MTF SR Levels Pro - Su mapa multitemporal de soportes y resistencias todo en uno

Valor principal: Identifique al instante los campos de batalla clave en todos los marcos temporales

¿Cansado de dibujar manualmente líneas horizontales en múltiples gráficos, luchando por encontrar soportes y resistencias válidos? MTF SR Levels Pro acaba con las conjeturas.Calcula y traza automáticamente los niveles clave de soporte y resistencia de múltiples marcos temporales definidos por el usuario directamente en su gráfico actual. Transforme la estructura fragmentada del mercado en un "mapa estratégico" claro y unificado en el que las zonas de negociación cruciales se revelan de un vistazo.

Características principales y lógica de negociación

📊 Genere una matriz S/R de múltiples marcos temporales con un solo clic

Niveles de sincronización a través de marcos de tiempo : Se acabó el cambiar de gráfico. Vea los puntos pivote históricos de otros periodos cruciales (como H4, D1, W1) directamente en su gráfico M5, H1 o cualquier otro.

Detección inteligente de niveles : El algoritmo identifica automáticamente los máximos y mínimos significativos dentro de cada marco temporal especificado y los traza como líneas horizontales claras.

Jerarquía visual clara: Los niveles de diferentes marcos temporales se distinguen por color o estilo (por ejemplo, la resistencia diaria como línea roja sólida, el soporte de 4 horas como línea azul discontinua), lo que hace que la estructura del mercado sea inmediatamente comprensible.

🎯 Configuraciones de alta probabilidad: Encuentre las "zonas de confluencia multitrama"

El poder definitivo de este indicador radica en la identificación de "Zonas de Confluencia de Soporte/Resistencia Multi-Timeframe" -áreas de máxima atracción gravitacional del mercado y oportunidades de trading de alta probabilidad.

Localice la Zona de Confluencia:

Cuando dos o más líneas horizontales de diferentes marcos temporales se agrupan cerca del precio actual (por ejemplo, una línea de soporte H4 se alinea con una línea de soporte D1), esto indica que los operadores de múltiples marcos temporales coinciden en la importancia de esta zona, creando una poderosa "Zona de Confluencia". Ejecute su estrategia: En una zona de soporte de confluencia : Busque oportunidades de compra, confirmadas con patrones de velas alcistas (como martillo, envolvente alcista) o su señal de entrada preferida.

En una zona de resistencia de confluencia : Busque oportunidades de venta, confirmadas por velas bajistas.

The Core Edge: Utilice el fuerte potencial de rechazo de la confluencia de múltiples marcos temporales como una base sólida para sus operaciones, mejorando significativamente la tasa de ganancias y la relación riesgo/recompensa.

Se adapta a su estrategia

Plazos totalmente personalizables : Elige libremente qué periodos específicos monitorizar y mostrar.

Sensibilidad ajustable : Ajuste con precisión la sensibilidad para identificar los niveles de S/R con el fin de adaptarse a las distintas volatilidades de los instrumentos.

Funciona con todos los instrumentos: Rendimiento estable en divisas, oro, índices y criptomonedas.

Paquete de valor por tiempo limitado: La Suite Completa de Análisis Multi-Tiempo

Para proporcionarle la ventaja analítica definitiva, le ofrecemos este paquete de valor excepcional:

MTF SR Levels Pro Precio Independiente: $39 USD

Paquete especial de hoy: Por sólo $39 USD, reciba MTF SR Levels Pro Y obtenga el indicador MTF Moving Averages Pro (valorado en $49) ¡ABSOLUTAMENTE GRATIS!

Por qué este paquete es una combinación perfecta:

MTF SR Levels Pro (Este Producto): Proporciona un mapa horizontal y estático de las áreas clave de precios (Soporte y Resistencia). MTF Medias Móviles Pro (Su Regalo): Proporciona una guía dinámica e inclinada de la dirección de la tendencia (Medias Móviles Multi-Tiempo). La Sinergia: Cuando el precio se aproxima a una zona de Soporte de Confluencia Multi-Tiempo mientras las medias móviles inferiores comienzan a girar al alza, se obtiene una poderosa doble confirmación tanto de "Ubicación" como de "Momentum", aumentando drásticamente la convicción de la operación.

Una compra, dos herramientas profesionales. Construya su flujo de trabajo de análisis completo desde la "Localización" hasta la "Confirmación".

Especificaciones técnicas y soporte

Plataforma : MetaTrader 4 (MT4)

Tipo de archivo : .ex4 Indicator File

Soporte técnico: Actualizaciones gratuitas y soporte técnico básico para la instalación y el uso incluidos con la compra.

Deje de perderse entre gráficos. Equípese hoy mismo con MTF SR Levels Pro. Deje que los soportes y resistencias clave de todos los marcos temporales se alineen en su gráfico principal y fije con precisión los verdaderos "campos de batalla estratégicos" multitemporales del mercado.

Haga clic en Comprar ahora y desbloquee al instante el poder de la operativa de confluencia en múltiples marcos temporales.

Descargo de responsabilidad: Operar implica un riesgo sustancial. Este indicador es una ayuda analítica diseñada para identificar posibles zonas de precios clave y no constituye un consejo de trading. Los usuarios son responsables de sus propias decisiones. Se recomienda encarecidamente probar a fondo en una cuenta de demostración antes de su uso en vivo.