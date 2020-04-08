CandleIntelligence MTF MA Combined Pro

CandleIntelligence MTF MA Combined Pro v3.22 - Sistema Profesional de Análisis de Velas Japonesas

📊 ¿Qué Es Este Indicador?

CandleIntelligence MTF MA Combined Pro es una herramienta educativa avanzada que combina el análisis de formaciones de velas japonesas con el contexto de Medias Móviles (Moving Average) en múltiples marcos temporales. El indicador reconoce 11 formaciones clave de velas japonesas y las presenta en el contexto de tendencia del mercado, niveles Swing High/Low y posición relativa a las medias móviles.

🎯 Funciones Principales

1. Reconocimiento de Formaciones de Velas

Detección automática de 11 formaciones profesionales:

  • Pin Bar alcista
  • Pin Bar bajista
  • Envolvente alcista
  • Envolvente bajista
  • Hammer (Martillo)
  • Shooting Star (Estrella Fugaz)
  • Inverted Hammer (Martillo Invertido)
  • Marubozu alcista
  • Marubozu bajista
  • Doji
  • Spinning Top (Peonza)

2. Análisis Multi-Timeframe (MTF)

  • 2 marcos temporales independientes (actual + 1 seleccionable)
  • Soporte para todos los TF estándar: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1
  • Golden Cross / Death Cross - detección automática de cruces de medias
  • Análisis sincronizado entre diferentes TF

3. Análisis de Medias Móviles

  • 2 MAs configurables para cada TF
  • Selección de método: SMA, EMA, SMMA, LWMA
  • Selección de precio: Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted
  • Detección de dirección y cruces
  • Determinación de posición del precio relativa a MA (arriba/abajo/entre)

4. Puntos Swing (Swing High/Low)

  • Detección automática de máximos y mínimos locales
  • Líneas Swing configurables con opción de extensión
  • Análisis de rupturas y rebotes desde niveles Swing
  • Identificación de soportes y resistencias

5. Sistema Educativo 3-Idiomas

  • Polski / English / Español
  • 2 modos: Short (rápido) y Detailed (detallado)
  • Explicaciones contextuales para cada formación
  • Sugerencias "¿Qué hacer?" con análisis de tendencia
  • Terminología profesional de trading

🎨 Personalización del Dashboard

Visualización de Información (Lo que puedes activar/desactivar):

Análisis de Tendencia on/off

Parámetro: Show Trend Info

  • Muestra tendencia actual: ALCISTA / BAJISTA / LATERAL
  • Color de tendencia: verde (alcista) / rojo (bajista) / gris (lateral)

Nombre de Formación on/off

Parámetro: Show Pattern Name

  • Muestra formación de vela detectada
  • Ej. "BULLISH PIN BAR", "HAMMER", "DOJI"

Fuerza de Señal on/off

Parámetro: Show Strength

  • Calificación de fuerza de formación en escala 0-100
  • Mayor valor = señal más fuerte

Análisis Swing on/off

Parámetro: Show Swing Analysis

  • Posición del precio relativa a Swing High/Low
  • Información sobre rupturas o pruebas de niveles
  • Ej. "Ruptura sobre SwH - Alza"

Notas Educativas on/off

Parámetro: Show Educational Notes

  • Explicación detallada de formación
  • Contexto de psicología del mercado
  • Significado histórico de formación

Acción de Trading on/off

Parámetro: Show Trading Action

  • Sección "¿QUÉ HACER?"
  • Sugerencias contextuales basadas en análisis
  • Objetivos potenciales y stop losses

Comentario Posición MA on/off

Parámetro: Show MA Position Comment

  • Análisis de posición del precio relativa a promedios
  • Ej. "SOBRE MA - Fuerte alza"

Educación MA on/off

Parámetro: Show MA Context Education

  • Análisis detallado de contexto MA
  • Explicaciones de configuraciones de trading
  • Combinación de MA + Swing + Formación

Valores MA on/off

Parámetro: MTF Show MA Values

  • Valores actuales de ambas medias móviles
  • Ej. "Fast MA(20): 1.2345"

Dirección MA on/off

Parámetro: MTF Show MA Direction

  • Flechas mostrando dirección MA
  • UP (subiendo) / DN (bajando) / -- (sin cambio)

