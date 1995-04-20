BreakoutIgnition Pro
- Indicadores
- Kang Liu
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
La combinación definitiva: Sistema de captura de tendencias de doble motor
🎯 ¿Por qué este combo es imbatible?
Cuando la detección precisa del punto de ruptura se une al filtrado profesional de la dirección de la tendencia, no obtienes solo un indicador, obtienes un sistema de trading profesional completo.
BreakoutIgnition Pro + Smart Trend Pro = La mejor asociación del mercado
-
BIP (Detector de Ignición de Breakout): Responde "Cuándo entrar"-capta el momento óptimo para las rupturas
-
STP (Analizador de Tendencias): Responde "Dónde está la dirección"-identifica de forma inteligente la tendencia principal, evitando las operaciones contra-tendencia.
Dos palas combinadas, ¡tasa de ganancias multiplicada!
Flujo de trabajo combinado: El arma secreta del trader profesional
Paso 1: Dirección de la tendencia (Smart Trend Pro)
-
Determina de forma inteligente si el mercado se encuentraen tendencia o en oscilación.
-
Muestra claramente las zonas dominantes alcistas/bajistas, evitando "perderse el bosque por los árboles".
Paso 2: Captura del punto de ruptura (BreakoutIgnition Pro)
-
Encuentra oportunidades de ruptura de alta calidad en la dirección de la tendencia
-
O identifica oportunidades de trading bidireccional en mercados oscilantes
Paso 3: Filtrado de sinergias
-
Modo agresivo: Sólo negocia "oportunidades de oro" cuando ambos indicadores coinciden
-
Modo Conservador: Utilizar STP como filtro de dirección, reduciendo significativamente las posibles señales contra tendencia de BIP.
Esta combinación resuelve tres problemas fundamentales:
-
"¡Capturé una ruptura, pero fue contra tendencia!"
→ STP le asegura que sólo operará rupturas en la dirección de la tendencia.
-
"Conozco la tendencia, ¡pero siempre compro alto/vendo bajo!"
→ BIP proporciona finales de retroceso precisos y puntos de entrada de continuación de tendencia.
-
"¡Siempre me paran en losmercados oscilantes!"
→ El cambio de modo dual le permite navegar con facilidad tanto en los mercados tendenciales como en los oscilantes
Detalles de la oferta por tiempo limitado
🎁 Compre uno y llévese otro gratis
-
Compre BreakoutIgnition Pro ahora (precio original $69)
-
ObténGRATIS el indicador Smart Trend Pro (precio individual $69).
-
Valor total: 138$ → ¡Pagas sólo 69$!
Cómo reclamar su regalo:
-
Compre BreakoutIgnition Pro en el mercado MQL5
-
Póngase en contacto conmigo a través del sistema de mensajería incorporado de MQL5 (o utilice la información de contacto en la página del producto)
-
Proporcione su número de pedido
-
Recibirá la licencia de la versión completa de Smart Trend Pro en 24 horas
Importante: Esta oferta es sólo para compras directas a través de esta página de producto. El regalo es una licencia completa e ilimitada de por vida con las mismas actualizaciones y soporte técnico que el producto principal.
Solución perfecta para diferentes estilos de trading
Operadores diarios
-
BIP capta las principales rupturas intradía
-
STP identifica la dirección principal del día
-
La combinación reduce el exceso de operaciones y mejora la calidad de la negociación diaria.
Swing Traders
-
STP confirma la tendencia semanal/diaria
-
BIP encuentra entradas precisas en gráficos de 4 horas/1 hora
-
Solución de entrada perfecta para operaciones a medio plazo
Scalpers
-
El BIP detecta microcontracciones de volatilidad en gráficos de 1-5 minutos
-
STP proporciona un contexto direccional microtemporal en gráficos de 15 minutos
-
Mejora la tasa de ganancias de las operaciones de scalping y la relación riesgo-recompensa
Comentarios de clientes reales
"El BIP por sí solo es potente, pero con el STP mi operativa se ha transformado cualitativamente. Ahora puedo distinguir claramente qué rupturas vale la pena tomar y cuáles evitar. Este combo es clave para el crecimiento de mi cuenta!" - Alex, Trader Profesional
"Conseguir STP gratis me hizo decidirme a comprar inmediatamente. Después de un mes, puedo decir honestamente que incluso comprar estos dos indicadores por separado valdría la pena. BIP encuentra oportunidades, STP me dice si son buenas oportunidades-¡perfecto!" - Maria, Analista de fondos
Especificaciones técnicas y soporte
Dos indicadores, un precio
-
Una compra, dos indicadores profesionales
-
Ambos son compatibles con todos los instrumentos de negociación y marcos temporales
-
Incluye completos tutoriales en vídeo y guías de estrategia
-
Soporte técnico profesional y actualizaciones gratuitas de por vida
Requisitos del sistema
-
Plataforma MetaTrader 4
-
Ambos indicadores pueden ejecutarse simultáneamente en el mismo gráfico, con recursos optimizados, sin que ello afecte a la velocidad de negociación
Por qué debe actuar ahora:
-
Tiempo Limitado: Esta oferta de compra-uno-obtenga-uno-gratis puede terminar en cualquier momento
-
Escasa: Smart Trend Pro se vende normalmente por separado; este paquete es una oferta especial.
-
Efecto inmediato: Empiece a utilizar BIP inmediatamente después de la compra, reciba STP en 24 horas, integración perfecta
Recordatorio especial: Cuando ejecuta ambos indicadores juntos, en realidad está utilizando un sistema de trading profesional de 138$-yhoy sólo paga 69$.
Tres Razones para Comprar, Decídase Ahora
✅S i necesitas entradas precisas → BreakoutIgnition Pro te satisface
✅ Si necesitas filtrado de tendencias → Smart Trend Pro te satisface
✅ Si necesitas un sistema completo → Este combo por tiempo limitado es tu mejor opción.
Ventana de oportunidad final
En el mundo del trading, el coste de la indecisión suele ser mayor que el de los errores.
Hoy en día, usted no sólo está recibiendo un detector de ignición de ruptura-usted está recibiendo un sistema completo de decisión de comercio de tendencia. Dos indicadores se verifican y refuerzan mutuamente, proporcionando efectos sinérgicos poco comunes en el mercado.
Haga clic en el botón "Comprar" para obtener su sistema de trading de doble indicador.
Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener su código de licencia gratuito de Smart Trend Pro.
*Términos de la oferta: La interpretación final de este evento de compra-uno-obtiene-uno-gratis pertenece al desarrollador del indicador. Smart Trend Pro se distribuirá a través de la función de regalo de MQL5 Market, garantizando una licencia genuina y un uso seguro. La oferta puede terminar sin previo aviso.