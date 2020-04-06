TradeOmatic Expert Advisor

Idea principal

TradeOmatic busca señales de negociación en la dirección de la tendencia dominante, utilizando un marco temporal inferior (LTF) para las entradas y un marco temporal superior (HTF) para la confirmación. Las operaciones se filtran por zonas de soporte y resistencia, volumen normalizado y sesiones de negociación. Un filtro de noticias incorporado puede pausar o cerrar las operaciones en torno a acontecimientos de gran repercusión para reducir la exposición durante esos periodos.

Características principales

Lógica multitemporal con entradas LTF y HTF independientes.

Zonas de soporte y resistencia con distancia de buffer configurable

Buffer ATR dinámico opcional para el escalado automático del ancho de zona

Entradas de ruptura y prueba para configuraciones de compra y venta

Filtro de volumen normalizado y retroceso opcional de "volumen fallido

Filtro de sesiones de negociación (por ejemplo, Londres y Nueva York) con ventanas de negociación personalizables.

Filtro de noticias con opciones para bloquear nuevas operaciones y/o cerrar operaciones antes de noticias de gran impacto

Filtros independientes para spreads, deslizamientos y operaciones nocturnas

Tamaño de posición basado en el riesgo (lote fijo o porcentaje de riesgo por operación)

Número máximo de operaciones simultáneas por símbolo y número mágico

Objetos visuales en el gráfico para entradas, stop loss (SL), take profit (TP) y niveles de activación

Soporte preestablecido para diferentes símbolos y sesiones

Lógica de la estrategia (simplificada)

Identifique la tendencia del marco temporal superior utilizando medias móviles y la estructura del mercado. Dibuje los niveles de soporte y resistencia a partir de los máximos y mínimos de las oscilaciones recientes. Construir zonas de amortiguación alrededor del soporte y la resistencia utilizando una distancia fija o ATR. Espere a que el precio rompa y vuelva a probar un nivel en la dirección de la tendencia. Confirme la señal con el filtro de volumen y otras condiciones. Abra operaciones sólo dentro de la sesión de negociación permitida y si el filtro de noticias, el diferencial y las condiciones de deslizamiento lo permiten. Gestione la posición con stop loss, take profit y lógica opcional de breakeven y trailing stop.

Símbolos y plazos recomendados

Símbolos: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, XAUUSD, principales índices (por ejemplo US500, NAS100)

Marco temporal inferior: M1-M15 en función del estilo de negociación (scalping o intradía)

Marco temporal superior: uno o dos pasos por encima del marco temporal inferior (por ejemplo M5 / M15, M15 / H1)

Tipo de cuenta: Cualquiera (compensación o cobertura) con diferenciales bajos y ejecución fiable

Gestión del riesgo

Operar siempre implica riesgo. TradeOmatic incluye herramientas para ayudar al operador a gestionar ese riesgo:

Porcentaje de riesgo por operación en función del saldo de la cuenta

Número máximo de posiciones simultáneas por símbolo y número mágico

Filtros de diferencial y deslizamiento para evitar malas condiciones de ejecución

Opción de bloquear nuevas operaciones si ya hay abiertas operaciones externas o manuales en el símbolo.

Configuración y uso

Conecte TradeOmatic al gráfico del símbolo y el marco temporal deseados. Cargue uno de los archivos preestablecidos proporcionados que coincida con su símbolo, LTF/HTF y sesión. Compruebe que la negociación algorítmica está activada y que el Asesor Experto tiene permiso para operar. Pruebe primero en una cuenta demo y ajuste el porcentaje de riesgo y la selección de símbolos según su propia tolerancia al riesgo. Cuando se sienta cómodo con el comportamiento, pase a una cuenta real con un riesgo conservador.

Notas importantes

El filtro de noticias incorporado depende de los datos del broker y del entorno MetaTrader. En el Probador de Estrategias, el comportamiento histórico de las noticias puede no coincidir con las operaciones en vivo. Por esta razón, los resultados de las pruebas retrospectivas pueden diferir de las pruebas a futuro durante eventos noticiosos reales.

Ningún algoritmo de negociación puede garantizar beneficios ni eliminar riesgos. El rendimiento pasado, las pruebas retrospectivas y los ejemplos no son garantía de resultados futuros. Utilice una gestión monetaria adecuada y nunca opere con dinero que no pueda permitirse perder.

Soporte y actualizaciones

El Asesor Experto se mantiene activamente. Preguntas, informes de errores y sugerencias pueden ser publicadas en los comentarios del producto. Es posible que con el tiempo se realicen actualizaciones y mejoras basadas en los comentarios del mundo real y en las condiciones del mercado.