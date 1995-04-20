MTF SR Levels

MTF SR Levels Pro - Su mapa multitemporal de soportes y resistencias todo en uno

Valor principal: Identifique al instante los campos de batalla clave en todos los marcos temporales

¿Cansado de dibujar manualmente líneas horizontales en múltiples gráficos, luchando por encontrar soportes y resistencias válidos? MTF SR Levels Pro acaba con las conjeturas.Calcula y traza automáticamente los niveles clave de soporte y resistencia de múltiples marcos temporales definidos por el usuario directamente en su gráfico actual. Transforme la estructura fragmentada del mercado en un "mapa estratégico" claro y unificado en el que las zonas de negociación cruciales se revelan de un vistazo.

Características principales y lógica de negociación

📊 Genere una matriz S/R de múltiples marcos temporales con un solo clic

  • Niveles de sincronización a través de marcos de tiempo: Se acabó el cambiar de gráfico. Vea los puntos pivote históricos de otros periodos cruciales (como H4, D1, W1) directamente en su gráfico M5, H1 o cualquier otro.

  • Detección inteligente de niveles: El algoritmo identifica automáticamente los máximos y mínimos significativos dentro de cada marco temporal especificado y los traza como líneas horizontales claras.

  • Jerarquía visual clara: Los niveles de diferentes marcos temporales se distinguen por color o estilo (por ejemplo, la resistencia diaria como línea roja sólida, el soporte de 4 horas como línea azul discontinua), lo que hace que la estructura del mercado sea inmediatamente comprensible.

🎯 Configuraciones de alta probabilidad: Encuentre las "zonas de confluencia multitrama"

El poder definitivo de este indicador radica en la identificación de "Zonas de Confluencia de Soporte/Resistencia Multi-Timeframe" -áreas de máxima atracción gravitacional del mercado y oportunidades de trading de alta probabilidad.

  1. Localice la Zona de Confluencia:
    Cuando dos o más líneas horizontales de diferentes marcos temporales se agrupan cerca del precio actual (por ejemplo, una línea de soporte H4 se alinea con una línea de soporte D1), esto indica que los operadores de múltiples marcos temporales coinciden en la importancia de esta zona, creando una poderosa "Zona de Confluencia".

  2. Ejecute su estrategia:

    • En una zona de soporte de confluencia: Busque oportunidades de compra, confirmadas con patrones de velas alcistas (como martillo, envolvente alcista) o su señal de entrada preferida.

    • En una zona de resistencia de confluencia: Busque oportunidades de venta, confirmadas por velas bajistas.

    • The Core Edge: Utilice el fuerte potencial de rechazo de la confluencia de múltiples marcos temporales como una base sólida para sus operaciones, mejorando significativamente la tasa de ganancias y la relación riesgo/recompensa.

Se adapta a su estrategia

  • Plazos totalmente personalizables: Elige libremente qué periodos específicos monitorizar y mostrar.

  • Sensibilidad ajustable: Ajuste con precisión la sensibilidad para identificar los niveles de S/R con el fin de adaptarse a las distintas volatilidades de los instrumentos.

  • Funciona con todos los instrumentos: Rendimiento estable en divisas, oro, índices y criptomonedas.

Paquete de valor por tiempo limitado: La Suite Completa de Análisis Multi-Tiempo

Para proporcionarle la ventaja analítica definitiva, le ofrecemos este paquete de valor excepcional:

  • MTF SR Levels Pro Precio Independiente: $39 USD

  • Paquete especial de hoy: Por sólo $39 USD, reciba MTF SR Levels Pro Y obtenga el indicador MTF Moving Averages Pro (valorado en $49) ¡ABSOLUTAMENTE GRATIS!

Por qué este paquete es una combinación perfecta:

  1. MTF SR Levels Pro (Este Producto): Proporciona un mapa horizontal y estático de las áreas clave de precios (Soporte y Resistencia).

  2. MTF Medias Móviles Pro (Su Regalo): Proporciona una guía dinámica e inclinada de la dirección de la tendencia (Medias Móviles Multi-Tiempo).

  3. La Sinergia: Cuando el precio se aproxima a una zona de Soporte de Confluencia Multi-Tiempo mientras las medias móviles inferiores comienzan a girar al alza, se obtiene una poderosa doble confirmación tanto de "Ubicación" como de "Momentum", aumentando drásticamente la convicción de la operación.

Una compra, dos herramientas profesionales. Construya su flujo de trabajo de análisis completo desde la "Localización" hasta la "Confirmación".

