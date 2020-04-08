CandleIntelligence MTF MA Combined Pro
- Indicadores
- Wojciech Jerzy Magda
- Versión: 3.30
- Actualizado: 20 noviembre 2025
- Activaciones: 5
📊 ¿Qué Es Este Indicador?
CandleIntelligence MTF MA Combined Pro es una herramienta educativa avanzada que combina el análisis de formaciones de velas japonesas con el contexto de Medias Móviles (Moving Average) en múltiples marcos temporales. El indicador reconoce 11 formaciones clave de velas japonesas y las presenta en el contexto de tendencia del mercado, niveles Swing High/Low y posición relativa a las medias móviles.
🎯 Funciones Principales
1. Reconocimiento de Formaciones de Velas
Detección automática de 11 formaciones profesionales:
- Pin Bar alcista
- Pin Bar bajista
- Envolvente alcista
- Envolvente bajista
- Hammer (Martillo)
- Shooting Star (Estrella Fugaz)
- Inverted Hammer (Martillo Invertido)
- Marubozu alcista
- Marubozu bajista
- Doji
- Spinning Top (Peonza)
2. Análisis Multi-Timeframe (MTF)
- 2 marcos temporales independientes (actual + 1 seleccionable)
- Soporte para todos los TF estándar: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1
- Golden Cross / Death Cross - detección automática de cruces de medias
- Análisis sincronizado entre diferentes TF
3. Análisis de Medias Móviles
- 2 MAs configurables para cada TF
- Selección de método: SMA, EMA, SMMA, LWMA
- Selección de precio: Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted
- Detección de dirección y cruces
- Determinación de posición del precio relativa a MA (arriba/abajo/entre)
4. Puntos Swing (Swing High/Low)
- Detección automática de máximos y mínimos locales
- Líneas Swing configurables con opción de extensión
- Análisis de rupturas y rebotes desde niveles Swing
- Identificación de soportes y resistencias
5. Sistema Educativo 3-Idiomas
- Polski / English / Español
- 2 modos: Short (rápido) y Detailed (detallado)
- Explicaciones contextuales para cada formación
- Sugerencias "¿Qué hacer?" con análisis de tendencia
- Terminología profesional de trading
🎨 Personalización del Dashboard
Visualización de Información (Lo que puedes activar/desactivar):
Análisis de Tendencia on/off
Parámetro: Show Trend Info
- Muestra tendencia actual: ALCISTA / BAJISTA / LATERAL
- Color de tendencia: verde (alcista) / rojo (bajista) / gris (lateral)
Nombre de Formación on/off
Parámetro: Show Pattern Name
- Muestra formación de vela detectada
- Ej. "BULLISH PIN BAR", "HAMMER", "DOJI"
Fuerza de Señal on/off
Parámetro: Show Strength
- Calificación de fuerza de formación en escala 0-100
- Mayor valor = señal más fuerte
Análisis Swing on/off
Parámetro: Show Swing Analysis
- Posición del precio relativa a Swing High/Low
- Información sobre rupturas o pruebas de niveles
- Ej. "Ruptura sobre SwH - Alza"
Notas Educativas on/off
Parámetro: Show Educational Notes
- Explicación detallada de formación
- Contexto de psicología del mercado
- Significado histórico de formación
Acción de Trading on/off
Parámetro: Show Trading Action
- Sección "¿QUÉ HACER?"