Cruces on/off

Parámetro: MTF Show Crossover

  • Señales Golden Cross / Death Cross
  • Zonas BUY ZONE / SELL ZONE

Número de Barras Analizadas on/off

Parámetro: MTF Show Bars Analyzed

  • Cantidad de velas usadas en cálculos
  • Información sobre profundidad de análisis

Descargo on/off

Parámetro: Show Disclaimer

  • Advertencia: herramienta educativa
  • Descargo de responsabilidad

🎯 Configuración de Apariencia

Modo Educativo

Parámetro: Education Mode

  • Short (Rápido): Descripciones concisas (1-2 líneas)
  • Detailed (Detallado): Explicaciones completas (5-10 líneas)

Idioma

Parámetro: Language

  • Polski
  • English
  • Español

Temas de Colores

Parámetro: Color Theme

  • Dark Mode: Texto claro sobre fondo oscuro
  • Light Mode: Texto oscuro sobre fondo claro
  • Custom: Colores propios (capacidad de elegir cada color por separado)

Fuente

Parámetro: Font Type

  • 10 fuentes disponibles: Arial, Arial Bold, Consolas, Courier, Tahoma, Verdana, Calibri, Segoe UI, Lucida Console, Times New Roman

Tamaño de Texto

  • Font Size: 6-20 px (por defecto 9)
  • Header Font Size: Tamaño de encabezados (por defecto 10)
  • Line Spacing: Espacio entre líneas (por defecto 16)

Posición del Dashboard

  • Panel X: Posición X (por defecto 10)
  • Panel Y: Posición Y (por defecto 80)

🔔 Sistema de Alertas

Tipos de Alertas (todas on/off)

Parámetro: MTF Alerts Enabled - activar/desactivar sistema completo de alertas

  • Alert On Crossover: Golden Cross / Death Cross
  • Alert On Alignment: Acuerdo de tendencia en múltiples TF
  • Push Notifications: Notificaciones push al teléfono
  • Email Alerts: Alertas por email

📍 Marcadores de Formaciones

Tipos de Marcadores

Parámetro: Candle Marker

  • Arrow: Flechas arriba/abajo de vela
  • None: Sin marcadores

Selección de Formaciones para Marcar (cada una por separado on/off)

  • Mark Bullish Pin Bar - marcar Pin Bar alcista
  • Mark Bearish Pin Bar - marcar Pin Bar bajista
  • Mark Bullish Engulfing - marcar Envolvente alcista
  • Mark Bearish Engulfing - marcar Envolvente bajista
  • Mark Hammer - marcar Hammer
  • Mark Shooting Star - marcar Shooting Star
  • Mark Inverted Hammer - marcar Inverted Hammer
  • Mark Marubozu - marcar Marubozu
  • Mark Doji - marcar Doji
  • Mark Spinning Top - marcar Spinning Top

Configuración de Distancia de Flechas

Parámetro: Distance Mode

  • Auto: Automática (% del rango de vela)
  • Fixed Pips: Valor fijo en pips
  • ATR: Basada en ATR (Average True Range)

⚙️ Configuración Avanzada

Detección de Formaciones

  • Pin Bar Ratio: Proporción de mecha a cuerpo (por defecto 2.0)
  • Min Body Pips: Tamaño mínimo de cuerpo en pips (por defecto 3)
  • Doji Body Percent: Máximo % de cuerpo para Doji (por defecto 10%)

Puntos Swing (on/off)

Parámetro: Show Swing Lines

  • Swing Period: Período de lookback (por defecto 5)
  • Extend Swing Lines: Extender líneas a la derecha (on/off)
  • Colores de líneas Swing High y Swing Low (por separado)
  • Estilo y grosor de línea

Offset de Tiempo

Parámetro: Time Offset Hours

  • Corrección de zona horaria de -12 a +12 horas
  • Útil para diferentes zonas horarias de broker

Rendimiento

Parámetro: MTF Refresh Rate

  • Frecuencia de actualización en milisegundos (100-5000)
  • Por defecto 500ms - óptimo para mayoría de casos

💡 ¿Para Quién Es Este Indicador?

Traders principiantes - sistema educativo explica cada formación
Traders intermedios - análisis de contexto MA + Swing
Traders avanzados - multi-timeframe, configuración precisa
Traders de Price Action - formaciones puras de velas
Swing traders - identificación de niveles clave
Day traders - análisis rápido en múltiples TF

⚠️ Información Importante

  • Herramienta educativa - no son recomendaciones de inversión
  • Requiere conocimiento básico de velas japonesas
  • Mejores resultados combinados con análisis propio

📈 Ventajas

✔️ Análisis completo: Formación + Tendencia + MA + Swing
✔️ Multi-timeframe: Ve imagen más amplia del mercado
✔️ Educación: Aprende mientras operas
✔️ 3 idiomas: Polski, English, Español
✔️ Personalización completa: Adapta a tu estilo

🛠️ Requisitos Técnicos

  • MetaTrader 5
  • Resolución mínima de pantalla: 1280x720
  • Datos históricos suficientes para TF seleccionados

Advertencia: Esta herramienta es solo para fines educativos e informativos. No constituye asesoramiento de inversión ni recomendaciones de trading. El trading implica riesgo de pérdida de capital. Los usuarios deben realizar su propia investigación y consultar con asesores financieros calificados.


Productos recomendados
Binary Option KBO
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Muy bien. Este indicador funciona en MT5 y mt4 y es muy fácil de usar. Cuando usted recibe una señal de él, se espera a que la vela con la señal de cerrar y entrar en su comercio en el comienzo de la nueva vela siguiente. Una flecha roja significa vender y una flecha verde significa comprar. como para una fácil identificación de la señal de comercio. ¿te parece bien? vela 1 minuto expira 1 minuto si necesitas ayuda. no dudes en enviarme un mensaje, gracias
VisualVol
Maxim Kuznetsov
Indicadores
El indicador destaca los puntos que un operador profesional ve en los indicadores ordinarios. VisualVol muestra visualmente diferentes indicadores de volatilidad en una única escala y una alineación común. Destaca el exceso de indicadores de volumen en color. Al mismo tiempo, se puede visualizar el Tick y el Volumen Real, el Rango Real, el ATR, el tamaño de la vela y el retorno (diferencia apertura-cierre). Gracias a VisualVol, podrá ver los periodos del mercado y el momento adecuado para las d
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indicadores
Nombre del Indicador: Fibaction - acción del precio vela Detector Descripción: Cajas de señales de Fibo es un poderoso Smart Money Concept (SMC)-indicador inspirado que auto-detecta las velas de acción de precios. martillos alcistas y estrellas fugaces, a continuación, dibuja zonas de entrada de Fibonacci precisos y múltiples niveles de take-profit directamente en el gráfico.En cuanto a la SL personalmente uso 40 pips reglas Características principales: Detecta martillo alcista y velas
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
Indicadores
Un potente oscilador que proporciona señales de compra y venta calculando la liquidez del inversor. Cuanta más liquidez , más posibilidades de compra. A menor liquidez , más posibilidades de venta. ¡Por favor, descargue la demo y ejecute un backtest! CÓMO FUNCIONA: El oscilador pondrá flecha de compra y venta en el gráfico sólo en tiempo de ejecución . El valor superior es de 95 a 100 -> Los inversores están dispuestos a comprar y usted debe seguir. Valor inferior es de 5 a 0 -> Los inversores
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Advanced Trend Scalper MT5
Evgeny Belyaev
5 (1)
Indicadores
El indicador Advanced Trend Scalper MT5 está diseñado para ayudar tanto a los operadores principiantes como a los profesionales. El indicador analiza el mercado y le da señales de compra y venta. No utiliza ningún otro indicador, funciona sólo con las acciones del mercado. La señal aparece justo después del cierre de la vela y no se vuelve a pintar. El algoritmo eficiente proporciona un alto grado de fiabilidad de tales señales. Advanced Trend Scalper para el terminal MetaTrader 4 : https://www.
KasTon Magic All in One Indicators
Kauser Alam
Indicadores
Sistema KasTon Trend: La Estrategia Completa 2 en 1 Identifique la tendencia, confirme la señal y opere con confianza. ¿Sufre de confusión al operar? ¿Le resulta difícil determinar la dirección del mercado? ¿Está cansado de perder dinero por señales falsas? KasTon Trend System es la solución integrada a todos estos problemas. No se trata sólo de un indicador, sino de una estrategia de trading completa basada en la sinergia de dos potentes indicadores creados a medida. Nuestro principal objetiv
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
¡¡¡¡¡ESTRICTAMENTE PARA EL ÍNDICE DE AUGE SOLAMENTE!!!!! Aquí traigo el indicador Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5. Este indicador se compone de una combinación de diferentes indicadores de tendencia para entradas y salidas, para las entradas una flecha naranja pintará en el gráfico por debajo del mercado actual y una bandera roja para el cierre de las operaciones y produce flechas de compra solamente. Cuando la flecha naranja aparece, aparecerá junto con su sonido para notificarle. Se recomienda
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, una estrategia de trading de vanguardia meticulosamente diseñada en torno al enfoque de velas alcistas/bajistas y el análisis de divergencias. Esta poderosa herramienta está diseñada para permitirle dar forma a la vida que desea. Para embarcarse en este viaje transformador, simplemente descárguela e intégrela a la perfección en su plataforma MetaTrader 4 colocándola en la carpeta de asesores expertos. Orbit Rage Fi
Arrow Trends
Saad Janah
Indicadores
Arrow Trends - Señales de entrada claras para MetaTrader 5 Arrow Trends es un indicador de flecha profesional para MetaTrader 5 diseñado para proporcionar señales de entrada en la dirección de la tendencia predominante. Si usted está scalping, day trading, o swing trading, Arrow Trends le ayuda a identificar oportunidades fuertes. Características principales: Señales sin repintado: Una vez que aparece una flecha, nunca desaparece. Entradas centradas en la tendencia: Las señales se alinean con la
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Indicadores
Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. (puedes cambiar los colores). Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y plazos. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obtener mejores resultados, obtenga mis otros indicadores premium para señales
FREE
Alpha Trend MT5
Evgeny Belyaev
Indicadores
Alpha Trend MT5 es un indicador de tendencia para la plataforma MetaTrader 5; ha sido desarrollado por un grupo de traders profesionales. El indicador Alpha Trend MT5 encuentra los puntos de cambio de tendencia más probables, lo que permite realizar operaciones al principio de una tendencia. Este indicador cuenta con notificaciones, que se generan cada vez que aparece una nueva señal (alerta, correo electrónico, push-notificación). Esto le permite abrir una posición en el momento oportuno. Alpha
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicadores
Un indicador de scalping basado en patrones matemáticos, que en promedio da señales con SL relativamente pequeños, y también ocasionalmente ayuda a captar grandes movimientos en los mercados (más información en el video). Este indicador tiene tres tipos principales de notificaciones: El primer tipo advierte de una posible/próxima señal en la siguiente barra El segundo tipo indica la presencia de una señal lista para entrar en el mercado/abrir una posición El tercer tipo es para los niveles SL y
Neuro Resonance
Pawel Lozinski
Indicadores
1. NeuroResonance v13.2 - Indicador de análisis avanzado multimodo NeuroResonance es un sofisticado y multifacético indicador de trading para MetaTrader 5 diseñado para proporcionar señales sin repintado basadas en un avanzado análisis de mercado. El indicador va más allá de los métodos tradicionales al integrar el análisis de ciclos, la detección de regímenes de mercado (tendencia frente a reversión a la media) y un motor propio de Quantum State Collapse (QSC) para identificar oportunidades de
Advanced Pattern Recognizer Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Descubra el plan oculto del mercado con el reconocedor avanzado de patrones ¿Cansado de mirar los gráficos, luchando por detectar oportunidades de trading de alta probabilidad? ¿Y si tuviera un analista profesional escaneando los mercados 24 horas al día, 7 días a la semana, dibujando líneas de tendencia perfectas y calculando objetivos de beneficios precisos para usted? Presentamos Advanced Pattern Recognizer para MetaTrader 5: su centro neurálgico de análisis técnico automatizado. Esto no es s
Go Way TREND
Ywsf Hsyn Hmad Alrsh
Indicadores
