Gold scalper 01
- Asesores Expertos
- Stephen Barasa
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Descripción del Asesor Experto
Este Asesor Experto está diseñado para operar XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 5 minutos (M5).
BROKERS RECOMENDADOS- EXNESS,VT-MAKETS,FYNTURA.
Utiliza un enfoque disciplinado y automatizado para capturar los movimientos del mercado a corto plazo manteniendo un riesgo controlado.
El EA es compatible tanto con cuentas Pro como Cent y está optimizado para cuentas pequeñas y medianas.
Para una gestión adecuada del riesgo, se recomienda un tamaño de lote de 0,01 para una cuenta de 500 $.
El robot se ejecuta de forma totalmente automática, requiriendo una intervención mínima del usuario, y es adecuado para los traders que buscan un trading consistente y sistemático en oro.