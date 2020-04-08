Ichimoku Trend Scalper

El Ichimoku Multi-Layer Trend Oscillator Pro es un sistema avanzado de lectura de tendencias y entrada/salida que transforma los cálculos de Ichimoku en cuatro potentes capas de osciladores. Estas capas proporcionan una clara representación visual de la fuerza de la tendencia, el impulso y los puntos de entrada/salida más seguros.

El indicador también incluye confirmaciones opcionales de RSI, MACD, EMA y ATR para formar un completo conjunto de decisiones de trading.

🔥 Estructura Única de Oscilador Multicapa

El sistema crea cuatro capas de oscilador basadas en Ichimoku, cada una representando un aspecto diferente del comportamiento del precio:

1️⃣ Primera Capa – Distancia del Precio Desde la Nube: Mide la distancia entre el precio de cierre y la Nube Ichimoku (mínimo o máximo dependiendo de la dirección de la tendencia principal). Ayuda a identificar la fuerza de la tendencia en curso.

2️⃣ Segunda Capa – Span Retrasado vs Nube: Muestra la distancia entre el Span Retrasado (Chikou) y la Nube desplazada por el número de barras especificado. Confirma la integridad de la tendencia y la estructura a largo plazo.

3️⃣ Tercera Capa – Conversión vs Línea Base: Mide la distancia entre Tenkan-sen (Línea de Conversión) y Kijun-sen (Línea Base) . Excelente para detectar aumentos de impulso y aceleraciones de la tendencia.

4️⃣ Cuarta Capa – Distancia de la Línea Líder: Distancia entre el Span Líder A y el Span Líder B , que representa el grosor de la Nube y la fuerza de la tendencia futura.



🎯 Cómo Operar Con Este Indicador

Cuando las cuatro capas son visibles Y positivas de acuerdo con la tendencia principal, → Puede entrar en una posición larga/corta.

Cuando la tendencia principal cambia , → Debe cerrar su posición.

NO PUEDE entrar simplemente porque la tendencia principal cambió; debe esperar hasta que las cuatro capas se alineen de nuevo en la nueva dirección. Esta lógica proporciona un excelente filtrado de tendencias y evita entradas tempranas o rupturas falsas.



💰 Opciones de Toma de Ganancias Parciales

El indicador incluye señales inteligentes de toma de ganancias parciales:

✔ Cuando Tenkan-sen y Kijun-sen se cruzan → Puede tomar ganancias parciales.

✔ Opcional: EMA cruza la Cuarta Capa → Método alternativo o adicional de toma de ganancias parciales.



Estas herramientas ayudan a asegurar las ganancias mientras se mantiene alineado con la tendencia principal.

⚡ Protección ATR Opcional (Altamente Recomendada)

Se puede aplicar el ATR (Rango Verdadero Promedio) a las Líneas de Conversión y Base para:

Reducir los movimientos bruscos (whipsaws)

Permanecer más tiempo en tendencias fuertes

Evitar salidas tempranas durante la volatilidad

Mejorar la precisión del seguimiento de tendencias

Este método adaptativo estabiliza las señales en mercados agitados.

📌 Herramientas de Confirmación Adicionales (Opcional)

Para aumentar la precisión, el indicador incluye opcionalmente:

Confirmación RSI

Confirmación MACD

Filtro EMA

Alertas totalmente personalizables

Esto ayuda a los traders a combinar la estructura del oscilador con las señales de impulso tradicionales.

📊 Resumen de Características

✔ Oscilador Ichimoku de 4 capas

✔ Confirmación de múltiples tendencias

✔ Detección de cambio de tendencia

✔ Alertas inteligentes de toma de ganancias parciales

✔ Lógica opcional de toma de ganancias basada en EMA

✔ Filtro ATR anti-whipsaw

✔ Confirmaciones RSI y MACD

✔ Funciona en todos los marcos de tiempo

✔ Optimizado para Forex, Oro, Índices, Cripto

✔ Cálculo limpio, ligero y rápido

🧩 Mejores Casos de Uso