica para Tus Operaciones El asesor experto "Sniper FX" redefine la precisión en el trading automatizado al ofrecer un enfoque estratégico centrado en pocas, pero extraordinariamente precisas, entradas en el mercado. Inspirado por la agudeza de un francotirador, este asesor experto utiliza algoritmos avanzados para identificar oportunidades óptimas de compra y venta, maximizando el potencial de beneficios mientras minimiza la exposición al mercado.
FREE
Trading Session Time With Alert
Issam Kassas
4.57 (7)
Indicadores
El Indicador de Tiempo de Sesiones de Trading: El "Indicador de Tiempo de Sesiones de Trading" es una poderosa herramienta de análisis técnico diseñada para mejorar su comprensión de las diferentes sesiones de trading en el mercado de divisas. Este indicador integrado de forma transparente proporciona información crucial sobre los horarios de apertura y cierre de las principales sesiones, incluidas Tokio, Londres y Nueva York. Con el ajuste automático de la zona horaria, atiende a los traders
FREE
CCY Power Indicator
Ka Ka Ho
Indicadores
¡Dominar el mercado de divisas con el análisis de divisas de gran alcance! SEGUIMIENTO EN DIRECTO DE LA SEÑAL MEDIANTE CCY POWER Lleve su comercio de divisas al siguiente nivel con una herramienta completa y totalmente personalizable diseñada para analizar las tendencias de divisas, identificar divisas fuertes y débiles y mejorar su proceso de toma de decisiones. Características principales: Análisis Multi-Timeframe Analiza la fortaleza de las divisas desde el scalping a corto plazo
FREE
Countdown Candle Close MT4
Sid Ali Temkit
4 (1)
Indicadores
El temporizador de cuenta atrás de velas para MetaTrader 4 (también disponible para MT5) es un indicador vital diseñado para ayudarle a gestionar su tiempo de negociación con eficacia. Le mantiene informado sobre las horas de apertura y cierre del mercado mostrando el tiempo restante antes de que se cierre la vela actual y se forme una nueva. Esta poderosa herramienta le permite tomar decisiones de trading bien informadas. Características principales: Rango de Asia: Viene con una opción para am
FREE
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Indicadores
MASi Three Screens se basa en la estrategia de trading del Dr. Alexander Elder. Este indicador es una colección de algoritmos. Los algoritmos se basan en el análisis de gráficos de varios marcos temporales. Puede aplicar cualquiera de los algoritmos proporcionados. Lista de versiones de algoritmos: ThreeScreens v1.0 - Una implementación simple, con el análisis de la línea MACD; ThreeScreens v1.1 - Una implementación simple, con análisis del histograma MACD; ThreeScreens v1.2 - Combina los dos
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicadores
Rainbow MT4 es un indicador técnico basado en medias móviles con periodo 34 y muy fácil de usar. Cuando el precio cruza por encima de MA y MA cambia de color a verde, es una señal de compra. Cuando el precio cruza por debajo de MA y MA cambia de color a rojo, es una señal de venta. El Asesor Experto (Rainbow EA MT4) basado en el indicador Rainbow MT4, como se puede ver en el vídeo de abajo está disponible aquí .