- Sugerencias contextuales basadas en análisis
- Objetivos potenciales y stop losses
Comentario Posición MA on/off
Parámetro: Show MA Position Comment
- Análisis de posición del precio relativa a promedios
- Ej. "SOBRE MA - Fuerte alza"
Educación MA on/off
Parámetro: Show MA Context Education
- Análisis detallado de contexto MA
- Explicaciones de configuraciones de trading
- Combinación de MA + Swing + Formación
Valores MA on/off
Parámetro: MTF Show MA Values
- Valores actuales de ambas medias móviles
- Ej. "Fast MA(20): 1.2345"
Dirección MA on/off
Parámetro: MTF Show MA Direction
- Flechas mostrando dirección MA
- UP (subiendo) / DN (bajando) / -- (sin cambio)
Cruces on/off
Parámetro: MTF Show Crossover
- Señales Golden Cross / Death Cross
- Zonas BUY ZONE / SELL ZONE
Número de Barras Analizadas on/off
Parámetro: MTF Show Bars Analyzed
- Cantidad de velas usadas en cálculos
- Información sobre profundidad de análisis
Descargo on/off
Parámetro: Show Disclaimer
- Advertencia: herramienta educativa
- Descargo de responsabilidad
🎯 Configuración de Apariencia
Modo Educativo
Parámetro: Education Mode
- Short (Rápido): Descripciones concisas (1-2 líneas)
- Detailed (Detallado): Explicaciones completas (5-10 líneas)
Idioma
Parámetro: Language
- Polski
- English
- Español
Temas de Colores
Parámetro: Color Theme
- Dark Mode: Texto claro sobre fondo oscuro
- Light Mode: Texto oscuro sobre fondo claro
- Custom: Colores propios (capacidad de elegir cada color por separado)
Fuente
Parámetro: Font Type
- 10 fuentes disponibles: Arial, Arial Bold, Consolas, Courier, Tahoma, Verdana, Calibri, Segoe UI, Lucida Console, Times New Roman
Tamaño de Texto
- Font Size: 6-20 px (por defecto 9)
- Header Font Size: Tamaño de encabezados (por defecto 10)
- Line Spacing: Espacio entre líneas (por defecto 16)
Posición del Dashboard
- Panel X: Posición X (por defecto 10)
- Panel Y: Posición Y (por defecto 80)
🔔 Sistema de Alertas
Tipos de Alertas (todas on/off)
Parámetro: MTF Alerts Enabled - activar/desactivar sistema completo de alertas
- Alert On Crossover: Golden Cross / Death Cross
- Alert On Alignment: Acuerdo de tendencia en múltiples TF
- Push Notifications: Notificaciones push al teléfono
- Email Alerts: Alertas por email
📍 Marcadores de Formaciones
Tipos de Marcadores
Parámetro: Candle Marker
- Arrow: Flechas arriba/abajo de vela
- None: Sin marcadores
Selección de Formaciones para Marcar (cada una por separado on/off)
- Mark Bullish Pin Bar - marcar Pin Bar alcista
- Mark Bearish Pin Bar - marcar Pin Bar bajista
- Mark Bullish Engulfing - marcar Envolvente alcista
- Mark Bearish Engulfing - marcar Envolvente bajista
- Mark Hammer - marcar Hammer
- Mark Shooting Star - marcar Shooting Star
- Mark Inverted Hammer - marcar Inverted Hammer
- Mark Marubozu - marcar Marubozu
- Mark Doji - marcar Doji
- Mark Spinning Top - marcar Spinning Top
Configuración de Distancia de Flechas
Parámetro: Distance Mode
- Auto: Automática (% del rango de vela)
- Fixed Pips: Valor fijo en pips
- ATR: Basada en ATR (Average True Range)
⚙️ Configuración Avanzada
Detección de Formaciones
- Pin Bar Ratio: Proporción de mecha a cuerpo (por defecto 2.0)
- Min Body Pips: Tamaño mínimo de cuerpo en pips (por defecto 3)
- Doji Body Percent: Máximo % de cuerpo para Doji (por defecto 10%)
Puntos Swing (on/off)
Parámetro: Show Swing Lines
- Swing Period: Período de lookback (por defecto 5)
- Extend Swing Lines: Extender líneas a la derecha (on/off)
- Colores de líneas Swing High y Swing Low (por separado)
- Estilo y grosor de línea
Offset de Tiempo
Parámetro: Time Offset Hours
- Corrección de zona horaria de -12 a +12 horas
- Útil para diferentes zonas horarias de broker
Rendimiento
Parámetro: MTF Refresh Rate
- Frecuencia de actualización en milisegundos (100-5000)
- Por defecto 500ms - óptimo para mayoría de casos
💡 ¿Para Quién Es Este Indicador?
✅ Traders principiantes - sistema educativo explica cada formación
✅ Traders intermedios - análisis de contexto MA + Swing
✅ Traders avanzados - multi-timeframe, configuración precisa
✅ Traders de Price Action - formaciones puras de velas
✅ Swing traders - identificación de niveles clave
✅ Day traders - análisis rápido en múltiples TF
⚠️ Información Importante
- Herramienta educativa - no son recomendaciones de inversión
- Requiere conocimiento básico de velas japonesas
- Mejores resultados combinados con análisis propio
📈 Ventajas
✔️ Análisis completo: Formación + Tendencia + MA + Swing
✔️ Multi-timeframe: Ve imagen más amplia del mercado
✔️ Educación: Aprende mientras operas
✔️ 3 idiomas: Polski, English, Español
✔️ Personalización completa: Adapta a tu estilo
🛠️ Requisitos Técnicos
- MetaTrader 5
- Resolución mínima de pantalla: 1280x720
- Datos históricos suficientes para TF seleccionados
Advertencia: Esta herramienta es solo para fines educativos e informativos. No constituye asesoramiento de inversión ni recomendaciones de trading. El trading implica riesgo de pérdida de capital. Los usuarios deben realizar su propia investigación y consultar con asesores financieros calificados.