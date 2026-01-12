Ciao Trader,

benvenuto nella nuova generazione del trading intelligente supportato dall'intelligenza artificiale.

Sono AnaCristina, un Expert Advisor Forex avanzato per MetaTrader 5 – sviluppato con precisione, strategia e un obiettivo chiaro: performance con struttura.

Con oltre due anni di trading live verificato su molteplici coppie valutarie e ottimizzazione continua con prestazioni di successo comprovate, mi sono affermata come soluzione di trading affidabile e intelligente per trader esigenti.

Conosco il mercato valutario. Ne comprendo le dinamiche. E ho già ridefinito questo mercato per molti trader su MQL5. La mia passione? Trading Multi-Currency preciso nel mercato Forex.

La mia legge! Analisi di mercato precisa, logica decisionale intelligente e processi di trading coerenti – trade dopo trade.

IMPORTANTE! Dopo l'acquisto, inviatemi un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni di configurazione. Prezzo di lancio esclusivo: Il prezzo aumenta di 50 $ ogni 10 ordini. Prezzo finale: 999 $. Segnale Live: Disponibile a breve – contattatemi dopo l'acquisto per l'accesso anticipato.

AnaCristina – Expert Advisor Forex supportato dall'IA per MetaTrader 5 (Multi-Currency) Il sistema combina il Riconoscimento del Regime (Trend/Range/Breakout/alta volatilità/bassa liquidità) con una logica decisionale adattiva per attivare la strategia di trading appropriata in base alla fase di mercato o per astenersi consapevolmente dal trading quando la qualità del mercato non è sufficiente.

Principio fondamentale: Qualità prima della Frequenza

AnaCristina è progettata per operare in modo selettivo – invece di "saturare il mercato di operazioni".

Le operazioni vengono eseguite solo quando più condizioni sono soddisfatte contemporaneamente (struttura, volatilità, momentum, timing). In questo modo il rumore di mercato viene filtrato e l'esecuzione si concentra su setup ad alta probabilità.

Componenti Strategici (in base alla fase di mercato)

Logica di Scalping per movimenti brevi e strutturati in condizioni chiare

Modelli Trend/Momentum per catturare movimenti direzionali sostenibili

Approcci Range/Mean-Reversion nelle fasi laterali

Filtri Breakout & Cattura Breakout per distinguere i veri breakout dai "False Break"

Filtro Consolidamento/Bassa Qualità che mette consapevolmente in pausa durante le fasi di mercato sfavorevoli

Multi-Currency & Architettura del Rischio di Sistema Ottimizzato per l'utilizzo parallelo su più coppie, per diversificare le opportunità e non dipendere da un singolo mercato. La logica opera su base regolamentata, con filtri multi-livello e criteri di Entry/Exit chiari, invece di segnali casuali.

Gestione del Rischio (integrata)

Dimensionamento dinamico delle posizioni (basato sul rischio)

Logica Stop orientata alla struttura (nessuno stop arbitrario)

Limitazione dell'esposizione & protezione dall'overtrading

Considerazione delle coppie correlate per ridurre i rischi di concentrazione

Requisiti Tecnici & Ambiente Consigliato AnaCristina è stata sviluppata per un utilizzo stabile nel trading Forex reale. Affinché possa esprimere il suo pieno potenziale, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

Piattaforma: MetaTrader 5 Mercato: Forex (coppie valutarie principali e secondarie) Tipo di conto: Hedging consigliato Leva: Minimo 1:100 (ottimale da 1:200 a 1:500) Deposito minimo consigliato: da 500 USD Tipo di Broker: IC MARKETS e IC TRADING o broker con ECN / RAW Spread o condizioni comparabili consigliato Spread: Spread normali o bassi vantaggiosi VPS: Fortemente consigliato per prestazioni continue e stabili (operatività 24/7)

AnaCristina è stata progettata per funzionare in modo affidabile con la maggior parte dei broker professionali, purché siano garantite condizioni di trading standard di mercato.

Per i Trader che Mettono la Struttura Prima del Caso AnaCristina non è stata sviluppata per fare colpo. È stata sviluppata per funzionare.

Dietro ogni operazione c'è una logica chiara. Dietro ogni decisione c'è struttura. Dietro ogni ingresso c'è probabilità – non speranza.

Che siate principianti o partecipanti esperti del mercato: AnaCristina offre un'esperienza di trading che si distingue consapevolmente dai sistemi frenetici e sovraccarichi.

Meno emozione. Più chiarezza. Più controllo.

Configurate AnaCristina. Lasciatela leggere il mercato. E scoprite come ci si sente a fare trading quando un sistema pensa insieme a voi.

Sono AnaCristina. E il trading Forex da ora può essere strutturato.