EurUsd London Breakout EA

EA London Breakout EURUSD (MT5 • M15) — Optimizado para DD + Salida por Tiempo

Si esperas un 10–30% mensual con un robot, este EA no es para ti.

Este asesor está diseñado para trading realista y con control de riesgo, no para “curvas perfectas” creadas con sobreoptimización en backtests.

Muchos EAs se ven increíbles en el historial porque están ajustados al pasado (curve-fitting / overfitting). Este robot sigue la filosofía contraria: reglas simples y repetibles, filtros prácticos y una salida estricta por tiempo para mantener un comportamiento controlado en condiciones reales.

Mercado y Plataforma

Símbolo: EURUSD (diseñado específicamente para el comportamiento de EURUSD)

EURUSD (diseñado específicamente para el comportamiento de EURUSD) Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)

MetaTrader 5 (MT5) Timeframe: M15

Cómo funciona

Construye un rango de Londres diario dentro de una ventana horaria definida por el usuario (según hora del servidor )

diario dentro de una ventana horaria definida por el usuario (según ) Una vez formado el rango, espera un breakout confirmado (buffer + confirmación en pips)

(buffer + confirmación en pips) Opera solo dentro de una ventana de ruptura (sin entradas tardías/aleatorias)

(sin entradas tardías/aleatorias) Utiliza SL/TP en pips , trailing stop opcional y reglas claras de gestión

, opcional y reglas claras de gestión Aplica una salida por tiempo para evitar mantener posiciones demasiado tiempo

Filtros de Optimización de DD (control de riesgo)

Opción de omitir los viernes (evita sesiones con menor liquidez / mayor imprevisibilidad)

(evita sesiones con menor liquidez / mayor imprevisibilidad) Límite de hora máxima de entrada (no abre operaciones después de la hora definida)

(no abre operaciones después de la hora definida) Límite de hora máxima de cierre (cierra/termina gestión después de la hora definida)

(cierra/termina gestión después de la hora definida) Filtro Extended Christmas (pausa opcional de trading en periodo festivo)

(pausa opcional de trading en periodo festivo) Opción de omitir junio (filtro estacional opcional)

Puntos fuertes

Lógica London Breakout clara y transparente

Ventana de trading controlada + salida estricta por tiempo

+ salida estricta por tiempo Filtros prácticos orientados a reducir condiciones de riesgo

orientados a reducir condiciones de riesgo No es martingala / no es un sistema grid de “recuperación”

/ no es un sistema grid de “recuperación” Enfocado en evitar sobreajuste y expectativas irreales

Configuración recomendada

Adjunta el EA a EURUSD M15

Usa un broker de bajo spread (la ejecución importa en estrategias de ruptura)

(la ejecución importa en estrategias de ruptura) Recomendado: VPS para ejecución estable

para ejecución estable Empieza con riesgo conservador y aumenta gradualmente

Notas

Todos los parámetros de tiempo se basan en la hora del broker/servidor . (Se puede mostrar información de zona horaria en el gráfico si está activado.)

. (Se puede mostrar información de zona horaria en el gráfico si está activado.) Los backtests ayudan, pero en real influyen el spread, el deslizamiento y la velocidad de ejecución.

Aviso de Riesgo: Operar conlleva riesgo. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Usa una gestión de riesgo adecuada y prueba en demo antes de operar en real.