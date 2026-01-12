Fibo Time - La 4ª Dimensión del Trading : Desbloquee el poder de las Zonas Temporales de Fibonacci. Mientras que el 90% de los traders se centran sólo en el PRECIO, la verdadera ventaja está en el TIEMPO.

Fibo Time es un sofisticado sistema de trading algorítmico diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Se basa en el principio básico de que los mercados se mueven en ciclos rítmicos. Mediante la identificación de pivotes altos y bajos significativos, el EA proyecta relaciones de tiempo Fibonacci específicas en el futuro para identificar posibles puntos de inflexión del mercado o zonas de aceleración.

A diferencia de los indicadores estándar que van por detrás del precio, el tiempo va por delante . Este EA espera el segundo exacto en que se abre la "Ventana de Tiempo" y ejecuta basándose en la estructura del mercado relativa al pivote original.

Conceptos clave de la estrategia

Tiempo > Precio :

Utiliza ratios avanzados de proyección temporal (0.618, 1.618, 2.618, 4.236) para encontrar ventanas de negociación. Utiliza ratios avanzados de proyección temporal (0.618, 1.618, 2.618, 4.236) para encontrar ventanas de negociación.

Análisis de pivote :

Analiza automáticamente las últimas 24 horas (configurable) para encontrar los puntos más significativos de la estructura del mercado. Analiza automáticamente las últimas 24 horas (configurable) para encontrar los puntos más significativos de la estructura del mercado.

Dirección Adaptable :

Opera Reversiones cuando el precio está sobre-extendido en una Zona Horaria.

Opera Continuaciones cuando el precio valida la tendencia en una Zona Horaria .

Gestión del riesgo de nivel institucional

Este EA ha sido rigurosamente probado para cumplir con los estrictos estándares del Mercado MQL5. Incluye funciones de seguridad avanzadas:

Protección de Margen Inteligente: Reduce automáticamente el tamaño de los lotes si el margen de su cuenta es bajo, evitando peligrosos Stop Outs.

Comprobación de límites de volumen: Respeta los límites de volumen específicos del broker para garantizar la fiabilidad de la ejecución de las operaciones.

Tamaño de lote dinámico: Calcula el riesgo basándose en el % del capital, protegiendo su capital durante las caídas.

Ejecución antispam: La gestión inteligente de órdenes evita la inundación de registros y los bloqueos del servidor.

Recomendaciones :

Símbolo: Optimizado para EURUSD (la liquidez es clave para la precisión temporal).

Marco temporal: H1 (1 Hora) se recomienda para la detección de pivote más fiable.

Tipo de cuenta: Funciona en cuentas Netting y Hedging. Broker ECN/Low Spread recomendado.

Depósito Mínimo: $100 recomendado (puede funcionar con menos con 0.01 lotes).

VPS: Un VPS es altamente recomendado para asegurar que el EA capte las señales exactas de la "Ventana de Tiempo" 24/7.





Parámetros Clave

PorcentajeDeRiesgo: Porcentaje de capital a arriesgar por operación (por ejemplo, 1,0%).

LookbackHours: Cuánto tiempo atrás buscar el Pivote maestro (Por defecto: 24).

Fibo Ratios: Multiplicadores de tiempo personalizables (Ratio Dorado Clásico 1,618 incluido).

TimeWindowSec: Ventana de precisión para la entrada de operaciones (Predeterminado: 60 segundos).

StopLoss/TakeProfit: Gestión de objetivos basados en pips virtuales.







