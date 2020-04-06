EurUsd London Breakout EA
- Experts
- Dariusz Polyniak
- Versione: 6.14
- Attivazioni: 10
EA London Breakout EURUSD (MT5 • M15) — Ottimizzato per DD + Uscita a Tempo
Se ti aspetti un 10–30% al mese da un bot, questo EA non fa per te.
Questo EA è progettato per un trading realistico e con controllo del rischio, non per “curve perfette” ottenute tramite over-ottimizzazione nei backtest.
Molti EA sembrano incredibili sullo storico perché sono adattati al passato (curve-fitting / overfitting). Questo robot segue la filosofia opposta: regole semplici e ripetibili, filtri pratici e una uscita rigida basata sul tempo per mantenere un comportamento controllato in condizioni reali.
Mercato & Piattaforma
- Simbolo: EURUSD (sviluppato specificamente per il comportamento di EURUSD)
- Piattaforma: MetaTrader 5 (MT5)
- Timeframe: M15
Come funziona
- Costruisce un range di Londra giornaliero in una finestra temporale definita dall’utente (in base all’orario del server)
- Dopo la formazione del range, attende un breakout confermato (buffer + conferma in pips)
- Opera solo all’interno di una finestra di breakout definita (niente ingressi tardivi/casuali)
- Utilizza SL/TP in pips, trailing stop opzionale e regole chiare di gestione
- Applica una uscita a tempo per evitare di mantenere posizioni troppo a lungo
Filtri di Ottimizzazione DD (controllo del rischio)
- Opzione salta il venerdì (evita bassa liquidità / sessioni imprevedibili)
- Limite di ora massima di ingresso (nessuna nuova operazione dopo un certo orario)
- Limite di ora massima di chiusura (chiusura forzata / stop gestione dopo un certo orario)
- Filtro Extended Christmas (opzionale: pausa di trading nel periodo festivo)
- Opzione salta giugno (filtro stagionale opzionale)
Punti di forza
- Logica London Breakout chiara e trasparente
- Finestra di trading controllata + uscita rigida a tempo
- Filtri pratici per ridurre condizioni di rischio
- Non è martingala / non è un sistema grid di “recupero”
- Progettato per evitare overfitting e aspettative irrealistiche
Configurazione consigliata
- Applica l’EA su EURUSD M15
- Usa un broker a spread basso (l’esecuzione è importante per i breakout)
- Consigliato: VPS per esecuzione stabile
- Inizia con rischio conservativo e aumenta gradualmente
Note
- Tutti i parametri di tempo si basano sull’orario del broker/server. (È possibile mostrare le info di fuso orario sul grafico se attivato.)
- I backtest sono utili, ma nel live contano spread, slippage e qualità di esecuzione.
Avvertenza sul rischio: Il trading comporta rischi. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Usa una corretta gestione del rischio e testa su demo prima di operare in reale.