TradeOmatic Expert Advisor

Idea principal

TradeOmatic busca señales de negociación en la dirección de la tendencia dominante, utilizando un marco temporal inferior (LTF) para las entradas y un marco temporal superior (HTF) para la confirmación. Las operaciones se filtran por zonas de soporte y resistencia, volumen normalizado y sesiones de negociación. Un filtro de noticias incorporado puede pausar o cerrar las operaciones en torno a acontecimientos de gran repercusión para reducir la exposición durante esos periodos.

Características principales

  • Lógica multitemporal con entradas LTF y HTF independientes.

  • Zonas de soporte y resistencia con distancia de buffer configurable

  • Buffer ATR dinámico opcional para el escalado automático del ancho de zona

  • Entradas de ruptura y prueba para configuraciones de compra y venta

  • Filtro de volumen normalizado y retroceso opcional de "volumen fallido

  • Filtro de sesiones de negociación (por ejemplo, Londres y Nueva York) con ventanas de negociación personalizables.

  • Filtro de noticias con opciones para bloquear nuevas operaciones y/o cerrar operaciones antes de noticias de gran impacto

  • Filtros independientes para spreads, deslizamientos y operaciones nocturnas

  • Tamaño de posición basado en el riesgo (lote fijo o porcentaje de riesgo por operación)

  • Número máximo de operaciones simultáneas por símbolo y número mágico

  • Objetos visuales en el gráfico para entradas, stop loss (SL), take profit (TP) y niveles de activación

  • Soporte preestablecido para diferentes símbolos y sesiones

Lógica de la estrategia (simplificada)

  1. Identifique la tendencia del marco temporal superior utilizando medias móviles y la estructura del mercado.

  2. Dibuje los niveles de soporte y resistencia a partir de los máximos y mínimos de las oscilaciones recientes.

  3. Construir zonas de amortiguación alrededor del soporte y la resistencia utilizando una distancia fija o ATR.

  4. Espere a que el precio rompa y vuelva a probar un nivel en la dirección de la tendencia.

  5. Confirme la señal con el filtro de volumen y otras condiciones.

  6. Abra operaciones sólo dentro de la sesión de negociación permitida y si el filtro de noticias, el diferencial y las condiciones de deslizamiento lo permiten.

  7. Gestione la posición con stop loss, take profit y lógica opcional de breakeven y trailing stop.

Símbolos y plazos recomendados

  • Símbolos: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, XAUUSD, principales índices (por ejemplo US500, NAS100)

  • Marco temporal inferior: M1-M15 en función del estilo de negociación (scalping o intradía)

  • Marco temporal superior: uno o dos pasos por encima del marco temporal inferior (por ejemplo M5 / M15, M15 / H1)

  • Tipo de cuenta: Cualquiera (compensación o cobertura) con diferenciales bajos y ejecución fiable

Gestión del riesgo

Operar siempre implica riesgo. TradeOmatic incluye herramientas para ayudar al operador a gestionar ese riesgo:

  • Porcentaje de riesgo por operación en función del saldo de la cuenta

  • Número máximo de posiciones simultáneas por símbolo y número mágico

  • Filtros de diferencial y deslizamiento para evitar malas condiciones de ejecución

  • Opción de bloquear nuevas operaciones si ya hay abiertas operaciones externas o manuales en el símbolo.

Configuración y uso

  1. Conecte TradeOmatic al gráfico del símbolo y el marco temporal deseados.

  2. Cargue uno de los archivos preestablecidos proporcionados que coincida con su símbolo, LTF/HTF y sesión.

  3. Compruebe que la negociación algorítmica está activada y que el Asesor Experto tiene permiso para operar.

  4. Pruebe primero en una cuenta demo y ajuste el porcentaje de riesgo y la selección de símbolos según su propia tolerancia al riesgo.

  5. Cuando se sienta cómodo con el comportamiento, pase a una cuenta real con un riesgo conservador.

Notas importantes

  • El filtro de noticias incorporado depende de los datos del broker y del entorno MetaTrader. En el Probador de Estrategias, el comportamiento histórico de las noticias puede no coincidir con las operaciones en vivo. Por esta razón, los resultados de las pruebas retrospectivas pueden diferir de las pruebas a futuro durante eventos noticiosos reales.

  • Ningún algoritmo de negociación puede garantizar beneficios ni eliminar riesgos. El rendimiento pasado, las pruebas retrospectivas y los ejemplos no son garantía de resultados futuros. Utilice una gestión monetaria adecuada y nunca opere con dinero que no pueda permitirse perder.

