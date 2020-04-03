EurUsd London Breakout EA

EA London Breakout EURUSD (MT5 • M15) — Otimizado para DD + Saída por Tempo

Se você espera 10–30% ao mês com um robô, este EA não é para você.
Este assessor foi criado para trading realista e com controle de risco, não para “curvas perfeitas” obtidas com sobre-otimização em backtests.

Muitos EAs parecem incríveis no histórico porque foram ajustados ao passado (curve-fitting / overfitting). Este robô segue a filosofia oposta: regras simples e repetíveis, filtros práticos e uma saída rígida por tempo para manter um comportamento controlado em condições reais.

Mercado e Plataforma

  • Ativo: EURUSD (projetado especificamente para o comportamento do EURUSD)
  • Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)
  • Timeframe: M15

Como funciona

  • Constrói um range de Londres diário dentro de uma janela de tempo definida pelo usuário (com base no horário do servidor)
  • Após formar o range, aguarda um breakout confirmado (buffer + confirmação em pips)
  • Opera somente dentro de uma janela de rompimento (sem entradas tardias/aleatórias)
  • Usa SL/TP em pips, trailing stop opcional e regras claras de gerenciamento
  • Aplica saída por tempo para evitar manter posições por tempo demais

Filtros de Otimização de DD (controle de risco)

  • Opção de pular sextas-feiras (evita baixa liquidez / maior imprevisibilidade)
  • Limite de hora máxima de entrada (não abre operações após o horário definido)
  • Limite de hora máxima de fechamento (fecha/encerra o gerenciamento após o horário definido)
  • Filtro Extended Christmas (pausa opcional de trading no período de festas)
  • Opção de pular junho (filtro sazonal opcional)

Pontos fortes

  • Lógica London Breakout clara e transparente
  • Janela de trading controlada + saída rígida por tempo
  • Filtros práticos para reduzir condições de maior risco
  • Não é martingale / não é grid de “recuperação”
  • Focado em evitar sobreajuste e expectativas irreais

Configuração recomendada

  • Anexe o EA ao gráfico EURUSD M15
  • Use uma corretora com spread baixo (execução é crucial em estratégias de rompimento)
  • Recomendado: VPS para execução estável
  • Comece com risco conservador e aumente gradualmente

Observações

  • Todos os parâmetros de tempo usam o horário da corretora/servidor. (É possível exibir informações de fuso no gráfico, se ativado.)
  • Backtests ajudam, mas no ao vivo influenciam o spread, o slippage e a qualidade de execução.

Aviso de Risco: Operar envolve risco. Desempenho passado não garante resultados futuros. Use gestão de risco adequada e teste em conta demo antes de operar ao vivo.

Produtos recomendados
Advanced ORBS
Dodong Christian Arnon
Experts
ADVANCED ORB Retest EA v4.2 - Advanced Recovery System LAUNCH PRICE: $499 | Increases 25% Every 5 Sales - Get Yours Now! Smart Trading System with Intelligent Protection Professional H1 Opening Range Breakout strategy equipped with #SmartRecovery and #AutoRecoverySystem that doubles lot size on SL hits until profit is achieved - designed to recover losses intelligently without overtrading. Key Features: Real-Time Market Scanner - Live chart analysis with ATR & ADX volatility filters Hi
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Um Expert Advisor que opera em momentos de alto contraste, utilizando o indicador estocástico e o indicador de índice de commodities, utilizando pontos de sobrecompra ou sobrevenda ou a indicação ADX para sair de operações. Ele também possui um controle de stop-loss que opera com base em uma diferença percentual no preço, com escalonamento progressivo do lote conforme o saldo aumenta, monitorando a chamada de margem da conta. Aprenda quais parâmetros apresentam melhor desempenho para cada símbo
Alligator Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experts
Alligator Trade X MT5 is an EA based on Alligator. Alligator parameters such as Jawsperiod1, Jawsshift1, Teethsperiod1, Teethsshift1,   Lipssperiod1, Lipssshift1, BuyShift1, BuyCandlestickShift1, BuyShift2, BuyCandlestickShift2, BuyShift3, BuyCandlestickShift3, SellShift1, SellCandlestickShift1, SellShift2, SellCandlestickShift2,  SellShift3 and SellCandlestickShift3 can be adjusted. Alligator Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal
MicroEA
Paulus Femi Leunufna
Experts
microEA.mq5 System 1. Core Trading Logic Basic Strategy : Uses a fast MA (10-period) and slow MA (20-period) crossover strategy with RSI filtering. Trend Confirmation : Evaluates trend strength by calculating the MA angle. Validates minimum volume (MinVolume) before entry. Additional Filters : Custom RSI thresholds for entries: Buy if RSI > 52, Sell if RSI < 48. Optional MACD filter for confirming sell signals. 2. Risk Management Dynamic Lot Size Calculation :
TrendReaper EA
Ville Alexander Hirvelae
Experts
This is not a grid, hedge, or martingale system. TrendReaper EA is a precision-built statistical trend-following algorithm optimized for BTCUSD , XAUUSD , and USDJPY on the 4-hour timeframe . It focuses exclusively on long-side opportunities that align with sustained directional momentum. Every entry is backed by strict volatility validation and adaptive exit logic. No doubling, no averaging — only structure, statistics, and disciplined execution. Core Logic TrendReaper isolates dominant upward
Boom and CrashX
Godbless C Nygu
Experts
Elevate your trading to new heights with Boom and CrashX, the advanced Expert Advisor (EA) designed with precision to enhance your trading experience. This EA leverages powerful indicators to provide accurate signals, streamline risk management, and boost profitability, ensuring a smooth operation in the ever-changing financial markets. Boom and CrashX is the perfect ally for both experienced traders looking to improve their strategies and newcomers embarking on their trading journey. Enhanced
Moving 3
Kseniia Tretiakova
Experts
The trading bot trades according to the "Moving Averages Cross" strategy. The entry parameter is the crossing of the fast moving average (with a shorter period) and the slow moving average (with a longer period) from top to bottom. The stop loss is set at the previous peak when selling. The take profit is set based on the stop loss value. The trend is filtered using the third moving average.
Moving Averages Expert EA
Matong Maphango
Experts
Moving Averages Expert EA is a type of automated trading strategy that utilizes two different moving averages to generate buy and sell signals. The moving averages are based on historical price data, and they are used to identify trends and determine the direction of the market. This EA by default generates buy signals when the fast moving average crosses above the slow moving average , indicating that the market is trending upwards. Conversely, sell signals are generated when the fast moving av
AU 79 Gold EA MT5
Abhimanyu Hans
5 (1)
Experts
AU 79 Gold EA é um consultor especialista em negociação de ouro projetado especialmente para negociação de ouro. É um scalper de 5 minutos e sua estratégia é única e utilizada por instituições para negociar ouro, negocia à noite por algumas horas quando o volume é baixo e não há novidades para maximizar sua precisão e minimizar o risco. Junte-se ao nosso       Grupo MQL5       para baixar os arquivos mais recentes que serão necessários para testar e executar o EA em uma conta real. Você também
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Experts
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
Open Season
Philipp Shvetsov
Experts
Open Season is a fully automated Expert Adviser that allows 'active' and 'set and forget' traders to trade high probability EURUSD H1 price action breakouts. It detects price action set ups prior to the London Open and trades breakdowns. The EA draws from human psychology to trade high probability shorts Every trade is protected by a stop loss In-built time filter Three position sizing techniques to suit your trading style Two trade management techniques The EA does not use a Martingale system T
CalcWave
Mohit Kumar
Experts
CalcWave EA: A Robust, Indicator-Free Trading Solution (Only for EURUSD daily & H1 chart) CalcWave is a professionally engineered Expert Advisor that relies purely on mathematical models and money management rules—no chart indicators are used for trade execution. Backed by over 20 years of trading experience, this EA treats trading as a business, not gambling, and adapts to today’s dynamic markets. Key Features Uses advanced price-action and statistical algorithms instead of visual indicators Co
Normal MA Crossover EA with Filters
Ruslan Zaikin
Experts
<h1>MA Crossover Professional EA</h1> <h2>Overview</h2> <p>MA Crossover Expert Advisor is an automated trading system based on moving average crossover strategy with additional RSI and ADX filters for market analysis.</p> <h2>Key Features</h2> <ul> <li><strong>Dual MA Crossover Strategy</strong>: Uses fast and slow moving averages for trend detection</li> <li><strong>RSI Filter</strong>: Optional RSI filter to avoid overbought/oversold conditions</li> <li><strong>ADX Trend Filter</strong>: Op
Super Gold Trend
Sugianto
Experts
Introducing the Super Gold Trend Expert Advisor (EA) Unlock the potential of trend-based breakout trading with Super Gold Trend , a powerful and intelligent Expert Advisor designed for trading XAUUSD (GOLD) . Built on a trend-following strategy and leveraging pending orders , this EA aims for precise entries by aligning with market liquidity, ensuring enhanced accuracy and profitability. Signal  |   Setfile Launch promo! Exclusive offer, only 10 spots available at current price! Next Price 1999
Mafio
Kyaw Zan Tun
Experts
Mafio EA – Smart Trading with Modified Moving Average & Fibonacci Logic Mafio EA is an Expert Advisor built on a powerful combination of Modified Moving Averages and Fibonacci-based strategies to identify potential market opportunities. This EA is designed with a focus on precision and adaptability for changing market conditions. Important Notice Past performance does not guarantee future results. The fact that Mafio EA performed well in previous tests does not mean it will always remain pro
EA i MT5
Indra Maulana
Experts
A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence This robot is built by the free ChatGPT Ai. Also, to use the AI ​​tool (a great assistant in MetaTrader), you can see this product : https://www.mql5.com/en/market/product/136348 All trades have profit and loss limits Attributes: Usable:         in currency pair: EURUSD         in time frame: M30         on Account type: Any         in various brokers         in prop companies         with minimum capital ($100)  
FREE
Pikhangsai
Wesley
4 (1)
Experts
3 in 1 Expert Advisor Zone Recovery strategy Grid Martingale strategy Stochastic Trend strategy  Trading Methodology Zone Recovery Mode Best for trending market Identifies price zones using stochastic indicator signals Manages position sizes according to market conditions Includes automatic gap protection Closes positions at predefined profit targets Grid Martingale Mode Best for sideways market Enters trades based on Moving Average crossovers Filters signals with moving average confirmation Fl
FREE
Imbalance HFT
Mei Yang
Experts
This strategy continuously monitors changes in price action, consuming all the liquidity in the market. It doesn't care where the asset's price goes; as long as there are price fluctuations, it will keep absorbing liquidity. Yes, it's that incredible.        The strategy performs better on gold.        When running on non-gold assets, the parameters need to be adjusted. Time: Best 5 minute Fixed stop loss: 800  point Fixed profit: 800  points Applied to markets with high liquidity Maximum capit
Ichimoku Master ECC11
Dimitrios Dimas
5 (1)
Experts
Discover the Power of the Ichimoku ECC 11 Strategy on Meta Trader 5! Prop Firm Ready! Welcome to the world of Ichimoku ECC 11, an unparalleled Expert Advisor (EA) designed for the discerning trader. Built on the robust Meta Trader 5 platform, the Ichimoku ECC 11 harnesses the power of the revered Ichimoku Kinko Hyo indicator to deliver exceptional trading performance on the 15-minute chart. The Essence of Ichimoku ECC 11 The Ichimoku ECC 11 strategy is meticulously crafted to capitalize on str
Gold Extreme Furious
Aercio Dos Santos Da Silva
Experts
Princípio de Funcionamento O Golden Extreme Furious EA é um sistema inteligente de recuperação e acumulação de compras (BUY Recovery Grid) desenvolvido especialmente para XAUUSD (Ouro) . Ele combina análise técnica avançada (indicadores AO e AC, de Bill Williams) com uma gestão de ordens inteligente que busca sempre fechar o ciclo em lucro , mesmo após movimentos contrários do mercado. O robô atua apenas em operações de compra (BUY) , aproveitando as correções e recuperações naturais do ouro. Qu
MACD all
Cristian Alexander Aravena Danin
Experts
MACD ALL is a project where i want to create an EA that can trade every strategy of the MACD indicator, an EA where you can customize every aspect of the trades, such as using filters for the entry signal, the stoploss placement, risk management, trail stoploss, etc. currently working on: Making a news filter. It works on any symbol , but in the developing of the EA i encountered some profitable setups that look promising, on the US100 symbol and the US500 symbol, both using the 4H timeframe, I
LT Adx EA
Sie Samuel Roland Youl
Experts
Unlock the power of ADX trading strategies with our versatile and user-friendly expert advisor. Our All-in-One ADX Expert Advisor is your key to successful trading with multiple ADX strategies and different ADX indicator support. Whether you're a novice trader or an experienced pro, this EA is designed to elevate your trading experience. Key Features: 1. Multi-Strategy Trading: Our expert advisor supports multiple ADX trading strategies, providing you with flexibility to adapt to various mark
Golden Sniper EA
Ray Pracious Chidhungwana
Experts
Golden Sniper EA – Precision Gold Trading with Institutional Logic Golden Sniper EA is a powerful Expert Advisor designed to trade XAUUSD (Gold) with precision using institutional trading concepts like Liquidity Sweeps , Market Structure Shifts (MSS) , and Fair Value Gaps (FVG) . This EA acts like a sniper — waiting patiently for the perfect trade setup during high-volatility sessions such as Asian and New York opens , and then striking with confidence. It combines intelligent market analysis wi
Turis Eurjpy
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experts
Descrição do Produto: Decsters EURJPY M15 Taris O Decsters EURJPY M15 Taris é um Expert Advisor (EA) automatizado, projetado para operar no par de moedas EUR/JPY utilizando o gráfico de 15 minutos (M15). Ele executa estratégias de negociação automatizadas com base em sinais de mercado predefinidos, otimizando a eficiência e a velocidade das transações. Características: • Por Moedas: EUR/JPY • Período: 15 minutos • Estratégia: O EA utiliza indicadores técnicos avançados, como meios móveis expo
Flexi trend tracker robot
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing the automated trading system "Flexi trend tracker robot" — a powerful instrument for hour+ timeframe trading with medium/soft volatility pairs! This EA offers unique features:  wide range of applications: This strategy can be used on various time intervals: H1, H2, H3, and H4 timeframes, making the trading advisor a highly versatile tool for trading.  the system works on comfortable USD crosses: USDCAD, USDCAD, and USDCAD pairs where you won't see overwhelming trends that wipe out d
ClimCE
Mykola Kucherenko
Experts
This advisor is designed to automate the process of determining when to open and close orders based on given technical criteria. It analyzes the instrument’s price in comparison to a Simple Moving Average (SMA) to identify when the price is positioned above or below its value. This approach helps determine the possible trade direction—buy if the price is above the average, or sell if it is below. Additionally, the advisor uses the Average True Range (ATR) to assess current market volatility. Bas
Optimized EA
Kenan Gokbak
Experts
Introducing the Advanced WPR-Based Expert Advisor for MQL5 Platform Take your trading to the next level with this Expert Advisor (EA), uniquely crafted to leverage the Williams Percent Range (WPR) indicator. Tailored for users looking for a robust, signal-driven trading system, this EA provides accurate buy and sell signals based on multi-timeframe WPR analysis. Designed specifically for EURUSD, this EA is compatible with all timeframes, making it adaptable for diverse trading strategies. High-P
CGTxau
Ciaran Alan Butcher
Experts
CGT XAU EA  I have been developing this expert  advisor for the last two years and the results have been exceptional, the expert is built to catch all of the trends on XAUUSD, while aiming to maintain breakeven in-between.  This EA comes with a range of settings around trade and risk management.  The EA CAN be used with prop firms with adjusted settings or specifically an FTMO swing account with the recommended settings.  Recommendations: Main Pair: XAUUSD Timeframe: M5 Minimum deposit : $500-10
Matematiks
Vladimir Khlystov
Experts
Matematiks The expert Advisor is based on simple math. The expert Advisor puts 2 multidirectional orders further, wherever the price goes, it turns out that one order is always in the plus, the second in the minus. If we average it, then on the reverse price movement (only a few spreads), the averaged orders are closed and only the profitable one remains! It is thanks to his profit that the trade goes on. Of course, the averaging positions themselves also add profit to the piggy Bank at the ex
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Experts
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor is a powerful, market-ready trading system designed exclusively for XAUUSD (Gold) on the 15-minute timeframe. Built with precision logic and advanced filters, this EA is engineered to capture explosive breakout opportunities during periods of market compression, while maintaining strict risk management and professional-grade trade execution. Gold is one of the most volatile and liquid instruments in the financial markets, and trading it successfully requi
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Experts
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 — quase esgotado. O preço promocional atual é de 149 USD e em breve voltará para 999 USD. Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema a
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.3 (20)
Experts
P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. Golden Hen EA não usa grade (grid), martingale ou técnicas de preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.6 (5)
Experts
O primeiro algoritmo público de arbitragem do mundo entre ouro e Bitcoin! Ofertas disponíveis todos os dias! Sinal ao vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Corretoras recomendadas ao longo do tempo:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo para anexo:   XAUUSD H1 Certifique-se de que   os pares de moedas negociados foram adicionados   à janela   de Observação de Mercado   ! Tipo de conta: ECN/Spread Bruto Configurações de prefixo: Se a sua corretora tiver um par d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA ident
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiênc
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 399$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário