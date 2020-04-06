Atlas Engine EURUSD v1

Descripción general

El Asesor Experto es un sistema de trading diseñado con precisión para identificar puntos óptimos de entrada mediante la detección de reversiones de precio en niveles del mercado estadísticamente significativos.
Combina avanzados filtros analíticos con un algoritmo de promediación conservador, mejorando la gestión de posiciones y minimizando la exposición al riesgo.

El EA monitoriza de forma continua la dinámica del precio para detectar zonas de agotamiento, señales de giro y áreas con alta probabilidad de reversión. Una vez activada una entrada, el sistema gestiona las operaciones de manera inteligente, ajustando el precio medio de entrada bajo condiciones controladas y con parámetros de seguridad estrictos.

Características principales

  • Detecta y opera reversiones potenciales de precio con alta precisión.

  • Utiliza un sistema de promediación conservador que mejora el punto de entrada y facilita la recuperación controlada.

  • Funciona eficazmente tanto en mercados tendenciales como laterales.

  • Incorpora gestión de riesgo, filtros de spread y volatilidad.

  • Interfaz simple e intuitiva con parámetros totalmente configurables.

  • Diseñado para ofrecer estabilidad, adaptabilidad y rendimiento constante a largo plazo.

Configuración recomendada

  • Símbolo: EURUSD

  • Temporalidad: H1

  • Tipo de cuenta: ECN o Raw Spread

  • Apalancamiento: 1:100 o superior

  • Balance recomendado: desde 1000 USD

Notas

Este Asesor Experto está optimizado para EURUSD en H1 y ha sido probado en múltiples condiciones de mercado, demostrando un rendimiento sólido y un drawdown controlado.
Su sistema de promediación conservadora permite una recuperación gradual durante movimientos adversos, manteniendo la estabilidad del capital y un crecimiento constante de los beneficios


