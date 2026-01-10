NeoTrend atlas

📦 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO .

XAUUSD 5MIN Scalper para MT5

El xauusd 5min Scalper es un Asesor Experto para MetaTrader 5 totalmente automatizado diseñado para operar con fuertes tendencias de mercado utilizando una combinación de tres medias móviles exponenciales y una gestión dinámica del riesgo basada en ATR.

La estrategia se centra en entradas de continuación de tendencia después de retrocesos cortos, por lo que es adecuado para instrumentos volátiles como XAUUSD (Oro).

Configuración recomendada

  • Símbolo: XAUUSD (Oro)

  • Marco temporal: M5

  • Tipo de cuenta: ECN / spread bruto

  • Depósito Mínimo: $200 recomendado es 500 para mejores ganancias

  • Riesgo: 0.5% - 1% por operación pero use 1%.

  • Broker: Cualquier broker MT5 con spreads bajos como exness,vtmarkets,fyntura,icemarkets etc.

🔧 Estrategia de Trading

El EA utiliza:

  • El bot utiliza 3 medias móviles para la dirección de la tendencia y el filtrado

  • Entrada Pullback cuando el precio retrocede a la EMA inferior en la dirección de la tendencia

  • Stop Loss basado en ATR

  • Control de la relación riesgo-recompensa

  • Protección del punto de equilibrio

  • ATR trailing stop

Las operaciones sólo se ejecutan cuando la estructura del mercado confirma una tendencia fuerte, lo que ayuda a reducir las señales falsas.

⚙️ Características principales

✔ Estrategia EMA basada en la tendencia
✔ Stop Loss y Take Profit dinámicos ATR
✔ Gestión automática del punto de equilibrio
✔ Sistema de trailing stop ATR
✔ Porcentaje de riesgo ajustable por operación

✔ Una operación por símbolo (Magic Number protegido)
✔ Filtro de spread para una ejecución más segura
✔ Funciona con cualquier símbolo, optimizado para XAUUSD


⚠️ Exención de Riesgo

Operar implica un riesgo significativo y puede no ser adecuado para todos los inversores.
Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Pruebe siempre en una cuenta de demostración antes de utilizar fondos reales.

🧪 E ntorno de Backtest

Todas las pruebas retrospectivas se realizaron utilizando datos reales de ticks en el Probador de Estrategias de MetaTrader 5.

📈 XAUUSD BACKTEST AJUSTES (IMPORTANTE)

Utilice EXACTAMENTE estos ajustes en MT5 Strategy Tester:

Probador de Estrategias

  • Experto: xauusd 5min Scalper

  • Símbolo: XAUUSD

  • Periodo: M5

  • Modelo: Cada tick basado en ticks reales

  • Depósito: $200 (o $500)

  • Apalancamiento: 1:200 o superior

  • Ejecución: Ejecución de mercado

  • Optimización: OFF (para capturas de mercado)

Muchas gracias por apoyar mi trabajo.


