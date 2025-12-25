EA Scalper sell limit

Reposición Automática Operando Dentro de un Rango Definido

El EA operasólo dentro del rango de precios predefinido.

Cuando una orden secierra, se llena o se cancela ( reduciendo el número total de órdenes), el EAcolocará automáticamente nuevas órdenes para mantener el funcionamiento continuo de la estrategia de negociación.





Este EA estádiseñado para condiciones de mercado oscilantes / laterales.

Puede controlar el número total de órdenes utilizandoÓrdenes máximas.

Ejemplo

Ordenes Max: 8

Operaciones activas: 2

Órdenes Pendientes de Venta con Límite:6

En esta situación,no se colocarán órdenes adicionales.

Sólo cuando una orden secierre, se ejecute o se cancele, el EAcolocará automáticamente una nueva orden, continuando con la captura de beneficios de las condiciones oscilantes del mercado.

Nota: Las órdenes de Límite de Venta secolocan sólo por encima del precio actual del mercado.





Configuración del Producto





Configuración Básica

Símbolo Comercial : XAUUSD, USDJPY, BTCUSD y más...





Ajustes de Rango

Zona Baja：Límite Inferior

Zona Alta : Límite Superior

Explicación:

Por ejemplo, si establece el rango de negociación BTCUSD como:

Zona Baja: 92000

Zona Alta:94500

El EAsólo colocará órdenes pendientes y operará dentro de este rango.

Si el precio se muevefuera del rango, el EA dejará de operar.

Una vez que el preciovuelva al rango, el EA reanudará la operación automáticamente.







Configuración de Órdenes

PriceStep : Espacio entre órdenes pendientes

Lotes : Tamaño del Lote por Orden

MaxOrders: Número máximo de órdenes

TP_Step : Take Profit por Orden (puntos - varía según el instrumento)





Ajustes de Control de Riesgo

HardStopPrice : Stop-Loss del Disyuntor del Sistema

Explicación:

Una vez que se activa el stop-loss disyuntor,todas las operaciones se detendrán.

Incluso si el precio vuelve al rango definido, el EAno reanudará las operaciones automáticamente.

Para reiniciar el EA,se requiere una reactivación manual.