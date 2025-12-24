Gold EA Scalper buylimit CN

Reposición Automática Operando Dentro de un Rango Definido

El EA opera sólo dentro del rango de precios predefinido.
Cuando una orden se cierra, se llena o se cancela (reduciendo el número total de órdenes), el EA colocará automáticamente nuevas órdenes para mantener el funcionamiento continuo de la estrategia de negociación.

Este EA está diseñado para condiciones de mercado oscilantes / laterales.

Puede controlar el número total de órdenes utilizando Órdenes máximas.

Ejemplo

  • Ordenes Max: 8

  • Operaciones activas: 2

  • Ordenes Pendientes de Compra: 6

En esta situación, no se colocarán órdenes adicionales.
Sólo cuando una orden se cierre, se ejecute o se cancele, el EA colocará automáticamente una nueva orden, continuando con la captura de beneficios de las condiciones oscilantes del mercado.
Nota: Las órdenes Buy Limit sólo se colocan por debajo del precio actual del mercado.

Configuración del Producto

Configuración Básica

  • Símbolo Comercial : XAUUSD, USDJPY, BTCUSD y más...

Ajustes de Rango

  • Zona Baja：Límite Inferior

  • Zona Alta : Límite Superior

Explicación:
Por ejemplo, si establece el rango de negociación de Oro como:

  • Zona Baja: 4420

  • Zona Alta: 4455

El EA sólo colocará órdenes pendientes y operará dentro de este rango.
Si el precio se mueve fuera del rango, el EA dejará de operar.
Una vez que el precio vuelva al rango, el EA reanudará la operación automáticamente.


Configuración de órdenes

  • PriceStep : Espacio entre órdenes pendientes

  • Lotes : Tamaño del Lote por Orden

  • MaxOrders: Número máximo de órdenes

  • TP_Step : Take Profit por Orden (puntos - varía según el instrumento)


Ajustes de Control de Riesgo

  • HardStopPrice : Stop-Loss Disyuntor del Sistema

Explicación:
Una vez que se activa el stop-loss disyuntor, todas las operaciones se detendrán.
Incluso si el precio vuelve al rango definido, el EA no reanudará las operaciones automáticamente.

Para reiniciar el EA, se requiere una reactivación manual.