Soporte y actualizaciones

El Asesor Experto se mantiene activamente. Preguntas, informes de errores y sugerencias pueden ser publicadas en los comentarios del producto. Es posible que con el tiempo se realicen actualizaciones y mejoras basadas en los comentarios del mundo real y en las condiciones del mercado.

Productos recomendados
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Asesores Expertos
ID Trade_Bot BS - una herramienta eficaz para la negociación automatizada utilizando RSI Trade_Bot BS es una solución eficaz para la negociación automatizada basada en RSI, que permite una personalización flexible de los parámetros y la gestión del riesgo. Gracias a la posibilidad de elegir un modo de negociación, los niveles dinámicos de Stop-Loss y Take-Profit, y el ajuste del modo de negociación (compra, venta o ambos), es adecuado para diversas estrategias de negociación. Característi
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Twin Price Action 2 Candles 2 EMAs Pending
Thawinchai Waharam
Asesores Expertos
Estrategia de Acción del Precio: 2 Velas 2 EMAs Pendientes 1. Señal de Trading: 2 Velas 2 EMAs Pendientes Este sistema detecta patrones de reversión a partir de dos velas consecutivas, y utiliza EMAs duales (rápida y lenta) para confirmar la dirección de la tendencia: Entrada de Compra: Vela roja → Vela verde + cierra por encima de la EMA rápida → Coloca límite de compra. Entrada de venta: Verde → Vela roja + cierre por debajo de la EMA rápida → Colocar límite de venta 2. Filtros de señales para
Heiken
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
El Asesor Experto profesional Heiken sigue parcialmente el mercado utilizando el indicador i-Heiken_Ashi (ver la captura de pantalla). En cada señal i-Heiken_Ashi , se abre una posición en su dirección. Cada nueva posición abierta se acompaña automáticamente de un stop loss, break even, trailing stop y take profit. Con el fin de diversificar los fondos de manera eficiente, se recomienda utilizar el modo de operación multidivisa, en el que se seleccionan 10 divisas, mientras que el riesgo se redu
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Asesores Expertos
Los principios básicos de funcionamiento de EA tendrán 2 sistemas principales. 1. Apertura de orden temporizada. La apertura temporizada de órdenes significa que a la hora especificada el EA abrirá 1 orden de Compra y 1 orden de Venta. 2. Cuando el gráfico es fuerte, el EA recordará la velocidad del gráfico. es el número de puntos por segundo que se puede determinar Se puede establecer el número de órdenes en la función ( Loop Order ). El sistema de cierre de ordenes utiliza el sistema de trail
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Asesores Expertos
El Market Beast Dominator EA es un sistema de trading automatizado diseñado para el mercado Forex. Funciona principalmente basándose en el análisis de la estructura del mercado , identificando cambios estructurales clave como la ruptura de la estructura (BOS) y el cambio de carácter (CHOCH) para determinar el sesgo direccional y las zonas de entrada precisas. Al centrarse en cómo se comporta el precio en torno a los puntos de ruptura estructurales, el EA captura configuraciones de alta probabil
Exp Tick Hamster MT5
Vladislav Andruschenko
3.59 (17)
Asesores Expertos
Experto en optimización automática de todos los parámetros para cualquier símbolo comercial para MetaTrader 5. ¡T rading EA sin ajustes! Garrapata   Hamster   : este es un   experto en comercio automatizado para principiantes y usuarios que no desean configurar un asesor. La estrategia comercial de este asesor comercial se ha probado durante   7 años. Opere más fácil que nunca con nuestro experto en trading automatizado, diseñado especialmente para principiantes. Despídase de la molestia de conf
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
La estrategia del EA se basa en el comercio Swing, con entradas después de fuertes impulsos calculados por el indicador iPump. Como se mencionó anteriormente, el EA tiene la capacidad de abrir operaciones manuales con soporte automático. - para una tendencia bajista ↓ entramos en una operación después de un aumento correctivo en el precio, el activo entra en la zona de sobrecompra, vendemos siguiendo la tendencia. - para una tendencia alcista ↑, ingresamos a una operación después de una caída
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
Universal MT5 MA
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Robot comercial en el indicador de media móvil Beneficios para expertos: Scalping, Martingale, grid trading. Puede configurar el comercio con una sola orden o una cuadrícula de órdenes. Una cuadrícula de órdenes altamente personalizable con un paso dinámico, fijo o multiplicador y un lote de negociación le permitirá adaptar el Asesor Experto a casi cualquier instrumento de negociación. Sistema de recuperación de Drawdown, superposición de órdenes perdedoras y protección de saldo No es n
