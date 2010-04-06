Trend Fuzzy Analyzer

Trend Fuzzy Analyzer es un indicador inteligente para MetaTrader 5 que evalúa la fuerza y la dirección de las tendencias del mercado utilizando los principios de la Lógica Difusa. En lugar de simples señales binarias, el indicador calcula los niveles de confianza en la presencia de tendencias mediante el análisis simultáneo de múltiples indicadores técnicos.

Características principales:

  • Análisis de Lógica Difusa: Evalúa la fuerza de la tendencia utilizando gradaciones "Débil", "Media", "Fuerte".

  • Evaluación multifactorial: Combina datos de ADX, RSI, MACD y volúmenes de negociación

  • Claridad visual: Muestra la fuerza general de la tendencia y las zonas de compra/venta

  • Adaptabilidad: Se ajusta automáticamente a cualquier instrumento de negociación y marco temporal

  • Sin repintado: Todas las señales son fijas y se basan en datos históricos

Cómo funciona:

El indicador convierte los valores de cuatro indicadores técnicos en "grados de pertenencia" para las diferentes categorías de fuerza de la tendencia y, a continuación, aplica reglas de lógica difusa para generar una evaluación final. Los resultados se muestran como valores de 0 a 100%, donde:

  • 0-30% - tendencia débil o ausente

  • 30-70% - tendencia moderada

  • 70-100% - tendencia fuerte

Elementos visuales:

  1. Línea azul: Porcentaje global de intensidad de la tendencia

  2. Histograma verde: Fuerza de la tendencia alcista (señales de compra)

  3. Histograma rojo: Fuerza de la tendencia bajista (señales de venta)

Parámetros de configuración:

ADX_Period ( Periodo ADX)

  • Periodo de cálculo del Índice Direccional Medio

  • Determina la sensibilidad de la detección de tendencias

  • Valores recomendados: 10-20, por defecto: 14

RSI_Period ( Periodo RSI)

  • Periodo de cálculo del Índice de Fuerza Relativa

  • Evalúa las condiciones de sobrecompra/sobreventa del mercado

  • Valores recomendados: 10-20, por defecto: 14

MACD_Fast ( MACD Periodo Rápido)

  • Periodo rápido para la Divergencia de Convergencia de Medias Móviles

  • Valores recomendados: 8-12, por defecto: 12

MACD_Slow ( MACD Periodo Lento)

  • Periodo lento para MACD

  • Valores recomendados: 20-26, por defecto: 26

MACD_Signal ( Periodo de señal para MACD)

  • Periodo de la línea de señal para MACD

  • Valores recomendados: 7-9, por defecto: 9

Volume_SMA_Period ( Periodo de suavizado de volumen)

  • Periodo para la media móvil de volumen

  • Determina cuánto excede el volumen actual a la media

  • Valores recomendados: 15-25, por defecto: 20

Trend_Threshold ( Umbral de intensidad de la tendencia)

  • Valor mínimo de intensidad de la tendencia para la generación de señales

  • Valores de 20 a 50, por defecto: 30

  • Los valores más altos proporcionan señales más fiables pero menos numerosas

Recomendaciones de negociación:

Para operar con tendencias:

  • Abrir posiciones cuando la fuerza de la tendencia supere el 50%.

  • Determine la dirección por el color del histograma

  • Utilizar marcos temporales H1 y superiores

Para confirmación de reversión:

  • Esté atento al cruce del umbral del 30%.

  • Reversión confirmada por el cambio de color del histograma

  • Combinar con patrones de precios

Gestión del riesgo:

  • No opere contra el histograma predominante

  • Evite las operaciones cuando la fuerza de la tendencia esté por debajo del 30%.

