Summary Signal Line

ResumenSignalLine es un multiindicador inteligente para MetaTrader 5 que combina señales de cinco indicadores técnicos clásicos en una única línea de señal suavizada. El indicador visualiza el sentimiento general del mercado en un formato sencillo e intuitivo con códigos de colores.

Características principales

  1. Análisis compuesto: combina MA, RSI, bandas de Bollinger, estocástico y ATR.

  2. Señal suavizada - reduce el ruido del mercado con suavizado configurable

  3. Claridad visual - gradiente de color de verde (alcista) a rojo (bajista)

  4. Configuración flexible: control total de los parámetros de los componentes

  5. Apariencia profesional - niveles, etiquetas, colores personalizables

Principio de funcionamiento

El indicador calcula las señales individuales de cada uno de los cinco componentes, les asigna pesos, los suma y los convierte en una puntuación unificada de 0 a 4:

  • 0 - Muy alcista (verde oscuro, arriba)

  • 1 - Alcista (verde brillante)

  • 2 - Neutral (gris, centro)

  • 3 - Bajista (naranja-rojo)

  • 4 - Muy bajista (rojo, abajo)

Interpretación de la señal

  • Línea en la zona superior (0-1,5) - predominio alcista

  • Línea en zona media (1,5-2,5) - mercado neutral o mixto

  • Línea en la zona inferior (2,5-4) - predominio bajista

  • Transiciones bruscas de color - la dinámica del mercado cambia

Casos de uso

  1. Identificación de tendencias - evaluación rápida de la dirección general

  2. Filtrado de señales - confirmación de las configuraciones de negociación

  3. Detección de Reversión - cruce a través de la zona neutral

  4. Análisis de la fuerza de la tendencia - posición relativa a los niveles extremos

  5. Sincronización de marcos temporales: coherencia de las señales en todos los marcos temporales


