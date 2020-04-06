EurUsd London Breakout EA
- 专家
- Dariusz Polyniak
- 版本: 6.14
- 激活: 10
EURUSD 伦敦突破 EA（MT5 • M15）— 低回撤优化 + 时间强制出场
如果你期待机器人每月 10–30% 的收益，这款 EA 不适合你。
本 EA 追求的是真实可持续的交易表现，而不是靠过度优化做出来的“漂亮回测曲线”。
很多 EA 在历史回测中看起来完美，是因为参数被严重“拟合”到过去数据（过度优化/曲线拟合）。 本 EA 的理念相反：使用简单可重复的规则、实用过滤条件，并加入严格的时间退出，让策略在真实市场环境中更稳定。
交易品种与平台
- 品种：EURUSD（专为 EURUSD 特性设计）
- 平台：MetaTrader 5（MT5）
- 周期：M15
策略逻辑
- 在用户设定的时间区间内（按服务器时间）构建每日伦敦区间
- 区间完成后，等待确认突破（突破缓冲 + 确认点数）
- 仅在设定的突破交易窗口内交易（避免后续随机入场）
- 支持点数 SL/TP，可选移动止损，并具备清晰的仓位管理规则
- 采用时间强制出场，避免持仓过久
回撤控制过滤（DD Filters）
- 跳过周五（避免低流动性/不确定性时段）
- 最晚入场时间限制（超过指定小时不再开仓）
- 最晚平仓时间限制（超过指定小时强制平仓/停止管理）
- Extended Christmas 过滤（可选：节假日期间暂停交易）
- 跳过 6 月（可选季节性过滤）
核心优势
- 规则清晰：伦敦突破逻辑简单透明
- 交易窗口受控 + 严格时间出场
- 实用过滤：更关注风险与稳定性
- 非马丁 / 非网格“扛单回本”逻辑
- 强调避免过度拟合与不现实收益预期
建议设置
- 将 EA 挂在 EURUSD M15 图表
- 选择低点差经纪商（突破策略对点差与执行更敏感）
- 建议使用 VPS 保证稳定执行
- 从保守风险开始，逐步提高
备注
- 所有时间参数均基于经纪商/服务器时间（可开启图表显示时区信息）
- 回测很重要，但真实交易还会受到点差、滑点与执行速度影响
风险提示：交易存在风险，历史表现不代表未来结果。请做好风险管理，并先在模拟账户测试后再用于真实账户。