Propfirm Equity Protector Pro

Smart Equity Protector (Edición PropFirm)

Smart Equity Protector (PropFirm Edition) es una utilidad profesional de protección de la equidad de la cuenta y gestión de riesgos para MetaTrader 4.

Este Asesor Experto está diseñado para proteger las cuentas comerciales de pérdidas excesivas mediante el control de la equidad de la cuenta en tiempo real y el cierre automático de las operaciones cuando se alcanzan los límites de riesgo predefinidos.

⚠️ Este producto NO abre operaciones y NO genera señales de trading.
Funciona como un sistema de seguridad y protección para el trading manual y automatizado.

¿Por qué utilizar Smart Equity Protector?

Cuando se opera manualmente o utilizando estrategias automatizadas, pueden ocurrir situaciones inesperadas:

  • Alta volatilidad del mercado

  • Picos de noticias

  • Mal funcionamiento de la estrategia o del EA

  • Operar mientras se está lejos de la pantalla

Este EA actúa como una capa de protección de emergencia para ayudar a evitar que las cuentas violen las reglas de riesgo, especialmente en las cuentas de prop-firm.

Características principales

🟢 HABILITAR

Activa la protección

🟡 DESACTIVAR

Desactiva laprotección

Pausa temporalmente la protección
(Úsalo sólo si sabes lo que estás haciendo)

🔴 Interruptor KILL (Botón de emergencia)

Al instante:

  • Cierra todas las operaciones abiertas

  • Detiene las operaciones posteriores

  • Bloquea la cuenta por seguridad


Funciona con cualquier estrategia

  • Compatible con cualquier EA o trading manual

  • Ideal para cuentas con múltiples robots

  • Adecuado para VPS y trading desatendido

Panel de control claro y fácil de leer

  • Gran panel de control

  • Muestra

    • Pérdida diaria utilizada

    • Pérdida diaria restante

    • Reducción total

    • Capital de la cuenta

    • Estado actual (ACTIVO / BLOQUEADO)

  • Tamaño y colores del panel totalmente personalizables

Cómo funciona

  1. Usted establece sus límites de riesgo diarios y globales

  2. El EA monitoriza continuamente la equidad de la cuenta

  3. Si las pérdidas alcanzan su límite

    • Las operaciones se cierran automáticamente

    • Las operaciones se bloquean para proteger la cuenta

No se requiere ninguna acción manual.

Notas importantes

  • ✅ Diseñado únicamente para el control de riesgos

  • ✅ Adecuado para cuentas demo y reales

  • ✅ Ideal para operadores de prop-firm

Descargo de responsabilidad y aviso de riesgo

Operar implica riesgos.

Este Asesor Experto se proporciona "tal cual" y está pensado únicamente como una herramienta de gestión de riesgos.
El desarrollador no se hace responsable de las pérdidas comerciales, los retrasos en la ejecución, los problemas de la plataforma, los problemas del corredor o el uso incorrecto.

Ningún software puede garantizar los beneficios ni eliminar el riesgo de las operaciones.
Pruébelo siempre en una cuenta de demostración antes de utilizarlo en una cuenta real.


