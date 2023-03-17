Order Block

5
【Order Blocks Institucionales Multi-Timeframe – Claros y Precisos】

El indicador detecta automáticamente Order Blocks alcistas y bajistas desde hasta 3 marcos temporales. Diseñado para traders SMC/ICT, muestra zonas institucionales limpias con etiquetas y flechas direccionales, sin redibujar y sin saturar el gráfico.

Uso recomendado: elige 3 TF (ejemplo: H4/H1/M15), identifica el OB del TF superior, espera el retroceso del precio, afina la entrada en el TF inferior, coloca el SL justo fuera del OB y gestiona el TP por estructura o liquidez. Ejemplos: XAUUSD H4/H1/M15, EURUSD H1/M30/M5, NAS100 H4/H1/M30.

Funciones principales: detección automática; escaneo multi-timeframe; visualización institucional limpia; sin redibujar; reconocimiento estructural preciso; cantidad ajustable de OBs por TF; etiquetas y flechas configurables; colores personalizables.

FAQ: ¿Redibuja? No. Una vez formado, el OB se mantiene fijo. ¿Da señales? No. Proporciona zonas institucionales de alta precisión; la ejecución depende de tu estrategia.

Palabras clave: Order Block, OB, ICT, SMC, Suministro/Demanda, Multi-Timeframe, Institutional Zones, Forex, Oro, XAUUSD, MT4.
Comentarios 1
Akz3 lk
61
Akz3 lk 2024.05.04 11:53 
 

gooood

Otros productos de este autor
Quantum Matrix AI
Hassane Zibara
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy Quantum Matrix AI , un sistema multi-activo diseñado para operar en Forex, Oro, Índices y Cripto con precisión quirúrgica. Mi misión: Apuntar a un crecimiento promedio del 2% diario en condiciones favorables. Con el poder del interés compuesto: $1,000 → más de $1,000,000 en aproximadamente 355 días de trading. No es una garantía, sino una simulación matemática respaldada por una arquitectura avanzada. Por qué los traders me eligen Inteligencia adaptativa de tendencias Mot
FREE
Technical Analysis 4 in 1
Hassane Zibara
Indicadores
Análisis Técnico 4 en 1 te da Puntos Pivote, Resistencias, Soportes, Fibo, OHCL todo junto con cualquier marco de tiempo y puedes retroceder como quieras en velas. Los puntos pivote han sido una estrategia de trading durante mucho tiempo. Usando este método, usted puede entender hacia donde se dirige el mercado en un día a través de unos simples cálculos. puede activar/desactivar cualquier línea que desee. por favor, compruebe las imágenes para entender más acerca de este indicador.
FREE
Hedge X Hedge
Hassane Zibara
Asesores Expertos
HEDGE X HEDGE es un asesor experto que abre una orden con una estrategia con 50-70% de probabilidad de ganar si el mercado se mueve en un movimiento contrario, la segunda estrategia (cobertura decreciente) comenzará y hará una zona segura y la hará más pequeña en cada operación como imágenes. La cobertura en Forex es una estrategia utilizada para proteger la posición en un par de divisas de un movimiento adverso. Suele ser una forma de protección a corto plazo cuando a un operador le preo
Grid Under Control
Hassane Zibara
Asesores Expertos
grid under control es un EA que abre una orden de compra o venta o ambas, si el mercado se mueve un movimiento adverso el EA abrirá nueva operación si la primera operación es de compra el EA abrirá de compra o si la primera operación es de venta el EA abrirá de venta después de la operación paso como usted inserte en parámetros echa un vistazo a las imágenes y el controlador de la EA es muy simple y fácil de usar probarlo de forma gratuita.
Supp and Resist Every Trader Need
Hassane Zibara
Indicadores
Supp & Resistir Cada comerciante necesita que un indicador le mostrará las zonas de débil, no probado, verificado, probado y Reversal de soporte y resistencia con el cálculo inteligente. echa un vistazo a las capturas de pantalla hay algunas explicaciones. no quiero hablar mucho :) probarlo por ti mismo GRATIS porque todo está claro en los parámetros de entrada. Si usted tiene alguna pregunta no dude en preguntarme.
Order Block Trend
Hassane Zibara
Indicadores
Indicador de Bloque de Orden Multi-Tiempo para MT5 Este indicador detecta y dibuja automáticamente bloques de órdenes alcistas y bajistas de hasta tres marcos temporales diferentes en su gráfico. Cada OB está claramente etiquetado con su marco temporal, dirección (alcista/bajista) y una flecha para facilitar su identificación. Puede establecer un color distinto para los bloques alcistas y bajistas para cada marco temporal, elegir cuántos OB recientes mostrar y personalizar todos los ajustes fác
