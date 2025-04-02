Hidden Gem

Gema oculta: Precisión de negociación impulsada por IA con gestión de riesgos de nivel institucional

Hidden Gem es un Asesor Experto (EA) de nueva generación que aprovecha la inteligencia artificial avanzada para analizar conjuntos de datos de múltiples indicadores, lo que permite la ejecución de operaciones basada en datos con una optimización de riesgo-recompensa sin precedentes. Diseñado para operadores minoristas e institucionales, este EA combina la tecnología de redes neuronales con rigurosos protocolos de riesgo para ofrecer un rendimiento constante y sostenible.

Innovaciones básicas

  • Motor de decisión basado en IA: integraredes neur onalesgráficas (GNN) para mapear las dependencias entre mercados y las correlaciones entre activos, mejorando la precisión predictiva en divisas, índices y materias primas.

  • Marco de aprendizaje adaptativo: Utiliza el Aprendizaje por Refuerzo (RL) con Optimización de Política Próxima (PPO), entrenado en entornos de mercado simulados, para maximizar la rentabilidad ajustada al riesgo (ratio Sharpe) y gestionar el riesgo mediante el perfeccionamiento de la estrategia en tiempo real, probado en un mercado volátil.

  • Dominio dinámico de la relación riesgo-recompensa: Algoritmos propios optimizan la precisión de entrada y el momento de salida, logrando ratios R:R líderes en el sector mediante el dimensionamiento adaptativo de posiciones y la aplicación de stop-loss.

Características principales

  • Cero estrategias de alto riesgo: Excluye la cuadrícula, la martingala y la cobertura; ejecuta una operación cada vez con la preservación del capital como prioridad.

  • Protección obligatoria de Stop-Loss: Cada posición está protegida por umbrales de riesgo predefinidos.

  • Filtrado inteligente de sesiones: Evita las fases volátiles del mercado (por ejemplo, picos de noticias, huecos) para reducir la exposición a la acción errática de los precios.

  • Ajustes predeterminados preoptimizados: Listo para su despliegue con una configuración mínima, ideal tanto para principiantes como para expertos.

Rendimiento y validación

  • 98% Tasa de Ganancias (Backtested): Logró una relación recompensa-riesgo de 2,8:1 durante 10 años de simulaciones INDICES ,FOREX (datos históricos incluidos).

  • Para mayor transparencia aquí tiene los resultados en vivo : Cuenta Real

  • Cuenta realprobada: Perfeccionado a lo largo de años de uso en entornos de gestión de fondos, lo que garantiza su solidez en todos los ciclos del mercado.

  • Mejora continua: Las actualizaciones periódicas del modelo de IA se adaptan a la evolución de las condiciones macroeconómicas y los regímenes de volatilidad.

Configuración recomendada

  • Instrumentos: NASDAQ, WS30, XAUUSD, DOW ,GER40 , EURUSD ,GBPJPY .....(optimizado para volatilidad correlacionada).

  • Marco temporal: Gráfico de 15 minutos: permite la agregación de datos multiescala (granularidad de 10 minutos e inferior) para mejorar la precisión de la señal.

  • Gestión del riesgo: 1-3% por operación (personalizable según el tamaño de la cuenta y la tolerancia al riesgo).

¿Por qué Hidden Gem?

  • IA de nivel institucional: combina marcos académicos de aprendizaje automático con una lógica de negociación práctica.

  • Transparencia y confianza: Cuota de compra única, sin costes ocultos ni suscripciones.

  • Simplicidad de configurar y olvidar: Los preajustes preconfigurados permiten una integración sin esfuerzo en cualquier rutina de negociación.











PWF
26
PWF 2025.04.11 16:24 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Rachid El Jaafari
1039
Respuesta del desarrollador Rachid El Jaafari 2025.04.19 14:48
Thank you so much for your kind words and positive feedback! I'm truly glad to hear that you're satisfied with the EA's performance and stability. Providing a safe, consistent, and low-risk solution is exactly what I aim for, and it's great to see it delivering results for you. If you ever need further assistance, updates, or want to explore advanced features, I'm always here to support you. Wishing you continued success and steady profits!
