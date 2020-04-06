EurUsd London Breakout EA

EA London Breakout EURUSD (MT5 • M15) — Optimisé DD + Sortie par le Temps

Si vous attendez 10–30% de gains par mois avec un robot, cet EA n’est pas pour vous.
Cet EA est conçu pour un trading réaliste et avec contrôle du risque, pas pour des “courbes parfaites” obtenues grâce à la sur-optimisation des backtests.

Beaucoup d’EAs paraissent excellents sur l’historique car ils sont ajustés au passé (curve-fitting / overfitting). Cet EA suit la philosophie inverse : des règles simples et répétables, des filtres pratiques, et une sortie stricte basée sur le temps pour garder un comportement maîtrisé en conditions réelles.

Marché & Plateforme

  • Symbole : EURUSD (conçu spécifiquement pour le comportement de l’EURUSD)
  • Plateforme : MetaTrader 5 (MT5)
  • Unité de temps : M15

Comment ça fonctionne

  • Construit une range de Londres quotidienne dans une fenêtre horaire définie par l’utilisateur (selon l’heure serveur)
  • Une fois la range formée, attend une cassure confirmée (buffer + confirmation en pips)
  • Trade uniquement dans une fenêtre de breakout définie (pas d’entrées tardives/aléatoires)
  • Utilise SL/TP en pips, trailing stop optionnel et des règles claires de gestion
  • Applique une sortie par le temps pour éviter de garder les positions trop longtemps

Filtres d’optimisation du DD (contrôle du risque)

  • Option ignorer les vendredis (évite les sessions à faible liquidité / plus imprévisibles)
  • Limite d’heure maximale d’entrée (aucune nouvelle position après une heure définie)
  • Limite d’heure maximale de clôture (clôture forcée / arrêt de gestion après une heure définie)
  • Filtre Extended Christmas (option : pause de trading autour de la période des fêtes)
  • Option ignorer juin (filtre saisonnier optionnel)

Points forts

  • Logique London Breakout claire et transparente
  • Fenêtre de trading contrôlée + sortie stricte par le temps
  • Filtres pratiques visant à réduire les conditions risquées
  • Pas de martingale / pas de grille “recovery”
  • Conçu pour éviter l’overfitting et les attentes irréalistes

Configuration recommandée

  • Attachez l’EA sur EURUSD M15
  • Utilisez un broker à spread faible (l’exécution est importante pour les breakouts)
  • Recommandé : VPS pour une exécution stable
  • Commencez avec un risque conservateur et augmentez progressivement

Notes

  • Tous les paramètres de temps sont basés sur l’heure broker/serveur. (Possibilité d’afficher les infos de fuseau horaire sur le graphique si activé.)
  • Les backtests aident, mais en réel le spread, le slippage et la qualité d’exécution comptent.

Avertissement sur les risques : Le trading comporte des risques. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Utilisez une gestion du risque appropriée et testez sur un compte démo avant de trader en réel.

