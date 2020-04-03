EurUsd London Breakout EA

EURUSD London Breakout EA (MT5 • M15) — DD-Optimiert + Time Exit

Wenn du 10–30% Rendite pro Monat von einem Bot erwartest, ist dieser EA nicht für dich.
Dieser EA ist für realistisches Trading mit Risikokontrolle gebaut – nicht für „perfekte“ Backtests, die durch Überoptimierung entstehen.

Viele EAs sehen historisch großartig aus, weil sie an die Vergangenheit angepasst wurden (Curve-Fitting/Overfitting). Dieser EA verfolgt das Gegenteil: einfache, wiederholbare Regeln, praktische Filter und ein striktes zeitbasiertes Schließen, damit das Verhalten im Live-Handel kontrolliert bleibt.

Markt & Plattform

  • Symbol: EURUSD (speziell auf das Verhalten von EURUSD ausgelegt)
  • Plattform: MetaTrader 5 (MT5)
  • Zeiteinheit: M15

So funktioniert es

  • Bildet eine tägliche London-Range in einem vom Nutzer definierten Zeitfenster (nach Serverzeit)
  • Nach Bildung der Range wartet der EA auf einen bestätigten Ausbruch (Buffer + Bestätigung in Pips)
  • Handelt nur innerhalb eines definierten Breakout-Fensters (keine späten/zufälligen Einstiege)
  • Nutzt SL/TP in Pips, optionalen Trailing Stop und klare Management-Regeln
  • Verwendet einen Time Exit, um Positionen nicht zu lange offen zu halten

DD-Optimierungsfilter (Risikoverhalten)

  • Option Freitage überspringen (vermeidet niedrige Liquidität / unberechenbare Sessions)
  • Maximale Einstiegsstunde (keine neuen Trades nach einer bestimmten Uhrzeit)
  • Maximale Schließstunde (zwanghaftes Schließen / Stop der Verwaltung nach einer bestimmten Uhrzeit)
  • Extended Christmas Filter (optional: Handelspause rund um Feiertage)
  • Option Juni überspringen (optional: saisonaler Filter)

Wichtigste Stärken

  • Transparente London-Breakout-Logik
  • Kontrolliertes Handelsfenster + strikter Time Exit
  • Praktische Filter zur Reduzierung riskanter Marktbedingungen
  • Kein Martingale / kein Grid-„Recovery“-System
  • Ausgelegt darauf, Overfitting und unrealistische Erwartungen zu vermeiden

Empfohlene Einrichtung

  • EA auf EURUSD M15 anwenden
  • Broker mit niedrigem Spread verwenden (Ausbruchsstrategien sind ausführungssensitiv)
  • VPS für stabile Ausführung empfohlen
  • Mit konservativem Risiko starten und schrittweise skalieren

Hinweise

  • Alle Zeitparameter basieren auf der Broker-/Serverzeit. (Zeitzoneninfos können bei Bedarf im Chart angezeigt werden.)
  • Backtests sind hilfreich, aber im Live-Handel zählen Spread, Slippage und Ausführungsqualität.

Risikohinweis: Trading ist mit Risiko verbunden. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Resultate. Bitte Risikomanagement nutzen und zunächst auf Demo testen.

