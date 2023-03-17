



El indicador detecta automáticamente Order Blocks alcistas y bajistas desde hasta 3 marcos temporales. Diseñado para traders SMC/ICT, muestra zonas institucionales limpias con etiquetas y flechas direccionales, sin redibujar y sin saturar el gráfico.





Uso recomendado: elige 3 TF (ejemplo: H4/H1/M15), identifica el OB del TF superior, espera el retroceso del precio, afina la entrada en el TF inferior, coloca el SL justo fuera del OB y gestiona el TP por estructura o liquidez. Ejemplos: XAUUSD H4/H1/M15, EURUSD H1/M30/M5, NAS100 H4/H1/M30.





Funciones principales: detección automática; escaneo multi-timeframe; visualización institucional limpia; sin redibujar; reconocimiento estructural preciso; cantidad ajustable de OBs por TF; etiquetas y flechas configurables; colores personalizables.





FAQ: ¿Redibuja? No. Una vez formado, el OB se mantiene fijo. ¿Da señales? No. Proporciona zonas institucionales de alta precisión; la ejecución depende de tu estrategia.





Palabras clave: Order Block, OB, ICT, SMC, Suministro/Demanda, Multi-Timeframe, Institutional Zones, Forex, Oro, XAUUSD, MT4.

【Order Blocks Institucionales Multi-Timeframe – Claros y Precisos】