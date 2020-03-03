Neuromios MultiNet

Neuromios MultiNet es un moderno asesor de negociación multidivisa basado en redes neuronales con una arquitectura única.

Esta versión contiene 9 estrategias de trading basadas en redes neuronales entrenadas en 7 pares de divisas: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, EURJPY, GBPJPY, USDCAD. Opera en un marco temporal diario. Por defecto, las operaciones se realizan simultáneamente utilizando todas las estrategias. Puede elegir una estrategia para probar y operar.

Las operaciones se abren no más de una vez al día en la apertura de la jornada, lo que reduce los requisitos técnicos de equipamiento y conexión estable. Incluso si no hay conexión en la apertura del día o el Asesor Experto no está funcionando, la operación se ejecutará a la primera oportunidad si la señal sigue siendo válida, el precio está dentro de la desviación especificada y el tiempo está dentro del período especificado (parámetros de "Horario de Operaciones").

Los niveles de Take Profit y Stop Loss se calculan y fijan para cada operación en la apertura.

Para limitar el riesgo, puede limitar el número máximo de posiciones abiertas simultáneamente para todas las estrategias ("Posiciones máximas a abrir"), para una estrategia ("Posiciones máximas por estrategia en una dirección") y para un par de divisas ("Posiciones máximas por símbolo en una dirección") en una dirección (Compra o Venta). Para minimizar el riesgo, se establece un límite por defecto de 1 posición por par de divisas ("Posiciones máximas por Símbolo en una dirección" = 1). Sin fijar los límites, el número de posiciones activas puede llegar a 9.

A menudo, el diferencial puede ser muy grande al inicio de la apertura del mercado. Para evitar la apertura de posiciones a un precio desfavorable debido a un spread grande, puede establecer un período durante el cual el Asesor Experto intentará abrir operaciones a un precio cercano al precio calculado (el precio de cierre del día anterior). Esto se logra utilizando el grupo de parámetros "Horario de Negociación". Por defecto, el período se establece desde las 2:00 AM hasta las 8:59 AM ("Modo horario de negociación" = "Entre horas", "Hora inicio horario de negociación" = 2, "Hora fin horario de negociación" = 8).

Cuando la gestión monetaria está activada, el cálculo del volumen se basa en los requisitos de margen y en los fondos disponibles en la cuenta. Los parámetros especifican el porcentaje de fondos que pueden utilizarse como margen, el límite máximo de margen y el límite de volumen.

Durante el funcionamiento, el registro muestra información sobre las señales, los parámetros de apertura de operaciones y su gestión. Los resultados de la evaluación de la red neuronal sobre el estado actual del mercado se muestran en el registro cada hora. De este modo, puede hacerse una idea de las operaciones futuras al comienzo del nuevo día. Esta información también se incluye en el comentario de la operación.

Los datos de los servidores de Admiral Markets de los últimos 8 años se utilizaron para entrenar las redes. El Asesor Experto también funciona bien con otros brokers. En concreto, se realizaron pruebas con ICMarkets y FxPro.

El Asesor Experto está listo para trabajar sin ninguna configuración adicional con un saldo mínimo de 1.000 USD.

Por defecto, la Gestión Monetaria está desactivada ("Activar Gestión Monetaria" = false) y se utiliza un tamaño de lote fijo de 0,1 ("Volumen fijo cuando la Gestión Monetaria está desactivada" = 0,1). Al activar la Gestión monetaria ("Activar gestión monetaria" = verdadero), tenga en cuenta que los requisitos de margen dependen del apalancamiento: cuanto mayor sea el apalancamiento, menor será el margen requerido y, en consecuencia, mayor será el tamaño de la posición y mayor el riesgo. Por lo tanto, es importante prestar atención al porcentaje utilizado para el margen. Por defecto, utiliza el 10% del saldo ("Porcentaje del importe disponible para el margen" = 10).