FREE
Volatility Ratio
Noiros Tech
4.27 (15)
Indicadores
AHORA PUEDE DESCARGAR VERSIONES GRATUITAS DE NUESTROS INDICADORES DE PAGO . ES NUESTRA FORMA DE RETRIBUIR A LA COMUNIDAD. >>> IR AQUÍ PARA DESCARGAR El Ratio de Volatilidad fue desarrollado por Jack D. Schwager para identificar el rango de negociación y señalar posibles rupturas. El ratio de volatilidad se define como el rango real del día actual dividido por el rango real durante un cierto número de días N (es decir, N periodos). Para calcular el ratio de volatilidad se utiliza la siguiente f
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicadores
SIGA LA LÍNEA OBTENGA LA VERSIÓN COMPLETA AQUÍ: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y marcos temporales. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obte
FREE
DualVWAP
Kourosh Hossein Davallou
Indicadores
Dual Timeframe Indicador VWAP para MT4 Descripción Indicador profesional VWAP que muestra tanto **Daily** como **Weekly** VWAP simultáneamente en su gráfico. Características : - Líneas VWAP duales: Azul para Diario, Rojo para Semanal - Bandas configurables: Dos bandas de desviación para cada marco temporal - Control de sesión: Horas de negociación personalizables para el VWAP diario - Visualización clara: Líneas continuas para el VWAP principal, discontinuas para las bandas - Optimizable: Los
Information Panel
Pavel Zamoshnikov
5 (4)
Utilidades
El panel de información muestra información comercial importante en el gráfico. La visualización de la información le ayudará a tomar una decisión comercial rápida y precisa. Las capturas de pantalla muestran la información que utilizo en mi sistema de trading. Pero usted puede añadir cualquier otra información deseada. Para ello, póngase en contacto conmigo a través de la página web MQL5. Información mostrada: Tiempo hasta el final de la vela actual y la formación de una nueva. Formato de la ho
FREE
DF Fibonacci Trader Pro MT4
Mark David Griffin
Utilidades
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro es un sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 4. Utiliza niveles de precio basados en Fibonacci, combinados con análisis de tendencias y estructuras, para definir los puntos de entrada y salida. El EA admite posiciones largas y cortas e incluye parámetros integrados de gestión de riesgos. Características principales: • Utiliza la lógica de retroceso y extensión de Fibonacci para trazar los puntos de entrada, SL y TP. • Tamaño de lote y nivel
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicadores
¿Está cansado de dibujar líneas de tendencia cada vez que analiza gráficos? O tal vez le gustaría tener más coherencia en su análisis técnico. Entonces esto es para usted. Este indicador dibujará líneas de tendencia automáticamente cuando se deje caer sobre un gráfico. Cómo funciona Funciona de forma similar al canal de desviación estándar que se encuentra en mt4 y mt5. Tiene 2 parámetros: 1. Barra de inicio 2. Número de barras para el cálculo La barra de inicio es la barra en la que comenzará e
FREE
AP Vwap Bands Pro MT4
Allan Graham Pike
Indicadores
AP VWAP Bandas Pro (MT4) Precio medio ponderado por volumen con bandas ±σ para un sesgo intradía claro, zonas de reversión media y soporte/resistencia dinámicos. Funciona con criptomonedas (incluido BTC), divisas, índices y metales. Utiliza tick-volumen cuando el volumen real no está disponible. Lo que muestra Línea VWAP (precio medio ponderado por volumen). Dos envolventes alrededor del VWAP (por defecto ±1σ y ±2σ) para resaltar el equilibrio frente a la extensión. Modos de reajuste: Día, S
FREE
Night Scalper EA Lite
Robots4Forex Ltd
2.33 (3)
Asesores Expertos
El Night Scalper EA Lite es un Asesor Experto totalmente automatizado que opera por la noche y se basa en la reversión de precios. El EA opera utilizando órdenes de mercado y tiene la opción de utilizar el promedio de tiempo para mejorar el rendimiento. Este EA funciona mejor en EURUSD utilizando el marco de tiempo M5, pero también funcionará en AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF y probablemente muchos más. Un VPS es aconsejable cuando el comercio de este sistema y una baja propagación y co
FREE
Colored Candle Time
Saeed Hatam Mahmoudi
Indicadores
Tiempo de Vela (MT4) El indicador Tiempo de Vela muestra el tiempo restante para la vela actual en el marco de tiempo del gráfico activo. Se adapta automáticamente al periodo del gráfico y se actualiza en cada tick. Esta es una utilidad de gráficos; no proporciona señales de trading y no garantiza ningún beneficio. Funciones principales Muestra el tiempo restante de la vela actual en cualquier marco temporal (M1 a MN). Estado codificado por colores: verde cuando el precio está por encima de la
