Precision Arrows
- Indicadores
- Nervada Emeule Adams
- Versión: 1.1
- Actualizado: 11 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Precision Arrows – Señales de Entrada Inteligentes con TP y SL Integrados
Precision Arrows es un potente indicador de trading diseñado para traders que exigen precisión, claridad y fiabilidad. Identifica señales de compra y venta de alta probabilidad e incluye automáticamente niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL), ayudándote a operar con disciplina y consistencia en Forex, índices, criptomonedas e índices sintéticos.
El indicador combina detección precisa de señales, filtrado inteligente y un panel de tendencias multi–temporal para ofrecer una solución completa, adaptable a cualquier condición del mercado.
OFERTA POR TIEMPO LIMITADO
El indicador Precision Arrows está disponible por solo 75 USD de por vida (precio original 199,99 USD)
(oferta extendida)
IMPORTANTE: Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones y un bono adicional.
Características Principales
Tres Modos de Operación
Elige entre Scalping, Intermedio o Swing, según tu estilo de trading. Cada modo ajusta automáticamente la sensibilidad de las señales y los parámetros de riesgo para un rendimiento óptimo en distintos entornos de mercado.
TP y SL Integrados
Cada señal incluye niveles predefinidos de Take Profit y Stop Loss, calculados según la volatilidad y la estructura del mercado. Esto garantiza una gestión constante de las operaciones y elimina las decisiones impulsivas.
Panel de Tendencias
Mantente sincronizado con el mercado gracias al panel integrado que muestra la dirección de la tendencia en todos los marcos temporales hasta 4H. Confirma rápidamente si tu entrada está alineada con la tendencia dominante.
Alertas en Tiempo Real
No pierdas ninguna oportunidad. Recibe alertas instantáneas mediante ventana emergente, notificación push, sonido o correo electrónico cuando se genere una nueva señal.
Algoritmo Sin Repaint
Todas las señales permanecen fijas una vez generadas —sin repintar, sin modificaciones posteriores engañosas.
Marcos Temporales Óptimos
Diseñado para ofrecer su mejor rendimiento en M5 y M15, logrando el equilibrio perfecto entre frecuencia y precisión de las señales.
Cómo Funciona
Precision Arrows utiliza un algoritmo avanzado que analiza momentum, volatilidad y fuerza direccional para detectar posibles puntos de giro o continuaciones de tendencia.
El sistema valida cada señal a través de múltiples capas de filtrado antes de mostrar una flecha acompañada de los niveles TP y SL correspondientes.
El panel incorporado ofrece una visión clara de las tendencias de marcos temporales superiores, permitiendo al trader alinear sus entradas con la dirección general del mercado para lograr mayor consistencia.
Por Qué Elegir Precision Arrows
-
Proporciona señales completas con TP y SL
-
Se adapta a distintos estilos de trading mediante tres modos
-
Funciona en Forex, índices, criptomonedas e índices sintéticos
-
Incluye un panel de tendencia multi–temporal para confirmación adicional
-
No repinta y es fácil de usar, tanto para principiantes como para profesionales
Configuración Recomendada
-
Marcos temporales: M5 y M15
-
Activos: Forex, índices, criptomonedas, índices sintéticos
-
Estilos de trading: Scalping, Intradía, Swing
Precision Arrows está diseñado para traders que valoran la exactitud.
Con entradas claras, gestión automática del riesgo y un seguimiento inteligente de tendencias, ofrece todas las herramientas necesarias para ejecutar operaciones de alta calidad con confianza.
Opera con precisión. Opera con confianza. Opera con Precision Arrows.