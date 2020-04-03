EURUSD London Breakout EA (MT5 • M15) — DD-Optimiert + Time Exit

Wenn du 10–30% Rendite pro Monat von einem Bot erwartest, ist dieser EA nicht für dich.

Dieser EA ist für realistisches Trading mit Risikokontrolle gebaut – nicht für „perfekte“ Backtests, die durch Überoptimierung entstehen.

Viele EAs sehen historisch großartig aus, weil sie an die Vergangenheit angepasst wurden (Curve-Fitting/Overfitting). Dieser EA verfolgt das Gegenteil: einfache, wiederholbare Regeln, praktische Filter und ein striktes zeitbasiertes Schließen, damit das Verhalten im Live-Handel kontrolliert bleibt.

Markt & Plattform

Symbol: EURUSD (speziell auf das Verhalten von EURUSD ausgelegt)

EURUSD (speziell auf das Verhalten von EURUSD ausgelegt) Plattform: MetaTrader 5 (MT5)

MetaTrader 5 (MT5) Zeiteinheit: M15

So funktioniert es

Bildet eine tägliche London-Range in einem vom Nutzer definierten Zeitfenster (nach Serverzeit )

in einem vom Nutzer definierten Zeitfenster (nach ) Nach Bildung der Range wartet der EA auf einen bestätigten Ausbruch (Buffer + Bestätigung in Pips)

(Buffer + Bestätigung in Pips) Handelt nur innerhalb eines definierten Breakout-Fensters (keine späten/zufälligen Einstiege)

(keine späten/zufälligen Einstiege) Nutzt SL/TP in Pips , optionalen Trailing Stop und klare Management-Regeln

, optionalen und klare Management-Regeln Verwendet einen Time Exit, um Positionen nicht zu lange offen zu halten

DD-Optimierungsfilter (Risikoverhalten)

Option Freitage überspringen (vermeidet niedrige Liquidität / unberechenbare Sessions)

(vermeidet niedrige Liquidität / unberechenbare Sessions) Maximale Einstiegsstunde (keine neuen Trades nach einer bestimmten Uhrzeit)

(keine neuen Trades nach einer bestimmten Uhrzeit) Maximale Schließstunde (zwanghaftes Schließen / Stop der Verwaltung nach einer bestimmten Uhrzeit)

(zwanghaftes Schließen / Stop der Verwaltung nach einer bestimmten Uhrzeit) Extended Christmas Filter (optional: Handelspause rund um Feiertage)

Filter (optional: Handelspause rund um Feiertage) Option Juni überspringen (optional: saisonaler Filter)

Wichtigste Stärken

Transparente London-Breakout-Logik

London-Breakout-Logik Kontrolliertes Handelsfenster + strikter Time Exit

+ strikter Time Exit Praktische Filter zur Reduzierung riskanter Marktbedingungen

zur Reduzierung riskanter Marktbedingungen Kein Martingale / kein Grid-„Recovery“-System

/ kein Grid-„Recovery“-System Ausgelegt darauf, Overfitting und unrealistische Erwartungen zu vermeiden

Empfohlene Einrichtung

EA auf EURUSD M15 anwenden

anwenden Broker mit niedrigem Spread verwenden (Ausbruchsstrategien sind ausführungssensitiv)

verwenden (Ausbruchsstrategien sind ausführungssensitiv) VPS für stabile Ausführung empfohlen

für stabile Ausführung empfohlen Mit konservativem Risiko starten und schrittweise skalieren

Hinweise

Alle Zeitparameter basieren auf der Broker-/Serverzeit . (Zeitzoneninfos können bei Bedarf im Chart angezeigt werden.)

. (Zeitzoneninfos können bei Bedarf im Chart angezeigt werden.) Backtests sind hilfreich, aber im Live-Handel zählen Spread, Slippage und Ausführungsqualität.

Risikohinweis: Trading ist mit Risiko verbunden. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Resultate. Bitte Risikomanagement nutzen und zunächst auf Demo testen.