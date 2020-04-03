EurUsd London Breakout EA
- Эксперты
- Dariusz Polyniak
- Версия: 6.14
- Активации: 10
EURUSD London Breakout EA (MT5 • M15) — DD-Optimized + Time Exit
Если вы ожидаете 10–30% прибыли в месяц от робота — это не для вас.
Этот EA создан для реальной и контролируемой торговли, а не для “красивых” бэктестов, полученных за счёт переоптимизации.
Многие советники показывают идеальную историю, потому что они подогнаны под прошлые данные (curve-fitting). Этот робот использует простые, повторяемые правила, практичные фильтры и жёсткий выход по времени, чтобы поведение оставалось стабильным.
Рынок и платформа
- Инструмент: EURUSD (советник разработан именно под поведение EURUSD)
- Платформа: MetaTrader 5 (MT5)
- Таймфрейм: M15
Как работает
- Формирует дневной лондонский диапазон в заданном времени (по серверному времени)
- После формирования диапазона ждёт подтверждённый пробой (буфер + подтверждение в пунктах)
- Торгует только в пределах окна пробоя (без поздних/случайных входов)
- Использует SL/TP в пунктах, опциональный трейлинг-стоп и понятные правила сопровождения
- Применяет выход по времени, чтобы не держать позиции слишком долго
DD-фильтры (контроль риска)
- Опция пропускать пятницу (избежать низкой ликвидности и непредсказуемых движений)
- Ограничение максимального часа входа (не открывает сделки после указанного времени)
- Ограничение максимального часа закрытия (принудительное закрытие/остановка сопровождения после указанного времени)
- Фильтр Extended Christmas (опциональная пауза торговли в праздничный период)
- Опция пропускать июнь (сезонный фильтр по желанию)
Ключевые преимущества
- Чёткая логика London Breakout без “магии”
- Контролируемое торговое окно и строгий выход по времени
- Практичные фильтры, направленные на снижение рисковых условий
- Не мартингейл и не grid “восстановление”
- Философия против переоптимизации и нереалистичных ожиданий
Рекомендации по настройке
- Установите EA на EURUSD M15
- Используйте брокера с низким спредом (для пробойных стратегий это критично)
- Рекомендуется VPS для стабильного исполнения
- Начинайте с консервативного риска и увеличивайте объём постепенно
Примечания
- Все параметры времени основаны на времени брокера/сервера. (При необходимости можно включить отображение информации о таймзоне на графике.)
- Бэктесты полезны, но реальные условия (спред, проскальзывание, исполнение) всегда имеют значение.
Предупреждение о рисках: Торговля связана с риском. Прошлая доходность не гарантирует будущие результаты. Используйте риск-менеджмент и протестируйте на демо перед торговлей на реальном счёте.