Aegis Recovery

Recuperación Aegis: El mejor sistema de defensa de capitales

La defensa es su mejor ataque.

Aegis Recovery no es sólo un bot de trading; es un escudo algorítmico de alta precisión diseñado para navegar en condiciones de mercado adversas. Construido para los traders que exigenuna lógica de seguridad por encima de las apuestas temerarias, este EA utiliza una rejilla de recuperación inteligente y adaptable para convertir las caídas temporales en beneficios realizados.

A diferencia de los sistemas de rejilla genéricos que abren operaciones ciegamente hasta la llamada de margen, Aegis Recovery calcula continuamentela Calidad de Entrada, losRequisitos de Margen y elRiesgo de Equidad antes de cada tick. Está diseñado para respetar el saldo de su cuenta.

🛡️ La ventaja de "Aegis

La mayoría de los traders fracasan debido a tres cosas:Errores del broker,Gaps de fin de semana yexceso de apalancamiento. Aegis Recovery resuelve los tres:

  1. Ejecución a prueba de brokers: Accionado por un"motor universal de relleno" propietario, Aegis detecta automáticamente si su corredor utiliza IOC, FOK, o modos de vuelta. Funciona a la perfección en cuentas ECN, STP y Cent sin arrojar errores de "Modo de llenado no soportado".
  2. Lógica a prueba de brechas: El módulo de Protección de Cierre de Mercado monitoriza de forma inteligente las amplias horas de mercado. Calcula si hay que cerrar operaciones o pausarlas antes del fin de semana, salvándole de los catastróficos gaps del lunes.
  3. Validador de márgenes inteligente: Hemos implementado una comprobación de márgenes de nivel institucional que utiliza

    OrderCalcMargin

    . ¿Usa apalancamiento 1:500 o 1:30? No importa. Aegisnunca intentará una operación que su cuenta no pueda permitirse matemáticamente, evitando terminales congelados y spam de "No hay suficiente dinero".

- Características vitales

  • Rejilla de recuperación dinámica: Las órdenes espaciadas matemáticamente promedian su precio de entrada, permitiéndole salir con beneficios en pequeños retrocesos.
  • Multiplicador TP: Una característica única de elasticidad. Aumente el multiplicador TP para conseguir mayores ganancias, o redúzcalo para salir rápidamente del mercado en momentos de alta volatilidad.
  • Guardián de la Equidad: Un protocolo de seguridad de parada brusca. Si la reducción de la renta variable alcanza el límite de % definido, Aegis actúa como un disyuntor, cerrando todas las posiciones para preservar el capital restante.
  • Cuadro de mandos en tiempo real: Un panel limpio y profesional sobre el gráfico muestra la exposición neta del lote, el P/L en tiempo real, las distancias al TP y las cuentas atrás hasta el cierre del mercado.

- Parámetros de entrada

  • Configuración de la parrilla: 
    •  InitialLot
      : Tamaño de lote base para la primera operación.

    • GridStep

      : Distancia (puntos) entre órdenes de recuperación.
    •  Multiplier
      : El coeficiente calculado para los lotes posteriores (lógica Martingale).

    • MaxTrades

      : Límite máximo de las posiciones abiertas.
  • Riesgo y Seguridad: 
    •  UseSafetyChecks
      : Verificación del margen libre y del capital antes de operar.

    • EquityProtStop

      : % Límite de Drawdown para activar el cierre de emergencia.
  • Cierre de Mercado (Filtro Viernes): 
    •         EnableMarketCloseProtection : Activa el escudo de fin de semana.

    • CloseOnlyInProfit : Si es true, intenta cerrar sólo los ciclos rentables antes del fin de semana.

- Recomendaciones de uso

  • Símbolos: Optimizado para pares de reversión media comoAUDCAD, NZDCAD, EURUSD.
  • Marco temporal:M15 o H1 ( los marcos temporales más altos reducen el ruido del mercado).
  • Cuenta: Se prefieren las cuentas ECN con spreads bajos para obtener TP más rápidamente.
  • Configuración de riesgo:
    • Conservador: Comience con 0,01 lotes por cada 1.000 $ de saldo.
    • Estándar: Comience con 0,01 lotes por cada 500 $ de saldo.


Divulgación del riesgo

Aegis Recovery emplea una estrategia Grid/Martingale. Aunque matemáticamente potente, este método conlleva riesgos asociados con tendencias prolongadas. Este EA proporciona herramientas para gestionar ese riesgo (Protección de Equidad, Operaciones Máximas), pero no puede controlar el mercado. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.Realice siempre un Backtest en su broker específico antes de ejecutarlo en una cuenta real.


Cómo instalar

  1. AdquieraAegis Recovery.
  2. Actualice su lista de Asesores Expertos en MetaTrader 5.
  3. Arrastre "Aegis Recovery" a su gráfico.
  4. Configúrelo y olvídese - El Aegis está ahora activo.
