EurUsd London Breakout EA

EA London Breakout EURUSD (MT5 • M15) — Optimisé DD + Sortie par le Temps

Si vous attendez 10–30% de gains par mois avec un robot, cet EA n’est pas pour vous.

Cet EA est conçu pour un trading réaliste et avec contrôle du risque, pas pour des “courbes parfaites” obtenues grâce à la sur-optimisation des backtests.

Beaucoup d’EAs paraissent excellents sur l’historique car ils sont ajustés au passé (curve-fitting / overfitting). Cet EA suit la philosophie inverse : des règles simples et répétables, des filtres pratiques, et une sortie stricte basée sur le temps pour garder un comportement maîtrisé en conditions réelles.

Marché & Plateforme

Symbole : EURUSD (conçu spécifiquement pour le comportement de l’EURUSD)

EURUSD (conçu spécifiquement pour le comportement de l’EURUSD) Plateforme : MetaTrader 5 (MT5)

MetaTrader 5 (MT5) Unité de temps : M15

Comment ça fonctionne

Construit une range de Londres quotidienne dans une fenêtre horaire définie par l’utilisateur (selon l’ heure serveur )

quotidienne dans une fenêtre horaire définie par l’utilisateur (selon l’ ) Une fois la range formée, attend une cassure confirmée (buffer + confirmation en pips)

(buffer + confirmation en pips) Trade uniquement dans une fenêtre de breakout définie (pas d’entrées tardives/aléatoires)

définie (pas d’entrées tardives/aléatoires) Utilise SL/TP en pips , trailing stop optionnel et des règles claires de gestion

, optionnel et des règles claires de gestion Applique une sortie par le temps pour éviter de garder les positions trop longtemps

Filtres d’optimisation du DD (contrôle du risque)

Option ignorer les vendredis (évite les sessions à faible liquidité / plus imprévisibles)

(évite les sessions à faible liquidité / plus imprévisibles) Limite d’ heure maximale d’entrée (aucune nouvelle position après une heure définie)

(aucune nouvelle position après une heure définie) Limite d’ heure maximale de clôture (clôture forcée / arrêt de gestion après une heure définie)

(clôture forcée / arrêt de gestion après une heure définie) Filtre Extended Christmas (option : pause de trading autour de la période des fêtes)

(option : pause de trading autour de la période des fêtes) Option ignorer juin (filtre saisonnier optionnel)

Points forts

Logique London Breakout claire et transparente

Fenêtre de trading contrôlée + sortie stricte par le temps

+ sortie stricte par le temps Filtres pratiques visant à réduire les conditions risquées

visant à réduire les conditions risquées Pas de martingale / pas de grille “recovery”

/ pas de grille “recovery” Conçu pour éviter l’overfitting et les attentes irréalistes

Configuration recommandée

Attachez l’EA sur EURUSD M15

Utilisez un broker à spread faible (l’exécution est importante pour les breakouts)

(l’exécution est importante pour les breakouts) Recommandé : VPS pour une exécution stable

pour une exécution stable Commencez avec un risque conservateur et augmentez progressivement

Notes

Tous les paramètres de temps sont basés sur l’ heure broker/serveur . (Possibilité d’afficher les infos de fuseau horaire sur le graphique si activé.)

. (Possibilité d’afficher les infos de fuseau horaire sur le graphique si activé.) Les backtests aident, mais en réel le spread, le slippage et la qualité d’exécution comptent.

Avertissement sur les risques : Le trading comporte des risques. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Utilisez une gestion du risque appropriée et testez sur un compte démo avant de trader en réel.