Al iniciarse, el Asesor Experto crea archivos con modelos de red y parámetros en la carpeta de datos del terminal:

MQL5\Files\Neuromios_MultiNet\

Por defecto, los archivos se vuelven a crear cada vez que se inicia. Al establecer el parámetro "Forzar escritura de archivos de recursos" en false, los archivos no se volverán a crear en las siguientes ejecuciones si existen.

Parámetros

básicos Instrumentos:EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, EURJPY, GBPJPY, USDCAD
Periodo de trabajo:D1
Saldo Mínimo: 100 USD (Recomendado: 1000 USD)
Apalancamiento Mínimo:

1:25 (Recomendado: 1:100)

Pruebas

Las pruebas se pueden realizar en cualquiera de los pares de divisas anteriores.Cada estrategia utilizará únicamente su propio par de divisas.
Cuando inicie el probador por primera vez, es posible que tenga que esperar a que se cargue el historial de los instrumentos de negociación necesarios. Además, para que funcione correctamente, es posible que tenga que volver a ejecutar la prueba después de cargar el historial.

Para acelerarlas pruebas, puede utilizar Modeling= "1 minute OHLC"; los resultados serán similares a "Every tick".
Para realizar pruebas rápidas, puede utilizar Modeling = "Open prices only"; los resultados serán ligeramente diferentes.

Instalación (configuración básica)

Arrastre el Asesor Experto al gráfico EURUSD, D1 y habilite la operativa.

Si es necesario, establezca los límites deseados en el número de posiciones abiertas simultáneamente:
"Max positions to open" (por defecto 0)
"Max positions per Strategy in a direction" (por defecto 1)
"Max positions per Symbol in a direction" (por defecto 0)

Por defecto, se utiliza un lote fijo de 0.1 ("Fixed Volume when Money Management is disabled" = 0.1). Establezca el valor deseado si es necesario.
Para activar la Gestión Monetaria, establezca los siguientes parámetros:
"Activar la Gestión Monetaria" = true
"Porcentaje de Cantidad disponible para el Margen" = [porcentaje de fondos utilizados para el margen].

Advertencia de riesgo

El rendimiento pasado del Asesor Experto no garantiza resultados similares en el futuro. No debe arriesgar fondos que no pueda permitirse perder.


Productos recomendados
Lucky Euro MT5
Evgenii Aksenov
5 (1)
Asesores Expertos
Combo Signal on MQL5:   clic aqui Todas nuestras señales: haz clic aquí . Los archivos de configuración únicos y todas las recomendaciones son gratuitos. Todas las futuras actualizaciones del asesor están incluidas en el precio. Después de la compra, contáctame y te ayudaré a instalar y configurar el robot correctamente. También te informaré sobre cómo obtener un VPS gratuito de un bróker confiable. La estrategia clásica intradía de Lucky Euro EA se basa en el análisis de los niveles de soport
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Asesores Expertos
Este EA es un sencillo sistema de trading automatizado para la plataforma Meta Trader 5. Utiliza el SAR parabólico para ajustar automáticamente el tamaño del lote en función de las tendencias del mercado. De esta manera, el EA no asume una gran cantidad de riesgo, sino que acumula beneficios de manera constante. Características principales El EA no utiliza el método de martingala para el ajuste del tamaño del lote. Si se toma una posición antes del cierre del mercado de divisas, la posición se
Stock Eagle EA MT5
Ivan Pochta
5 (1)
Asesores Expertos
Stock Eagle EA - un asesor de trading automatizado diseñado para el mercado de valores de EE.UU.. Basado en una estrategia de negociación propia y en la observación de que el mercado de valores, como mercado al contado, tiende a crecer con el tiempo, el sistema está configurado para abrir únicamente posiciones largas . Su objetivo es identificar las caídas del mercado mediante ondas de negociación y supervisa múltiples marcos temporales para detectar los puntos de entrada óptimos durante las caí
YenFlow
Kelly Philip Aketch
Asesores Expertos
Se trata de una estrategia de seguimiento de tendencias de aprendizaje automático basada en el indicador Ichimoku Kinko Hyo combinado con la volatilidad del mercado y las métricas de volumen. Funciona mejor en el gráfico H1 . Las señales utilizadas para comenzar a operar son cuidadosamente examinadas a través de la capacidad de aprendizaje de la máquina, y un sofisticado algoritmo asegura que el comerciante se mantiene en la tendencia durante el mayor tiempo posible. Características. Este es un
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
NanoTrade Pro NanoTrade Pro es un asesor de trading automatizado de última generación diseñado para optimizar su estrategia de trading en los vertiginosos mercados financieros. Aprovechando algoritmos avanzados y análisis de datos en tiempo real, NanoTrade Pro automatiza el proceso de scalping, permitiendo a los operadores capitalizar pequeños movimientos de precios con notable precisión y eficiencia. Básicamente, el asesor no utiliza ningún sistema de riesgo con el aumento de volumen o el aume
Tiger A Phoenix One
Yutthichai Artkaew
Asesores Expertos
Phoenix One A v3.211 - Oro EA สำหรับ MetaTrader 5 การเรียนรู้อย่างชาญฉลาด การปรับตัวที่แท้จริง ปลอดภัยในตลาด Phoenix One A v3.211 คือ Asesor Experto ระดับมืออาชีพ ที่ออกแบบมาสำหรับ XAUUSD (ทองคำ ) โดย จะเรียนรู้รูปแบบการเทรดจากข้อมูลตลาดจริงในช่วง 7 วันแรก (ช่วงสะสม) จากนั้นจะเปลี่ยนเป็น โหมด Winners-Sólo โดยอัตโนมัติ โดยเทรดเฉพาะรูปแบบสัญญาณที่ทำกำไรได้มากที่สุดเท่านั้น สิ่งที่ทำให้ฉันแตกต่าง ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง - ฉันศึกษาการซื้อขายของตัวเอง บันทึกคะแนน และกรองการตั้งค่าที่อ่อนแออ
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Asesores Expertos
Presentamos SchermanActionPro: El Nuevo Bot Automatizado de Trading de Automatictrading ¡Automatictrading se enorgullece en presentar SchermanActionPro ! Características destacadas: Indicadores Configurables: Ajusta las medias y el número de velas según las recomendaciones de Ivan. Flexibilidad de Operativa: Elige entre compras y ventas. Toma de Beneficios: Opciones fijas, basadas en ATR o por señal contraria. Parada de Pérdidas: Configurable fija, según ATR o por señal contraria. Tipos de Lote
TrendWave Navigator
Michael Kolawole Shodimu
Asesores Expertos
Título: TrendWave Navigator - EA Multi-Timeframe de Seguimiento de Tendencia Descripción breve: ¡Atrapa las tendencias fuertes del mercado con precisión! Opera con divisas mayores y XAUUSD usando detección de tendencia H1 y entradas de retroceso M15. Gestión inteligente del riesgo con bajo drawdown. Descripción Completa Visión General: TrendWave Navigator es un Asesor Experto profesional multi-marco de tiempo que captura movimientos direccionales sostenidos mientras filtra el ruido agitado de
