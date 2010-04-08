EurUsd London Breakout EA
EURUSD 런던 브레이크아웃 EA (MT5 • M15) — DD 최적화 + 시간 종료(Time Exit)
로봇으로 매달 10–30% 수익을 기대한다면, 이 EA는 당신을 위한 제품이 아닙니다.
이 EA는 과도한 최적화로 만든 “예쁜 백테스트”가 아니라, 현실적인 수익과 리스크 관리를 목표로 설계되었습니다.
많은 EA가 과거 데이터에 맞춰(커브피팅/오버피팅) 백테스트가 좋아 보일 수 있습니다. 본 EA는 그 반대로, 단순하고 반복 가능한 규칙, 실전적인 필터, 그리고 엄격한 시간 기반 청산을 통해 라이브 환경에서의 안정성을 중시합니다.
시장 & 플랫폼
- 종목: EURUSD (EURUSD 특성에 맞춰 설계)
- 플랫폼: MetaTrader 5 (MT5)
- 타임프레임: M15
작동 방식
- 사용자 지정 시간 구간(브로커 서버 시간 기준)에서 일일 런던 레인지를 형성
- 레인지 형성 후 확인된 돌파(버퍼 + 확인 pips)를 기다려 진입
- 정해진 돌파 거래 창(Breakout Window) 내에서만 거래 (늦은/랜덤 진입 방지)
- SL/TP(pips) 설정, 선택적 트레일링 스탑, 명확한 관리 규칙
- 포지션을 오래 보유하지 않도록 시간 종료(Time Exit) 적용
DD 최적화 필터(리스크 제어)
- 금요일 거래 스킵 옵션 (저유동성/변동성 높은 세션 회피)
- 최대 진입 시간 제한 (지정 시간 이후 신규 진입 금지)
- 최대 청산 시간 제한 (지정 시간 이후 강제 청산/관리 중단)
- Extended Christmas 필터 (선택: 연말·연휴 기간 거래 중지)
- 6월 스킵 옵션 (선택: 계절성 필터)
핵심 장점
- 명확하고 투명한 런던 브레이크아웃 로직
- 거래 시간 통제 + 엄격한 시간 기반 청산
- 리스크 조건을 줄이기 위한 실전적인 필터
- 마틴게일 아님 / 그리드 “복구” 방식 아님
- 오버피팅과 비현실적 기대를 피하는 설계 철학
권장 설정
- EURUSD M15 차트에 EA 적용
- 낮은 스프레드 브로커 권장 (돌파 전략은 체결 품질이 중요)
- 안정적인 실행을 위해 VPS 권장
- 보수적인 리스크로 시작 후 점진적으로 확대
참고
- 시간 관련 입력값은 모두 브로커/서버 시간 기준입니다. (필요 시 차트에 타임존 정보 표시 가능)
- 백테스트는 참고용이며, 실거래에서는 스프레드·슬리피지·체결 속도의 영향이 있습니다.
리스크 고지: 트레이딩에는 리스크가 있습니다. 과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다. 반드시 리스크 관리를 하시고, 실계좌 적용 전 데모에서 테스트하세요.