  • Utilizar stop-losses, especialmente en plazos bajos


Productos recomendados
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
Indicadores
El indicador VR Grid está diseñado para crear una cuadrícula gráfica con configuraciones definidas por el usuario. A diferencia de la cuadrícula estándar , VR Grid se utiliza para construir niveles circulares . Dependiendo de la elección del usuario, el paso entre los niveles de ronda puede ser arbitrario. Además, a diferencia de otros indicadores y utilidades, VR Grid mantiene la posición de la grilla incluso cuando cambia el período de tiempo o se reinicia el terminal. Las configuraciones, arc
FREE
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Indicadores
El mercado es injusto aunque sólo sea porque el 10% de los participantes gestiona el 90% de los fondos. Un operador ordinario tiene pocos cambios para enfrentarse a estos "buitres". Este problema puede resolverse. Basta con estar entre ese 10%, aprender a predecir sus intenciones y moverse con ellos. El volumen es el único factor preventivo que funciona sin fallos en cualquier marco temporal y símbolo. Primero aparece el volumen y se acumula, y sólo entonces se mueve el precio. El precio se muev
Gold Spot Vs US Dollar Scalper Tools
Harifidy Razafindranaivo
Utilidades
BREVE INTRODUCCIÓN : Este panel está diseñado para el par XAU/USD y ofrece una solución de negociación totalmente automatizada y manual con controles opcionales de gestión monetaria. La aplicación funciona sin problemas en todas las condiciones de mercado e incluye indicadores incorporados en la interfaz para realizar análisis en tiempo real. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES : - Estrategia Martingala y Detección de Secuencias de Rango - Mejora la recuperación de las operaciones e identifica los ni
Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
Sergey Andreev
3.53 (19)
Indicadores
Este producto le ayudará a comprar con beneficio y usar dos productos más populares para el análisis de los volúmenes de las peticiones y operaciones en los mercados de equidad: Actual Depth of Market Chart Actual Tick Footprint Volume Chart Este producto ha integrado toda la potencia de cada uno de los indicadores y se ofrece como un archivo único. Las rebajas anticrisis. ¡Hoy el precio del producto está rebajado! ¡Dese prisa! Las capacidades funcionales del producto Actual COMBO Depth of Marke
BOA Boil Signals Indicator
Eugene Kendrick
Indicadores
Asistente de Opciones Binarias (BOA) BOIL Indicador de Señales proporciona señales basadas en Ana Trader Estrategia de Opciones Binarias. Indicadores: Estocástico Deje de perder operaciones, deje de saltar de un gráfico a otro en busca de configuraciones comerciales y obtenga todas las señales en 1 gráfico. Utilice cualquiera de los Indicadores de Señales BOA con el Asistente de Opciones Binarias (BOA) . Todos los ajustes del Indicador de Señales BOA son ajustables para ofrecerle más combinaci
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Buyer Seller Arrows
Oleksandr Sheyko
Indicadores
Buyer Seller Arrows – ¡Opera con confianza! Descubre una herramienta revolucionaria para el análisis visual de la fuerza de compradores y vendedores en todos los marcos temporales – desde M1 hasta MN1. Este indicador te ofrece una visión instantánea de la dinámica del mercado mediante porcentajes y flechas codificadas por colores. Funciones principales: Flechas verdes hacia arriba = dominio de los compradores Flechas rojas hacia abajo = dominio de los vendedores Porcentaje de fuerza para c
CurvedSmoothChannelEnhanced
Roman Surmanidze
5 (1)
Indicadores
CurvedSmoothChannel_Enhanced - Indicador de canal de precio mejorado **CurvedSmoothChannel_Enhanced** es un potente y atractivo indicador de canal de precio, diseñado para MetaTrader 5, que le ayuda a identificar tendencias, posibles reversiones y niveles clave de precio con precisión. Esta versión mejorada combina la potencia de la Media Móvil de Hull (HMA) y el Filtro Supersuave de John Ehlers, creando un canal dinámico y adaptativo que se ajusta a las condiciones del mercado en múltiples ma
FREE
Scalping and Binary Signal Detector MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
