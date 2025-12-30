Phonix Recovery EA
- Asesores Expertos
- Muh Gigih Alambara
- Versión: 1.34
- Actualizado: 30 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Robot de recuperación de zona inteligente - NO Martingala
📧 Contacto
Correo electrónico: manunderfire2000 -> gmail.com
🎯 Introducción
Phonix Recovery es un robot de comercio avanzado que utilizatecnologías únicas para la gestión del comercio:
✅ Características principales:
- 🚫 NO Martingala: Multiplicador de volumen 1.0 - sin aumento exponencial del riesgo.
- 🛡️ PC (Profit Cover): Cierre inteligente de ganadores con perdedores.
- 📊 Tecnología S/R: Detección automática de soporte/resistencia
- 🔒 Límite de rango S/R: Control de las operaciones dentro de las zonas S/R
- 📈Filtro de tendencia: Opere sólo en la dirección de la tendencia (Ichimoku/S/R)
⚙️ Ajustes por defecto (Modo seguro)
Ajustes por defecto optimizados para XAUUSD con $3000 de saldo y 1:100 de apalancamiento.
|Parámetro
|Valor
|Descripción
|Lote inicial
|0.01
|Lote inicial
|Zona Beneficio Objetivo
|$100
|Objetivo de beneficio de la cesta
|TP cesta
|$20
|Inicio del arrastre
|Distancia de arrastre
|$5
|Distancia de arrastre
|Inicio PC Después
|5 operaciones
|Umbral PC
|Diferencial máximo
|50 puntos
|Diferencial máximo
💰 Regla de equilibrio:
Por cada lote adicional de 0,01 → Añadir 3000$ al saldo.
|Lote
|Saldo recomendado
|0.01
|$3,000
|0.02
|$6,000
|0.03
|$9,000
|0.05
|$15,000
|0.10
|$30,000
🧠 ¿Cómo funciona?
1️⃣ Tecnología PC (Cobertura de beneficios)
Cuando el recuento de operaciones alcanza el umbral (por defecto: 5):
- El sistema identifica las operaciones ganadoras
- Encuentra N peores operaciones perdedoras
- Si la ganancia de los ganadores ≥ pérdida de los perdedores + X USD: cierra todo
- Resultado: Beneficio neto garantizado
2️⃣ Sistema S/R automático
- Identifica el Swing Pivot en el timeframe M5
- Determina el Soporte y la Resistencia más cercanos
- Calcula automáticamente el tamaño de la zona en función de la distancia S/R
- Resultado: Espaciado óptimo de cobertura dinámica
3️⃣ Límite de Rango S/R
- Máximo 2 operaciones de COMPRA y 2 de VENTA dentro del rango S/R
- Nuevas órdenes pendientes sólo fuera del rango
- Resultado: Control de la densidad y reducción del riesgo
4️⃣ Filtro de tendencia
- Método: Ichimoku (Cruz TK + Nube + Pendiente)
- En tendencia alcista: sólo BUY_STOP
- En tendencia bajista: sólo SELL_STOP
- En Neutral: stop nuevas operaciones
- Resultado: Operar con el mercado
⚠️ Advertencias importantes
🧪 ¡Prueba siempre primero en una cuenta DEMO!
🔧 Apalancamiento recomendado: mínimo 1:100
📉 Evitar correr durante las noticias económicas importantes.
📊 Tabla principal de ajustes
Operaciones básicas
- InpLotStart : 0.01 - Lote inicial
- InpMaxSlippagePoints : 50 - Deslizamiento máximo
Recuperación de zona
- InpZoneProfitTargetUSD : 100 - Objetivo de beneficio de la cesta
- InpOrderDelaySeconds : 100 - Retraso de la orden
Zona S/R Auto
- InpZoneSR_TF : M5 - Marco temporal S/R
- InpZoneSR_LookbackBars : 200 - Barras Lookback
- InpZoneSR_UsePivots : true - Usar pivotes
- InpZoneMinPips : 30 - Zona mínima
- InpZoneMaxPips : 500 - Zona máxima
PC (Cobertura de beneficios)
- InpPC_Enable : true - Activado
- InpPC_StartAfterOpenTradesM : 5 - Umbral de inicio
- InpPC_WorstLosersN : 1 - Recuento de perdedores
- InpPC_ExtraProfitUSD : 5 - Beneficio extra
Filtro de tendencia
- InpTrendFilterEnable : true - Activado
- InpTrendMethod : Ichimoku
- InpTrendFilterTF : M1
Gestión de beneficios
- InpBasketTP_USD : 20 - Inicio del trailing
- InpBasketTP_Trailing : 5 - Distancia de arrastre
- InpGlobalProfitUSD : 100 - Beneficio global
🔄 Ciclo de negociación
Señal de entrada → Operación inicial → Colocar cobertura ↓ Cobertura activada → Comprobación de PC ↓ [Si condiciones de PC] → Cerrar ganadores + perdedores ↓ [Si beneficio suficiente] → Cerrar todo → Fin de ciclo ↓ [En caso contrario] → Cobertura siguiente → Repetir.
📈 ¿Por qué oro (XAUUSD)?
El oro tiene características únicas que hacen que esta estrategia sea efectiva:
- Alta volatilidad - Múltiples oportunidades de recuperación
- Tendencias fuertes - Filtrado efectivo de tendencias
- Niveles S/R claros - Determinación precisa de la zona
- Alta liquidez - Rápida ejecución de órdenes
🛡️ Descargo de responsabilidad
Operar con divisas y CFDs implica un riesgo significativo de pérdida. Este EA es una herramienta de ayuda al trading, no una garantía de beneficios. Siempre:
- Pruebe a fondo en cuentas demo
- Nunca arriesgue más de lo que pueda permitirse perder
- Supervise sus operaciones con regularidad
- Ajuste la configuración en función de su tolerancia al riesgo
Versión: 1 .33
Plataforma: MetaTrader 5
Símbolo: XAUUSD (optimizado)
Plazo: M5 (recomendado)
Saldo mínimo: 3 .000 $ por lote de 0,01
Apalancamiento: 1 :100 mínimo