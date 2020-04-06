EurUsd London Breakout EA

EURUSD London Breakout EA (MT5 • M15) — DD Optimize + Zaman Bazlı Çıkış (Time Exit)

Eğer bir bottan aylık %10–30 getiri bekliyorsan, bu EA sana göre değil.
Bu EA, aşırı optimizasyonla “mükemmel backtest eğrileri” üretmek için değil; gerçekçi ve risk kontrollü canlı işlem için tasarlanmıştır.

Birçok EA geçmiş veriye aşırı uyum (curve-fitting / overfitting) sağladığı için harika görünür. Bu robotun yaklaşımı bunun tersidir: basit ve tekrarlanabilir kurallar, pratik filtreler ve davranışı kontrol altında tutmak için katı zaman bazlı çıkış.

Piyasa & Platform

  • Sembol: EURUSD (özellikle EURUSD davranışına göre tasarlandı)
  • Platform: MetaTrader 5 (MT5)
  • Zaman Dilimi: M15

Nasıl çalışır

  • Kullanıcının belirlediği zaman aralığında ( sunucu zamanı ) günlük Londra aralığını oluşturur
  • Aralık oluştuktan sonra onaylı kırılım bekler (buffer + onay pips)
  • Sadece belirlenen breakout penceresi içinde işlem açar (geç/rasgele giriş yok)
  • Pip bazlı SL/TP, opsiyonel trailing stop ve net yönetim kuralları kullanır
  • Pozisyonları uzun süre açık tutmamak için zaman bazlı çıkış (Time Exit) uygular

DD Optimizasyon Filtreleri (risk kontrolü)

  • Cuma günlerini atla seçeneği (düşük likidite / öngörülemez seanslardan kaçınma)
  • Maksimum giriş saati limiti (belirlenen saatten sonra yeni işlem açmaz)
  • Maksimum kapanış saati limiti (belirlenen saatten sonra zorunlu kapatma / yönetimi durdurma)
  • Extended Christmas filtresi (opsiyonel: tatil döneminde işlem durdurma)
  • Haziran’ı atla seçeneği (opsiyonel mevsimsellik filtresi)

Öne çıkanlar

  • Şeffaf London Breakout mantığı
  • Kontrollü işlem penceresi + katı zaman bazlı çıkış
  • Daha riskli koşulları azaltmaya yönelik pratik filtreler
  • Martingale değil / “recovery” grid sistemi değil
  • Overfitting ve gerçekçi olmayan beklentilerden kaçınmayı hedefler

Önerilen kurulum

  • EA’yı EURUSD M15 grafiğine ekleyin
  • Düşük spread sunan bir broker kullanın (kırılım stratejilerinde yürütme kalitesi önemlidir)
  • Stabil çalışması için VPS önerilir
  • Temkinli risk ile başlayın ve kademeli artırın

Notlar

  • Tüm zaman parametreleri broker/sunucu zamanına göre çalışır. (İstenirse grafikte saat dilimi bilgisi gösterilebilir.)
  • Backtest faydalıdır; ancak canlıda spread, slippage ve yürütme kalitesi sonucu etkiler.

Risk Uyarısı: İşlem yapmak risk içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Uygun risk yönetimi kullanın ve canlıya geçmeden önce demoda test edin.

