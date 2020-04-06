EURUSD London Breakout EA (MT5 • M15) — DD Optimize + Zaman Bazlı Çıkış (Time Exit)

Eğer bir bottan aylık %10–30 getiri bekliyorsan, bu EA sana göre değil.

Bu EA, aşırı optimizasyonla “mükemmel backtest eğrileri” üretmek için değil; gerçekçi ve risk kontrollü canlı işlem için tasarlanmıştır.

Birçok EA geçmiş veriye aşırı uyum (curve-fitting / overfitting) sağladığı için harika görünür. Bu robotun yaklaşımı bunun tersidir: basit ve tekrarlanabilir kurallar, pratik filtreler ve davranışı kontrol altında tutmak için katı zaman bazlı çıkış.

Piyasa & Platform

Sembol: EURUSD (özellikle EURUSD davranışına göre tasarlandı)

MetaTrader 5 (MT5) Zaman Dilimi: M15

Nasıl çalışır

Kullanıcının belirlediği zaman aralığında (sunucu zamanı) günlük Londra aralığını oluşturur

Aralık oluştuktan sonra onaylı kırılım bekler (buffer + onay pips)

Sadece belirlenen breakout penceresi içinde işlem açar (geç/rasgele giriş yok)

Pip bazlı SL/TP, opsiyonel trailing stop ve net yönetim kuralları kullanır

Pozisyonları uzun süre açık tutmamak için zaman bazlı çıkış (Time Exit) uygular

DD Optimizasyon Filtreleri (risk kontrolü)

Cuma günlerini atla seçeneği (düşük likidite / öngörülemez seanslardan kaçınma)

Maksimum giriş saati limiti (belirlenen saatten sonra yeni işlem açmaz)

Maksimum kapanış saati limiti (belirlenen saatten sonra zorunlu kapatma / yönetimi durdurma)

Extended Christmas filtresi (opsiyonel: tatil döneminde işlem durdurma)

Haziran'ı atla seçeneği (opsiyonel mevsimsellik filtresi)

Öne çıkanlar

Şeffaf London Breakout mantığı

Kontrollü işlem penceresi + katı zaman bazlı çıkış

Daha riskli koşulları azaltmaya yönelik pratik filtreler

Martingale değil / "recovery" grid sistemi değil

Overfitting ve gerçekçi olmayan beklentilerden kaçınmayı hedefler

Önerilen kurulum

EA'yı EURUSD M15 grafiğine ekleyin

Düşük spread sunan bir broker kullanın (kırılım stratejilerinde yürütme kalitesi önemlidir)

Stabil çalışması için VPS önerilir

Temkinli risk ile başlayın ve kademeli artırın

Notlar

Tüm zaman parametreleri broker/sunucu zamanına göre çalışır. (İstenirse grafikte saat dilimi bilgisi gösterilebilir.)

Backtest faydalıdır; ancak canlıda spread, slippage ve yürütme kalitesi sonucu etkiler.

Risk Uyarısı: İşlem yapmak risk içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Uygun risk yönetimi kullanın ve canlıya geçmeden önce demoda test edin.