Especificaciones técnicas y soporte

  • Plataforma: MetaTrader 4 (MT4)

  • Tipo de archivo: .ex4 Indicator File

  • Soporte técnico: Actualizaciones gratuitas y soporte técnico básico para la instalación y el uso incluidos con la compra.

Deje de perderse entre gráficos. Equípese hoy mismo con MTF SR Levels Pro. Deje que los soportes y resistencias clave de todos los marcos temporales se alineen en su gráfico principal y fije con precisión los verdaderos "campos de batalla estratégicos" multitemporales del mercado.

Haga clic en Comprar ahora y desbloquee al instante el poder de la operativa de confluencia en múltiples marcos temporales.

Descargo de responsabilidad: Operar implica un riesgo sustancial. Este indicador es una ayuda analítica diseñada para identificar posibles zonas de precios clave y no constituye un consejo de trading. Los usuarios son responsables de sus propias decisiones. Se recomienda encarecidamente probar a fondo en una cuenta de demostración antes de su uso en vivo.


Productos recomendados
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indicadores
Indicador Market Profile 3 MetaTrader 4 - es una implementación clásica de Market Profile que puede mostrar la densidad de precios a lo largo del tiempo, destacando los niveles de precios más importantes, el área de valor y el valor de control de una sesión de negociación determinada. Este indicador puede adjuntarse a marcos temporales entre M1 y D1 y mostrará el Perfil de Mercado para sesiones diarias, semanales, mensuales o incluso intradía. Los plazos inferiores ofrecen una mayor precisión. L
FREE
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indicadores
El indicador le permite operar con opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es М1 y el tiempo de caducidad es 1,2,3 minutos. El indicador adecuado para el comercio automático y manual. Una posible señal se especifica como una flecha por encima / debajo de una vela. ¡Usted debe esperar hasta que la vela se cierra! Las flechas no se repintan Sesiones de negociación: Sección TOKIO (Half-end) Pares de divisas: USD/JPY Marco temporal de trabajo: M1 Tiempo de expiración: 1,2,3 minutos. El ind
FREE
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Candle Pattern Finder MT4
Dwi Nur Prasetyo
Indicadores
Buscador de velas Candle Pattern Finder es un potente indicador de MT4 diseñado para ayudar a los operadores a detectar fácilmente patrones de velas clave en tiempo real. Tanto si opera con tendencias, retrocesos o consolidaciones, esta herramienta resalta las señales importantes de la acción del precio directamente en el gráfico, ayudándole a tomar decisiones de trading más rápidas y seguras. Detecta patrones de velas populares: Envolvente alcista/bajista Martillo y Martillo invertido Estrella
FREE
Forex Volume MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Forex Volume muestra el volumen de compra y venta de un par de divisas en forma de histograma coloreado. El volumen se compone de transacciones de compra y venta en un activo. En el mercado Forex: Si el volumen de compra supera al de venta, el precio del par de divisas tiende a subir. Si el volumen de venta supera al de compra, el precio del par de divisas tiende a bajar. Características Evite operaciones erróneas confirmándolas mediante los datos de volumen por ticks. Le ayuda a operar en l
Session High Low
Jerome Asiusin
Indicadores
Este indicador ayuda a marcar el máximo y mínimo de la sesión de Asia, Londres, Nueva York, con la hora de ajuste personalizado Este indicador está configurado para contar a partir de velas minuto por lo que se moverá con el mercado actual y se detendrá en la hora designada y crear una línea precisa para el día. a continuación es la personalización que se puede ajustar : Descripciones de entrada EnableAsian Habilita o deshabilita la visualización de los niveles máximos y mínimos de la ses
FREE
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
MarketProfile EForex
Veridiana Adorno Kendrick
Indicadores
Market Profile Muestra dónde ha pasado más tiempo el precio, destacando los niveles importantes que se pueden utilizar en la negociación. Es una poderosa herramienta que está diseñada para tomar los componentes fundamentales que componen cada mercado; precio / volumen / tiempo, y mostrar visualmente su relación en tiempo real a medida que el mercado se desarrolla durante un período de tiempo predeterminado. ¡Herramienta muy poderosa!
Simple QM Pattern
Suvashish Halder
4.5 (2)
Indicadores
Simple QM Pattern es un indicador de trading potente e intuitivo diseñado para simplificar la identificación del patrón de trading Quasimodo (QM). El patrón QM es ampliamente reconocido entre los operadores por señalar eficazmente posibles retrocesos al resaltar las estructuras clave del mercado y las formaciones de la acción del precio. Este indicador ayuda a los operadores a visualizar fácilmente el patrón QM directamente en sus gráficos, por lo que es sencillo incluso para aquellos que son nu
