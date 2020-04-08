CISD Change In The State of Delivery

CISD Levels Pro dibuja automáticamente niveles de compra y venta CISD directamente en su gráfico.
Destaca los niveles pendientes mientras se están formando, y luego marca los niveles confirmados después del cierre de la vela de confirmación. Las flechas de confirmación opcionales le ayudan a detectar la señal rápidamente.

Esta herramienta está diseñada para operadores que desean una visualización de niveles CISD limpia y sencilla, sin indicadores adicionales ni desorden.

Características principales

Dibuja niveles CISD alcistas (COMPRA) y niveles CISD bajistas (VENTA).
Muestra niveles pendientes (discontinuos) y niveles confirmados (sólidos)
Flechas de confirmación opcionales en la vela de confirmación
Flecha de VENTA en el máximo de la vela de confirmación
Flecha de COMPRA en el mínimo de la vela de confirmación
Etiquetas de texto opcionales junto a los niveles (pueden incluir el precio)
Funciona con cualquier símbolo y marco temporal (los mejores resultados dependen de las condiciones del mercado)
Entradas

ShowLastCISD - Mostrar sólo el nivel de COMPRA/VENTA confirmado más reciente (por dirección)
CSD_Width - Ancho de línea del nivel confirmado
PendingWidth - Ancho de línea de nivel pendiente
BullColor / BearColor - Colores para niveles alcistas/bajistas
ShowCISDArrows - Activar/desactivar flechas de confirmación
BullArrowCode / BearArrowCode - Códigos Wingdings para símbolos de flecha
ShowCISDText - Activar/desactivar etiquetas de texto junto a los niveles
MostrarTextoPrecio - Mostrar el precio en el texto de la etiqueta
CISDTextFontSize - Tamaño de fuente de la etiqueta
Notas

El indicador dibuja objetos gráficos con el prefijo TDNT_CISD_ para una limpieza segura y para evitar interferencias con otras herramientas.
Este indicador es para análisis/visualización y no coloca operaciones.
