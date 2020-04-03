EURUSD ロンドン・ブレイクアウトEA（MT5 • M15）— DD最適化 + 時間クローズ

もしEAに月10〜30%の利益を期待しているなら、このEAは向いていません。

このEAは、過度な最適化で作った“綺麗なバックテスト”ではなく、現実的でリスク管理重視の運用を目的に設計されています。

多くのEAは過去データに合わせ込み（カーブフィット／オーバーフィット）することで回測が良く見えます。 本EAはその逆で、シンプルで再現性のあるルール、実用的なフィルター、そして厳格な時間による決済により、実運用での安定性を重視しています。

対象・プラットフォーム

通貨ペア： EURUSD（EURUSDの特性に合わせて設計）

EURUSD（EURUSDの特性に合わせて設計） プラットフォーム： MetaTrader 5（MT5）

MetaTrader 5（MT5） 時間足：M15

仕組み

ユーザー指定の時間帯（ サーバー時間 ）で日次の ロンドンレンジ を作成

）で日次の を作成 レンジ形成後、 確認付きブレイクアウト （バッファ + 確認pips）を待ってエントリー

（バッファ + 確認pips）を待ってエントリー ブレイクアウト・ウィンドウ 内のみ取引（遅い時間のランダムなエントリーを回避）

内のみ取引（遅い時間のランダムなエントリーを回避） SL/TP（pips指定） 、任意の トレーリングストップ 、明確な管理ルール

、任意の 、明確な管理ルール ポジションを長く持ちすぎないための時間決済（Time Exit）

DD最適化フィルター（リスク挙動の制御）

金曜日をスキップ （低流動性・不安定な動きを回避）

（低流動性・不安定な動きを回避） 最大エントリー時刻 （指定時間以降は新規エントリーしない）

（指定時間以降は新規エントリーしない） 最大クローズ時刻 （指定時間以降は強制クローズ／管理停止）

（指定時間以降は強制クローズ／管理停止） Extended Christmas フィルター（休暇期間の取引停止・任意）

フィルター（休暇期間の取引停止・任意） 6月をスキップ（季節性フィルター・任意）

主な強み

ロンドン・ブレイクアウトの 透明性の高いロジック

取引時間の制限 + 厳格な時間決済

+ 厳格な時間決済 リスク条件を避けるための 実用的なフィルター

マーチンゲールではありません ／グリッドの“回復”型でもありません

／グリッドの“回復”型でもありません 過度最適化を避ける設計思想と現実的な期待値

推奨設定

EURUSD M15 にEAを適用

にEAを適用 低スプレッド のブローカー推奨（ブレイクアウトは約定品質が重要）

のブローカー推奨（ブレイクアウトは約定品質が重要） 安定稼働のため VPS 推奨

推奨 保守的なリスクから開始し、段階的に調整

注意事項

時間関連の入力はすべて ブローカー／サーバー時間 に基づきます（有効化すればチャートにタイムゾーン情報を表示可能）。

に基づきます（有効化すればチャートにタイムゾーン情報を表示可能）。 バックテストは参考になりますが、実運用ではスプレッド・スリッページ・約定の影響があります。

リスク免責：取引にはリスクが伴います。過去の成績は将来の結果を保証しません。 必ずリスク管理を行い、実運用前にデモでテストしてください。