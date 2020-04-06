EurUsd London Breakout EA

EURUSD 伦敦突破 EA（MT5 • M15）— 低回撤优化 + 时间强制出场

如果你期待机器人每月 10–30% 的收益，这款 EA 不适合你。

本 EA 追求的是真实可持续的交易表现，而不是靠过度优化做出来的“漂亮回测曲线”。

很多 EA 在历史回测中看起来完美，是因为参数被严重“拟合”到过去数据（过度优化/曲线拟合）。 本 EA 的理念相反：使用简单可重复的规则、实用过滤条件，并加入严格的时间退出，让策略在真实市场环境中更稳定。

交易品种与平台

品种： EURUSD（专为 EURUSD 特性设计）

EURUSD（专为 EURUSD 特性设计） 平台： MetaTrader 5（MT5）

MetaTrader 5（MT5） 周期：M15

策略逻辑

在用户设定的时间区间内（按 服务器时间 ）构建每日 伦敦区间

）构建每日 区间完成后，等待 确认突破 （突破缓冲 + 确认点数）

（突破缓冲 + 确认点数） 仅在设定的 突破交易窗口 内交易（避免后续随机入场）

内交易（避免后续随机入场） 支持 点数 SL/TP ，可选 移动止损 ，并具备清晰的仓位管理规则

，可选 ，并具备清晰的仓位管理规则 采用时间强制出场，避免持仓过久

回撤控制过滤（DD Filters）

跳过周五 （避免低流动性/不确定性时段）

（避免低流动性/不确定性时段） 最晚入场时间 限制（超过指定小时不再开仓）

限制（超过指定小时不再开仓） 最晚平仓时间 限制（超过指定小时强制平仓/停止管理）

限制（超过指定小时强制平仓/停止管理） Extended Christmas 过滤（可选：节假日期间暂停交易）

过滤（可选：节假日期间暂停交易） 跳过 6 月（可选季节性过滤）

核心优势

规则清晰 ：伦敦突破逻辑简单透明

：伦敦突破逻辑简单透明 交易窗口受控 + 严格时间出场

+ 严格时间出场 实用过滤 ：更关注风险与稳定性

：更关注风险与稳定性 非马丁 / 非网格“扛单回本”逻辑

/ 非网格“扛单回本”逻辑 强调避免过度拟合与不现实收益预期

建议设置

将 EA 挂在 EURUSD M15 图表

图表 选择 低点差 经纪商（突破策略对点差与执行更敏感）

经纪商（突破策略对点差与执行更敏感） 建议使用 VPS 保证稳定执行

保证稳定执行 从保守风险开始，逐步提高

备注

所有时间参数均基于 经纪商/服务器时间 （可开启图表显示时区信息）

（可开启图表显示时区信息） 回测很重要，但真实交易还会受到点差、滑点与执行速度影响

风险提示：交易存在风险，历史表现不代表未来结果。请做好风险管理，并先在模拟账户测试后再用于真实账户。