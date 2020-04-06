EurUsd London Breakout EA
- Asesores Expertos
- Dariusz Polyniak
- Versión: 6.14
- Activaciones: 10
EA London Breakout EURUSD (MT5 • M15) — Optimizado para DD + Salida por Tiempo
Si esperas un 10–30% mensual con un robot, este EA no es para ti.
Este asesor está diseñado para trading realista y con control de riesgo, no para “curvas perfectas” creadas con sobreoptimización en backtests.
Muchos EAs se ven increíbles en el historial porque están ajustados al pasado (curve-fitting / overfitting). Este robot sigue la filosofía contraria: reglas simples y repetibles, filtros prácticos y una salida estricta por tiempo para mantener un comportamiento controlado en condiciones reales.
Mercado y Plataforma
- Símbolo: EURUSD (diseñado específicamente para el comportamiento de EURUSD)
- Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)
- Timeframe: M15
Cómo funciona
- Construye un rango de Londres diario dentro de una ventana horaria definida por el usuario (según hora del servidor)
- Una vez formado el rango, espera un breakout confirmado (buffer + confirmación en pips)
- Opera solo dentro de una ventana de ruptura (sin entradas tardías/aleatorias)
- Utiliza SL/TP en pips, trailing stop opcional y reglas claras de gestión
- Aplica una salida por tiempo para evitar mantener posiciones demasiado tiempo
Filtros de Optimización de DD (control de riesgo)
- Opción de omitir los viernes (evita sesiones con menor liquidez / mayor imprevisibilidad)
- Límite de hora máxima de entrada (no abre operaciones después de la hora definida)
- Límite de hora máxima de cierre (cierra/termina gestión después de la hora definida)
- Filtro Extended Christmas (pausa opcional de trading en periodo festivo)
- Opción de omitir junio (filtro estacional opcional)
Puntos fuertes
- Lógica London Breakout clara y transparente
- Ventana de trading controlada + salida estricta por tiempo
- Filtros prácticos orientados a reducir condiciones de riesgo
- No es martingala / no es un sistema grid de “recuperación”
- Enfocado en evitar sobreajuste y expectativas irreales
Configuración recomendada
- Adjunta el EA a EURUSD M15
- Usa un broker de bajo spread (la ejecución importa en estrategias de ruptura)
- Recomendado: VPS para ejecución estable
- Empieza con riesgo conservador y aumenta gradualmente
Notas
- Todos los parámetros de tiempo se basan en la hora del broker/servidor. (Se puede mostrar información de zona horaria en el gráfico si está activado.)
- Los backtests ayudan, pero en real influyen el spread, el deslizamiento y la velocidad de ejecución.
Aviso de Riesgo: Operar conlleva riesgo. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Usa una gestión de riesgo adecuada y prueba en demo antes de operar en real.