Summary Signal Line
- Indicadores
- Evgeniy Kornilov
- Versión: 5.3
ResumenSignalLine es un multiindicador inteligente para MetaTrader 5 que combina señales de cinco indicadores técnicos clásicos en una única línea de señal suavizada. El indicador visualiza el sentimiento general del mercado en un formato sencillo e intuitivo con códigos de colores.
Características principales
-
Análisis compuesto: combina MA, RSI, bandas de Bollinger, estocástico y ATR.
-
Señal suavizada - reduce el ruido del mercado con suavizado configurable
-
Claridad visual - gradiente de color de verde (alcista) a rojo (bajista)
-
Configuración flexible: control total de los parámetros de los componentes
-
Apariencia profesional - niveles, etiquetas, colores personalizables
Principio de funcionamiento
El indicador calcula las señales individuales de cada uno de los cinco componentes, les asigna pesos, los suma y los convierte en una puntuación unificada de 0 a 4:
-
0 - Muy alcista (verde oscuro, arriba)
-
1 - Alcista (verde brillante)
-
2 - Neutral (gris, centro)
-
3 - Bajista (naranja-rojo)
-
4 - Muy bajista (rojo, abajo)
Interpretación de la señal
-
Línea en la zona superior (0-1,5) - predominio alcista
-
Línea en zona media (1,5-2,5) - mercado neutral o mixto
-
Línea en la zona inferior (2,5-4) - predominio bajista
-
Transiciones bruscas de color - la dinámica del mercado cambia
Casos de uso
-
Identificación de tendencias - evaluación rápida de la dirección general
-
Filtrado de señales - confirmación de las configuraciones de negociación
-
Detección de Reversión - cruce a través de la zona neutral
-
Análisis de la fuerza de la tendencia - posición relativa a los niveles extremos
-
Sincronización de marcos temporales: coherencia de las señales en todos los marcos temporales