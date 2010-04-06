Trend Fuzzy Analyzer es un indicador inteligente para MetaTrader 5 que evalúa la fuerza y la dirección de las tendencias del mercado utilizando los principios de la Lógica Difusa. En lugar de simples señales binarias, el indicador calcula los niveles de confianza en la presencia de tendencias mediante el análisis simultáneo de múltiples indicadores técnicos.

Características principales:

Análisis de Lógica Difusa : Evalúa la fuerza de la tendencia utilizando gradaciones "Débil", "Media", "Fuerte".

Evaluación multifactorial : Combina datos de ADX, RSI, MACD y volúmenes de negociación

Claridad visual : Muestra la fuerza general de la tendencia y las zonas de compra/venta

Adaptabilidad : Se ajusta automáticamente a cualquier instrumento de negociación y marco temporal

Sin repintado: Todas las señales son fijas y se basan en datos históricos

Cómo funciona:

El indicador convierte los valores de cuatro indicadores técnicos en "grados de pertenencia" para las diferentes categorías de fuerza de la tendencia y, a continuación, aplica reglas de lógica difusa para generar una evaluación final. Los resultados se muestran como valores de 0 a 100%, donde:

0-30% - tendencia débil o ausente

30-70% - tendencia moderada

70-100% - tendencia fuerte

Elementos visuales:

Línea azul: Porcentaje global de intensidad de la tendencia Histograma verde: Fuerza de la tendencia alcista (señales de compra) Histograma rojo: Fuerza de la tendencia bajista (señales de venta)

Parámetros de configuración:

ADX_Period ( Periodo ADX)

Periodo de cálculo del Índice Direccional Medio

Determina la sensibilidad de la detección de tendencias

Valores recomendados: 10-20, por defecto: 14

RSI_Period ( Periodo RSI)

Periodo de cálculo del Índice de Fuerza Relativa

Evalúa las condiciones de sobrecompra/sobreventa del mercado

Valores recomendados: 10-20, por defecto: 14

MACD_Fast ( MACD Periodo Rápido)

Periodo rápido para la Divergencia de Convergencia de Medias Móviles

Valores recomendados: 8-12, por defecto: 12

MACD_Slow ( MACD Periodo Lento)

Periodo lento para MACD

Valores recomendados: 20-26, por defecto: 26

MACD_Signal ( Periodo de señal para MACD)

Periodo de la línea de señal para MACD

Valores recomendados: 7-9, por defecto: 9

Volume_SMA_Period ( Periodo de suavizado de volumen)

Periodo para la media móvil de volumen

Determina cuánto excede el volumen actual a la media

Valores recomendados: 15-25, por defecto: 20

Trend_Threshold ( Umbral de intensidad de la tendencia)

Valor mínimo de intensidad de la tendencia para la generación de señales

Valores de 20 a 50, por defecto: 30

Los valores más altos proporcionan señales más fiables pero menos numerosas

Recomendaciones de negociación:

Para operar con tendencias:

Abrir posiciones cuando la fuerza de la tendencia supere el 50%.

Determine la dirección por el color del histograma

Utilizar marcos temporales H1 y superiores

Para confirmación de reversión:

Esté atento al cruce del umbral del 30%.

Reversión confirmada por el cambio de color del histograma

Combinar con patrones de precios

Gestión del riesgo: