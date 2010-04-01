VWAP Yearly Bands

Bandas anuales VWAP

Las bandas VWAP son una extensión del indicador VWAP diseñada para ayudar a identificarzonas de soporte y resistencia en torno al precio medio ponderado por volumen.

Lalínea central es el propio VWAP, que representa el precio medio ponderado por volumen.
Lasbandas superior e inferior se calculan sumando y restando un número definido dedesviaciones estándar del VWAP. Estas bandas crean un rango de precios dentro del cual el mercado tiende a fluctuar.

Las bandas superior e inferior actúan comozonas de resistencia y soporte:

  • Cuando el precio se acerca a labanda superior, puede indicar una posiblezona de venta (resistencia).

  • Cuando el precio se acerca a la bandainferior, puede indicar una posiblezona decompra (soporte).

Ladirección y la pendiente de las bandas pueden ayudar a identificar la fuerza y la dirección de una tendencia:

  • Las bandas ascendentes indican unatendencia alcista.

  • Las bandas descendentes sugieren unatendencia bajista.

Las bandas VWAP pueden aplicarse a diferentes marcos temporales y adaptarse a diversos estilos de negociación, desdeel day trading hasta el swing trading.

⚙️ Entradas (Parámetros)

🔹 Tipo de Precio

Define qué precio se utilizará para los cálculos del VWAP.
La opción por defecto es elPrecio Típico (HLC/3).

Opciones disponibles:

  1. Close - Precio de Cierre

  2. Open - Precio de apertura

  3. Alto - Precio Alto

  4. Low - Precio mínimo

  5. HL / 2 - Precio medio ( media aritmética de máximos y mínimos)

  6. HLC / 3 - Precio Típico ( Media aritmética de Máximo, Mínimo y Cierre)

  7. OHLC / 4 - Precio medio ( media aritmética de apertura, máximo, mínimo y cierre)

📌 Nota:
El PrecioTípico (HLC/3) es el precio estándar utilizado para los cálculos VWAP en las plataformas Profit y BlackArrow (Nelogica).

🔹 Tipo de Volumen

Define qué volumen se utilizará para los cálculos del VWAP.
La opción por defecto esTick Volume.

Opciones disponibles:

  1. Tick Volume - Volumen basado en ticks.

  2. Volumen Real - Volumen real negociado

👁️ Activar o Desactivar VWAP y Bandas

  • VWAP Diario - Habilitar o deshabilitar

  • VWAP Semanal - Activar o desactivar

  • VWAP Mensual - Activar o desactivar

  • VWAP Trimestral - Activar o desactivar

  • VWAP Anual - Activar o desactivar

📉 Bandasanuales del VWAP - Opciones de visualización

  • VWAPAnual Primera Banda - Activar o desactivar

  • VWAP Anual Segunda banda - Activar o desactivar

  • VWAP Anual Tercera banda - Activar o desactivar

  • VWAP Anual Cuarta Banda - Activar o desactivar

  • VWAP Anual Quinta Banda - Activar o desactivar

📐 Multiplicador de Desviación

Define la distancia de cada banda desde el VWAP, basado en desviaciones estándar:

  • Primer multiplicador de desviación - 0.5(por defecto)

  • Segundo multiplicadorde desviación - 1.0(por defecto)

  • Tercer multiplicador de desviación - 1,5(por defecto)

  • Cuarto multiplicador de desviación - 2,0(por defecto)

  • Quinto multiplicador de desviación - 2,5(por defecto)

Versiones disponibles

  • Indicador VWAP - MT5

📞 Soporte y Asistencia

Si tiene alguna pregunta o necesita orientación adicional, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Estamos listos para ayudarle.


