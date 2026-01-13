MTF Currency Pairs Professional Breakout Scanner v1.1

Sind Sie es leid, Ausbruchschancen zu verpassen, während Sie Dutzende von Währungspaaren manuell scannen? Fällt es Ihnen schwer, hochwahrscheinliche Setups mit angemessenem Risikomanagement zu identifizieren? Willkommen beimMTF Currency Pairs Professional Breakout Scanner - der fortschrittlichsten, paaroptimierten Scanning-Lösung, die speziell für Devisenhändler entwickelt wurde, die Tools auf institutionellem Niveau benötigen.

🎯 WAS MACHT DIESEN SCANNER ANDERS?

⚠️ Das Problem, das die meisten Trader haben:

Informationsüberlastung : Zu viele Paare, zu viele zu überwachende Zeitrahmen

Verspätete Eingänge : Verpassen von Ausbruchsbewegungen um wertvolle Minuten

Falsche Signale : Einstieg in unruhige Märkte ohne Bestätigung des Momentums

Schlechtes Risikomanagement : Keine klaren Einstiegs-/Ausstiegspunkte

Zeitraubend: Stunden werden mit manuellen Analysen verschwendet

✅ Unsere Lösung:

Ein vollautomatisches, intelligentes Scanning-System, das Ihnen die schwere Arbeit abnimmt und nur die qualitativ hochwertigsten, momentumbestätigten Ausbruchssignale mit vollständigen Handels-Setups liefert.

🚀 HAUPTMERKMALE & VORTEILE

1. MULTI-SYMBOL-SCANNING (25+ PAARE GLEICHZEITIG)

Scannen Sie ALLE Haupt-, Neben- und exotischen Paare auf einmal

Kein Umschalten mehr zwischen Charts

Überwachung in Echtzeit von: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, AUDJPY, GBPCHF, EURAUD + mehr

Anpassbare Symbolliste für Ihre Handelspräferenzen

2. MULTI-TIMEFRAMES KONFLUENZ-ERKENNUNG

H1 + H4 + D1 + W1 Ausrichtungsanalyse

Timeframe-Stacking-Technologie für Setups mit höherer Wahrscheinlichkeit

Intelligente MTF-Filterung : Nur Signale mit 2+ Zeitrahmenausrichtung

Überprüfung der Trendkonsistenz über alle Zeitrahmen hinweg

3. ERWEITERTE KANALAUSBRUCHSERKENNUNG

3 Professionelle Channel-Typen : Donchian-Kanäle ( basierend auf Hoch/Tief) Keltner-Kanäle ( EMA + ATR-basiert) Bollinger Bands® ( basierend auf der Standardabweichung)

Mehrere Ausbruchsmodi : Close-basiert (am konservativsten) Wick-basiert (empfindlicher) Body-basiert (ausgewogener Ansatz)

Ausbruchs-Bestätigung: 1-5 Bar Bestätigung für Zuverlässigkeit

4. INTELLIGENTE TECHNOLOGIE ZUR MOMENTUM-FILTERUNG

Exklusive Funktion : Filtert abgehackte, seitwärts gerichtete Bewegungen heraus

Momentum-Score-Berechnung ( 0-1 Skala)

Messung des Trendwinkels ( 1-45° Steilheit)

Volumen-Bestätigung ( optional)

Stellt sicher, dass nur direktionale Bewegungen in Richtung TP signalisiert werden

5. KOMPLETTES PROFESSIONELLES DASHBOARD

Visuelle Überwachung aller Paare in Echtzeit

Farbcodierte Signale zur sofortigen Erkennung

Stärkeindikatoren ( 1-100 Punktesystem)

Statusübersicht auf einen Blick

Anpassbare Anzeige ( X/Y-Position, Größe, Farben)