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Asesores Expertos
GONADRI EA: Toma el control de tus operaciones con inteligencia. Si quieres gonadri gratis contacta conmigo por privado pideme por privado el set file Cualquier duda me la pueden preguntar por privado ES EXCLUSIVAMENTE PARA BROKERS CON 2 DECIMALES EN EL ORO Y SPREAD INFERIOR A 10, POR EJEMPLO: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW Y SIMILARES Usalo siempre en el ORO, pero puedes intentar hacerlo funcionar en otros pares, por ejemplo en FTMO funciona muy bien en GER40.  Timeframe:  M5 Deposi
Regression Analysis Candles EA
Preecha Chanthakan
Asesores Expertos
Análisis de regresión velas EA utiliza regresión ecuación grado 5 y la línea de la ecuación de dos puntos más bajos y dos puntos altos dibujar dos líneas rectas. Se hacen cuatro tendencias para comparar y determinar las órdenes de compra/venta. Ponemos una orden pendiente de compra limitada/compra detenida o de venta limitada/venta detenida cuando tenemos una orden. Tenemos una orden limitada de menos de 99 órdenes. Cerramos todas las órdenes en diez casos y elegimos la variable de mercado, tene
Zahav AI Trade
Wanida Detsomboonrat
Asesores Expertos
Zahav AI Trade: Transforme el mercado del oro en su negocio de flujo de caja El Zahav AI Trade es un sistema de comercio automatizado inteligentemente diseñado (Asesor Experto) construido para generar rendimientos de la volatilidad del mercado del oro (XAUUSD). Cambia la mentalidad de "comercio especulativo ocasional" a "gestión de una cartera de inversiones como un negocio", con un enfoque central en la creación de un flujo constante de dinero en efectivo. ¿Está cansado de los EA simples que f
Golden Algo MT5
Abderrahmane Benali
Asesores Expertos
Un experto profesional en trading automatizado que se basa en el indicador de Bandas de Bollinger para ejecutar operaciones precisas de compra y venta basadas en las interacciones de los precios con las bandas del indicador y Salir de la operación por desviación estándar. Mejor configuración: Descargar archivo SET Para XAUUSD Marco de Tiempo : 1 Min Características : Ventana de información inteligente que le permite ver las operaciones abiertas y los límites diarios. un filtro de noticias para e
Modern bot
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
El asesor de operaciones de Forex Modern bot es un sistema automático de scalping que abre y cierra operaciones utilizando un algoritmo especial de análisis de ticks programado en el código sin intervención humana. Su tarea principal es cerrar operaciones al instante, mientras que una persona pierde tiempo para el análisis y la toma de decisiones. También automatizan el trading, eliminando la carga emocional de una persona y permitiéndole ahorrar tiempo. El scalping es una de las variedades de
Multi Instruments TrendSystem 7 LB
Shao Shu Yi
4 (1)
Asesores Expertos
La estrategia que se aplica en el mercado financiero de todo el mundo se conoce como estrategia CTA. Un CTA exitoso siempre incluye multi-estrategias, multi-instrumentos y multi-marco de tiempo. La serie de Multi Instruments TrendSystem (MITS) proporciona una estrategia rentable que se puede utilizar en diferentes instrumentos con diferentes marcos temporales. Multi Instruments TrendSystem 7 LB (Level Break) MT5 es un Asesor Experto multi-instrumento totalmente automatizado. Este EA funciona bie
Multi Instruments TrendSystem 5 RA
Shao Shu Yi
Asesores Expertos
La estrategia que se aplica en el mercado financiero de todo el mundo se conoce como estrategia CTA. Un CTA exitoso siempre incluye multi-estrategias, multi-instrumentos y multi-marco de tiempo. La serie de Multi Instruments TrendSystem (MITS) proporciona una estrategia rentable que se puede utilizar en diferentes instrumentos con diferentes marcos temporales. Multi Instruments TrendSystem 5 RA MT5 (Rapier) es un Asesor Experto multi-instrumento totalmente automatizado. Este EA es una de nuestr
Multi Instruments TrendSystem 4 M4A1
Shao Shu Yi
Asesores Expertos
