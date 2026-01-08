Quant Range Breacher: Motor avanzado de ruptura de rangos

Quant Range Breacher es un sistema de trading automatizado de alta precisión desarrollado para MetaTrader 5. Se especializa en la capitalización de la volatilidad de los precios después de un período de consolidación. Al identificar el rango establecido durante las primeras horas del mercado, el EA se posiciona para capturar las rupturas de alto momento que normalmente definen la tendencia del día.

A diferencia de las estrategias de alto riesgo como Martingale o Grid, Quant Range Breacher utiliza un enfoque de ruptura técnica genuina con una estricta gestión del riesgo, la lógica OCO (One Cancels Other), y la normalización de precios de nivel profesional.

Filosofía de Trading

El mercado suele establecer un "rango de interés" durante la sesión asiática y la apertura temprana de Londres. Quant Range Breacher monitoriza los máximos y mínimos de esta ventana horaria específica (03:00 - 12:00) y se prepara para un pico de volatilidad. Cuando el precio rompe estos niveles, el EA entra en el mercado con el impulso, con el objetivo de obtener una alta relación Recompensa-Riesgo.

Principales características técnicas

Motor de Entrada de Precisión: La normalización de precios incorporada asegura que todas las órdenes se alineen con el Tamaño del Tick y el Nivel de Stops del broker, eliminando virtualmente los errores de "Precio Inválido".

Validación inteligente de márgenes: El EA realiza una comprobación en tiempo real de su margen libre antes de enviar las órdenes. Si la cuenta carece de los fondos necesarios, impide la operación y registra una advertencia.

OCO (Uno Cancela al Otro): Una vez que se confirma una dirección de ruptura y se abre una posición, la orden pendiente contraria se elimina inmediatamente para proteger la cuenta de los "whipsaws".

Toma de beneficios parcial dinámica: Asegure beneficios anticipadamente cerrando un porcentaje de la posición (por ejemplo, el 50%) en un objetivo predefinido, mientras deja correr el resto hasta el Take Profit final.

Liquidación diaria automatizada: Para evitar los riesgos de los swaps nocturnos y las brechas del mercado, todas las posiciones se cierran automáticamente a las 03:00 del día siguiente, asegurando un nuevo comienzo para el siguiente ciclo.

Explicación completa de los ajustes

Ajustes de Rango

Hora de inicio / Hora final: Define la ventana para calcular el rango (Por defecto: 03:00 - 12:00).

Color del intervalo: Cuadro visual personalizado que se dibuja en el gráfico para facilitar el seguimiento.

Gestión del riesgo

Tamaño de Lote: Tamaño de lote fijo para cada operación.

Número Mágico: Identificador único para que el EA gestione sus propias operaciones.

Comprobación de margen: Validación automática del saldo de la cuenta antes de la entrada.

Configuración de órdenes y entradas

StopLimitBuffer: Puntos añadidos/restados del High/Low para filtrar el ruido del mercado.

StopLoss: Nivel de protección en puntos.

TP Parcial: Objetivo de beneficio en puntos donde se cierra una parte del lote.

TP Final: Objetivo de beneficio final para el volumen restante.

Lógica OCO: Asegura que sólo se opera en una dirección por sesión cuando se establece en false.

Instrucciones de instalación

Instalación: Coloque el archivo Quant Range Breacher.mq5 en su carpeta MQL5/Experts. Configuración del gráfico: Adjunte el EA al gráfico EURUSD (Timeframe: H1). Algo Trading: Asegúrese de que el botón "Algo Trading" en la parte superior de su terminal MT5 está en verde. Espere y observe: El EA dibujará automáticamente el cuadro de rango y establecerá órdenes pendientes a la hora de finalización designada.

Advertencia de riesgo

Operar con divisas con margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede jugar tanto en su contra como a su favor. Antes de decidirse a invertir en divisas, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito de riesgo. Existe la posibilidad de que pierda una parte o la totalidad de su inversión inicial.

Descargo de responsabilidad

Este Asesor Experto se proporciona "tal cual" sin ninguna garantía. El desarrollador, Sakinah Cakraw, no es responsable de ninguna pérdida financiera incurrida por el uso de este software. El rendimiento pasado, como se muestra en los informes de backtesting, no es un indicador fiable de los resultados futuros.