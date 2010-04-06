Auto Stop Loss All Trades MT4

Esta es una sencilla utilidad que pondrá Stop Loss y Take Profit automáticos. También tiene funciones de Trailing Stop Loss y Break Even. El valor de entrada del Stop Loss y Take Profit es en Pips. Cada vez que abra una operación, pondrá el Stop Loss y el Take Profit en pips automáticamente.

*Si necesita un Stop Loss y Take Profit más práctico para sus operaciones, entonces puede que le guste esta utilidad de Stop Loss basada en ATR, ¡Aquí!

Entradas: 1. SL y Trailing SL - Este es el valor del Stop Loss en Pips. También se utiliza como Trailing Stop Loss si, "Use Trailing = true". 2. Trailing Steps - Este es el valor de los pasos en pips para el trailing del stop loss. 3. Take Profit pips - Valor del Take Profit en Pips. 4. Break Even pips - Valor de Take Profit en el cual el stop loss se mueve al punto de equilibrio. 5. Pips de compensación de punto de equilibrio "Breakeven price offset" es donde se pone el SL en relación al precio de apertura. Por defecto lo pone en el Precio Abierto (offset pips fijado en 0). Sioffset pips se establece en 2 pips, SL se colocará en OpenPrice+2pips. Pero intenta hacerlo cuando el precio está sólo 3 pips por encima de Open Price. 6. 6. Trailing Start Pips - La operación debe alcanzar cierta ganancia en pips primero, y solo entonces el trailing SL puede ser iniciado.

Las órdenes Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) basadas en pips fijos son herramientas de uso común en el trading para gestionar el riesgo y bloquear los beneficios. Estas órdenes no dependen de la volatilidad del mercado ni de indicadores como el Average True Range (ATR). En su lugar, los operadores establecen niveles de precios fijos para estas órdenes. Aquí hay una explicación de Stop Loss y Take Profit basado en pips fijos:

1. **Stop Loss (SL): **

- Un stop loss es una orden colocada por un operador para limitar las pérdidas potenciales en una operación especificando un nivel de precio fijo en el que la posición debe cerrarse automáticamente.

- Al establecer un stop loss basado en pips fijos, el operador determina cuántos pips está dispuesto a arriesgar en una operación.

- Por ejemplo, si un operador entra en una posición larga (compra) a 1,2000 en un par de divisas y desea limitar las pérdidas potenciales a 20 pips, fijaría su stop loss en 1,1980 (1,2000 - 20 pips).

- El objetivo de un stop loss es proteger al operador de pérdidas excesivas en caso de que el mercado se mueva en contra de su posición.

2. **Take Profit (TP): **

- Un take profit es una orden colocada por un operador para bloquear los beneficios especificando un nivel de precio fijo en el que la posición debe cerrarse automáticamente.

- Cuando se establece un take profit basado en pips fijos, el operador determina cuántos pips quiere obtener como beneficio antes de cerrar la operación.

- Por ejemplo, si un operador entra en una posición larga a 1,2000 y quiere tomar beneficios a 1,2040, fijaría su toma de beneficios en 1,2040 (1,2000 + 40 pips).

- El objetivo de una toma de beneficios es garantizar que el operador obtenga una cierta cantidad de beneficios cuando el mercado se mueva a su favor.