La estrategia que se aplica en el mercado financiero de todo el mundo se conoce como estrategia CTA. Un CTA exitoso siempre incluye multi-estrategias, multi-instrumentos y multi-marco de tiempo. La serie de Multi Instruments TrendSystem (MITS) proporciona una estrategia rentable que se puede utilizar en diferentes instrumentos con diferentes marcos temporales. Multi Instruments TrendSystem 4 M4A1 MT5 es un Asesor Experto multi-instrumento totalmente automatizado. Este EA es una de nuestras estr
Multi Instruments TrendSystem 1
Shao Shu Yi
Asesores Expertos
La estrategia que se aplica en el mercado financiero de todo el mundo se conoce como estrategia CTA. Un CTA exitoso siempre incluye multi-estrategias, multi-instrumentos y multi-marco de tiempo. La serie de Multi Instruments TrendSystem (MITS) proporciona una estrategia rentable que se puede utilizar en diferentes instrumentos con diferentes marcos temporales. Multi Instruments TrendSystem 1 MT5 (Estrategia Multi-Movimiento) es un Asesor Experto multi-instrumento totalmente automatizado. Este E
One Man Army
Ihor Otkydach
4.75 (8)
Asesores Expertos
Sin exageraciones ni riesgos imprudentes. Con una reducción mínima del drawdown: **One Man Army** es un sistema de trading multimoneda diseñado tanto para el trading personal como para el trading con firmas Prop. Sigue una estrategia de scalping basada en correcciones y reversiones del mercado a corto y mediano plazo, operando mediante órdenes limitadas pendientes. Este bot no adivina la dirección del mercado: entra en los mejores niveles posibles con alta precisión. Exactamente como te gusta.
Phoenix MT5
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Asesor Experto no indicador, no utiliza indicadores, cuadrícula de pedidos ni martingala. El número de operaciones por día puede ser estrictamente limitado, solo puede haber 1 orden en el mercado a la vez. Las operaciones están protegidas por un stop loss, puede ser real o virtual (oculto al corredor). Funciona durante la sesión asiática, en un mercado tranquilo. Tiene protección incorporada contra deslizamiento y ensanchamiento. No transfiere operaciones de lunes a viernes, tiene la función de
EA Supremacy NT
Dmytro Melnyk
Asesores Expertos
Nuestro equipo - @Supremacy_Lab - se complace en presentar nuestro primer producto - EA_Supremacy_NT - una solución técnica única para el day trading, scalping y seguimiento de tendencias. EA_Supremacy_NT es una versión no comercial de nuestro asesor automatizado principal, que se lanzará más adelante. Se trata de un producto realmente innovador que se basa en un enfoque poco convencional del procesamiento de datos de mercado. El algoritmo subyacente permite a los operadores obtener el máximo
Breadwinner EMA Pro
Isidro Jr Rosalada Dadula
Asesores Expertos
Trading de Forex Automatizado con Enfoque en la Gestión de Riesgos Esta es una traducción generada por IA para su idioma. Tenga en cuenta que pueden estar presentes algunos errores. (Archivos/Configuraciones Actualizadas en la Comunidad DFX MQL5, enlace abajo) Desate el Poder de los Cruces de EMA con un Enfoque Disciplinado para la Rentabilidad EMA Pro de DFX es un potente y fácil de usar Asesor Experto (EA) de Forex diseñado para automatizar sus estrategias de trading. Está basado en una estra
EA Night Fox Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
Asesores Expertos
El EA utiliza la estrategia de scalping en la noche, el comercio se compone de tres algoritmos y cada algoritmo funciona en su propio intervalo de tiempo. El EA utiliza muchos filtros inteligentes para adaptarse a casi cualquier situación económica. Las órdenes pendientes se utilizan para el menor deslizamiento cuando se opera scalping. El asesor es seguro y no requiere ninguna configuración por parte del usuario, basta con instalarlo en el gráfico y listo. El EA establece una orden de stop de p
FlashTrade Pro
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
FlashTrade Pro FlashTrade Pro es un asesor de trading automatizado de última generación diseñado para revolucionar su experiencia de trading en el mundo de alta velocidad de los mercados financieros.Aprovechando algoritmos de vanguardia y análisis de datos en tiempo real, FlashTrade Pro automatiza la estrategia de scalping, permitiendo a los operadores explotar pequeños movimientos de precios con una velocidad y precisión excepcionales. Básicamente, el asesor no utiliza ningún sistema de riesg
Gold Impulse Lab
