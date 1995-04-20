MTF Moving Averages Pro - Su Holograma de Mercado Multi-Timeframe

Valor principal: Ver todos los plazos de un vistazo

¿Cansado de pasar de un gráfico a otro, tratando de reconstruir el panorama general del mercado? ¡MTF Moving Averages Pro pone fin a esta lucha! Revela las medias móviles clave de múltiples marcos temporales en un solo gráfico, simplificando instantáneamente la compleja estructura del mercado en un claro mapa visual de toma de decisiones.

Características principales del indicador

Un gráfico, una visión global

Visualización simultánea : Superpone medias móviles de cualquier otro marco temporal especificado (por ejemplo, H1, H4, D1) directamente en su gráfico actual.

Plazos personalizables : Elija libremente la combinación de periodos a observar. Por ejemplo, vea la tendencia a corto plazo de H1 y la tendencia a largo plazo de D1 en su gráfico M15.

Codificación clara por colores: Las medias móviles de cada marco temporal están claramente coloreadas para facilitar la separación visual y el reconocimiento inmediato de la estructura del mercado.

🌍 Construya su "Panorama de Mercado".

Análisis de jerarquía de tendencias : Identifique rápidamente si las tendencias a través de diferentes marcos temporales están alineadas (misma dirección) o divergentes (direcciones opuestas). Esto es clave para juzgar la fuerza de la tendencia.

Captar el ritmo del mercado : Observe cómo reacciona el precio en los plazos inferiores cuando se acerca a las medias móviles clave de los plazos superiores. Capte el ritmo del "latido del corazón" y de la "respiración" del mercado.

Mapeo holístico de soportes/resistencias: La D1 200 EMA podría formar una resistencia clave absoluta, mientras que la H4 50 EMA actúa como un soporte dinámico a corto plazo. Véalo todo en una pantalla.

🎯 Entrada de precisión: Sigue la tendencia principal, encuentra la oportunidad menor

Esta es la aplicación definitiva del indicador: la metodología"Operar con la Tendencia Mayor, Contra el Retroceso Menor para Entradas de Precisión ".

Paso 1: Identifique los niveles clave en los plazos superiores En su gráfico H4 o D1, configure el indicador para que muestre medias móviles de plazos aún mayores (por ejemplo, D1 o W1).

Observe si el precio se aproxima a estas "medias móviles clave de plazos superiores" (como la EMA 50 o la EMA 200 de D1). Estas zonas suelen ser áreas estratégicas donde las tendencias se aceleran o invierten. Paso 2: Cambie a plazos inferiores y observe la microestructura Mantenga visibles esas MAs clave de plazos superiores en su gráfico actual de plazos inferiores (por ejemplo, M5 o M15).

Cuando el precio toque o se acerque a esa MA clave en el gráfico inferior , observe cómo se desarrolla la microestructura del mercado: ¿Se comprime la volatilidad (convergencia)? ¿Se forman patrones de velas alcistas/bajistas específicos (por ejemplo, Pin Bar, Engulfing Pattern)? ¿Empieza a girar el sistema de MA del marco temporal inferior?

Paso 3: Confirmación y ejecución precisa Un momento de entrada de alta probabilidad se produce cuando hay una resonancia entre el nivel clave del marco de tiempo superior y una señal de reversión/ruptura en el marco de tiempo inferior .

Ejemplo: En su gráfico M15, ve al precio probando el soporte D1 100 EMA. Simultáneamente, se forma un patrón envolvente alcista en M15, y el estocástico está sobrevendido. Esta es una oportunidad de compra multiconfirmada.

Ventajas del producto

Eficiencia en la toma de decisiones multiplicada : No es necesario cambiar entre 8 ventanas de gráficos. Toda la información crítica está integrada en una sola pantalla.

Elimina los puntos ciegos analíticos : Evita el riesgo de perderse el contexto más amplio de la tendencia por centrarse sólo en un único marco temporal.

Potencia cualquier estrategia : Si usted es un seguidor de la tendencia, swing trader, o scalper, que proporciona información crucial sobre las relaciones marco de tiempo.

Extremadamente fácil de usar: Establezca los periodos y los parámetros de MA que desea observar y estará listo para empezar. Curva de aprendizaje cero.

El compañero perfecto para su sistema de trading

Para operadores manuales : Actúa como su "lente" más poderosa para el análisis técnico manual, dándole a sus decisiones una base sólida de múltiples marcos de tiempo.

Con EAs automatizados (por ejemplo, Rhythm Master EA) : Utilícelo para supervisar manualmente el contexto de mercado en el que opera su EA, verificar si la lógica de entrada del EA se alinea con la resonancia del marco temporal múltiple o preparar la gestión de riesgos por adelantado en niveles clave.

Con indicadores de ruptura/tendencia: Utilice este indicador en primer lugar para localizar el "campo de batalla clave del marco temporal superior" y, a continuación, utilice otros indicadores para encontrar la señal **"desencadenante" precisa.

Cómo conseguirlo

MTF Moving Averages Pro está disponible como un producto independiente, pero también se ofrece como un bono de regalo de alto valor para nuestros valiosos clientes.

El mejor camino actual: Compre nuestros productos principales como Rhythm Master EA y reciba este indicador ABSOLUTAMENTE GRATIS, construyendo su caja de herramientas de trading completa desde el análisis macro hasta la ejecución micro.

Precio por separado: $39. Pero en lugar de comprarlo solo, maximice su valor adquiriéndolo a través de un paquete.

Diga adiós al análisis fragmentado y adopte una visión holística. MTF Moving Averages Pro no es sólo otra media móvil - es su "visión de rayos X" para observar la estructura del mercado a través de marcos de tiempo.

Compatible con la plataforma MetaTrader 4.