Scalping and Binary Signal Detector : indicador de especulación que proporciona señales direccionales para abrir posiciones a lo largo de la tendencia. El indicador es un sistema comercial completo que se puede utilizar para Forex y opciones binarias. El sistema de algoritmos permite reconocer movimientos intensos de precios en varias barras consecutivas. El indicador proporciona varios tipos de alertas para las flechas. Funciona en cualquier instrumento comercial y marco de tiempo (se recomiend
PivotWave
Jeffrey Quiatchon
Indicadores
Presentamos PivotWave : su compañero de trading definitivo que redefine la precisión y el análisis de mercado. Diseñado pensando en los operadores, PivotWave es más que un indicador: es una potente herramienta que capta el pulso del mercado, identificando los puntos de inflexión y las tendencias clave con una precisión milimétrica. PivotWave aprovecha algoritmos avanzados para proporcionar señales visuales claras de los puntos óptimos de entrada y salida, facilitando a los operadores la navegaci
AltoX Spirol Indicator
Lesley Mthandazo Khulumo
Indicadores
AltoX Capital Spirol Indicator aporta señales de nivel profesional basadas en patrones a sus gráficos MT5 en una única herramienta fácil de usar. Ventajas y Beneficios Clave - Señales claras y procesables Traza automáticamente flechas de compra/venta cuando su patrón Spirol personalizado se completa en una barra cerrada, sin tener que adivinar si una señal es válida. - Filtro de tendencia incorporado - Niveles de referencia automáticos Traza líneas de retroceso para obtener rápidamente objetiv
Consolidation Zone MT5
Suvashish Halder
5 (4)
Indicadores
El indicador de zonas de consolidación es una potente herramienta diseñada para que los operadores identifiquen y aprovechen las pautas de consolidación del mercado. Este innovador indicador detecta las zonas de consolidación y proporciona alertas oportunas cuando el precio rompe por encima o por debajo de estas zonas, lo que permite a los operadores tomar decisiones comerciales informadas. Versión MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/118734 Únete para aprender profundidad de mercado -
FREE
Heiken Ashi Candle Color Change Alerts Serie MT5
Boris Armenteros
5 (1)
Indicadores
Sea notificado de cada cambio de color de las velas Heiken Ashi (HA). El indicador activará señales pasadas y nuevas cada vez que las velas HA cambien de color. ( Nota Esta herramienta está basada en el código del indicador Heiken Ashi desarrollado por MetaQuotes Software Corp.) Características Las señales se activan al cierre de la última barra / apertura de una nueva barra; Se puede activar cualquier tipo de alertas: Cuadro de diálogo, mensaje de correo electrónico, notificaciones SMS para te
Daily Bias
Barend Paul Stander
Indicadores
Indicador diario de sesgo con estadísticas y panel de control Libere el poder del análisis de sesgo del mercado con el Indicador de Sesgo Multi-Tiempo, una herramienta versátil diseñada para operadores que buscan una clara ventaja en los mercados. Este indicador proporciona información práctica al mostrar el sesgo diario, el sesgo semanal y el sesgo de periodo personalizado, lo que le permite alinear sus operaciones con la dirección predominante del mercado en múltiples marcos temporales y símbo
BinaryPinMt5
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryPinMt5 es un indicador desarrollado y adaptado específicamente para el comercio de opciones binarias a corto plazo. El algoritmo del indicador, antes de emitir la señal, analiza muchos factores, como la volatilidad del mercado, busca el patrón PinBar, calcula la probabilidad de éxito al realizar una operación. El indicador se configura de la forma habitual. El indicador en sí consiste en una ventana de información donde se muestra el nombre del instrumento de negociación, la probabilidad
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicadores
## SÓLO ORO ## SÓLO ORO ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ### **Cómo funcionan las Zonas Mercaria** **Español:** Mercaria Zones es un indicador de trading avanzado que identifica áreas de soporte y resistencia de alta probabilidad utilizando extremos ZigZag combinados con cálculos matemáticos de zonas. El indicador funciona en múltiples marcos temporales simultáneamente, proporcionando una vis
Scalping Entry Points MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
