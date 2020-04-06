Quantum Funded
🔹 Quantum Funded EA
Marco de negociación profesional de prop-firm para MT5
Quantum Funded EA es un Asesor Experto de grado profesional diseñado con un objetivo en mente:
estricta protección de capital y cumplimiento de prop-firm, sin sacrificar la consistencia y la calidad de ejecución.
Construido como un marco de negociación de estilo institucional, Quantum Funded EA se centra en el control de riesgos en primer lugar, y luego en la oportunidad de mercado - la misma filosofía utilizada por las mesas de operaciones profesionales y las empresas de negociación por cuenta propia.
- Filosofía central
"La protección del capital no es una característica - es la estrategia".
Quantum Funded EA no persigue al mercado.
Opera sólo cuando las condiciones, la volatilidad, la tendencia y los límites de riesgo se alinean.
Este EA es ideal para:
-
Retos de la firma Prop y cuentas financiadas
-
Traders que valoran la disciplina por encima del over-trading
-
Operadores que quieren que las reglas se apliquen automáticamente
- Características principales.
✅ Gestión avanzada del riesgo (orientada a empresas de capital riesgo)
-
Control de pérdidas diarias máximas
-
Máximo control de pérdidas semanales
-
Máxima protección global contra pérdidas
-
Suspensión automática de la negociación cuando se superan los límites
-
Seguimiento basado en la renta variable (no manipulación del saldo)
🔐 Diseñado para proteger su cuenta cuando fallan las emociones.
- Dimensionamiento profesional de posiciones
-
Modo de lote fijo (recomendado para empresas de apuntalamiento)
-
Cálculo dinámico opcional de lotes basado en el riesgo
-
Restricciones de lote mínimo y máximo
-
Normalización del volumen a prueba de brokers
-
Comprobación de la disponibilidad de margen antes de cada operación
- Estrategia basada en la tendencia y la volatilidad
-
Detección de tendencia EMA
-
Filtrado de volatilidad basado en ATR
-
Opera sólo cuando la volatilidad está dentro de los rangos óptimos
-
Evita condiciones de mercado de baja calidad
Sin entradas aleatorias - sólo participación estructurada en el mercado
- Stop Loss y Take Profit inteligentes
-
Stop Loss basado en ATR (adaptable a las condiciones del mercado)
-
Relación riesgo-rentabilidad configurable
-
Trailing stop opcional basado en ATR
-
Validación del nivel de stop del broker (no hay stops no válidos)
- Filtros de negociación y controles de seguridad
-
Filtro de diferencial (opcional)
-
Protección contra deslizamiento
-
Filtro de sesión de negociación
-
Evitación del cierre del viernes
-
Control de posiciones simultáneas máximas
- Panel de información en directo
-
Seguimiento de la renta variable en tiempo real
-
Rendimiento diario y semanal
-
Seguimiento de la reducción
-
Resumen de posiciones abiertas
-
Estado de los permisos de negociación
Todo lo que necesita, directamente en el gráfico.
- Para quién es este EA
✔ Traders que se preparan para los retos de las empresas de puntales
✔ Traders con fondos que deben respetar reglas de riesgo estrictas
✔ Profesionales que prefieren sistemas controlados y basados en reglas
✔ Traders cansados de estrategias emocionales o sobreoptimizadas.
-----> No está diseñado para:
-
Usuarios de Martingala
-
Estrategias de rejilla
-
scalping de alta frecuencia
-
"Estrategias para hacerse rico rápidamente
- Backtesting y optimización
Quantum Funded EA es:
-
Totalmente compatible con MT5 Strategy Tester
-
Optimizado para condiciones reales de trading
-
Diseñado para comportarse de manera consistente entre el probador y el entorno real
⚠️ Pruebe siempre en demo antes de utilizarlo en vivo.
- Ajustes recomendados
-
Marco temporal: M15 - H1
-
Símbolos: Principales pares de divisas (se recomienda un spread bajo)
-
Tipo de cuenta: Prop firm / Raw spread / Baja latencia
-
Riesgo: Conservador (1% o menos por operación)
- Descargo de responsabilidad (Conforme a MQL5)
Operar implica riesgos.
Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Quantum Funded EA es una herramienta de trading que prioriza la gestión del riesgo, no un sistema de garantía de beneficios.
Utilícelo con responsabilidad y de acuerdo con las condiciones de su broker.
- Acerca de Quantum Funded
Quantum Funded desarrolla sistemas de trading de calidad profesional centrados en:
-
Preservación del capital
-
Lógica institucional
-
Restricciones comerciales del mundo real
-
Sostenibilidad a largo plazo
Este EA refleja disciplina, estructura y ejecución profesional, no publicidad.