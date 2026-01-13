MTF Currency Pairs Professional Breakout Scanner
- Utilidades
- George Fayek Francis Abdelmalak
- Versión: 1.20
- Actualizado: 13 enero 2026
🔥 ESCÁNER DE DIVISAS DE GRADO PROFESIONAL - CALIDAD INSTITUCIONAL PARA LOS COMERCIANTES AL POR MENOR.
🏆 TRANSFORMA TU TRADING CON INTELIGENCIA MULTISÍMBOLO Y MULTIMARCO TEMPORAL
Está cansado de perder oportunidades de ruptura mientras escanea manualmente docenas de pares de divisas? Le cuesta identificar configuraciones de alta probabilidad con una gestión adecuada del riesgo? Bienvenido alMTF Currency Pairs Professional Breakout Scanner - la solución de escaneo más avanzada, optimizada para pares y diseñada específicamente para los traders de Forex que exigen herramientas de nivel institucional.
¿QUÉ HACE DIFERENTE A ESTE ESCÁNER?
⚠️ El problema al que se enfrentan la mayoría de los operadores:
-
Sobrecarga de información: Demasiados pares, demasiados marcos temporales que monitorizar.
-
Entradas tardías: Perdida de movimientos de ruptura por preciosos minutos
-
Señales falsas: Entrar en mercados agitados sin confirmación del impulso
-
Mala gestión del riesgo: Sin puntos claros de entrada/salida
-
Pérdida de tiempo: Horas perdidas en análisis manuales
Nuestra solución:
Un sistema de escaneo inteligente totalmente automatizado que hace el trabajo pesado por usted, entregando sólo la más alta calidad, señales de ruptura confirmadas por el impulso con configuraciones comerciales completas.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y VENTAJAS
1. ESCANEO MULTISÍMBOLO (25+ PARES SIMULTÁNEAMENTE)
-
Escanea TODOS los pares mayores, menores y exóticos a la vez
-
No más cambios entre gráficos
-
Seguimiento en tiempo real de: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, AUDJPY, GBPCHF, EURAUD + más
-
Lista de símbolos personalizable para adaptarse a sus preferencias de negociación
2. DETECCIÓN DE CONFLUENCIAS MULTITIEMPO
-
Análisis de alineación H1 + H4 + D1 + W1
-
Tecnología de apilamiento de timeframes para configuraciones de mayor probabilidad
-
Filtrado MTF inteligente: Sólo señales con alineación de 2+ plazos
-
Verificación de la coherencia de la tendencia en todos los plazos
3. DETECCIÓN AVANZADA DE RUPTURA DE CANAL
-
3 Tipos de canales profesionales:
-
Canales Donchian ( basados en máximos y mínimos)
-
Canales Keltner ( basados en EMA + ATR)
-
Bandas de Bollinger® ( basadas en la desviación estándar)
-
-
Múltiples modos de ruptura:
-
Basado en el cierre (más conservador)
-
Basado en la mecha (más sensible)
-
Basado en el cuerpo (enfoque equilibrado)
-
-
Confirmación de ruptura: Confirmación de 1-5 barras para mayor fiabilidad
4. TECNOLOGÍA INTELIGENTE DE FILTRADO DEL MOMENTO
-
Característica exclusiva: Filtra los movimientos entrecortados y laterales
-
Cálculo de la puntuación del impulso ( escala 0-1)
-
Medición del ángulo de tendencia ( inclinación de 1-45°)
-
Confirmación de volumen ( opcional)
-
Garantiza que sólo se señalen los movimientos direccionales hacia el TP
5. CUADRO DE MANDOS PROFESIONAL COMPLETO
-
Seguimiento visual en tiempo real de todos los pares
-
Señales codificadas por colores para un reconocimiento instantáneo
-
Indicadores de fortaleza ( sistema de puntuación 1-100)
-
Visión general del estado de un vistazo
-
Pantalla personalizable ( posición X/Y, tamaño, colores)
6. SISTEMA DE FILTRADO DE NIVEL INSTITUCIONAL
-
Filtro de diferenciales: Evita entradas de alto coste
-
Filtro de volatilidad: Rangos ATR óptimos
-
Filtro ADX: Confirmar las condiciones de tendencia fuerte
-
Filtro de sesión: Centrarse en el solapamiento Londres/NY (más volátil)
-
Ajustes optimizados por pares: Diferentes umbrales para diferentes pares
7. CÁLCULO AUTOMÁTICO DE CONFIGURACIÓN DE OPERACIONES
-
Precio de entrada inteligente ( consciente de la oferta/demanda)
-
Stop Loss basado en ATR ( multiplicador ajustable)
-
3-Niveles de toma de beneficios con ratios RR personalizables:
-
TP1: 1.2R (scalp rápido)
-
TP2: 1.8R (objetivo principal)
-
TP3: 2.5R (posición de corredor)
-
-
Visualización de Riesgo/Recompensa para cada señal
8. SISTEMA DE ALERTA MULTICANAL
-
Alertas emergentes ( notificaciones en pantalla)
-
Notificaciones Push ( al móvil)
-
Alertas por correo electrónico ( información detallada de la configuración)
-
Alertas sonoras ( sonidos personalizables)
-
Enfriamiento de alertas para evitar el spam de notificaciones
9. HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN DE GRÁFICOS
-
Dibujo de canales en el gráfico actual
-
Flechas de ruptura con indicación de dirección
-
Visualización de niveles en tiempo real ( soporte/resistencia)
-
Visualizaciones limpias y profesionales que no saturan el gráfico
📊 CÓMO FUNCIONA - EL PROCESO
Paso 1: Escaneo inteligente
El escáner monitoriza continuamente todos los pares de divisas seleccionados en todos los plazos habilitados, calculando:
-
Límites del canal (superior/medio/inferior)
-
Dirección de la tendencia (comparación EMA rápida/lenta)
-
Puntuaciones de impulso
-
Cumplimiento de los filtros
Paso 2: Generación de señales
Cuando TODAS las condiciones se alinean:
-
Se produce una ruptura ( el precio rompe el canal)
-
Alineación temporal múltiple ( 2+ TFs coinciden)
-
Se confirma el impulso ( movimiento direccional sostenido)
-
Filtros superados ( spread, volatilidad, ADX, sesión)
-
Cálculo de la fuerza ( puntuación de 1 a 100)
Paso 3: Configuración de la operación
Para cada señal cualificada:
-
Precio de entradacalculado automáticamente
-
Stop loss colocado en el nivel óptimo
-
Tres take profitscon RR adecuada
-
Todos los niveles se muestran en el panel
Paso 4: Envío de alertas
Notificación instantánea a través de sus canales preferidos con todos los detalles de la operación.