FREE
Cumulative Delta MT4
Evgeny Shevtsov
4.86 (29)
Indicadores
El indicador analiza la escala de volúmenes y la divide en dos componentes: volúmenes vendedores y volúmenes compradores, y también calcula el delta y el delta acumulativo. El indicador no parpadea ni se redibuja, su cálculo y trazado se realizan con bastante rapidez, al tiempo que utiliza los datos de los períodos más pequeños (en relación con el actual). Los modos de funcionamiento del indicador se pueden cambiar utilizando la variable de entrada Modo : Compra - muestra sólo los volúmenes comp
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.86 (7)
Indicadores
Perfil del mercado Forex (FMP para abreviar) Que esto no es: FMP no es la pantalla clásica de TPO codificada por letras, no muestra el cálculo general del perfil de datos del gráfico y no segmenta el gráfico en períodos ni los calcula. Que hace : Lo más importante es que el indicador FMP procesará los datos que residen entre el borde izquierdo del espectro definido por el usuario y el borde derecho del espectro definido por el usuario. El usuario puede definir el espectro simplemente tirando
FREE
Symbol Overlay
John Louis Fernando Diamante
5 (2)
Indicadores
Este indicador traza otro símbolo en el gráfico actual. Se puede utilizar un marco temporal diferente para el símbolo, con la opción de mostrarlo en modo de marco temporal múltiple (1 vela superpuesta por varias velas del gráfico). Se proporcionan indicadores básicos. Para ajustar la escala de precios de diferentes símbolos, los precios superpuestos se escalan al espacio de precios del gráfico visible. Características Introducción de símbolos y marcos temporales Visualización MTF opción de inve
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indicadores
Indicador Smart FVG MT4 – Detección Avanzada de Fair Value Gap para MetaTrader 4 El indicador Smart FVG para MetaTrader 4 ofrece detección, seguimiento y alertas profesionales de Fair Value Gap (FVG) directamente sobre tus gráficos. Combina filtrado basado en ATR con lógica consciente de la estructura del mercado para eliminar ruido, adaptarse a la liquidez y mantener solo los desequilibrios más relevantes para decisiones precisas. Ventajas clave Detección precisa de FVG: identifica ineficienc
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indicadores
Este indicador ha sido creado para encontrar los probables puntos de reversión del precio del símbolo. En su funcionamiento se utiliza un patrón de inversión de velas pequeñas junto con un filtro de extremos. El indicador no se redibuja. Si el filtro de extremos está desactivado, el indicador muestra todos los puntos que tienen un patrón. Si el filtro de extremos está activado, la condición funciona - si el historial de velas de barras anteriores 1 contiene velas más altas y están más lejos que
FREE
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Indicador Profesional de Delta Acumulado y Mediana de Volumen Rastree la presión real de compra/venta con esta potente herramienta de análisis de volumen. El Volume Compare Indicator combina el Delta Acumulado y las Medianas de Volumen para ayudarle a identificar actividad institucional, desequilibrios y posibles reversiones. Características Clave: Histograma de Delta Acumulado – Visualiza el volumen neto de compra frente al volumen neto de venta en tiempo real. Medianas de Volumen de
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicadores
Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicadores
Rainbow MT4 es un indicador técnico basado en medias móviles con periodo 34 y muy fácil de usar. Cuando el precio cruza por encima de MA y MA cambia de color a verde, es una señal de compra. Cuando el precio cruza por debajo de MA y MA cambia de color a rojo, es una señal de venta. El Asesor Experto (Rainbow EA MT4) basado en el indicador Rainbow MT4, como se puede ver en el vídeo de abajo está disponible aquí .
FREE
BoxInside MT4
Evgeny Shevtsov
4.83 (6)
Indicadores
Este indicador calcula el perfil de volumen y coloca etiquetas que corresponden a los niveles VAH, VAL y POC, para cada vela individualmente. Características de funcionamiento del indicador El indicador funciona en los marcos temporales de M5 a MN, pero utiliza los datos históricos de períodos más pequeños: M1 - para los períodos de M5 a H1, M5 - para el período H4, M30 - para el periodo D1, H4 - para el periodo W1, D1 - para el periodo MN. El color y la ubicación de las etiquetas VAL, VAH y PO
FREE
DualVWAP
Kourosh Hossein Davallou
Indicadores
