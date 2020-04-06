EurUsd London Breakout EA

EA London Breakout EURUSD (MT5 • M15) — Optimizado para DD + Salida por Tiempo

Si esperas un 10–30% mensual con un robot, este EA no es para ti.
Este asesor está diseñado para trading realista y con control de riesgo, no para “curvas perfectas” creadas con sobreoptimización en backtests.

Muchos EAs se ven increíbles en el historial porque están ajustados al pasado (curve-fitting / overfitting). Este robot sigue la filosofía contraria: reglas simples y repetibles, filtros prácticos y una salida estricta por tiempo para mantener un comportamiento controlado en condiciones reales.

Mercado y Plataforma

  • Símbolo: EURUSD (diseñado específicamente para el comportamiento de EURUSD)
  • Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)
  • Timeframe: M15

Cómo funciona

  • Construye un rango de Londres diario dentro de una ventana horaria definida por el usuario (según hora del servidor)
  • Una vez formado el rango, espera un breakout confirmado (buffer + confirmación en pips)
  • Opera solo dentro de una ventana de ruptura (sin entradas tardías/aleatorias)
  • Utiliza SL/TP en pips, trailing stop opcional y reglas claras de gestión
  • Aplica una salida por tiempo para evitar mantener posiciones demasiado tiempo

Filtros de Optimización de DD (control de riesgo)

  • Opción de omitir los viernes (evita sesiones con menor liquidez / mayor imprevisibilidad)
  • Límite de hora máxima de entrada (no abre operaciones después de la hora definida)
  • Límite de hora máxima de cierre (cierra/termina gestión después de la hora definida)
  • Filtro Extended Christmas (pausa opcional de trading en periodo festivo)
  • Opción de omitir junio (filtro estacional opcional)

Puntos fuertes

  • Lógica London Breakout clara y transparente
  • Ventana de trading controlada + salida estricta por tiempo
  • Filtros prácticos orientados a reducir condiciones de riesgo
  • No es martingala / no es un sistema grid de “recuperación”
  • Enfocado en evitar sobreajuste y expectativas irreales

Configuración recomendada

  • Adjunta el EA a EURUSD M15
  • Usa un broker de bajo spread (la ejecución importa en estrategias de ruptura)
  • Recomendado: VPS para ejecución estable
  • Empieza con riesgo conservador y aumenta gradualmente

Notas

  • Todos los parámetros de tiempo se basan en la hora del broker/servidor. (Se puede mostrar información de zona horaria en el gráfico si está activado.)
  • Los backtests ayudan, pero en real influyen el spread, el deslizamiento y la velocidad de ejecución.

Aviso de Riesgo: Operar conlleva riesgo. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Usa una gestión de riesgo adecuada y prueba en demo antes de operar en real.

