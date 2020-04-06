EurUsd London Breakout EA
- Uzman Danışmanlar
- Dariusz Polyniak
- Sürüm: 6.14
- Etkinleştirmeler: 10
EURUSD London Breakout EA (MT5 • M15) — DD Optimize + Zaman Bazlı Çıkış (Time Exit)
Eğer bir bottan aylık %10–30 getiri bekliyorsan, bu EA sana göre değil.
Bu EA, aşırı optimizasyonla “mükemmel backtest eğrileri” üretmek için değil; gerçekçi ve risk kontrollü canlı işlem için tasarlanmıştır.
Birçok EA geçmiş veriye aşırı uyum (curve-fitting / overfitting) sağladığı için harika görünür. Bu robotun yaklaşımı bunun tersidir: basit ve tekrarlanabilir kurallar, pratik filtreler ve davranışı kontrol altında tutmak için katı zaman bazlı çıkış.
Piyasa & Platform
- Sembol: EURUSD (özellikle EURUSD davranışına göre tasarlandı)
- Platform: MetaTrader 5 (MT5)
- Zaman Dilimi: M15
Nasıl çalışır
- Kullanıcının belirlediği zaman aralığında ( sunucu zamanı ) günlük Londra aralığını oluşturur
- Aralık oluştuktan sonra onaylı kırılım bekler (buffer + onay pips)
- Sadece belirlenen breakout penceresi içinde işlem açar (geç/rasgele giriş yok)
- Pip bazlı SL/TP, opsiyonel trailing stop ve net yönetim kuralları kullanır
- Pozisyonları uzun süre açık tutmamak için zaman bazlı çıkış (Time Exit) uygular
DD Optimizasyon Filtreleri (risk kontrolü)
- Cuma günlerini atla seçeneği (düşük likidite / öngörülemez seanslardan kaçınma)
- Maksimum giriş saati limiti (belirlenen saatten sonra yeni işlem açmaz)
- Maksimum kapanış saati limiti (belirlenen saatten sonra zorunlu kapatma / yönetimi durdurma)
- Extended Christmas filtresi (opsiyonel: tatil döneminde işlem durdurma)
- Haziran’ı atla seçeneği (opsiyonel mevsimsellik filtresi)
Öne çıkanlar
- Şeffaf London Breakout mantığı
- Kontrollü işlem penceresi + katı zaman bazlı çıkış
- Daha riskli koşulları azaltmaya yönelik pratik filtreler
- Martingale değil / “recovery” grid sistemi değil
- Overfitting ve gerçekçi olmayan beklentilerden kaçınmayı hedefler
Önerilen kurulum
- EA’yı EURUSD M15 grafiğine ekleyin
- Düşük spread sunan bir broker kullanın (kırılım stratejilerinde yürütme kalitesi önemlidir)
- Stabil çalışması için VPS önerilir
- Temkinli risk ile başlayın ve kademeli artırın
Notlar
- Tüm zaman parametreleri broker/sunucu zamanına göre çalışır. (İstenirse grafikte saat dilimi bilgisi gösterilebilir.)
- Backtest faydalıdır; ancak canlıda spread, slippage ve yürütme kalitesi sonucu etkiler.
Risk Uyarısı: İşlem yapmak risk içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Uygun risk yönetimi kullanın ve canlıya geçmeden önce demoda test edin.