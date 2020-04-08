Ichimoku Trend Scalper
- Indicadores
- Abdullah Alhariri
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
El Ichimoku Multi-Layer Trend Oscillator Pro es un sistema avanzado de lectura de tendencias y entrada/salida que transforma los cálculos de Ichimoku en cuatro potentes capas de osciladores. Estas capas proporcionan una clara representación visual de la fuerza de la tendencia, el impulso y los puntos de entrada/salida más seguros.
El indicador también incluye confirmaciones opcionales de RSI, MACD, EMA y ATR para formar un completo conjunto de decisiones de trading.
🔥 Estructura Única de Oscilador Multicapa
El sistema crea cuatro capas de oscilador basadas en Ichimoku, cada una representando un aspecto diferente del comportamiento del precio:
-
1️⃣ Primera Capa – Distancia del Precio Desde la Nube:
-
Mide la distancia entre el precio de cierre y la Nube Ichimoku (mínimo o máximo dependiendo de la dirección de la tendencia principal).
-
Ayuda a identificar la fuerza de la tendencia en curso.
-
-
2️⃣ Segunda Capa – Span Retrasado vs Nube:
-
Muestra la distancia entre el Span Retrasado (Chikou) y la Nube desplazada por el número de barras especificado.
-
Confirma la integridad de la tendencia y la estructura a largo plazo.
-
-
3️⃣ Tercera Capa – Conversión vs Línea Base:
-
Mide la distancia entre Tenkan-sen (Línea de Conversión) y Kijun-sen (Línea Base).
-
Excelente para detectar aumentos de impulso y aceleraciones de la tendencia.
-
-
4️⃣ Cuarta Capa – Distancia de la Línea Líder:
-
Distancia entre el Span Líder A y el Span Líder B, que representa el grosor de la Nube y la fuerza de la tendencia futura.
-
🎯 Cómo Operar Con Este Indicador
-
Cuando las cuatro capas son visibles Y positivas de acuerdo con la tendencia principal,
-
→ Puede entrar en una posición larga/corta.
-
-
Cuando la tendencia principal cambia,
-
→ Debe cerrar su posición.
-
-
NO PUEDE entrar simplemente porque la tendencia principal cambió; debe esperar hasta que las cuatro capas se alineen de nuevo en la nueva dirección.
-
Esta lógica proporciona un excelente filtrado de tendencias y evita entradas tempranas o rupturas falsas.
-
💰 Opciones de Toma de Ganancias Parciales
El indicador incluye señales inteligentes de toma de ganancias parciales:
-
✔ Cuando Tenkan-sen y Kijun-sen se cruzan
-
→ Puede tomar ganancias parciales.
-
-
✔ Opcional: EMA cruza la Cuarta Capa
-
→ Método alternativo o adicional de toma de ganancias parciales.
-
Estas herramientas ayudan a asegurar las ganancias mientras se mantiene alineado con la tendencia principal.
⚡ Protección ATR Opcional (Altamente Recomendada)
Se puede aplicar el ATR (Rango Verdadero Promedio) a las Líneas de Conversión y Base para:
-
Reducir los movimientos bruscos (whipsaws)
-
Permanecer más tiempo en tendencias fuertes
-
Evitar salidas tempranas durante la volatilidad
-
Mejorar la precisión del seguimiento de tendencias
Este método adaptativo estabiliza las señales en mercados agitados.
📌 Herramientas de Confirmación Adicionales (Opcional)
Para aumentar la precisión, el indicador incluye opcionalmente:
-
Confirmación RSI
-
Confirmación MACD
-
Filtro EMA
-
Alertas totalmente personalizables
Esto ayuda a los traders a combinar la estructura del oscilador con las señales de impulso tradicionales.
📊 Resumen de Características
-
✔ Oscilador Ichimoku de 4 capas
-
✔ Confirmación de múltiples tendencias
-
✔ Detección de cambio de tendencia
-
✔ Alertas inteligentes de toma de ganancias parciales
-
✔ Lógica opcional de toma de ganancias basada en EMA
-
✔ Filtro ATR anti-whipsaw
-
✔ Confirmaciones RSI y MACD
-
✔ Funciona en todos los marcos de tiempo
-
✔ Optimizado para Forex, Oro, Índices, Cripto
-
✔ Cálculo limpio, ligero y rápido
🧩 Mejores Casos de Uso
-
Seguimiento de tendencias
-
Swing trading (operaciones de oscilación)
-
Sincronización de entradas en retrocesos
-
Evitar rupturas falsas
-
Gestión de salidas con confirmación de ganancias parciales