Dual Timeframe Indicador VWAP para MT4 Descripción Indicador profesional VWAP que muestra tanto **Daily** como **Weekly** VWAP simultáneamente en su gráfico. Características : - Líneas VWAP duales: Azul para Diario, Rojo para Semanal - Bandas configurables: Dos bandas de desviación para cada marco temporal - Control de sesión: Horas de negociación personalizables para el VWAP diario - Visualización clara: Líneas continuas para el VWAP principal, discontinuas para las bandas - Optimizable: Los
Max LotSize
Luis Alberto Atuncar Sanchez
5 (2)
Indicadores
Indicador de Tamaño de Lote Descubre el tamaño adecuado de lote para utilizar en tus operaciones basado en el margen disponible. Este indicador proporciona información valiosa para la gestión del riesgo. Si el indicador muestra un valor de 0, significa que tu saldo o margen disponible es insuficiente para operar. Es importante mantener niveles de margen adecuados para prácticas de trading seguras. Este indicador está diseñado exclusivamente para la plataforma MT4, una plataforma de trading popul
FREE
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
FRM Half Trend
Noiros Tech
3.5 (2)
Indicadores
AHORA PUEDE DESCARGAR VERSIONES GRATUITAS DE NUESTROS INDICADORES DE PAGO . ES NUESTRA FORMA DE RETRIBUIR A LA COMUNIDAD. >>> IR AQUÍ PARA DESCARGAR El sistema es un pino de código abierto libre script publicado originalmente en TradingView por everget . Fue convertido a Mt4 por Forex Robot Makers. Este sistema es un popular indicador de tendencia basado en ATR ( Average True Range ) , medias móviles y el canal de Donchian . Sistema BackGround ATR El Average True Range es un indicador de la v
FREE
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicadores
Indicador de gestión del riesgo y monitoreo de límites para traders profesionales y cuentas de evaluación (Prop) Esta herramienta solo muestra en el gráfico información precisa sobre gestión del riesgo y límites, para ayudarte a decidir con mayor enfoque. El indicador no abre/cierra/modifica operaciones y no interfiere con Asesores Expertos (EAs). Funciones Monitoreo del drawdown diario y total Calcula y muestra el drawdown diario y total con base en Balance o Equity (configurable). Muestra el
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicadores
Si te gusta este proyecto, deja una revisión de 5 estrellas. Este indicador dibuja los precios abiertos, altos, bajos y finales para los especificados período y se puede ajustar para una zona horaria específica. Estos son niveles importantes considerados por muchos institucionales y profesionales comerciantes y puede ser útil para que usted sepa los lugares donde podrían ser más activo. Los períodos disponibles son: Día previo. Semana anterior. Mes anterior. Barrio anterior. Año anterior. O:
FREE
Quantum Currency Array Indicator
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indicadores
Este indicador se ha desarrollado para identificar y mostrar estas tendencias de forma rápida y sencilla, permitiéndole ver al instante los pares de divisas que están en tendencia y los que no, y en todos los plazos, con un solo clic. Los 28 pares de divisas se muestran como un abanico que va de fuerte a débil y viceversa, y por eso lo llamamos "matriz de divisas". Los 28 pares se despliegan ante usted, ofreciéndole una descripción visual instantánea de los pares que tienen una tendencia fuerte,
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
TMA AI Bands
Monique Ellen Miranda Dos Santos
Indicadores
El indicador TMA AI Bands se basa en la Media Móvil Triangular (TMA) con bandas superior e inferior dinámicas y flechas claras de compra/venta trazadas directamente en el gráfico. Cuenta con IA integrada para optimización adaptativa y garantiza no repintar, proporcionando señales precisas de reversión cuando el precio toca las bandas. * Pares: funciona con todos los pares de divisas * Marcos temporales recomendados: D1 / W1 / MN * Variables externas configurables:   * TimeFrame – período de
Pips forex
Andrey Kozak
Indicadores
Pips forex es un sistema comercial listo. Este indicador muestra con flechas en el gráfico cuándo y en qué dirección necesita abrir una orden. Si la flecha es verde, entonces abrimos un trato de compra, y si la flecha es roja, entonces abrimos un trato de venta. Todo es muy simple y bastante efectivo. TakeProfit establece 15-25 puntos. StopLoss establecido a nivel de puntos. Cuando los puntos se mueven, anulamos inmediatamente el StopLoss. Marco de tiempo recomendado para negociar M1 y M5. Esta
Pivot Point Daily Shifted Mt4 Original
Navjot Singh
Indicadores
El indicador muestra puntos de pivote diarios. Es posible especificar el número de días a mostrar. Para Forex no considera los datos de la sesión del domingo. Es posible modificar el color, el estilo y el ancho para cada nivel. Es mejor utilizar este indicador con un plazo no superior a Н1. 4 Niveles de soporte y resistencia con también Niveles Intermedios que es posible ocultar. Comercio pivote: 1.pp pivote 2. r1 r2 r3, s1 s2 s3 Los puntos de pivote han sido una estrategia comercial duran
Trend Strength Meter
Sukunthakan Ngernbamrung
Indicadores
Simple Trading System Actualización !!! Siga este enlace para ver nuestra 2024 Estrategia !!! ( Descargar el escáner EAs ) INTRODUCCIÓN : El medidor de fuerza es una herramienta de comercio que se utiliza para identificar los mercados de tendencia y consolidación sobre la base de la tasa de porcentaje. COMO USARLO : Usted puede utilizar este indicador con Deal Trading Tendencia >> Haga clic aquí << Para utilizar esta herramienta de comercio para identificar los mercados de tendencia y consoli
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (8)
Indicadores
Market Structure Break Out (MSB) es una herramienta avanzada diseñada para MT4 y MT5 que ayuda a los traders a analizar el movimiento del mercado en forma de estructura. Detecta y muestra señales de trading clave mediante flechas y alertas , tanto en la dirección de la tendencia como en reversas . Una de sus funciones más importantes es el dibujo de zonas de oferta y demanda continuas , lo que permite identificar niveles clave de precios. Además, su capacidad de backtesting en vivo permite a lo
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Otros productos de este autor
Believe Me
Kang Liu
2 (1)
Asesores Expertos
This robot enters the market during the end of US Session and the beginning of Asian Session. The Trading system is Multi-currency and is able to trade:  EURCHF,EURGBP,USDCHF,GBPCHF,GBPCAD,EURAUD,GBPNZD,CADCHF,EURNZD,EURUSD TimeFrame: M15 You DO NOT need to open many chart. It works on 1 chart and trade multiple symbols.    It is very simple to use. It opens only 1 position for each symbol.Every trade is protected by Stop-Loss.  Features: No dangerous money management are used Easy to setup Eve
Storm EA
Kang Liu
Asesores Expertos
This robot enters the market follow the main trend during the pullback. The Trading system is Multi-currency and is able to trade:  GBPUSD,GBPNZD,GBPJPY,GBPCHF TimeFrame: M15 You can also try it with other currency pair.    It is simple to use. EA use the open price of the bar, so you can backtest with the data Model: "Open prices only". Every trade is protected by Stop-Loss.  Features: No dangerous money management are used Easy to setup Every trade is protected by stop-loss Recommendations
BreakoutIgnition Pro
Kang Liu
Indicadores
【Oferta de peso pesado por tiempo limitado】¡Compre BreakoutIgnition Pro y obtenga Smart Trend Pro gratis! La combinación definitiva: Sistema de captura de tendencias de doble motor ¿Por qué este combo es imbatible? Cuando la detección precisa del punto de ruptura se une al filtrado profesional de la dirección de la tendencia , no obtienes solo un indicador, obtienes un sistema de trading profesional completo . BreakoutIgnition Pro + Smart Trend Pro = La mejor asociación del mercado BIP (Detec
SmartTrend Pro
Kang Liu
Indicadores
Smart Trend Pro - Sistema inteligente de navegación por tendencias (oferta limitada compre uno y llévese otro gratis) Solución de Tendencia Definitiva: Obtenga el Sistema de Trading Completo por $69 Compre Smart Trend Pro y reciba inmediatamente BreakoutIgnition Pro (valorado en 69 $) ¡GRATIS! Dos indicadores profesionales con un precio original de $138, ¡ahora sólo $69! ¿Por qué elegir Smart Trend Pro? Tres ventajas principales Navegación visual de tendencias - Vea la dirección del mercado de u
Rhythm Master
Kang Liu
Asesores Expertos
Rhythm Master EA - Un viaje de cinco años para dominar el pulso del mercado Propuesta de valor principal Forjado a lo largo de cinco años de desarrollo y pruebas de mercado, Rhythm Master EA se construye con un principio básico: la supervivencia ante todo. Juegos de archivos: https: //www.mql5.com/zh/market/product/157626/comments?source=Site+Market+Product+Page#comment_58671939 Filosofía de trading y ventajas principales Tres principios básicos de negociación El ritmo es el rey : No predice la
MTF Moving Averages Pro
Kang Liu
Indicadores
MTF Moving Averages Pro - Su Holograma de Mercado Multi-Timeframe Valor principal: Ver todos los plazos de un vistazo ¿Cansado de pasar de un gráfico a otro, tratando de reconstruir el panorama general del mercado? ¡MTF Moving Averages Pro pone fin a esta lucha! Revela las medias móviles clave de múltiples marcos temporales en un solo gráfico, simplificando instantáneamente la compleja estructura del mercado en un claro mapa visual de toma de decisiones. Características principales del indicador
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario