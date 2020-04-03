EurUsd London Breakout EA
- Experts
- Dariusz Polyniak
- Versão: 6.14
- Ativações: 10
EA London Breakout EURUSD (MT5 • M15) — Otimizado para DD + Saída por Tempo
Se você espera 10–30% ao mês com um robô, este EA não é para você.
Este assessor foi criado para trading realista e com controle de risco, não para “curvas perfeitas” obtidas com sobre-otimização em backtests.
Muitos EAs parecem incríveis no histórico porque foram ajustados ao passado (curve-fitting / overfitting). Este robô segue a filosofia oposta: regras simples e repetíveis, filtros práticos e uma saída rígida por tempo para manter um comportamento controlado em condições reais.
Mercado e Plataforma
- Ativo: EURUSD (projetado especificamente para o comportamento do EURUSD)
- Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)
- Timeframe: M15
Como funciona
- Constrói um range de Londres diário dentro de uma janela de tempo definida pelo usuário (com base no horário do servidor)
- Após formar o range, aguarda um breakout confirmado (buffer + confirmação em pips)
- Opera somente dentro de uma janela de rompimento (sem entradas tardias/aleatórias)
- Usa SL/TP em pips, trailing stop opcional e regras claras de gerenciamento
- Aplica saída por tempo para evitar manter posições por tempo demais
Filtros de Otimização de DD (controle de risco)
- Opção de pular sextas-feiras (evita baixa liquidez / maior imprevisibilidade)
- Limite de hora máxima de entrada (não abre operações após o horário definido)
- Limite de hora máxima de fechamento (fecha/encerra o gerenciamento após o horário definido)
- Filtro Extended Christmas (pausa opcional de trading no período de festas)
- Opção de pular junho (filtro sazonal opcional)
Pontos fortes
- Lógica London Breakout clara e transparente
- Janela de trading controlada + saída rígida por tempo
- Filtros práticos para reduzir condições de maior risco
- Não é martingale / não é grid de “recuperação”
- Focado em evitar sobreajuste e expectativas irreais
Configuração recomendada
- Anexe o EA ao gráfico EURUSD M15
- Use uma corretora com spread baixo (execução é crucial em estratégias de rompimento)
- Recomendado: VPS para execução estável
- Comece com risco conservador e aumente gradualmente
Observações
- Todos os parâmetros de tempo usam o horário da corretora/servidor. (É possível exibir informações de fuso no gráfico, se ativado.)
- Backtests ajudam, mas no ao vivo influenciam o spread, o slippage e a qualidade de execução.
Aviso de Risco: Operar envolve risco. Desempenho passado não garante resultados futuros. Use gestão de risco adequada e teste em conta demo antes de operar ao vivo.