Goldplup
Wesley
4.75 (4)
Asesores Expertos
¡¡¡¡¡Descuento de FIN DE AÑO !!!!! (¡finaliza pronto!) Precio original $508 (antes del descuento) : Precio actual: $254 USD (+impuestos) ¡Obtenga su copia ahora antes de que sea demasiado tarde! Señales en Vivo Probadas : Señales Goldplup ACTUAR AHORA!!! o nunca... Ruptura del Canal de Donchian ¿Hasta dónde puede moverse una ruptura Donchian antes de revertir? Goldplup EA está diseñado para capturar esos movimientos con precisión. Aplica el probado método Donchian Channel en 2 modos seleccion
ComplexEuro Edge Pro
Luke Anthony Coles
Asesores Expertos
BACKTEST REAL / RENTABILIDAD A LARGO PLAZO Presentamos ComplexEuro Edge PRO , un avanzado Asesor Experto, meticulosamente diseñado 'EURUSD' sistema de comercio que se especializa en la ejecución de operaciones de alta precisión mediante la aplicación de un conjunto único de estrictas condiciones y criterios técnicos. ComplexEuro es a diferencia de otros EAs que se basan en algoritmos genéricos , martingala / cuadrícula u otros trucos 'AI' que no funcionan a largo plazo. Depósito Mínimo : $100 M
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Asesores Expertos
Este algoritmo prospera en condiciones extremas de volatilidad. Evaluará la condición antes del cierre del mercado, entrará en una posición y saldrá cuando el mercado oscile a niveles extremos a su favor. El algoritmo no despliega ningún indicador técnico, sólo simples cálculos matemáticos. Esto funciona muy bien en mercados no direccionales especialmente FOREX en el corto plazo que son muy agitados. Puede probar en otras clases de activos también. 20 años de backtest hecho para validar la regla
QuantReaper EA
Ville Alexander Hirvelae
Asesores Expertos
Esto no es una cuadrícula, martingala o apuesta. QuantReaper Mean Reversion aplica la estadística pura y la lógica disciplinada para explotar las ineficiencias del mercado. Identifica las condiciones de precios estirados, cuantifica la volatilidad, y revierte las operaciones hacia el equilibrio con riesgo definido y sin promediar hacia abajo. Cada decisión es sistemática - sin aleatoriedad, sin emoción. QuantReaper Mean Reversion EA es un Asesor Experto limpio y basado en datos para gráficos H1
Price Action Trender
Blessing Takura Chirewa
Asesores Expertos
Este robot se basa en una estrategia MACD para mercados en tendencia. La descripción de la estrategia se puede encontrar en el video de youtube adjunto. El vídeo explica la estrategia y muestra un backtest básico y la optimización de algunos símbolos. Se recomienda realizar un backtest y una optimización propios antes de utilizar el robot. El vídeo se puede encontrar en >> https://www.youtube.com/watch?v=wU_XCM_kV0Y&nbsp;
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Descripción de Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA es una herramienta de trading potente, sencilla y fácil de usar diseñada para los traders que buscan una estrategia de scalping eficaz. Este EA totalmente automatizado le ahorra tiempo y maximiza las oportunidades de beneficio de los movimientos de precios a corto plazo. Características principales Totalmente Automatizado : Scalping MT5 EA maneja cada etapa de la negociación, desde el análisis de mercado hasta la colocación de órdenes y la gestión d
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
Neon Trade EA MT5
Evgeniy Ilin
Asesores Expertos
Neon Trade: una solución comercial de vanguardia que te abre las puertas a la libertad financiera y al más alto nivel del trading Busqué crear una solución comercial única capaz de satisfacer las necesidades de cualquier trader, independientemente de sus objetivos o tareas. La idea central fue combinar el aprendizaje automático con técnicas avanzadas de trading, de modo que se maximice el potencial de su uso conjunto. El sistema es adecuado tanto para hacer crecer depósitos pequeños en 1–2 mese
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Asesores Expertos
Descubra la solución definitiva para operar en los gaps del mercado con el EA LT Gap, ahora disponible en MQL5. Con tres potentes estrategias a su disposición, podrá maximizar su potencial de negociación de gaps como nunca antes. Características principales: Estrategias versátiles: Elija entre tres estrategias distintas de gap trading. Opere con todos los gaps, céntrese en los gaps que cumplan unos criterios mínimos predefinidos o ejecute operaciones exclusivamente cuando las distancias de los
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Asesores Expertos
SmartRisk MA Pro Visión general de la estrategia: SmartRisk MA Pro es una estrategia de negociación automatizada optimizada y orientada al riesgo (Asesor Experto) desarrollada para la plataforma MetaTrader 5. Está diseñada para identificar oportunidades de negociación basadas en las desviaciones de los precios con respecto a las medias móviles e incorpora un completo sistema de gestión del capital. El Asesor Experto opera con una lógica de "nueva barra", lo que garantiza la estabilidad y previs
Universal MT5 MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Robot comercial en el indicador MACD Esta es una versión simplificada del robot comercial, utiliza solo una estrategia de entrada (la versión avanzada tiene más de 10 estrategias) Beneficios para expertos: Scalping, Martingale, grid trading. Puede configurar el comercio con una sola orden o una cuadrícula de órdenes. Una cuadrícula de órdenes altamente personalizable con un paso dinámico, fijo o multiplicador y un lote de negociación le permitirá adaptar el Asesor Experto a casi cualquier i
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper: scalper de alta velocidad con selección automática de parámetros para cada par de divisas automáticamente. Sueña con un asesor que calculará automáticamente los parámetros comerciales? ¿Optimizado y sintonizado automáticamente? La versión completa del sistema para MetaTrader 4:    TickSniper  scalper   para MetaTrader 4 Desarrollador de herramientas forex  TickSniper - Full Description  + DEMO + PDF El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de p
GU Martingale
Quang Dang Tong
Asesores Expertos
Descripción - GUMartingale es un bot de trading diseñado para el par de divisas GBPUSD, que emplea un algoritmo Martingale. Opera en base a las condiciones de entrada determinadas por los indicadores MA, Estocástico, MACD y la Envolvente Nadaraya Watson. - A diferencia de otros bots que utilizan algoritmos similares, GUMartingale está meticulosamente calculado y optimizado con un enfoque en garantizar tanto la seguridad como el rendimiento estable de los beneficios. Excluye la volatilidad por c
GoldScalperEA
Samuel Zulu
Asesores Expertos
El EA Gold Scalper es un asesor experto de ingeniería de precisión diseñado para dominar el mercado XAUUSD (Oro) a través de un scalping inteligente basado en soportes y resistencias. Construido con una lógica de negociación limpia, simplista y minimalista sin ninguna jerga sobrecomplicada que la mayoría de los EAs tratan de anunciar, este robot de scalping de Oro ejecuta operaciones de ruptura de alta probabilidad con precisión quirúrgica utilizando el simple soporte básico y el comercio de res
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Asesores Expertos
PROMO: PASA MÁS TIEMPO CON TU FAMILIA. DISFRUTA DE LA VIDA... NO HAGAS NADA. Nos gustaría compartir nuestras habilidades de codificación a los compañeros de los comerciantes y sobre todo a la gente de todos los ámbitos de la vida para tener la oportunidad de negociar o invertir utilizando auto-negociación manera de proporcionar otra fuente de ingresos, mientras que dejar que el robot y su dinero trabaja para usted. Recomendaciones: Plazo: H1 ( Cualquier plazo) Pares de divisas soportados: EU
MACD Expert Advisor MT5
Ivan Historillo
Asesores Expertos
El Asesor Experto MACD utiliza el indicador de Convergencia/Divergencia de la Media Móvil para determinar la tendencia del mercado. Utiliza la señal MACD para colocar sus entradas automáticamente. El EA también utiliza el indicador de media móvil para una confirmación adicional. Varios ajustes permiten optimizar el EA para diferentes condiciones de mercado y estrategias de seguimiento de tendencias. Este programa también puede operar en sesiones de negociación específicas para aprovechar el aum
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Asesores Expertos
Goldmost - Trading de Precisión para XAUUSD Este EA implementa una estrategia de ruptura en múltiples marcos temporales para el XAUUSD, identificando niveles críticos de soporte/resistencia para ejecutar operaciones con ajustes dinámicos de SL/TP, y protocolos de salida inteligentes para una gestión optimizada del riesgo. Los parámetros se actualizan regularmente para adaptarse a la evolución de las condiciones del mercado. De este modo, el modelo se ajusta continuamente a los cambios de sentim
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Otros productos de este autor
Gold O Matic Multi Timeframe Gold EA
Sergio Veenendaal
Asesores Expertos
Gold-O-matic es un Asesor Experto centrado en el XAUUSD diseñado para operar con oro utilizando un marco estructurado basado en reglas. Aplica una confirmación por capas y una gestión de operaciones adaptable para seguir siendo selectivo y coherente en condiciones de mercado cambiantes. El EA incluye controles de riesgo configurables, prevención de eventos integrada y salvaguardas de volatilidad para ayudar a reducir la exposición durante periodos inestables. También es plug-and-play: sólo tien
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario