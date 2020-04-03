EurUsd London Breakout EA
- エキスパート
- Dariusz Polyniak
- バージョン: 6.14
- アクティベーション: 10
EURUSD ロンドン・ブレイクアウトEA（MT5 • M15）— DD最適化 + 時間クローズ
もしEAに月10〜30%の利益を期待しているなら、このEAは向いていません。
このEAは、過度な最適化で作った“綺麗なバックテスト”ではなく、現実的でリスク管理重視の運用を目的に設計されています。
多くのEAは過去データに合わせ込み（カーブフィット／オーバーフィット）することで回測が良く見えます。 本EAはその逆で、シンプルで再現性のあるルール、実用的なフィルター、そして厳格な時間による決済により、実運用での安定性を重視しています。
対象・プラットフォーム
- 通貨ペア：EURUSD（EURUSDの特性に合わせて設計）
- プラットフォーム：MetaTrader 5（MT5）
- 時間足：M15
仕組み
- ユーザー指定の時間帯（サーバー時間）で日次のロンドンレンジを作成
- レンジ形成後、確認付きブレイクアウト（バッファ + 確認pips）を待ってエントリー
- ブレイクアウト・ウィンドウ内のみ取引（遅い時間のランダムなエントリーを回避）
- SL/TP（pips指定）、任意のトレーリングストップ、明確な管理ルール
- ポジションを長く持ちすぎないための時間決済（Time Exit）
DD最適化フィルター（リスク挙動の制御）
- 金曜日をスキップ（低流動性・不安定な動きを回避）
- 最大エントリー時刻（指定時間以降は新規エントリーしない）
- 最大クローズ時刻（指定時間以降は強制クローズ／管理停止）
- Extended Christmas フィルター（休暇期間の取引停止・任意）
- 6月をスキップ（季節性フィルター・任意）
主な強み
- ロンドン・ブレイクアウトの透明性の高いロジック
- 取引時間の制限 + 厳格な時間決済
- リスク条件を避けるための実用的なフィルター
- マーチンゲールではありません／グリッドの“回復”型でもありません
- 過度最適化を避ける設計思想と現実的な期待値
推奨設定
- EURUSD M15 にEAを適用
- 低スプレッドのブローカー推奨（ブレイクアウトは約定品質が重要）
- 安定稼働のため VPS 推奨
- 保守的なリスクから開始し、段階的に調整
注意事項
- 時間関連の入力はすべてブローカー／サーバー時間に基づきます（有効化すればチャートにタイムゾーン情報を表示可能）。
- バックテストは参考になりますが、実運用ではスプレッド・スリッページ・約定の影響があります。
リスク免責：取引にはリスクが伴います。過去の成績は将来の結果を保証しません。 必ずリスク管理を行い、実運用前にデモでテストしてください。