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Gold Impulse Lab es un asesor de trading profesional para XAUUSD, construido sobre la lógica del mercado institucional. Utiliza estructuras de impulso, patrones de acción de precios y un motor de puntuación en lugar de señales binarias. Gold Impulse Lab no es un scalper ni un robot indicador. El asesor analiza el mercado del oro a través de una combinación de: movimiento de impulso desde el precio de anclaje patrones de acción de precios confirmados sistemas de evaluación de la fuerza de la seña
Alphabet AI MT5
Sergei Pomytkin
3.43 (7)
Asesores Expertos
Alphabet AI es un asesor que utiliza la estrategia de reversión a la media, lo que significa que aprovecha la propiedad natural de los mercados de volver a sus valores promedio tras fuertes desviaciones. El algoritmo analiza constantemente el precio actual del activo, comparándolo con los niveles promedio calculados. Cuando el precio se desvía significativamente de su valor promedio, el asesor lo interpreta como una señal para actuar: si se supera el límite superior, abre posiciones cortas, esp
CyberCore EA
Eduard Nagayev
Asesores Expertos
Presentamos CybeCore EA: un asesor de última generación para operaciones de Forex que utiliza una estrategia innovadora basada en transformadores sin decodificadores, que opera sobre la base del asesor CyberVision EA. Lo que diferencia a CybeCore EA de CyberVision EA es su capacidad para analizar datos con una precisión y velocidad sin precedentes, lograda mediante la aplicación de técnicas avanzadas de aprendizaje automático. CybeCore EA emplea una arquitectura sin descodificador, lo que mejor
Forex Attack
Ivan Simonika
Asesores Expertos
Le presentamos un sistema experto, que es un scalper universal. El sistema experto funciona con spreads pequeños y en un canal de Internet rápido. La configuración es bastante simple y fácil de ajustar. El sistema experto Forex Attack es un scalper de alta velocidad, y en consecuencia trabaja con ticks, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de probar el sistema. El sistema experto funciona en todo tipo de cuentas: netting, hedging. El bot no utiliza el historial almacenado en la base de dato
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Asesores Expertos
Sistema de Trading AI MAP Sistema de Trading AI MAP AI MAP es un Asesor Experto automatizado diseñado para analizar las condiciones del mercado y ejecutar operaciones basadas en lógica algorítmica. El sistema utiliza un marco analítico de múltiples capas para evaluar la acción del precio, el volumen y el sentimiento del mercado sin intervención manual. Monitoreo en vivo (+ 3 meses)    || Grupo de chat    Arquitectura del Sistema El EA incorpora módulos de procesamiento especializados para mane
RSI Stocks Rebound
Alexandru Chirila
4 (1)
Asesores Expertos
Repunte de las acciones con RSI El Asesor Experto (EA) Dollar Cost Average con RSI combina el poder de la estrategia Dollar Cost Average (DCA) con el indicador Relative Strength Index (RSI) para optimizar los puntos de entrada y salida de las operaciones. Este EA está diseñado específicamente para los operadores que desean aprovechar las condiciones del mercado, utilizando el RSI para activar señales de compra durante las caídas del mercado y ejecutando una estrategia DCA para acumular posicione
Prophet HFT MT5
Alfie Oliver Beechey
Asesores Expertos
¿Quieres pasar tus desafíos Prop Firm lo más rápido posible ? No busque más. Prophet HFT MT5 tiene un historial probado de ayudar a los traders a pasar cientos de Prop Firm Challenges sin demora. (Precio actual: $200 - El precio aumenta a $250 en enero). Lista de Prop Firms soportados (Actualizado 22 de diciembre 2025): WeFund (1 Step HFT Challenge) Sure Leverage Funding (Desafío EA) Eden Funding (1 Step HFT Challenge) Fusion Funded (1 Step HFT Challenge) Paid to Trade (Evaluación Pro Path) Ca
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.44 (27)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Asesores Expertos
Mean Machine GPT Versión 11.0 - Donde la Inteligencia Institucional Encuentra el Trading Especializado Desde que fuimos pioneros en la integración genuina de IA en el trading algorítmico, hemos refinado este enfoque a través de múltiples ciclos de mercado, regímenes económicos y evoluciones tecnológicas. Lo que comenzó como nuestra convicción de que el aprendizaje automático adaptativo representa la progresión natural del trading cuantitativo se ha convertido en una dirección de la industria. L
