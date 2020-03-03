Neuromios MultiNet es un moderno asesor de negociación multidivisa basado en redes neuronales con una arquitectura única.

Esta versión contiene 9 estrategias de trading basadas en redes neuronales entrenadas en 7 pares de divisas: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, EURJPY, GBPJPY, USDCAD. Opera en un marco temporal diario. Por defecto, las operaciones se realizan simultáneamente utilizando todas las estrategias. Puede elegir una estrategia para probar y operar.

Las operaciones se abren no más de una vez al día en la apertura de la jornada, lo que reduce los requisitos técnicos de equipamiento y conexión estable. Incluso si no hay conexión en la apertura del día o el Asesor Experto no está funcionando, la operación se ejecutará a la primera oportunidad si la señal sigue siendo válida, el precio está dentro de la desviación especificada y el tiempo está dentro del período especificado (parámetros de "Horario de Operaciones").

Los niveles de Take Profit y Stop Loss se calculan y fijan para cada operación en la apertura.

Para limitar el riesgo, puede limitar el número máximo de posiciones abiertas simultáneamente para todas las estrategias ("Posiciones máximas a abrir"), para una estrategia ("Posiciones máximas por estrategia en una dirección") y para un par de divisas ("Posiciones máximas por símbolo en una dirección") en una dirección (Compra o Venta). Para minimizar el riesgo, se establece un límite por defecto de 1 posición por par de divisas ("Posiciones máximas por Símbolo en una dirección" = 1). Sin fijar los límites, el número de posiciones activas puede llegar a 9.

A menudo, el diferencial puede ser muy grande al inicio de la apertura del mercado. Para evitar la apertura de posiciones a un precio desfavorable debido a un spread grande, puede establecer un período durante el cual el Asesor Experto intentará abrir operaciones a un precio cercano al precio calculado (el precio de cierre del día anterior). Esto se logra utilizando el grupo de parámetros "Horario de Negociación". Por defecto, el período se establece desde las 2:00 AM hasta las 8:59 AM ("Modo horario de negociación" = "Entre horas", "Hora inicio horario de negociación" = 2, "Hora fin horario de negociación" = 8).

Cuando la gestión monetaria está activada, el cálculo del volumen se basa en los requisitos de margen y en los fondos disponibles en la cuenta. Los parámetros especifican el porcentaje de fondos que pueden utilizarse como margen, el límite máximo de margen y el límite de volumen.

Durante el funcionamiento, el registro muestra información sobre las señales, los parámetros de apertura de operaciones y su gestión. Los resultados de la evaluación de la red neuronal sobre el estado actual del mercado se muestran en el registro cada hora. De este modo, puede hacerse una idea de las operaciones futuras al comienzo del nuevo día. Esta información también se incluye en el comentario de la operación.

Los datos de los servidores de Admiral Markets de los últimos 8 años se utilizaron para entrenar las redes. El Asesor Experto también funciona bien con otros brokers. En concreto, se realizaron pruebas con ICMarkets y FxPro.

El Asesor Experto está listo para trabajar sin ninguna configuración adicional con un saldo mínimo de 1.000 USD.

Por defecto, la Gestión Monetaria está desactivada ("Activar Gestión Monetaria" = false) y se utiliza un tamaño de lote fijo de 0,1 ("Volumen fijo cuando la Gestión Monetaria está desactivada" = 0,1). Al activar la Gestión monetaria ("Activar gestión monetaria" = verdadero), tenga en cuenta que los requisitos de margen dependen del apalancamiento: cuanto mayor sea el apalancamiento, menor será el margen requerido y, en consecuencia, mayor será el tamaño de la posición y mayor el riesgo. Por lo tanto, es importante prestar atención al porcentaje utilizado para el margen. Por defecto, utiliza el 10% del saldo ("Porcentaje del importe disponible para el margen" = 10).

Al iniciarse, el Asesor Experto crea archivos con modelos de red y parámetros en la carpeta de datos del terminal:



MQL5\Files\Neuromios_MultiNet\

Por defecto, los archivos se vuelven a crear cada vez que se inicia. Al establecer el parámetro "Forzar escritura de archivos de recursos" en false, los archivos no se volverán a crear en las siguientes ejecuciones si existen.

Parámetros

básicos Instrumentos:EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, EURJPY, GBPJPY, USDCAD

Periodo de trabajo:D1

Saldo Mínimo: 100 USD (Recomendado: 1000 USD)

Apalancamiento Mínimo:

1:25 (Recomendado: 1:100)

Pruebas

Las pruebas se pueden realizar en cualquiera de los pares de divisas anteriores.Cada estrategia utilizará únicamente su propio par de divisas.

Cuando inicie el probador por primera vez, es posible que tenga que esperar a que se cargue el historial de los instrumentos de negociación necesarios. Además, para que funcione correctamente, es posible que tenga que volver a ejecutar la prueba después de cargar el historial.

Para acelerarlas pruebas, puede utilizar Modeling= "1 minute OHLC"; los resultados serán similares a "Every tick".

Para realizar pruebas rápidas, puede utilizar Modeling = "Open prices only"; los resultados serán ligeramente diferentes.

Instalación (configuración básica)

Arrastre el Asesor Experto al gráfico EURUSD, D1 y habilite la operativa.

Si es necesario, establezca los límites deseados en el número de posiciones abiertas simultáneamente:

"Max positions to open" (por defecto 0)

"Max positions per Strategy in a direction" (por defecto 1)

"Max positions per Symbol in a direction" (por defecto 0)

Por defecto, se utiliza un lote fijo de 0.1 ("Fixed Volume when Money Management is disabled" = 0.1). Establezca el valor deseado si es necesario.Para activar la Gestión Monetaria, establezca los siguientes parámetros:"Activar la Gestión Monetaria" = true"Porcentaje de Cantidad disponible para el Margen" = [porcentaje de fondos utilizados para el margen].