FREE
Zigzag Extremum points
Oleg Popov
4.81 (32)
Asesores Expertos
Ya está disponible la nueva versión 8.00. En esta versión, he intentado tener en cuenta los deseos de los usuarios. Cada uno de ustedes también puede participar en la mejora de este asesor. En la configuración por defecto, el asesor abre operaciones cuando el punto extremo se rompe indicador estándar Zigzag . Cuando se rompe el punto superior del extremo en zigzag, abre una operación de compra, y cuando se rompe el punto inferior del extremo en zigzag, abre una operación de venta. Además del in
FREE
PZ Pivot Points
PZ TRADING SLU
4.6 (10)
Indicadores
Este indicador muestra los puntos pivote en el gráfico, incluidos los valores históricos, y admite muchos modos de cálculo para los puntos pivote y los niveles S/R. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Traza niveles históricos para backtesting Permite seleccionar el marco temporal de referencia Implementa diferentes modos de cálculo de Puntos Pivote Implementa diferentes modos de cálculo de SR Colores y tamaños personalizables Modos
FREE
TrendPeakValley Scanner
Hossam Ali Ahmed Ali
Indicadores
TrendPeakValley Scanner v1 - Herramienta avanzada de detección de reversiones. TrendPeakValley Scanner v1 es un potente indicador personalizado diseñado para detectar picos y valles de precios basado en el análisis de la acción del precio. Destaca visualmente los máximos y mínimos locales, por lo que es ideal para los operadores que confían en la estructura del mercado, las zonas de soporte/resistencia y los patrones de inversión. --- Características principales: Detección de pico
FREE
Squeeze Box
Sinan Durkan
Indicadores
**Indicador Squeeze Box Squeeze Box es un potente indicador de análisis técnico desarrollado para la plataforma MetaTrader 4, diseñado para apoyar las estrategias de day trading. Este indicador analiza los movimientos del mercado para detectar señales de ruptura alcista y bajista, lo que permite a los operadores captar las tendencias con antelación. Con sus características personalizables y su interfaz fácil de usar, es ideal tanto para operadores principiantes como experimentados. ### Caracte
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT4 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el Local Trade Copier EA MT4 ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus necesi
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación - Instrucciones para la aplicación - Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden y ver su
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilidades
Risk/Reward Tool es un Expert Advisor de grado profesional diseñado para revolucionar la forma en que planifica, visualiza y ejecuta operaciones en MetaTrader 4. Ya sea que sea un trader discrecional que valora la gestión precisa del riesgo o un desarrollador de estrategias que necesita probar configuraciones de trading visualmente, esta herramienta proporciona todo lo que necesita en una interfaz elegante e intuitiva. A diferencia de las calculadoras de posición básicas, Risk/Reward Tool combin
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilidades
¡Vea instantáneamente su historial de operaciones cerradas por día y semana, sus operaciones abiertas actuales y su exposición al mercado de divisas en un solo gráfico! Utilice el mapa de calor para identificar operaciones rentables y dónde se encuentra su reducción actual dentro de su cartera de operaciones. Botones de cierre rápido Utilice los botones de cierre rápido para cerrar cada operación en un solo símbolo, cerrar operaciones individuales en su totalidad o tomar ganancias o pérdidas p
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilidades
Copiadora comercial para MetaTrader 4. Copia operaciones de forex, posiciones, pedidos de cualquier cuenta. Es una de las mejores copiadoras comerciales   MT4 - MT4, MT5 - MT4 para la versión  COPYLOT MT4  (o MT4 - MT5 MT5 - MT5 para la versión COPYLOT MT5 ). Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex Versión copiadora para  MetaTrader 5 terminal (МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilidades
Trade Copier Pro es una poderosa herramienta para copiar el comercio a distancia entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de la señal, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar los oficios a múltiples receptores y un receptor puede obtener el comercio de múltiples proveedores también. Proveedor y el receptor pueden gestionar su lista de asociados con el