Scalping Entry Points - es un sistema de comercio manual que puede ajustarse a los movimientos de precios y dar señales para abrir operaciones sin volver a dibujar. El indicador determina la dirección de la tendencia por el nivel central de soporte y resistencia. El indicador de puntos proporciona señales para entradas y salidas. Adecuado para operaciones intradía manuales, reventa y opciones binarias. Funciona en todos los plazos e instrumentos comerciales. El indicador da varios tipos de alert
Visual Tiger Speed Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador visual de la velocidad del tigre: Libere el poder de la velocidad del mercado Por sólo un pago único de $30, obtenga una ventaja de por vida en la identificación de movimientos explosivos del mercado antes de que ocurran. ¿Está cansado de los indicadores rezagados que sólo le muestran lo que ya ha ocurrido? El Visual Tiger Speed Indicator es una herramienta de última generación diseñada para medir la velocidad real y sin filtros de la acción de los precios, lo que le proporciona una v
Trade History By Magic
Maksim Plotnikov
Utilidades
Indicador Trade History By Magic ¡Desbloquee sus conocimientos comerciales con Trade History By Magic! Mejore su experiencia en MetaTrader 5 con este potente indicador diseñado para los operadores que exigen precisión y claridad. Trade History By Magic proporciona una visualización clara y en tiempo real de su historial de operaciones, organizado por números mágicos, directamente en su gráfico. Perfecto tanto para los operadores automatizados y manuales, esta herramienta le ayuda a realizar un s
PutCall Sniper MT5 Signal
Nirundorn Promphao
Indicadores
¿Es nuevo en el comercio de opciones binarias? ¿No consigues ganar mientras operas con opciones binarias? ¿Necesita ayuda con sus operaciones? ¡Usted ha venido al lugar correcto! Este indicador proporciona señales de Put (VENTA) y Call (COMPRA) para opciones binarias en los marcos temporales M1-M15. Ventajas Capacidad para reconocer fácilmente los movimientos impulsivos. Combinación eficaz y flexible con diferentes estrategias de negociación. Cálculo avanzado de estadísticas tras el punto de en
Riko Trend mt5
Nadiya Mirosh
Indicadores
El indicador Riko Trend es una revolucionaria solución de filtrado y negociación de tendencias con todas las características importantes de una herramienta de tendencias integradas en una sola herramienta. El indicador Riko Trend es bueno para cualquier trader, apto tanto para forex como para opciones binarias. Usted no necesita configurar nada, todo está perfeccionado por el tiempo y la experiencia, funciona muy bien durante un piso y en una tendencia. El indicador Riko Trend es una herramien
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Inguz
Maxim Kuznetsov
Indicadores
Ing (inguz, ingwar) es la 23ª runa del Futhark mayor   ᛝ , Unicode + 16DD. Agregue un poco de magia rúnica a sus estrategias comerciales. El marcado correcto del gráfico diario le indicará los momentos exitosos para el comercio de contra-tendencia. Fácil de usar, tiene una alta eficiencia en áreas volátiles. Tenga cuidado con los movimientos laterales. Las señales ᛝ se generan cuando se cruzan las líneas de construcción principales. Flecha roja hacia abajo-ventas recomendadas Flecha azul arr
Trade Extender
Loncey Duwarkah
5 (1)
Asesores Expertos
Ejecuta operaciones de forma autónoma, supervisando todo el proceso desde el inicio hasta la finalización. Asistencia gratuita a través de chat, correo electrónico y asistencia remota . Construido originalmente para XAUUSD (Oro). Cambios de configuración para otros símbolos Potente gestión de reglas Funciones de posicionamiento mejoradas Gestión del riesgo / Dimensionamiento dinámico de lotes Configuración rápida Símbolos : XAUUSD Inversión para todos: Nuestro robot de comercio está diseñado pa
VM Auto SLTP Basic
Van Minh Nguyen
5 (1)
Utilidades
