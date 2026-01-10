NeoTrend atlas
XAUUSD 5MIN Scalper para MT5
El xauusd 5min Scalper es un Asesor Experto para MetaTrader 5 totalmente automatizado diseñado para operar con fuertes tendencias de mercado utilizando una combinación de tres medias móviles exponenciales y una gestión dinámica del riesgo basada en ATR.
La estrategia se centra en entradas de continuación de tendencia después de retrocesos cortos, por lo que es adecuado para instrumentos volátiles como XAUUSD (Oro).
Configuración recomendada
Símbolo: XAUUSD (Oro)
Marco temporal: M5
Tipo de cuenta: ECN / spread bruto
Depósito Mínimo: $200 recomendado es 500 para mejores ganancias
Riesgo: 0.5% - 1% por operación pero use 1%.
Broker: Cualquier broker MT5 con spreads bajos como exness,vtmarkets,fyntura,icemarkets etc.
🔧 Estrategia de Trading
El EA utiliza:
El bot utiliza 3 medias móviles para la dirección de la tendencia y el filtrado
Entrada Pullback cuando el precio retrocede a la EMA inferior en la dirección de la tendencia
Stop Loss basado en ATR
Control de la relación riesgo-recompensa
Protección del punto de equilibrio
ATR trailing stop
Las operaciones sólo se ejecutan cuando la estructura del mercado confirma una tendencia fuerte, lo que ayuda a reducir las señales falsas.
⚙️ Características principales
✔ Estrategia EMA basada en la tendencia
✔ Stop Loss y Take Profit dinámicos ATR
✔ Gestión automática del punto de equilibrio
✔ Sistema de trailing stop ATR
✔ Porcentaje de riesgo ajustable por operación
✔ Una operación por símbolo (Magic Number protegido)
✔ Filtro de spread para una ejecución más segura
✔ Funciona con cualquier símbolo, optimizado para XAUUSD
⚠️ Exención de Riesgo
Operar implica un riesgo significativo y puede no ser adecuado para todos los inversores.
Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Pruebe siempre en una cuenta de demostración antes de utilizar fondos reales.
🧪 E ntorno de Backtest
Todas las pruebas retrospectivas se realizaron utilizando datos reales de ticks en el Probador de Estrategias de MetaTrader 5.📈 XAUUSD BACKTEST AJUSTES (IMPORTANTE)
Utilice EXACTAMENTE estos ajustes en MT5 Strategy Tester:
Probador de Estrategias
Experto: xauusd 5min Scalper
Símbolo: XAUUSD
Periodo: M5
Modelo: Cada tick basado en ticks reales
Depósito: $200 (o $500)
Apalancamiento: 1:200 o superior
Ejecución: Ejecución de mercado
Optimización: OFF (para capturas de mercado)