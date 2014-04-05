Morning and Evening Star patterns MT5 r

Indicador Crypto_Forex "Padrão Estrela da Manhã e Estrela da Tarde" para MT5, sem repintura, sem atraso.

- O indicador "Padrão Estrela da Manhã e Estrela da Tarde" é um indicador muito poderoso para negociação de Price Action.
- O indicador detecta os padrões Estrela da Manhã e Estrela da Tarde no gráfico:
- Padrão Estrela da Manhã de alta - Sinal de seta azul no gráfico (veja as imagens).
- Padrão Estrela da Tarde de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (veja as imagens).
- Com alertas para PC, celular e e-mail.
- O indicador "Padrão Estrela da Manhã e Estrela da Tarde" é excelente para combinar com níveis de suporte/resistência.

Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.

Os compradores deste produto também adquirem