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilidades
Trade Copier es una utilidad profesional diseñada para copiar y sincronizar operaciones entre cuentas comerciales. La copia ocurre desde la cuenta / terminal del proveedor a la cuenta / terminal del destinatario, instalada en la misma computadora o vps. Antes de comprar, puede probar la versión de demostración en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Principales funcionalidades y beneficios: Admite la copia de MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, incl
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilidades
El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador, asesor experto y script, trabajando con ellos tan fácilmente como con gráfico
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic.  ¡Trabajando con posiciones y pedidos!  Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede operar con un clic del gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que el control estándar de MetaTrader. Cálculos automáticos de parámetros y funciones que facilitan la vida de un comerciante y lo ayudan a realizar sus actividades comerciales de manera mucho más rápida y conveniente. Consejos gráficos e informació
RS Trade Copier
Boris Sedov
5 (1)
Utilidades
Solución profesional para copiar operaciones entre terminales. RS Trade Copier es un sistema confiable y flexible para copiar operaciones comerciales entre terminales MetaTrader 4. La herramienta es adecuada tanto para traders experimentados y servicios de señales como para inversores particulares. Permite transmitir señales desde uno o varios proveedores hacia uno o múltiples clientes con alta precisión y mínima latencia. Admite configuración automática sencilla y opciones avanzadas de configur
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Utilidades
El Asesor Experto   repite   operaciones y posiciones un número preestablecido de veces en su cuenta   MetaTrader 4   . Copia todas las transacciones abiertas manualmente o por otro Asesor Experto. ¡Copia señales y aumenta el lote de señales   ! Aumenta la cantidad de otros EA. Se admiten las siguientes funciones: lote personalizado para operaciones copiadas, copia de Stop Loss, Take Profit, uso de trailing stop. Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar     Cómo
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Auto Grid:  creación automatizada de órdenes en grid basada en sus operaciones existentes. Automatice estrategias de trading complejas   con sistemas de grid sofisticados que detectan nuevas posiciones y crean automáticamente arrays de órdenes optimizadas. Utilidad multifuncional : 66+ funciones, incluyendo la herramienta Auto Grid  |   contácteme  si tiene alguna pregunta  |   Versión para MT5 A. Detección y Monitoreo Inteligente de Operaciones: Escaneo de símbolos específicos o cartera comple
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Utilidades
Cerrar posiciones en MetaTrader 4 al alcanzar la ganancia / pérdida total con la función de seguimiento de ganancias. Puede habilitar las paradas virtuales (orden separada) , Cálculo y cierre para posiciones de COMPRA y VENTA por separado (COMPRA VENTA separada) , Cerrar y calcular todos los símbolos o solo el símbolo actual (Todos los símbolos) , Habilitar trailing con fines de lucro ( Trailing Profit ) Cierre sobre las pérdidas y ganancias totales en la moneda de depósito, puntos, % del saldo
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilidades
Descubre la copia instantánea de operaciones con el revolucionario X2 Copy MT4. Con solo 10 segundos de configuración, obtendrás una herramienta poderosa para sincronizar operaciones entre terminales MetaTrader en una sola computadora con Windows o VPS a una velocidad sin precedentes: menos de 0,1 segundos. Ya sea que estés gestionando múltiples cuentas, siguiendo señales o escalando tu estrategia, X2 Copy MT4 se adapta a tu flujo de trabajo con una precisión y control inigualables. Deja de espe
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
Utilidades
Protege tu capital de trading sin esfuerzo Proteger tu capital es tan importante como hacerlo crecer. KT Equity Protector es tu gestor de riesgos personal, que supervisa constantemente la equidad de tu cuenta y actúa automáticamente para evitar pérdidas o asegurar ganancias cerrando todas las órdenes activas y pendientes cuando se alcanzan los niveles predefinidos de ganancias o pérdidas. Sin decisiones emocionales, sin adivinanzas—solo protección confiable del capital trabajando incansablemente
Loss Recovery Trading Robot
Quang Dung Pham
5 (2)
Utilidades
Este es un Asesor Experto que se utiliza para operaciones manuales como un EA de fondo o combinado con un EA externo para abrir órdenes. Loss Recovery Trading es una de sus opciones para manejar las posiciones perdidas en lugar de utilizar stop loss mediante el establecimiento de un área de recuperación de la zona y el objetivo de salir de la secuencia de rondas de giro. ¿Cómo funciona? Si el mercado va en contra de la dirección de sus primeras posiciones en los puntos específicos de pérdida, e
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Características: Configuraciones de copy trading personalizadas y diversificadas: 1. Se pueden configurar diferentes modos de lote para diferentes fuentes de señal 2. Se pueden configurar diferentes fuentes de señal para copy trading hacia adelante y hacia atrás 3. Las señales se pueden configurar con comentarios 4. Si se debe calibr
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilidades
Herramienta de negociación avanzada: Órdenes inteligentes con un solo clic que se ejecutan según sus condiciones Desarrollado por traders para la comunidad de traders: calculadora de tamaño de posición (tamaño de lote), abrir posición tras la acción del precio, creador de estrategias, configurar y olvidarse de operar, notificaciones móviles Gestión del riesgo: calculadora del tamaño de la posición con porcentaje de riesgo, porcentaje de ganancia, relación riesgo-recompensa objetivo, diferencial
Drawdown Manager MT4
Biswarup Banerjee
Utilidades
Drawdown Manager MT4 es un robusto Asesor Experto para MetaTrader 4 diseñado como un protector de capital para gestionar operaciones y proteger su cuenta de trading. Esta herramienta está diseñada específicamente para firmas de trading propietario, mejorando su experiencia de trading con funciones avanzadas de gestión de riesgos, asegurando la seguridad de sus inversiones. Monitorea y controla las actividades de trading sin ejecutar operaciones, enfocándose en proteger el capital y optimizar el
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilidades
Este evaluador le permite identificar activos que están más sobrecomprados (% de crecimiento) o sobrevendidos (% de caída) de lo habitual dentro de un período de tiempo seleccionado (período de tiempo). El mercado está regido por la ley, compre más barato, venda más caro, pero sin un escáner automático será muy difícil para usted identificar las monedas / acciones que están sobrecompradas o sobrevendidas más de lo habitual, por ejemplo, dentro de la semana actual, o el hora actual o mes. Puede
Otros productos de este autor
Jvh Trading Information MT5
Jeremy Nicolaj Van Hoorn
Utilidades
JVH Trading Information Panel v3.3 - Tablero profesional de operaciones en tiempo real Visión general El Panel de Información Comercial de JVH es un completo panel de control comercial de nivel profesional diseñado para MetaTrader 5 que proporciona un seguimiento en tiempo real de todas las métricas comerciales críticas en una pantalla limpia y organizada. Este potente indicador ofrece a los operadores una visibilidad instantánea del rendimiento de su cuenta, la gestión del riesgo y las estadíst
FREE
Jvh News Stopper MT5
Jeremy Nicolaj Van Hoorn
Utilidades
XAUUSD Filtro de Noticias EA Visión general El Filtro de Noticias XAUUSD es un Asesor Experto profesional de MetaTrader 5 diseñado específicamente para los operadores de Oro (XAU/USD). Este EA inteligente protege automáticamente su cuenta de trading pausando todas las nuevas operaciones durante los eventos de noticias de alto impacto en USD, protegiéndole de la volatilidad extrema y los picos de precios impredecibles. Tanto si opera con XAUUSD estándar, XAUUSD.vip , XAUUSD+ , o cualquier otra v
FREE
Jvh News Stopper
Jeremy Nicolaj Van Hoorn
Utilidades
XAUUSD Filtro de Noticias EA Productos El Filtro de Noticias XAUUSD es un sofisticado Asesor Experto de MetaTrader 4 diseñado para proteger su capital de negociación durante eventos de noticias de alto impacto. Desarrollado específicamente para el comercio de oro (XAUUSD), este EA detecta automáticamente los próximos eventos de noticias en USD y bloquea temporalmente la actividad comercial durante los períodos volátiles, ayudándole a evitar deslizamientos inesperados y condiciones peligrosas del
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario