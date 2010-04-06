Summary Signal Line

ResumenSignalLine es un multiindicador inteligente para MetaTrader 5 que combina señales de cinco indicadores técnicos clásicos en una única línea de señal suavizada. El indicador visualiza el sentimiento general del mercado en un formato sencillo e intuitivo con códigos de colores.

Características principales

Análisis compuesto: combina MA, RSI, bandas de Bollinger, estocástico y ATR. Señal suavizada - reduce el ruido del mercado con suavizado configurable Claridad visual - gradiente de color de verde (alcista) a rojo (bajista) Configuración flexible: control total de los parámetros de los componentes Apariencia profesional - niveles, etiquetas, colores personalizables

Principio de funcionamiento

El indicador calcula las señales individuales de cada uno de los cinco componentes, les asigna pesos, los suma y los convierte en una puntuación unificada de 0 a 4:

0 - Muy alcista (verde oscuro, arriba)

1 - Alcista (verde brillante)

2 - Neutral (gris, centro)

3 - Bajista (naranja-rojo)

4 - Muy bajista (rojo, abajo)

Interpretación de la señal

Línea en la zona superior (0-1,5) - predominio alcista

Línea en zona media (1,5-2,5) - mercado neutral o mixto

Línea en la zona inferior (2,5-4) - predominio bajista

Transiciones bruscas de color - la dinámica del mercado cambia

Casos de uso