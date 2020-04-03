EurUsd London Breakout EA

EA London Breakout EURUSD (MT5 • M15) — Otimizado para DD + Saída por Tempo

Se você espera 10–30% ao mês com um robô, este EA não é para você.

Este assessor foi criado para trading realista e com controle de risco, não para “curvas perfeitas” obtidas com sobre-otimização em backtests.

Muitos EAs parecem incríveis no histórico porque foram ajustados ao passado (curve-fitting / overfitting). Este robô segue a filosofia oposta: regras simples e repetíveis, filtros práticos e uma saída rígida por tempo para manter um comportamento controlado em condições reais.

Mercado e Plataforma

Ativo: EURUSD (projetado especificamente para o comportamento do EURUSD)

EURUSD (projetado especificamente para o comportamento do EURUSD) Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)

MetaTrader 5 (MT5) Timeframe: M15

Como funciona

Constrói um range de Londres diário dentro de uma janela de tempo definida pelo usuário (com base no horário do servidor )

diário dentro de uma janela de tempo definida pelo usuário (com base no ) Após formar o range, aguarda um breakout confirmado (buffer + confirmação em pips)

(buffer + confirmação em pips) Opera somente dentro de uma janela de rompimento (sem entradas tardias/aleatórias)

(sem entradas tardias/aleatórias) Usa SL/TP em pips , trailing stop opcional e regras claras de gerenciamento

, opcional e regras claras de gerenciamento Aplica saída por tempo para evitar manter posições por tempo demais

Filtros de Otimização de DD (controle de risco)

Opção de pular sextas-feiras (evita baixa liquidez / maior imprevisibilidade)

(evita baixa liquidez / maior imprevisibilidade) Limite de hora máxima de entrada (não abre operações após o horário definido)

(não abre operações após o horário definido) Limite de hora máxima de fechamento (fecha/encerra o gerenciamento após o horário definido)

(fecha/encerra o gerenciamento após o horário definido) Filtro Extended Christmas (pausa opcional de trading no período de festas)

(pausa opcional de trading no período de festas) Opção de pular junho (filtro sazonal opcional)

Pontos fortes

Lógica London Breakout clara e transparente

Janela de trading controlada + saída rígida por tempo

+ saída rígida por tempo Filtros práticos para reduzir condições de maior risco

para reduzir condições de maior risco Não é martingale / não é grid de “recuperação”

/ não é grid de “recuperação” Focado em evitar sobreajuste e expectativas irreais

Configuração recomendada

Anexe o EA ao gráfico EURUSD M15

Use uma corretora com spread baixo (execução é crucial em estratégias de rompimento)

(execução é crucial em estratégias de rompimento) Recomendado: VPS para execução estável

para execução estável Comece com risco conservador e aumente gradualmente

Observações

Todos os parâmetros de tempo usam o horário da corretora/servidor . (É possível exibir informações de fuso no gráfico, se ativado.)

. (É possível exibir informações de fuso no gráfico, se ativado.) Backtests ajudam, mas no ao vivo influenciam o spread, o slippage e a qualidade de execução.

Aviso de Risco: Operar envolve risco. Desempenho passado não garante resultados futuros. Use gestão de risco adequada e teste em conta demo antes de operar ao vivo.