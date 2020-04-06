MACD Trading System

MACD Momentum Rider - Descripción del Asesor Experto

"Sencillo. Limpio. Implacable".

Concepto central

Trading de impulso MACD puro:

Entrar en el cruce clásico MACD/línea de señal

Dejar correr a los ganadores con un trailing stop basado en ATR

Salir sólo en el cruce opuesto - nada más

Sin filtros, sin medias móviles, sin RSI, sin filtros de noticias. Sólo el impulso del precio medido por el MACD y una gestión disciplinada del riesgo.

Reglas de negociación (100% mecánicas)

Señal de COMPRA (Larga ) La línea MACD cruza POR ENCIMA de la línea de señal → Compra de mercado en la apertura de la siguiente barra

VENTA (Corta) Señal La línea MACD cruza por DEBAJO Línea de señal → El mercado vende en la apertura de la siguiente barra

Stop-Loss (en cada operación) Distancia fija: 1.5 × ATR(14) (ajustado automáticamente en cada barra - ATR verdadero desde la primera vela)

Take-Profit Ninguno. La posición se mantiene hasta que se produce el cruce opuesto del MACD.

Reglas de salida

Largo → cerrar cuando el MACD cruce por DEBAJO Señal

Corto → cerrar cuando el MACD cruce por ENCIMA de la señal.

Eso es todo. Sin salidas anticipadas, sin movimientos de equilibrio, sin cierres parciales. El sistema está diseñado para atrapar grandes movimientos de tendencia y dar marcha atrás sólo cuando el impulso realmente se invierte.

Parámetros por defecto (totalmente personalizables)

EMA rápida: 12

EMA lenta: 26

Señal SMA: 9

Periodo ATR: 14

Multiplicador ATR Stop: 1.5×

Precio aplicado: Cierre

Mejores mercados y plazos

Funciona en cualquier instrumento con tendencias decentes: Divisas principales, oro, índices de EE.UU., criptomonedas, materias primas Plazos recomendados: H1, H4, Diario (cuanto más alto, más limpio)

Principales ventajas

Lógica extremadamente simple y transparente

Captura tendencias masivas (movimientos de más de 1000 pips son comunes en mercados fuertes)

El stop ATR mantiene las pérdidas pequeñas y se adapta a la volatilidad

Sin repintado, sin filtros retrospectivos - funciona exactamente igual en vivo y en tester

Una operación cada vez (sin piramidación, sin desorden de cobertura)

Expectativas realistas

Usted tendrá muchas pequeñas pérdidas en los mercados que van - ese es el precio de admisión. Pero cuando finalmente aparezca una tendencia real, este EA la seguirá desde el principio hasta el final.

Eslogan: "Cruzar. Montar. Invertir. Repetir".

Perfecto para los operadores que creen que el impulso es el rey y que la paciencia es rentable.