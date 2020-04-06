EurUsd London Breakout EA

EA London Breakout EURUSD (MT5 • M15) — Ottimizzato per DD + Uscita a Tempo

Se ti aspetti un 10–30% al mese da un bot, questo EA non fa per te.
Questo EA è progettato per un trading realistico e con controllo del rischio, non per “curve perfette” ottenute tramite over-ottimizzazione nei backtest.

Molti EA sembrano incredibili sullo storico perché sono adattati al passato (curve-fitting / overfitting). Questo robot segue la filosofia opposta: regole semplici e ripetibili, filtri pratici e una uscita rigida basata sul tempo per mantenere un comportamento controllato in condizioni reali.

Mercato & Piattaforma

  • Simbolo: EURUSD (sviluppato specificamente per il comportamento di EURUSD)
  • Piattaforma: MetaTrader 5 (MT5)
  • Timeframe: M15

Come funziona

  • Costruisce un range di Londra giornaliero in una finestra temporale definita dall’utente (in base all’orario del server)
  • Dopo la formazione del range, attende un breakout confermato (buffer + conferma in pips)
  • Opera solo all’interno di una finestra di breakout definita (niente ingressi tardivi/casuali)
  • Utilizza SL/TP in pips, trailing stop opzionale e regole chiare di gestione
  • Applica una uscita a tempo per evitare di mantenere posizioni troppo a lungo

Filtri di Ottimizzazione DD (controllo del rischio)

  • Opzione salta il venerdì (evita bassa liquidità / sessioni imprevedibili)
  • Limite di ora massima di ingresso (nessuna nuova operazione dopo un certo orario)
  • Limite di ora massima di chiusura (chiusura forzata / stop gestione dopo un certo orario)
  • Filtro Extended Christmas (opzionale: pausa di trading nel periodo festivo)
  • Opzione salta giugno (filtro stagionale opzionale)

Punti di forza

  • Logica London Breakout chiara e trasparente
  • Finestra di trading controllata + uscita rigida a tempo
  • Filtri pratici per ridurre condizioni di rischio
  • Non è martingala / non è un sistema grid di “recupero”
  • Progettato per evitare overfitting e aspettative irrealistiche

Configurazione consigliata

  • Applica l’EA su EURUSD M15
  • Usa un broker a spread basso (l’esecuzione è importante per i breakout)
  • Consigliato: VPS per esecuzione stabile
  • Inizia con rischio conservativo e aumenta gradualmente

Note

  • Tutti i parametri di tempo si basano sull’orario del broker/server. (È possibile mostrare le info di fuso orario sul grafico se attivato.)
  • I backtest sono utili, ma nel live contano spread, slippage e qualità di esecuzione.

Avvertenza sul rischio: Il trading comporta rischi. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Usa una corretta gestione del rischio e testa su demo prima di operare in reale.