VM Auto SLTP Basic - Gestión inteligente de operaciones para scalpers Mejore su estrategia de scalping a un nivel superior. VM Auto SLTP Basic gestiona automáticamente los Stop Loss y Take Profit de las órdenes abiertas manualmente o por otros Asesores Expertos. Esta herramienta no abre operaciones por sí misma, lo que le permite mantener un control total mientras disfruta de una gestión precisa del riesgo. Características principales SL/TP basado en ATR o precio fijo Movimiento automático del S
FREE
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Indicadores
Indicador Crash 1000 Scalping para el Índice Sintético Crash 1000 Deriv. Introducción El indicador Crash 1000 Scalping es una herramienta especializada diseñada para el índice Crash 1000 en el mercado Deriv Synthetic. Este indicador es particularmente útil para scalping en el marco temporal M1, ayudando a los operadores a identificar puntos precisos de entrada y salida para posiciones de compra. Está diseñado para no repintar, proporcionando señales claras con alertas sonoras y notificaciones pu
MT5 Binary Trend Follower
Mi Chaei Jardin
Indicadores
El indicador Binary Tend Follower ha sido diseñado especialmente para el comercio de opciones binarias. El mejor marco de tiempo para utilizar el indicador es un gráfico de 1M con vencimiento de 1Min tan pronto como la vela de señal se cierra. No hay necesidad de complicar su comercio como todo el pensamiento se ha hecho para usted. El indicador fue diseñado tan simple como sea posible para eliminar toda la subjetividad de tratar de seguir una estrategia complicada, y permitiendo que el comercia
Ugenesys AI MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Indicadores
uGenesys AI - 90% de precisión Daytrading Indicador Presentamos lo último en sistemas de indicadores de Forex, uGenesys AI, impulsado por la tecnología de IA de vanguardia y técnicas analíticas avanzadas, incluyendo análisis de series temporales y algoritmos genéticos. Nuestro sistema de trading basado en IA aprovecha el poder del análisis de series temporales para identificar tendencias y patrones en los datos históricos de precios, lo que permite a los operadores realizar predicciones informa
Alpha Trend MT5
Evgeny Belyaev
Indicadores
Alpha Trend MT5 es un indicador de tendencia para la plataforma MetaTrader 5; ha sido desarrollado por un grupo de traders profesionales. El indicador Alpha Trend MT5 encuentra los puntos de cambio de tendencia más probables, lo que permite realizar operaciones al principio de una tendencia. Este indicador cuenta con notificaciones, que se generan cada vez que aparece una nueva señal (alerta, correo electrónico, push-notificación). Esto le permite abrir una posición en el momento oportuno. Alpha
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299$ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499$ . LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (10)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicadores
SuperScalp Pro – Sistema de indicador de scalping avanzado con múltiples filtros SuperScalp Pro es un sistema de indicador de scalping avanzado que combina el clásico Supertrend con múltiples filtros de confirmación inteligentes. El indicador funciona de forma eficiente en todos los marcos temporales desde M1 hasta H4 y es especialmente adecuado para XAUUSD, BTCUSD y los principales pares de Forex. Puede utilizarse como un sistema independiente o integrarse de forma flexible en estrategias de tr
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicadores
Swing Trading es el primer indicador diseñado para detectar oscilaciones en la dirección de la tendencia y posibles oscilaciones de reversión. Utiliza el enfoque de intercambio de línea de base, ampliamente descrito en la literatura comercial. El indicador estudia varios vectores de precios y tiempos para rastrear la dirección de la tendencia agregada y detecta situaciones en las que el mercado está sobrevendido o sobrecomprado y listo para corregir. [ Guía de instalación | Guía de actualización
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indicadores
Super Signal – Skyblade Edition Sistema profesional de señales de tendencia sin repintado / sin retraso con una tasa de éxito excepcional | Para MT4 / MT5 Características principales: Super Signal – Skyblade Edition es un sistema de señales inteligente diseñado específicamente para el trading de tendencias. Utiliza un mecanismo de filtrado de múltiples capas para detectar únicamente movimientos direccionales fuertes respaldados por un impulso real. Este sistema   no intenta predecir los máximo
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro es un indicator profesional para MetaTrader 5, diseñado para ayudar a traders a identificar puntos de entrada y gestionar el riesgo de manera eficaz. El indicator proporciona un conjunto completo de herramientas de análisis que incluye sistema de detección de señales, gestión automática de Entry/SL/TP, análisis de volumen y estadísticas de rendimiento en tiempo real. Guía de usuario para entender el sistema   |   Guía de usuario para otros idiomas CARACTERÍSTICAS PRINC
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System MT5 " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
MetaForecast predice y visualiza el futuro de cualquier mercado basándose en las armonías de los datos de precios. Aunque el mercado no siempre es predecible, si existe un patrón en el precio, MetaForecast puede predecir el futuro con la mayor precisión posible. En comparación con otros productos similares, MetaForecast puede generar resultados más precisos al analizar las tendencias del mercado. Parámetros de entrada Past size (Tamaño del pasado) Especifica el número de barras que MetaForecast
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indicadores
Por supuesto, aquí tienes la traducción al español: Presentamos el Indicador de Astronomía para   MT4 / MT5 : Tu Compañero Celestial Definitivo en el Trading ¿Estás listo para elevar tu experiencia de trading a alturas celestiales? No busques más allá de nuestro revolucionario Indicador de Astronomía para MT4. Esta innovadora herramienta trasciende los indicadores de trading tradicionales, aprovechando el poder de algoritmos complejos para proporcionarte una visión astronómica sin igual y cálcul
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
Otros productos de este autor
Summary Indicator Pro
Evgeniy Kornilov
Indicadores
Indicador Resumen Pro - Indicador Resumen Profesional Summary Indicator Pro es una potente herramienta que combina 5 indicadores clave en un solo panel. Soporta 6 idiomas: Ruso, Inglés, Chino, Español, Alemán, Francés. Analiza automáticamente la tendencia, las condiciones de sobrecompra/sobreventa y la volatilidad del mercado. PRINCIPALES VENTAJAS Ahorro de tiempo : Analiza 5 indicadores en segundos Sistema de colores : Verde/rojo/gris para una rápida percepción Multi-idioma : 6 idiomas de inter
FREE
Summary Signal Line
Evgeniy Kornilov
Indicadores
ResumenSignalLine es un multiindicador inteligente para MetaTrader 5 que combina señales de cinco indicadores técnicos clásicos en una única línea de señal suavizada. El indicador visualiza el sentimiento general del mercado en un formato sencillo e intuitivo con códigos de colores. Características principales Análisis compuesto : combina MA, RSI, bandas de Bollinger, estocástico y ATR . Señal suavizada - reduce el ruido del mercado con suavizado configurable Claridad visual - gradiente de color
FREE
Fuzzy Trend EA
Evgeniy Kornilov
Asesores Expertos
FuzzyTrendEA - Asesor Experto Inteligente Basado en Lógica Difusa Le presentamos FuzzyTrendEA - un Asesor Experto de trading profesional diseñado para el análisis de tendencias de mercado utilizando algoritmos de lógica difusa. Este experto combina tres indicadores clásicos (ADX, RSI y MACD) en un único sistema inteligente capaz de adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. Características principales: Lógica difusa para la evaluación de la fuerza de la tendencia: débil, media, fuerte.
FREE
AI Smart Trend EA
Evgeniy Kornilov
Asesores Expertos
Sistema de negociación multiestrategia mejorado con IA Tecnología revolucionaria de IA para los mercados modernos Resumen: AI Smart Trend EA representa la próxima generación de soluciones de trading basadas en IA. Este asesor experto combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis técnicos avanzados. Nuestro motor de IA patentado analiza miles de puntos de datos para identificar oportunidades de negociación de alta probabilidad con una precisión excepcional. Características de la tec
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario