EurUsd London Breakout EA

AU 79 Gold EA è un consulente esperto nel trading di oro progettato appositamente per il trading di oro. È uno scalper con intervallo temporale di 5 minuti e la sua strategia è unica e utilizzata dalle istituzioni per scambiare oro, viene scambiato di notte per poche ore quando il volume è basso e non ci sono notizie per massimizzare la sua precisione e minimizzare il rischio. Unisciti al nostro Gruppo MQL5 per scaricare gli ultimi file impostati che saranno necessari per eseguire i