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Asesores Expertos
NEXUS – grid cuantitativo adaptativo que evoluciona con el mercado NEXUS es un sistema 100 % automático que construye combinaciones de reglas en tiempo real, las valida fuera de muestra y sólo opera cuando detecta ventaja estadística en un contexto de mercado válido. Especificaciones rápidas Tipo de sistema: grid adaptativo con validación OOS (out-of-sample) y filtros de entorno (noticias, volatilidad, sesión/día y zonas de valor por volumen opcionales). Instrumentos: Forex mayor y cruzados (EUR
EA Gold Harvester
Guo Cheng Liu
Asesores Expertos
Concepto Básico Bollinger Grid Pro es un EA totalmente automatizado que combina la detección de la tendencia de las Bandas de Bollinger con un sistema de trading inteligente . Construye automáticamente cuadrículas de compra durante los mercados de oscilación y toma ganancias de forma inteligente durante las rupturas, capturando ganancias consistentes de la volatilidad de los precios. El sistema funciona de forma 100% automática sin necesidad de intervención manual, lo que permite que su cuenta
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
"Silicon Ex ": Su asistente de confianza en el mundo de Forex Silicon Ex es un moderno bot de trading, especialmente creado para los traders en el mercado Forex. Esta innovadora herramienta sirve como un socio fiable para aquellos que se esfuerzan por el comercio eficiente y automatizado. Características principales de "Silicon Ex" : Fiabilidad y Estabilidad: Creado utilizando tecnologías avanzadas que garantizan un funcionamiento estable y fiable en el mercado. Gestión inteligente del riesgo:
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Asesores Expertos
Asesor Experto Jackal – Estrategia de Trading Operando en vivo por 4 meses Tras la compra, todos mis productos serán gratuitos para siempre.  Descargar archivo de configuración  Oro M1 | Cuenta ECN: Compatible con cualquier broker Jackal EA se basa en una estrategia de ruptura multilayer e inteligente que combina una gestión avanzada del riesgo y las ganancias para adaptarse a la dinámica del mercado. 1. Estrategia de Trampa de Ruptura Coloca dos órdenes pendientes simultáneas en direcciones
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Asesores Expertos
NorthEastWay MT5 es un sistema de trading completamente automatizado de tipo “pullback”, que resulta especialmente eficaz para operar en pares de divisas populares de tipo “pullback”: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. El sistema utiliza los principales patrones del mercado Forex en sus operaciones: el retorno del precio tras un movimiento brusco en cualquier dirección. Marco temporal: M15 Pares de divisas principales: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Pares adicionales: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
Asesores Expertos
Hola, soy un operador de algo de Alemania y estoy ofreciendo mi propia EA aquí, que utilizo a diario para mi comercio y que he estado desarrollando continuamente durante varios años. Es importante entender que esta EA es una herramienta muy compleja que se puede utilizar para operar diferentes estrategias. Se pueden combinar diferentes señales de entrada y salida con diferentes filtros. También hay un amplio sistema de gestión de stop loss y take profit. Yo uso el Master EA diariamente para mi
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Asesores Expertos
Beneficio EA Utiliza sólo cuentas de cobertura. Benefit EA es un asesor de parrilla flexible no indicativo con puntos de entrada especiales que proporcionan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de los patrones del mercado. El EA no utiliza stop loss. Todas las operaciones se cierran mediante take profit o trailing stop. Es posible planificar los incrementos de lote. La función "Filtro de tiempo" se establece de acuerdo con la hora interna del terminal según la hora
Xauron
Roberto Liguoro
Asesores Expertos
XAURON EA - Asesor Experto en Breakout de Oro Inteligente XAURON es un Asesor Experto de Oro Premium diseñado para capturar rupturas explosivas en XAU/USD utilizando algoritmos de alta precisión, protección dinámica y adaptabilidad en tiempo real a las condiciones del mercado. ENLACE A LA SEÑAL EN VIVO DE MYFXBOOK El rendimiento de las operaciones puede variar significativamente dependiendo de múltiples factores, incluyendo: Condiciones del broker Velocidad de ejecución y deslizamiento Late
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Asesores Expertos
Acerca de APE (Alpha Prop Edge) APE es un Asesor Experto (EA) desarrollado sobre una estrategia de reversión a la media . Está diseñado para identificar movimientos de precio extendidos y actuar en sentido contrario bajo condiciones específicas predefinidas. Incluye controles de riesgo integrados como límites diarios de pérdida y mecanismos de salida configurables. Los usuarios pueden adaptar los parámetros según el tamaño de la cuenta, su entorno de operación o criterios de evaluación. APE ha
Ew3
Roberto Alencar
Asesores Expertos
EW3 - Asesor Experto en Reversión Media en Forex Visión general Un Asesor Experto diseñado para operar con una estrategia de reversión a la media con una gestión disciplinada del riesgo, evitando enfoques de alto riesgo como los métodos de cuadrícula o martingala. Características principales - Estrategia de reversión a la media : Identifica y negocia movimientos de corrección del mercado - Soporte multisímbolo : Opera con 26 pares de divisas simultáneamente - Control de riesgo centralizado : G
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Asesores Expertos
GoldPulser EA - Descripción para el Mercado MQL5 Descripción en Español GoldPulser EA - Sistema avanzado de scalping multidivisa y seguimiento de tendencias GoldPulser EA es un sofisticado sistema de trading que combina la precisión del scalping con la fiabilidad del seguimiento de tendencias. Diseñado para los operadores de Forex que buscan rendimientos consistentes, este asesor experto utiliza un algoritmo patentado para identificar oportunidades de negociación de alta probabilidad a través de
God Gold Martingale
Pratham Jatin Barot
Asesores Expertos
Estimados clientes: Yo, Pratham Barot, propietario y desarrollador de God Gold Martingale, quiero advertirles que se están publicando versiones falsas de mi Asesor Experto (EA) en varias páginas. Para proteger sus valiosos fondos y garantizar una experiencia segura, les rogamos que eviten estos productos falsificados. Compren y utilicen siempre nuestra plataforma genuina a través de plataformas como YoForex.org/MQL.SOFTWARE/YOFOREX.NET, etc., que venden bots falsos que usan nuestro nombre. Esta
Ai General EA MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
30% de descuento sólo para la suscripción de 3 meses, envíeme un mensaje: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y producido 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de ganancias y pérdidas, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especia
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Asesores Expertos
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. ADVERTENCIA: EA ha optimizado conjuntos de ORO (XAUUSD) SOLAMENTE (Capital mínimo: $ 1000) Descargar conjuntos de abajo: Utilice estos sets para XAUUSD: https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Sistema profesional de trading con gestión avanzada del riesgo Este sofisticado Asesor Experto emplea una estrategia de rejilla bidireccional diseñada para un rendimiento constante en mercados volátiles. El sistema abre
Otros productos de este autor
Neuromios
Dmytro Kucherenko
Asesores Expertos
Neuromios es un moderno asesor de trading basado en una red neuronal con una arquitectura única. Esta versión funciona con el par EURUSD en un periodo diario. Las operaciones se abren como máximo una vez al día en la apertura de la jornada, lo que reduce los requisitos técnicos de equipamiento y continuidad de la comunicación. Incluso si no hubiera conexión en la apertura del día o el asesor no estuviera funcionando, la transacción se realizará en la primera oportunidad si la señal sigue siendo
Neuromios USDJPY
Dmytro Kucherenko
Asesores Expertos
Neuromios USDJPY es un moderno asesor de trading basado en redes neuronales con una arquitectura única. Esta versión contiene 2 estrategias de trading basadas en redes neuronales entrenadas en el par de divisas USDJPY. Opera en un marco de tiempo diario. Por defecto, la negociación se realiza simultáneamente utilizando todas las estrategias. Puede elegir una estrategia para probar y operar. Las operaciones se abren como máximo una vez al día en la apertura de la jornada, lo que reduce los requi
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario