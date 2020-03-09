Gold scalper 01

Expert Advisor Beschreibung

Dieser Expert Advisor wurde für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen (M5) entwickelt.

EMPFOHLENE BROKER - EXNESS, VT-MAKETS, FYNTURA.

Er verwendet einen disziplinierten, automatisierten Ansatz, um kurzfristige Marktbewegungen zu erfassen und gleichzeitig das Risiko zu kontrollieren.

Der EA ist sowohl mit Pro- als auch mit Cent-Konten kompatibel und ist für kleine bis mittlere Kontogrößen optimiert.

Für ein angemessenes Risikomanagement wird eine Losgröße von 0,01 für ein 500-Dollar-Konto empfohlen.

Der Roboter läuft vollautomatisch und erfordert nur minimale Benutzereingriffe. Er eignet sich für Händler, die einen konsistenten und systematischen Handel mit Gold anstreben.