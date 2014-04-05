Morning and Evening Star patterns MT5 r

Indicador Crypto_Forex "Patrón Estrella de la Mañana y Estrella de la Tarde" para MT5, sin repintado ni retraso.





- El indicador "Patrón Estrella de la Mañana y Estrella de la Tarde" es muy potente para operar con Price Action.

- El indicador detecta los patrones Estrella de la Mañana y Estrella de la Tarde en el gráfico:

- Patrón Estrella de la Mañana alcista: Señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes).

- Patrón Estrella de la Tarde bajista: Señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes).

- Con alertas para PC, móvil y correo electrónico.

- El indicador "Patrón Estrella de la Mañana y Estrella de la Tarde" es excelente para combinar con niveles de soporte/resistencia.





Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.