EURUSD London Breakout EA (MT5 • M15) — DD-Optimized + Time Exit

Если вы ожидаете 10–30% прибыли в месяц от робота — это не для вас.

Этот EA создан для реальной и контролируемой торговли, а не для “красивых” бэктестов, полученных за счёт переоптимизации.

Многие советники показывают идеальную историю, потому что они подогнаны под прошлые данные (curve-fitting). Этот робот использует простые, повторяемые правила, практичные фильтры и жёсткий выход по времени, чтобы поведение оставалось стабильным.

Рынок и платформа

Инструмент: EURUSD (советник разработан именно под поведение EURUSD)

EURUSD (советник разработан именно под поведение EURUSD) Платформа: MetaTrader 5 (MT5)

MetaTrader 5 (MT5) Таймфрейм: M15

Как работает

Формирует дневной лондонский диапазон в заданном времени (по серверному времени )

в заданном времени (по ) После формирования диапазона ждёт подтверждённый пробой (буфер + подтверждение в пунктах)

(буфер + подтверждение в пунктах) Торгует только в пределах окна пробоя (без поздних/случайных входов)

(без поздних/случайных входов) Использует SL/TP в пунктах , опциональный трейлинг-стоп и понятные правила сопровождения

, опциональный и понятные правила сопровождения Применяет выход по времени, чтобы не держать позиции слишком долго

DD-фильтры (контроль риска)

Опция пропускать пятницу (избежать низкой ликвидности и непредсказуемых движений)

(избежать низкой ликвидности и непредсказуемых движений) Ограничение максимального часа входа (не открывает сделки после указанного времени)

(не открывает сделки после указанного времени) Ограничение максимального часа закрытия (принудительное закрытие/остановка сопровождения после указанного времени)

(принудительное закрытие/остановка сопровождения после указанного времени) Фильтр Extended Christmas (опциональная пауза торговли в праздничный период)

(опциональная пауза торговли в праздничный период) Опция пропускать июнь (сезонный фильтр по желанию)

Ключевые преимущества

Чёткая логика London Breakout без “магии”

London Breakout без “магии” Контролируемое торговое окно и строгий выход по времени

и строгий выход по времени Практичные фильтры , направленные на снижение рисковых условий

, направленные на снижение рисковых условий Не мартингейл и не grid “восстановление”

и не grid “восстановление” Философия против переоптимизации и нереалистичных ожиданий

Рекомендации по настройке

Установите EA на EURUSD M15

Используйте брокера с низким спредом (для пробойных стратегий это критично)

(для пробойных стратегий это критично) Рекомендуется VPS для стабильного исполнения

для стабильного исполнения Начинайте с консервативного риска и увеличивайте объём постепенно

Примечания

Все параметры времени основаны на времени брокера/сервера . (При необходимости можно включить отображение информации о таймзоне на графике.)

. (При необходимости можно включить отображение информации о таймзоне на графике.) Бэктесты полезны, но реальные условия (спред, проскальзывание, исполнение) всегда имеют значение.

Предупреждение о рисках: Торговля связана с риском. Прошлая доходность не гарантирует будущие результаты. Используйте риск-менеджмент и протестируйте на демо перед торговлей на реальном счёте.