Vaya con la tendencia. Sí, espere la señal de entrada, ya sea de compra o venta, en un cuadro de 15 minutos, y verifique la señal si aparece en un cuadro de 30 minutos (a veces la señal tarda una hora o más en aparecer. Puede regresar al cuadro de 15 minutos y regrese al cuadro de 30 minutos, y repita esto hasta que le aparezca la señal principal. Si la señal aparece en el cuadro de 30 minutos, ingrese con el precio y se obtendrá la ganancia cuando cambie la línea del dibujo. , se registran gan
King Binary Forex Dashboard
Md Meraz Mahmud
Indicadores
¡ Hola Allí, Hoy quiero mostrarles mi nuevo indicador investigable fore COMPRA VENTA, funciona todos los activos, y también funciona Derive activo volatilidad! que el trabajo de todos los plazos, pero recomiendo empezar 5 minutos a H1 cuando reciba una señal acaba de tomar el comercio y la estancia esperar a que su toma de beneficios activo Todos los principales pares y menores TRABAJA TAMBIÉN XAUUSD resultados fantásticos, para obtener más información,,, mensaje gracias
Accuracy M1 Scalper MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Accuracy M1 Scalper MT5 - Indicador de Scalping VISIÓN GENERAL Accuracy M1 Scalper es un indicador técnico diseñado para scalping en el timeframe M1 en MetaTrader 5. El indicador proporciona una rápida generación de señales para oportunidades de trading a corto plazo, centrándose en una rápida entrada y salida. METODOLOGÍA SCALPING Generación de señales - Cálculos rápidos del indicador - Sistema de confirmación múltiple - Entrega de señales de baja latencia - Análisis de la acción del preci
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Asesores Expertos
Little Swinger (La mejor opción para los amantes de los ingresos pasivos) Desarrollado por RobotechTrading características principales: Libertad financiera Los resultados de las pruebas retrospectivas coincidirán con los resultados reales de las operaciones en vivo TP y SL adecuados Riesgo controlado Ajustes altamente optimizados Funcionando en nuestras cuentas reales Poco Riesgo, Poco Drawdown, Poco Estrés, Poco PERO ingresos estables, sólo configurar y olvidar. Estrategia: No se basa en ind
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Market Maestro: Su socio ideal para el comercio automatizado de divisas Si está buscando un asistente fiable para operar en el mercado de divisas, Market Maestro es exactamente lo que necesita. Este moderno robot de Forex está construido utilizando las últimas tecnologías y algoritmos, lo que le permite analizar eficazmente los datos del mercado y tomar decisiones de negociación informadas en tiempo real. Características principales de Market Maestro 1. Capacidad multidivisa para amplias oportun
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Asesores Expertos
Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
Bollingerpro
Marouane Benhmidane
Asesores Expertos
BollingerPro - Su Solución Completa para Aprovechar las Bandas de Bollinger y el Volumen BollingerPro es un sofisticado Asesor Experto (EA) diseñado para los operadores que quieren sacar provecho de las Bandas de Bollinger, el volumen y el ATR (Average True Range). Este robot es ideal para los operadores que buscan utilizar una estrategia automatizada basada en señales de reversión, incorporando indicadores técnicos probados para maximizar las ganancias potenciales mientras se controla el riesgo
Oscillator trading signals
Evgeny Raspaev
Indicadores
Oscilador de señales de comercio es un indicador dinámico que determina el estado de continuar la tendencia de crecimiento o caída en el precio de un instrumento de comercio y cortar las zonas con el comercio indeseable. El indicador consta de 2 líneas de oscilador. Línea de señal lenta y rápida. La escala de visualización está invertida. Las zonas cercanas a 0 indican una tendencia alcista en el precio del par de divisas. Las zonas -100 indican una caída del precio del par de divisas. Los punto
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indicadores
El indicador genera señales tempranas basándose en los datos de lectura del ADX combinados con elementos de patrones de precios. Funciona en todos los símbolos y marcos temporales. El indicador no redibuja sus señales. Usted ve las mismas cosas en la historia y en tiempo real. Para una mejor percepción visual las señales se muestran como flechas (para no sobrecargar el gráfico). Características Los mejores resultados se obtienen cuando el indicador trabaja en dos marcos temporales. Por ejemplo:
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Hola Quiero presentar El Forex Comprar Vender Flecha Premium MT5 recientemente la liberación de este indicador de primera calidad! su 1000% No Repintar Indicador, Funciona perfectamente bien,, lo probé día a día, Sólo la mente que sopla Resultado, Incluyendo Algoritmo tendencia de gran alcance! ¿Cómo funciona? así, funciona fórmula tendencia del mercado, cuando la tendencia alcista o cuando la tendencia bajista, Recomendar marco de tiempo M30, H1 funciona todos los plazos, y todos los
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilidades
Gráfico_invertido_EA Asesor Experto de Utilidad Inverted_Chart_EA crea y mantiene un gráfico invertido de cualquier símbolo y marco temporal. Genera automáticamente un instrumento personalizado (por ejemplo, US30_INV ) y mantiene su historial de precios actualizado en tiempo real, con barras reflejadas en torno a un pivote elegido. Esta utilidad ofrece a los operadores una nueva forma de analizar el mercado desde una perspectiva diferente , invirtiendo el gráfico. ¿Por qué utilizar un gráfico in
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Forex Daily Scalping EA es un asesor profesional de scalping para el trabajo diario en el mercado de divisas FOREX. En el comercio, junto con la experiencia, los comerciantes suelen llegar a entender que los niveles de acumulación de órdenes de stop, el precio y el tiempo juegan un papel importante en el mercado. - Recomendar broker ECN con LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARÁMETROS: PRECIO - la distancia de precio a cubrir en el período de tiempo asignado; TI
Crossing Over
John Signer
Asesores Expertos
El EA MA Crossover es un sistema de trading automatizado para MT5 que ejecuta operaciones basadas en cruces de medias móviles. Está diseñado para capturar cambios de tendencia a medio plazo en el marco temporal M12 con señales de entrada claras y una estricta gestión del riesgo. Un aspecto importante a considerar: fue entrenado y probado en NASDAQ. Características principales Estrategia de cruce de medias móviles - Utiliza una media móvil rápida y otra lenta para generar señales de compra y vent
Best Scalper Oscillator
Evgeny Belyaev
3.33 (3)
Indicadores
Best Scalper Oscillator es un indicador para MetaTrader 5 basado en cálculos matemáticos sobre el gráfico de precios. Es uno de los indicadores más comunes y útiles para encontrar los puntos de inversión de tendencia. Best Scalper Os cillator está equipado con múltiples tipos de notificación (notificaciones push, correos electrónicos, alertas), lo que permite abrir operaciones a tiempo. Características distintivas Genera un mínimo de señales falsas. Excelente para identificar cambios de tenden
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 es un indicador para MetaTrader 5 que automatiza el análisis de la estructura de mercado y los conceptos ICT / Smart Money . No abre operaciones ni gestiona órdenes: es una herramienta de análisis visual , no un robot de trading automatizado. Qué muestra el indicador El indicador escanea el gráfico y destaca la siguiente información : Estructura de mercado : swings clave, HH, HL, LH, LL Rupturas de estructura 
Otros productos de este autor
MTF MADashboard Pro
Wojciech Jerzy Magda
Indicadores
MTF MA Dashboard Pro v1.04 - Analizador Profesional de Medias Móviles Multi-Tiempo Indicador técnico avanzado para MT5 que proporciona un análisis completo de medias móviles en múltiples marcos temporales con detección inteligente de Cruce Dorado/Mortal y panel visual totalmente personalizable. ¡Deje de cambiar entre marcos temporales! Analice hasta 4 marcos temporales simultáneamente y detecte alineaciones de tendencias al instante. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES ANÁLISIS DE MÚLTIPLES MARCO
FREE
Engulfing Pattern EA v6
Wojciech Jerzy Magda
Asesores Expertos
Engulfing Pattern EA v7 es un sistema de trading totalmente automatizado para MetaTrader 4 que combina el reconocimiento clásico de patrones de velas Engulfing con un análisis técnico avanzado y un sistema de filtros multicapa. El robot está diseñado con la máxima flexibilidad - 43 parámetros configurables le permiten personalizar cada aspecto de la estrategia a su estilo de trading, instrumento y condiciones de mercado. Par recomendado: USD/JPY - El EA ha sido específicamente optimizado y proba
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario