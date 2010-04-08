EurUsd London Breakout EA

EURUSD 런던 브레이크아웃 EA (MT5 • M15) — DD 최적화 + 시간 종료(Time Exit)

로봇으로 매달 10–30% 수익을 기대한다면, 이 EA는 당신을 위한 제품이 아닙니다.

이 EA는 과도한 최적화로 만든 “예쁜 백테스트”가 아니라, 현실적인 수익과 리스크 관리를 목표로 설계되었습니다.

많은 EA가 과거 데이터에 맞춰(커브피팅/오버피팅) 백테스트가 좋아 보일 수 있습니다. 본 EA는 그 반대로, 단순하고 반복 가능한 규칙, 실전적인 필터, 그리고 엄격한 시간 기반 청산을 통해 라이브 환경에서의 안정성을 중시합니다.

시장 & 플랫폼

종목: EURUSD (EURUSD 특성에 맞춰 설계)

EURUSD (EURUSD 특성에 맞춰 설계) 플랫폼: MetaTrader 5 (MT5)

MetaTrader 5 (MT5) 타임프레임: M15

작동 방식

사용자 지정 시간 구간(브로커 서버 시간 기준)에서 일일 런던 레인지 를 형성

기준)에서 일일 를 형성 레인지 형성 후 확인된 돌파 (버퍼 + 확인 pips)를 기다려 진입

(버퍼 + 확인 pips)를 기다려 진입 정해진 돌파 거래 창(Breakout Window) 내에서만 거래 (늦은/랜덤 진입 방지)

내에서만 거래 (늦은/랜덤 진입 방지) SL/TP(pips) 설정, 선택적 트레일링 스탑 , 명확한 관리 규칙

설정, 선택적 , 명확한 관리 규칙 포지션을 오래 보유하지 않도록 시간 종료(Time Exit) 적용

DD 최적화 필터(리스크 제어)

금요일 거래 스킵 옵션 (저유동성/변동성 높은 세션 회피)

옵션 (저유동성/변동성 높은 세션 회피) 최대 진입 시간 제한 (지정 시간 이후 신규 진입 금지)

제한 (지정 시간 이후 신규 진입 금지) 최대 청산 시간 제한 (지정 시간 이후 강제 청산/관리 중단)

제한 (지정 시간 이후 강제 청산/관리 중단) Extended Christmas 필터 (선택: 연말·연휴 기간 거래 중지)

필터 (선택: 연말·연휴 기간 거래 중지) 6월 스킵 옵션 (선택: 계절성 필터)

핵심 장점

명확하고 투명한 런던 브레이크아웃 로직

런던 브레이크아웃 로직 거래 시간 통제 + 엄격한 시간 기반 청산

+ 엄격한 시간 기반 청산 리스크 조건을 줄이기 위한 실전적인 필터

마틴게일 아님 / 그리드 “복구” 방식 아님

/ 그리드 “복구” 방식 아님 오버피팅과 비현실적 기대를 피하는 설계 철학

권장 설정

EURUSD M15 차트에 EA 적용

차트에 EA 적용 낮은 스프레드 브로커 권장 (돌파 전략은 체결 품질이 중요)

브로커 권장 (돌파 전략은 체결 품질이 중요) 안정적인 실행을 위해 VPS 권장

권장 보수적인 리스크로 시작 후 점진적으로 확대

참고

시간 관련 입력값은 모두 브로커/서버 시간 기준입니다. (필요 시 차트에 타임존 정보 표시 가능)

기준입니다. (필요 시 차트에 타임존 정보 표시 가능) 백테스트는 참고용이며, 실거래에서는 스프레드·슬리피지·체결 속도의 영향이 있습니다.

리스크 고지: 트레이딩에는 리스크가 있습니다. 과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다. 반드시 리스크 관리를 하시고, 실계좌 적용 전 데모에서 테스트하세요.