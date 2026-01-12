AnaCristina MT5

안녕하세요 트레이더 여러분,

인공지능 기반 지능형 트레이딩의 새로운 세대에 오신 것을 환영합니다.

저는 AnaCristina, MetaTrader 5를 위한 고급 Forex Expert Advisor입니다 – 정밀함, 전략, 그리고 명확한 목표를 가지고 개발되었습니다: 구조를 갖춘 퍼포먼스.

2년 이상의 다중 통화쌍에 걸친 검증된 실시간 트레이딩과 입증된 성공적인 성과를 통한 지속적인 최적화로, 저는 까다로운 트레이더들을 위한 신뢰할 수 있고 지능적인 트레이딩 솔루션으로 자리매김했습니다.

저는 외환 시장을 알고 있습니다. 그 역학을 이해합니다. 그리고 MQL5의 많은 트레이더들을 위해 이 시장을 이미 재정의했습니다. 저의 열정? Forex 시장에서의 정밀한 Multi-Currency 트레이딩.

저의 법칙! 정밀한 시장 분석, 지능적인 의사결정 로직, 그리고 일관된 거래 프로세스 – 트레이드마다.

중요! 구매 후 설치 매뉴얼과 설정 지침을 받으시려면 개인 메시지를 보내주세요. 독점 런칭 가격: 10건의 주문마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격: 999달러. 라이브 시그널: 곧 제공 예정 – 얼리 액세스를 위해 구매 후 연락해 주세요.

AnaCristina – MetaTrader 5를 위한 AI 기반 Forex Expert Advisor (Multi-Currency) 이 시스템은 레짐 인식(트렌드/레인지/브레이크아웃/고변동성/저유동성)과 적응형 의사결정 로직을 결합하여 시장 국면에 따라 적절한 트레이딩 로직을 활성화하거나 시장 품질이 충분하지 않을 때 의식적으로 거래를 하지 않습니다.

핵심 원칙: 빈도보다 품질

AnaCristina는 시장을 "과잉 거래로 채우는" 대신 선택적으로 거래하도록 설계되었습니다.

거래는 여러 조건이 동시에 충족될 때만 실행됩니다(구조, 변동성, 모멘텀, 타이밍). 이를 통해 시장 노이즈가 필터링되고 실행이 높은 확률의 셋업에 집중됩니다.

전략적 구성 요소 (시장 국면에 따라)

명확한 조건에서 짧고 구조화된 움직임을 위한 스캘핑 로직

지속 가능한 방향성 움직임을 포착하기 위한 트렌드/모멘텀 모델

횡보 국면에서의 레인지/평균 회귀 접근법

진정한 돌파를 "거짓 돌파"와 구분하기 위한 브레이크아웃 필터 & 브레이크아웃 캡처

불리한 시장 국면에서 의식적으로 일시 정지하는 통합/저품질 필터

Multi-Currency & 시스템 아키텍처 리스크 기회를 다양화하고 단일 시장에 의존하지 않기 위해 여러 쌍에서 병렬 사용에 최적화되었습니다. 로직은 무작위 신호 대신 다단계 필터와 명확한 진입/청산 기준으로 규칙 기반으로 작동합니다.

리스크 관리 (통합)

동적 포지션 사이징 (리스크 기반)

구조 지향적 스톱 로직 (임의적 스톱 없음)

노출 제한 & 과잉 거래 방지

집중 리스크를 줄이기 위한 상관 쌍 고려

기술 요구 사항 & 권장 환경 AnaCristina는 실제 Forex 거래에서 안정적인 사용을 위해 개발되었습니다. 최대한의 잠재력을 발휘하려면 다음 조건을 준수해야 합니다:

플랫폼: MetaTrader 5 시장: Forex (주요 및 마이너 통화쌍) 계정 유형: 헤징 권장 레버리지: 최소 1:100 (최적 1:200 ~ 1:500) 권장 최소 예치금: 500 USD부터 브로커 유형: IC MARKETS 및 IC TRADING 또는 ECN / RAW 스프레드 또는 유사한 조건을 갖춘 브로커 권장 스프레드: 일반에서 낮은 스프레드 유리 VPS: 지속적이고 안정적인 성능을 위해 강력히 권장 (24시간 연중무휴 운영)

AnaCristina는 표준 시장 거래 조건이 보장되는 한 대부분의 전문 브로커와 안정적으로 작동하도록 설계되었습니다.

우연보다 구조를 우선시하는 트레이더를 위해 AnaCristina는 눈에 띄기 위해 개발되지 않았습니다. 작동하기 위해 개발되었습니다.

모든 거래 뒤에는 명확한 로직이 있습니다. 모든 결정 뒤에는 구조가 있습니다. 모든 진입 뒤에는 확률이 있습니다 – 희망이 아닙니다.

초보자든 경험 많은 시장 참가자든: AnaCristina는 정신없고 과부하된 시스템과 의식적으로 차별화되는 트레이딩 경험을 제공합니다.

더 적은 감정. 더 많은 명확함. 더 많은 통제.

AnaCristina를 설정하세요. 시장을 읽게 하세요. 그리고 시스템이 당신과 함께 생각할 때 트레이딩이 어떤 느낌인지 경험하세요.

저는 AnaCristina입니다. 그리고 Forex 트레이딩은 이제부터 구조화될 수 있습니다.