🎨 RESUMEN VISUAL DEL CUADRO DE MANDOS
🔍 MTF CURRENCY PAIRS SCANNER v1.1 📊 Escaneando 15 pares | Donchian | LON/NY OVERLAP | Escaneando: 142 📈 Alcista: 3 📉 Bajista: 1 🔔 Alertas hoy: 2 SYMBOL PRICE CHG% SPR H1 H4 D1 W1 RSI ADX VOL% MOM SIGNAL STR ENTRY SL / TP1 EURUSD 1.0954 +0.32% 1.2 ⬆ ▲ ▲ ▲ 52 24 0.45 0.8 🔼 BUY 78 1.0956 1.0940/1.0972 GBPUSD 1.2850 +0.45% 1.5 ▲ ▲ ▲ ▲ 58 28 0.52 0.7 ⏳ Potencial 62 - -/- USDJPY 147.25 -0.18% 1.8 ▼ ▼ ▼ ▼ 42 31 0.38 0.6 🔽 VENTA 71 147.23 147.45/146.95 ...
⚙️ OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN
Configuración del escáner:
-
Selección de Símbolos: Elija los pares que desea supervisar
-
Configuración del marco temporal: Habilitar/deshabilitar H1, H4, D1, W1
-
Tipo de canal: Donchian, Keltner o Bollinger
-
Sensibilidad de ruptura: Modo Close, Wick o Body
Personalización del filtro:
-
Límites de dispersión: Establezca el diferencial máximo aceptable
-
Rangos de volatilidad: Defina los porcentajes óptimos de ATR
-
Umbrales ADX: Requisitos mínimos de fuerza de la tendencia
-
Enfoque de sesión: Centrarse en sesiones de negociación específicas
Gestión del riesgo:
-
Multiplicador SL: Ajuste de stop loss basado en ATR
-
Ratios RR: Personaliza los ratios de recompensa TP1, TP2, TP3
-
Intensidad de señal mínima: Establecer umbral de alerta (1-100)
Visualización y alertas:
-
Posición del panel: Mover el panel a cualquier lugar de la pantalla
-
Combinaciones de colores: Personalice todos los colores de la pantalla
-
Canales de alerta: Elija los métodos de notificación
-
Selección de sonido: Diferentes sonidos para diferentes alertas
INTEGRACIÓN DE ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN
Para operadores de día:
-
Centrarse en los marcos temporales H1/H4
-
Utilizar durante el solapamiento Londres/NY
-
Objetivo TP1 para scalps rápidos
-
Mayor frecuencia, menor riesgo por operación
Para Swing Traders:
-
Centrarse en la alineación H4/D1/W1
-
Utilice estrictamente el filtro de impulso
-
Objetivo TP2/TP3 para movimientos grandes
-
Menor frecuencia, mayor riesgo por operación
Para operadores de posición:
-
Enfoque principal en D1/W1
-
Utilice estrictamente todos los filtros
-
Buscar rupturas importantes
-
Objetivos máximos TP3
🔧 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Requisitos del sistema:
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Tipo de cuenta: Cualquiera (Demo/Live)
-
Depósito mínimo: No se requiere
-
Compatible con VPS: Sí (recomendado)
-
Frecuencia de actualización: Configurable (1-60 segundos)
Rendimiento:
-
Velocidad de escaneado: <1 segundo por símbolo
-
Uso de memoria: <50 MB
-
Uso de la CPU: <5% en sistemas modernos
-
Fiabilidad: Funcionamiento 24/7
🎓 ¿PARA QUIÉN ES?
Perfecto para:
-
Profesionales ocupados que no pueden monitorizar los mercados todo el día
-
Nuevos operadores que desean herramientas de nivel profesional
-
Traders con experiencia que buscan ampliar sus operaciones
-
Operadores algorítmicos que buscan confirmación de señales
-
Gestores de fondos que supervisan varios instrumentos
💰 LO QUE REALMENTE ESTÁ COMPRANDO
Ahorro de tiempo:
-
Más de 10 horas semanales ahorradas en análisis manuales
-
Visión instantánea del mercado en lugar de cambiar de gráfico
-
No más oportunidades perdidas debido a la supervisión manual
Mejora de la calidad:
-
Señales de mayor probabilidad gracias al filtrado múltiple
-
Mejor gestión del riesgo con cálculos automáticos
-
Metodología coherente que elimina las decisiones emocionales
Tranquilidad:
-
Supervisión del mercado 24 horas al día, 7 días a la semana, incluso mientras duerme
-
Múltiples sistemas de alerta que garantizan que nunca se pierda una señal
-
Análisis de nivel profesional que antes sólo estaban disponibles para instituciones