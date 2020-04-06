Aurum Quant EA

Aurum Quant EA - Operaciones de precisión con control avanzado del riesgo

Aurum Quant EA es un Asesor Experto de ingeniería profesional diseñado para ofrecer operaciones estructuradas y basadas en reglas con una estricta gestión del riesgo en divisas, índices y metales. Diseñado para los operadores que valoran la consistencia, la disciplina y la protección del capital, este EA se centra en la ejecución de operaciones de alta calidad en lugar de sobre-negociar.

Desarrollado utilizando modelos matemáticos avanzados y lógica de mercado adaptativa, Aurum Quant EA evalúa continuamente las condiciones del mercado para identificar configuraciones de alta probabilidad mientras mantiene una exposición controlada en todo momento.

Lógica y diseño principales

Análisis de mercado adaptativo
Aurum Quant EA analiza la acción del precio, la volatilidad y el comportamiento del impulso para ajustar dinámicamente las entradas y salidas según las condiciones actuales del mercado.

Modelo de ejecución con prioridad al riesgo
Cada operación está protegida por una lógica de stop-loss predefinida y un tamaño de posición controlado para garantizar una exposición al riesgo disciplinada.

Market Structure Awareness
Las operaciones se ejecutan sólo cuando las condiciones del mercado se alinean con la estructura interna del EA y los filtros de volatilidad, ayudando a evitar fases desfavorables del mercado.

Características principales


-Sin Martingala
- Sin Cobertura
- Una Operación a la Vez - evita la sobreexposición
- Stop Loss Obligatorio en Cada Operación
- Control de Riesgo Adaptativo Basado en las Condiciones del Mercado
- Filtrado de Sesión y Volatilidad para reducir el riesgo durante periodos inestables
-Configuración por Defecto Optimizada - lista para usar después de la instalación.

Rendimiento y transparencia

✔ Backtested a través de múltiples condiciones de mercado e instrumentos
✔ Diseñado para la estabilidad a largo plazo, no el juego a corto plazo
✔ Totalmente compatible con MQL5 Strategy Tester
✔ Funciona tanto en cuentas demo como reales.

(Nota: Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros).

Configuración recomendada

Instrumentos:
NAS100, US30, GER40, XAUUSD, EURUSD, GBPJPY, y otros símbolos principales

Marco temporal:
M1 - M5 (recomendado para un equilibrio óptimo entre precisión y calidad de la señal)

Riesgo por operación:
1% - 3% (ajustable por el usuario en función del tamaño de la cuenta y la tolerancia al riesgo)

🔹 ¿Por qué elegir Aurum Quant EA?

✔ Lógica de trading profesional centrada en el control del riesgo
✔ Ejecución limpia sin estrategias de recuperación peligrosas
✔ Adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados
✔ Compra única - sin suscripciones, sin cargos ocultos
✔ Diseñado para integrarse fácilmente en cualquier rutina de trading.


