MTF Currency Pairs Professional Breakout Scanner
- Utilitys
- George Fayek Francis Abdelmalak
- Version: 1.10
🔥 PROFESSIONELLER FOREX-SCANNER - INSTITUTIONELLE QUALITÄT FÜR RETAIL-TRADER
🏆 TRANSFORMIEREN SIE IHREN HANDEL MIT MULTI-SYMBOL, MULTI-TIMEFRAME INTELLIGENZ
Sind Sie es leid, Ausbruchschancen zu verpassen, während Sie Dutzende von Währungspaaren manuell scannen? Fällt es Ihnen schwer, hochwahrscheinliche Setups mit angemessenem Risikomanagement zu identifizieren? Willkommen beimMTF Currency Pairs Professional Breakout Scanner - der fortschrittlichsten, paaroptimierten Scanning-Lösung, die speziell für Devisenhändler entwickelt wurde, die Tools auf institutionellem Niveau benötigen.
🎯 WAS MACHT DIESEN SCANNER ANDERS?
⚠️ Das Problem, das die meisten Trader haben:
-
Informationsüberlastung: Zu viele Paare, zu viele zu überwachende Zeitrahmen
-
Verspätete Eingänge: Verpassen von Ausbruchsbewegungen um wertvolle Minuten
-
Falsche Signale: Einstieg in unruhige Märkte ohne Bestätigung des Momentums
-
Schlechtes Risikomanagement: Keine klaren Einstiegs-/Ausstiegspunkte
-
Zeitraubend: Stunden werden mit manuellen Analysen verschwendet
✅ Unsere Lösung:
Ein vollautomatisches, intelligentes Scanning-System, das Ihnen die schwere Arbeit abnimmt und nur die qualitativ hochwertigsten, momentumbestätigten Ausbruchssignale mit vollständigen Handels-Setups liefert.
🚀 HAUPTMERKMALE & VORTEILE
1. MULTI-SYMBOL-SCANNING (25+ PAARE GLEICHZEITIG)
-
Scannen Sie ALLE Haupt-, Neben- und exotischen Paare auf einmal
-
Kein Umschalten mehr zwischen Charts
-
Überwachung in Echtzeit von: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, AUDJPY, GBPCHF, EURAUD + mehr
-
Anpassbare Symbolliste für Ihre Handelspräferenzen
2. MULTI-TIMEFRAMES KONFLUENZ-ERKENNUNG
-
H1 + H4 + D1 + W1 Ausrichtungsanalyse
-
Timeframe-Stacking-Technologie für Setups mit höherer Wahrscheinlichkeit
-
Intelligente MTF-Filterung: Nur Signale mit 2+ Zeitrahmenausrichtung
-
Überprüfung der Trendkonsistenz über alle Zeitrahmen hinweg
3. ERWEITERTE KANALAUSBRUCHSERKENNUNG
-
3 Professionelle Channel-Typen:
-
Donchian-Kanäle ( basierend auf Hoch/Tief)
-
Keltner-Kanäle ( EMA + ATR-basiert)
-
Bollinger Bands® ( basierend auf der Standardabweichung)
-
-
Mehrere Ausbruchsmodi:
-
Close-basiert (am konservativsten)
-
Wick-basiert (empfindlicher)
-
Body-basiert (ausgewogener Ansatz)
-
-
Ausbruchs-Bestätigung: 1-5 Bar Bestätigung für Zuverlässigkeit
4. INTELLIGENTE TECHNOLOGIE ZUR MOMENTUM-FILTERUNG
-
Exklusive Funktion: Filtert abgehackte, seitwärts gerichtete Bewegungen heraus
-
Momentum-Score-Berechnung ( 0-1 Skala)
-
Messung des Trendwinkels ( 1-45° Steilheit)
-
Volumen-Bestätigung ( optional)
-
Stellt sicher, dass nur direktionale Bewegungen in Richtung TP signalisiert werden
5. KOMPLETTES PROFESSIONELLES DASHBOARD
-
Visuelle Überwachung aller Paarein Echtzeit
-
Farbcodierte Signale zur sofortigen Erkennung
-
Stärkeindikatoren ( 1-100 Punktesystem)
-
Statusübersicht auf einen Blick
-
Anpassbare Anzeige ( X/Y-Position, Größe, Farben)
6. FILTERSYSTEM IN INSTITUTIONELLER QUALITÄT
-
Spread-Filter: Vermeiden Sie kostspielige Einträge
-
Volatilitäts-Filter: Optimale ATR-Bereiche anvisieren
-
ADX-Filter: Bestätigen Sie starke Trending-Bedingungen
-
Sitzungs-Filter: Fokus auf London/NY-Überlappung (am volatilsten)
-
Paar-optimierte Einstellungen: Unterschiedliche Schwellenwerte für verschiedene Paare
7. AUTOMATISCHE HANDELSAUFBAUBERECHNUNG
-
Intelligenter Einstiegskurs ( bid/ask aware)
-
ATR-basierter Stop Loss ( einstellbarer Multiplikator)
-
3-Take Profit Levels mit anpassbaren RR-Ratios:
-
TP1: 1.2R (schneller Skalp)
-
TP2: 1.8R (Hauptziel)
-
TP3: 2,5R (Ausläuferposition)
-
-
Risiko/Gewinn-Anzeige für jedes Signal
8. MEHRKANALIGES WARNSYSTEM
-
Popup-Warnungen ( Benachrichtigungen auf dem Bildschirm)
-
Push-Benachrichtigungen ( für Ihr Mobiltelefon)
-
E-Mail-Benachrichtigungen ( detaillierte Informationen zur Einrichtung)
-
Sound Alerts ( anpassbare Töne)
-
Alert Cooldown zur Vermeidung von Benachrichtigungsspam
9. DIAGRAMM-VISUALISIERUNGSTOOLS
-
Channel Drawing im aktuellen Chart
-
Ausbruchspfeile mit Richtungsangabe
-
Anzeige von Echtzeit-Levels ( Unterstützung/Widerstand)
-
Saubere, professionelle Visuals, die Ihr Diagramm nicht überladen
📊 WIE ES FUNKTIONIERT - DER PROZESS
Schritt 1: Intelligentes Scannen
Der Scanner überwacht kontinuierlich alle ausgewählten Währungspaare über alle aktivierten Zeitrahmen hinweg und berechnet sie:
-
Kanalgrenzen (obere/mittlere/untere)
-
Trendrichtung (EMA schnell/langsam Vergleich)
-
Momentum-Bewertungen
-
Einhaltung von Filtern
Schritt 2: Signalerzeugung
Wenn ALLE Bedingungen übereinstimmen:
-
Ausbruch erfolgt ( Preis durchbricht Kanal)
-
Mehrere Zeitrahmen stimmen überein ( 2+ TFs stimmen überein)
-
Momentum bestätigt ( anhaltende direktionale Bewegung)
-
Filter bestanden ( Spread, Volatilität, ADX, Session)
-
Berechnung der Stärke ( Wertung 1-100)
Schritt 3: Handelsaufbau
Für jedes qualifizierte Signal:
-
Einstiegskurs automatisch berechnet
-
Stop-Lossauf optimalem Niveau platziert
-
Drei Take Profitsmit angemessenem RR gesetzt
-
Alle Levels werden auf dem Dashboardangezeigt
Schritt 4: Alert-Lieferung
Sofortige Benachrichtigung über Ihre bevorzugten Kanäle mit vollständigen Handelsdetails.
🎨 VISUELLE DASHBOARD-ÜBERSICHT
🔍 MTF CURRENCY PAIRS SCANNER v1.1 📊 Scannen von 15 Paaren | Donchian | LON/NY OVERLAP | Scans: 142 📈 Bullish: 3 | 📉 Bearish: 1 | 🔔 Alarme heute: 2 SYMBOL PRICE CHG% SPR H1 H4 D1 W1 RSI ADX VOL% MOM SIGNAL STR ENTRY SL / TP1 EURUSD 1.0954 +0.32% 1.2 ⬆ ▲ ▲ ▲ 52 24 0.45 0.8 🔼 BUY 78 1.0956 1.0940/1.0972 GBPUSD 1.2850 +0.45% 1.5 ▲ ▲ ▲ ▲ 58 28 0.52 0.7 ⏳ Potential 62 - -/- USDJPY 147.25 -0.18% 1.8 ▼ ▼ ▼ 42 31 0.38 0.6 🔽 SELL 71 147.23 147.45/146.95 ...
⚙️ ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN
Scanner-Einstellungen:
-
Symbolauswahl: Auswahl der zu überwachenden Paare
-
Zeitrahmen-Konfiguration: Aktivieren/Deaktivieren von H1, H4, D1, W1
-
Kanal-Typ: Donchian, Keltner, oder Bollinger
-
Ausbruchs-Empfindlichkeit: Close-, Wick- oder Body-Modus
Filter-Anpassung:
-
Spread-Grenzen: Legen Sie die maximal zulässige Spanne fest
-
Volatilitätsspannen: Definieren Sie optimale ATR-Prozentsätze
-
ADX-Schwellenwerte: Mindestanforderungen an die Trendstärke
-
Session-Fokus: Bestimmte Handelssitzungen anvisieren
Risikomanagement:
-
SL-Multiplikator: ATR-basierten Stop-Loss anpassen
-
RR-Verhältnisse: TP1, TP2, TP3 Reward-Ratios anpassen
-
Minimale Signalstärke: Alarmschwelle einstellen (1-100)
Anzeige & Alarme:
-
Dashboard Position: Panel beliebig auf dem Bildschirm verschieben
-
Farbschemata: Anpassen aller Anzeigefarben
-
Benachrichtigungskanäle: Wählen Sie Benachrichtigungsmethoden
-
Sound-Auswahl: Verschiedene Töne für verschiedene Warnungen
📈 INTEGRATION VON HANDELSSTRATEGIEN
Für Daytrader:
-
Fokus auf H1/H4 Zeitrahmen
-
Einsatz während der London/NY-Überschneidung
-
Ziel TP1 für schnelle Ausverkäufe
-
Höhere Frequenz, geringeres Risiko pro Handel
Für Swing Trader:
-
Fokus auf H4/D1/W1-Ausrichtung
-
Strenge Anwendung des Momentum-Filters
-
TP2/TP3 für größere Bewegungen anvisieren
-
Niedrigere Frequenz, höheres Risiko pro Handel
Für Positions-Trader:
-
Hauptaugenmerk auf D1/W1
-
Alle Filter strikt anwenden
-
Suchen Sie nach großen Ausbrüchen
-
Maximale TP3-Ziele
🔧 TECHNISCHE DATEN
Systemanforderungen:
-
Plattform: MetaTrader 5
-
Konto-Typ: Beliebig (Demo/Live)
-
Mindest-Einzahlung: Keine erforderlich
-
VPS-kompatibel: Ja (empfohlen)
-
Aktualisierungsfrequenz: Konfigurierbar (1-60 Sekunden)
Leistung:
-
Scangeschwindigkeit: <1 Sekunde pro Symbol
-
Speicherverbrauch: <50 MB
-
CPU-Belastung: <5% auf modernen Systemen
-
Verlässlichkeit: 24/7 Betrieb möglich
🎓 FÜR WEN IST DAS GEEIGNET?
Perfekt für:
-
Vielbeschäftigte Berufstätige, die nicht den ganzen Tag die Märkte beobachten können
-
Neuere Trader, die professionelle Tools benötigen
-
Erfahrene Trader, die ihre Aktivitäten ausweiten möchten
-
Algorithmische Trader, die eine Signalbestätigung suchen
-
Fondsmanager, die mehrere Instrumente überwachen
💰 WAS SIE WIRKLICH KAUFEN
Zeitersparnis:
-
10+ Stunden pro Wochefür manuelle Analysen eingespart
-
Sofortiger Marktüberblick anstelle von Chartwechsel
-
Keine verpassten Chancen mehr durch manuelle Überwachung
Qualitätsverbesserung:
-
Signale mit höherer Wahrscheinlichkeit durch Multi-Filterung
-
Besseres Risikomanagement durch automatische Berechnungen
-
Konsistente Methodik ohne emotionale Entscheidungen
Seelenfrieden:
-
24/7 Marktüberwachung, auch wenn Sie schlafen
-
Mehrere Alarmsysteme stellen sicher, dass Sie kein Signal verpassen
-
Professionelle Analysen, die bisher nur für Institutionen verfügbar waren