EurUsd London Breakout EA
- Experten
- Dariusz Polyniak
- Version: 6.14
- Aktivierungen: 10
EURUSD London Breakout EA (MT5 • M15) — DD-Optimiert + Time Exit
Wenn du 10–30% Rendite pro Monat von einem Bot erwartest, ist dieser EA nicht für dich.
Dieser EA ist für realistisches Trading mit Risikokontrolle gebaut – nicht für „perfekte“ Backtests, die durch Überoptimierung entstehen.
Viele EAs sehen historisch großartig aus, weil sie an die Vergangenheit angepasst wurden (Curve-Fitting/Overfitting). Dieser EA verfolgt das Gegenteil: einfache, wiederholbare Regeln, praktische Filter und ein striktes zeitbasiertes Schließen, damit das Verhalten im Live-Handel kontrolliert bleibt.
Markt & Plattform
- Symbol: EURUSD (speziell auf das Verhalten von EURUSD ausgelegt)
- Plattform: MetaTrader 5 (MT5)
- Zeiteinheit: M15
So funktioniert es
- Bildet eine tägliche London-Range in einem vom Nutzer definierten Zeitfenster (nach Serverzeit)
- Nach Bildung der Range wartet der EA auf einen bestätigten Ausbruch (Buffer + Bestätigung in Pips)
- Handelt nur innerhalb eines definierten Breakout-Fensters (keine späten/zufälligen Einstiege)
- Nutzt SL/TP in Pips, optionalen Trailing Stop und klare Management-Regeln
- Verwendet einen Time Exit, um Positionen nicht zu lange offen zu halten
DD-Optimierungsfilter (Risikoverhalten)
- Option Freitage überspringen (vermeidet niedrige Liquidität / unberechenbare Sessions)
- Maximale Einstiegsstunde (keine neuen Trades nach einer bestimmten Uhrzeit)
- Maximale Schließstunde (zwanghaftes Schließen / Stop der Verwaltung nach einer bestimmten Uhrzeit)
- Extended Christmas Filter (optional: Handelspause rund um Feiertage)
- Option Juni überspringen (optional: saisonaler Filter)
Wichtigste Stärken
- Transparente London-Breakout-Logik
- Kontrolliertes Handelsfenster + strikter Time Exit
- Praktische Filter zur Reduzierung riskanter Marktbedingungen
- Kein Martingale / kein Grid-„Recovery“-System
- Ausgelegt darauf, Overfitting und unrealistische Erwartungen zu vermeiden
Empfohlene Einrichtung
- EA auf EURUSD M15 anwenden
- Broker mit niedrigem Spread verwenden (Ausbruchsstrategien sind ausführungssensitiv)
- VPS für stabile Ausführung empfohlen
- Mit konservativem Risiko starten und schrittweise skalieren
Hinweise
- Alle Zeitparameter basieren auf der Broker-/Serverzeit. (Zeitzoneninfos können bei Bedarf im Chart angezeigt werden.)
- Backtests sind hilfreich, aber im Live-Handel zählen Spread, Slippage und Ausführungsqualität.
Risikohinweis: Trading ist mit Risiko verbunden. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Resultate. Bitte Risikomanagement nutzen und zunächst auf Demo testen.