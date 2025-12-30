Phonix Recovery EA

🔥 Phonix Recuperación EA v1.33

Robot de recuperación de zona inteligente - NO Martingala

📧 Contacto

Correo electrónico: manunderfire2000 -> gmail.com

🎯 Introducción

Phonix Recovery es un robot de comercio avanzado que utilizatecnologías únicas para la gestión del comercio:

✅ Características principales:

  • 🚫 NO Martingala: Multiplicador de volumen 1.0 - sin aumento exponencial del riesgo.
  • 🛡️ PC (Profit Cover): Cierre inteligente de ganadores con perdedores.
  • 📊 Tecnología S/R: Detección automática de soporte/resistencia
  • 🔒 Límite de rango S/R: Control de las operaciones dentro de las zonas S/R
  • 📈Filtro de tendencia: Opere sólo en la dirección de la tendencia (Ichimoku/S/R)

⚙️ Ajustes por defecto (Modo seguro)

Ajustes por defecto optimizados para XAUUSD con $3000 de saldo y 1:100 de apalancamiento.

Parámetro Valor Descripción
Lote inicial 0.01 Lote inicial
Zona Beneficio Objetivo $100 Objetivo de beneficio de la cesta
TP cesta $20 Inicio del arrastre
Distancia de arrastre $5 Distancia de arrastre
Inicio PC Después 5 operaciones Umbral PC
Diferencial máximo 50 puntos Diferencial máximo

💰 Regla de equilibrio:

Por cada lote adicional de 0,01 → Añadir 3000$ al saldo.

Lote Saldo recomendado
0.01 $3,000
0.02 $6,000
0.03 $9,000
0.05 $15,000
0.10 $30,000

🧠 ¿Cómo funciona?

1️⃣ Tecnología PC (Cobertura de beneficios)

Cuando el recuento de operaciones alcanza el umbral (por defecto: 5):

  • El sistema identifica las operaciones ganadoras
  • Encuentra N peores operaciones perdedoras
  • Si la ganancia de los ganadores ≥ pérdida de los perdedores + X USD: cierra todo
  • Resultado: Beneficio neto garantizado

2️⃣ Sistema S/R automático

  • Identifica el Swing Pivot en el timeframe M5
  • Determina el Soporte y la Resistencia más cercanos
  • Calcula automáticamente el tamaño de la zona en función de la distancia S/R
  • Resultado: Espaciado óptimo de cobertura dinámica

3️⃣ Límite de Rango S/R

  • Máximo 2 operaciones de COMPRA y 2 de VENTA dentro del rango S/R
  • Nuevas órdenes pendientes sólo fuera del rango
  • Resultado: Control de la densidad y reducción del riesgo

4️⃣ Filtro de tendencia

  • Método: Ichimoku (Cruz TK + Nube + Pendiente)
  • En tendencia alcista: sólo BUY_STOP
  • En tendencia bajista: sólo SELL_STOP
  • En Neutral: stop nuevas operaciones
  • Resultado: Operar con el mercado

⚠️ Advertencias importantes

🧪 ¡Prueba siempre primero en una cuenta DEMO!

🔧 Apalancamiento recomendado: mínimo 1:100

📉 Evitar correr durante las noticias económicas importantes.

📊 Tabla principal de ajustes

Operaciones básicas

  • InpLotStart : 0.01 - Lote inicial
  • InpMaxSlippagePoints : 50 - Deslizamiento máximo

Recuperación de zona

  • InpZoneProfitTargetUSD : 100 - Objetivo de beneficio de la cesta
  • InpOrderDelaySeconds : 100 - Retraso de la orden

Zona S/R Auto

  • InpZoneSR_TF : M5 - Marco temporal S/R
  • InpZoneSR_LookbackBars : 200 - Barras Lookback
  • InpZoneSR_UsePivots : true - Usar pivotes
  • InpZoneMinPips : 30 - Zona mínima
  • InpZoneMaxPips : 500 - Zona máxima

PC (Cobertura de beneficios)

  • InpPC_Enable : true - Activado
  • InpPC_StartAfterOpenTradesM : 5 - Umbral de inicio
  • InpPC_WorstLosersN : 1 - Recuento de perdedores
  • InpPC_ExtraProfitUSD : 5 - Beneficio extra

Filtro de tendencia

  • InpTrendFilterEnable : true - Activado
  • InpTrendMethod : Ichimoku
  • InpTrendFilterTF : M1

Gestión de beneficios

  • InpBasketTP_USD : 20 - Inicio del trailing
  • InpBasketTP_Trailing : 5 - Distancia de arrastre
  • InpGlobalProfitUSD : 100 - Beneficio global

🔄 Ciclo de negociación

Señal de entrada → Operación inicial → Colocar cobertura ↓ Cobertura activada → Comprobación de PC ↓ [Si condiciones de PC] → Cerrar ganadores + perdedores ↓ [Si beneficio suficiente] → Cerrar todo → Fin de ciclo ↓ [En caso contrario] → Cobertura siguiente → Repetir.

📈 ¿Por qué oro (XAUUSD)?

El oro tiene características únicas que hacen que esta estrategia sea efectiva:

  1. Alta volatilidad - Múltiples oportunidades de recuperación
  2. Tendencias fuertes - Filtrado efectivo de tendencias
  3. Niveles S/R claros - Determinación precisa de la zona
  4. Alta liquidez - Rápida ejecución de órdenes

🛡️ Descargo de responsabilidad

Operar con divisas y CFDs implica un riesgo significativo de pérdida. Este EA es una herramienta de ayuda al trading, no una garantía de beneficios. Siempre:

  • Pruebe a fondo en cuentas demo
  • Nunca arriesgue más de lo que pueda permitirse perder
  • Supervise sus operaciones con regularidad
  • Ajuste la configuración en función de su tolerancia al riesgo

Versión: 1 .33
Plataforma: MetaTrader 5
Símbolo: XAUUSD (optimizado)
Plazo: M5 (recomendado)
Saldo mínimo: 3 .000 $ por lote de 0,01
Apalancamiento: 1 :100 mínimo