6. FILTERSYSTEM IN INSTITUTIONELLER QUALITÄT

Spread-Filter : Vermeiden Sie kostspielige Einträge

Volatilitäts-Filter : Optimale ATR-Bereiche anvisieren

ADX-Filter : Bestätigen Sie starke Trending-Bedingungen

Sitzungs-Filter : Fokus auf London/NY-Überlappung (am volatilsten)

Paar-optimierte Einstellungen: Unterschiedliche Schwellenwerte für verschiedene Paare

7. AUTOMATISCHE HANDELSAUFBAUBERECHNUNG

Intelligenter Einstiegskurs ( bid/ask aware)

ATR-basierter Stop Loss ( einstellbarer Multiplikator)

3-Take Profit Levels mit anpassbaren RR-Ratios: TP1: 1.2R (schneller Skalp) TP2: 1.8R (Hauptziel) TP3: 2,5R (Ausläuferposition)

Risiko/Gewinn-Anzeige für jedes Signal

8. MEHRKANALIGES WARNSYSTEM

Popup-Warnungen ( Benachrichtigungen auf dem Bildschirm)

Push-Benachrichtigungen ( für Ihr Mobiltelefon)

E-Mail-Benachrichtigungen ( detaillierte Informationen zur Einrichtung)

Sound Alerts ( anpassbare Töne)

Alert Cooldown zur Vermeidung von Benachrichtigungsspam

9. DIAGRAMM-VISUALISIERUNGSTOOLS

Channel Drawing im aktuellen Chart

Ausbruchspfeile mit Richtungsangabe

Anzeige von Echtzeit-Levels ( Unterstützung/Widerstand)

Saubere, professionelle Visuals, die Ihr Diagramm nicht überladen

📊 WIE ES FUNKTIONIERT - DER PROZESS

Schritt 1: Intelligentes Scannen

Der Scanner überwacht kontinuierlich alle ausgewählten Währungspaare über alle aktivierten Zeitrahmen hinweg und berechnet sie:

Kanalgrenzen (obere/mittlere/untere)

Trendrichtung (EMA schnell/langsam Vergleich)

Momentum-Bewertungen

Einhaltung von Filtern

Schritt 2: Signalerzeugung

Wenn ALLE Bedingungen übereinstimmen:

Ausbruch erfolgt ( Preis durchbricht Kanal) Mehrere Zeitrahmen stimmen überein ( 2+ TFs stimmen überein) Momentum bestätigt ( anhaltende direktionale Bewegung) Filter bestanden ( Spread, Volatilität, ADX, Session) Berechnung der Stärke ( Wertung 1-100)

Schritt 3: Handelsaufbau

Für jedes qualifizierte Signal:

Einstiegskurs automatisch berechnet

Stop-Loss auf optimalem Niveau platziert

Drei Take Profits mit angemessenem RR gesetzt

Alle Levels werden auf dem Dashboardangezeigt

Schritt 4: Alert-Lieferung

Sofortige Benachrichtigung über Ihre bevorzugten Kanäle mit vollständigen Handelsdetails.

🎨 VISUELLE DASHBOARD-ÜBERSICHT

text 🔍 MTF CURRENCY PAIRS SCANNER v1.1 📊 Scannen von 15 Paaren | Donchian | LON/NY OVERLAP | Scans: 142 📈 Bullish: 3 | 📉 Bearish: 1 | 🔔 Alarme heute: 2 SYMBOL PRICE CHG% SPR H1 H4 D1 W1 RSI ADX VOL% MOM SIGNAL STR ENTRY SL / TP1 EURUSD 1.0954 +0.32% 1.2 ⬆ ▲ ▲ ▲ 52 24 0.45 0.8 🔼 BUY 78 1.0956 1.0940/1.0972 GBPUSD 1.2850 +0.45% 1.5 ▲ ▲ ▲ ▲ 58 28 0.52 0.7 ⏳ Potential 62 - -/- USDJPY 147.25 -0.18% 1.8 ▼ ▼ ▼ 42 31 0.38 0.6 🔽 SELL 71 147.23 147.45/146.95 ...

⚙️ ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN

Scanner-Einstellungen:

Symbolauswahl : Auswahl der zu überwachenden Paare

Zeitrahmen-Konfiguration : Aktivieren/Deaktivieren von H1, H4, D1, W1

Kanal-Typ : Donchian, Keltner, oder Bollinger

Ausbruchs-Empfindlichkeit: Close-, Wick- oder Body-Modus

Filter-Anpassung:

Spread-Grenzen : Legen Sie die maximal zulässige Spanne fest

Volatilitätsspannen : Definieren Sie optimale ATR-Prozentsätze

ADX-Schwellenwerte : Mindestanforderungen an die Trendstärke

Session-Fokus: Bestimmte Handelssitzungen anvisieren

Risikomanagement:

SL-Multiplikator : ATR-basierten Stop-Loss anpassen

RR-Verhältnisse : TP1, TP2, TP3 Reward-Ratios anpassen

Minimale Signalstärke: Alarmschwelle einstellen (1-100)

Anzeige & Alarme:

Dashboard Position : Panel beliebig auf dem Bildschirm verschieben

Farbschemata : Anpassen aller Anzeigefarben

Benachrichtigungskanäle : Wählen Sie Benachrichtigungsmethoden

Sound-Auswahl: Verschiedene Töne für verschiedene Warnungen

📈 INTEGRATION VON HANDELSSTRATEGIEN

Für Daytrader:

Fokus auf H1/H4 Zeitrahmen

Einsatz während der London/NY-Überschneidung

Ziel TP1 für schnelle Ausverkäufe

Höhere Frequenz, geringeres Risiko pro Handel

Für Swing Trader:

Fokus auf H4/D1/W1-Ausrichtung

Strenge Anwendung des Momentum-Filters

TP2/TP3 für größere Bewegungen anvisieren

Niedrigere Frequenz, höheres Risiko pro Handel

Für Positions-Trader:

Hauptaugenmerk auf D1/W1

Alle Filter strikt anwenden

Suchen Sie nach großen Ausbrüchen

Maximale TP3-Ziele

🔧 TECHNISCHE DATEN

Systemanforderungen:

Plattform : MetaTrader 5

Konto-Typ : Beliebig (Demo/Live)

Mindest-Einzahlung : Keine erforderlich

VPS-kompatibel : Ja (empfohlen)

Aktualisierungsfrequenz: Konfigurierbar (1-60 Sekunden)

Leistung:

Scangeschwindigkeit : <1 Sekunde pro Symbol

Speicherverbrauch : <50 MB

CPU-Belastung : <5% auf modernen Systemen

Verlässlichkeit: 24/7 Betrieb möglich

🎓 FÜR WEN IST DAS GEEIGNET?

Perfekt für:

Vielbeschäftigte Berufstätige , die nicht den ganzen Tag die Märkte beobachten können

Neuere Trader , die professionelle Tools benötigen

Erfahrene Trader , die ihre Aktivitäten ausweiten möchten

Algorithmische Trader , die eine Signalbestätigung suchen

Fondsmanager, die mehrere Instrumente überwachen

💰 WAS SIE WIRKLICH KAUFEN

Zeitersparnis:

10+ Stunden pro Woche für manuelle Analysen eingespart

Sofortiger Marktüberblick anstelle von Chartwechsel

Keine verpassten Chancen mehr durch manuelle Überwachung

Qualitätsverbesserung:

Signale mit höherer Wahrscheinlichkeit durch Multi-Filterung

Besseres Risikomanagement durch automatische Berechnungen

Konsistente Methodik ohne emotionale Entscheidungen

Seelenfrieden:

24/7 Marktüberwachung , auch wenn Sie schlafen

Mehrere Alarmsysteme stellen sicher, dass Sie kein Signal verpassen

Professionelle Analysen, die bisher nur für Institutionen verfügbar waren

