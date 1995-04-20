BreakoutIgnition Pro

【Oferta de peso pesado por tiempo limitado】¡Compre BreakoutIgnition Pro y obtenga Smart Trend Pro gratis!

La combinación definitiva: Sistema de captura de tendencias de doble motor

🎯 ¿Por qué este combo es imbatible?

Cuando la detección precisa del punto de ruptura se une al filtrado profesional de la dirección de la tendencia, no obtienes solo un indicador, obtienes un sistema de trading profesional completo.

BreakoutIgnition Pro + Smart Trend Pro = La mejor asociación del mercado

  • BIP (Detector de Ignición de Breakout): Responde "Cuándo entrar"-capta el momento óptimo para las rupturas

  • STP (Analizador de Tendencias): Responde "Dónde está la dirección"-identifica de forma inteligente la tendencia principal, evitando las operaciones contra-tendencia.

Dos palas combinadas, ¡tasa de ganancias multiplicada!

Flujo de trabajo combinado: El arma secreta del trader profesional

Paso 1: Dirección de la tendencia (Smart Trend Pro)

  • Determina de forma inteligente si el mercado se encuentraen tendencia o en oscilación.

  • Muestra claramente las zonas dominantes alcistas/bajistas, evitando "perderse el bosque por los árboles".

Paso 2: Captura del punto de ruptura (BreakoutIgnition Pro)

  • Encuentra oportunidades de ruptura de alta calidad en la dirección de la tendencia

  • O identifica oportunidades de trading bidireccional en mercados oscilantes

Paso 3: Filtrado de sinergias

  • Modo agresivo: Sólo negocia "oportunidades de oro" cuando ambos indicadores coinciden

  • Modo Conservador: Utilizar STP como filtro de dirección, reduciendo significativamente las posibles señales contra tendencia de BIP.

Esta combinación resuelve tres problemas fundamentales:

  1. "¡Capturé una ruptura, pero fue contra tendencia!"
    → STP le asegura que sólo operará rupturas en la dirección de la tendencia.

  2. "Conozco la tendencia, ¡pero siempre compro alto/vendo bajo!"
    → BIP proporciona finales de retroceso precisos y puntos de entrada de continuación de tendencia.

  3. "¡Siempre me paran en losmercados oscilantes!"
    → El cambio de modo dual le permite navegar con facilidad tanto en los mercados tendenciales como en los oscilantes

Detalles de la oferta por tiempo limitado

🎁 Compre uno y llévese otro gratis

  • Compre BreakoutIgnition Pro ahora (precio original $69)

  • ObténGRATIS el indicador Smart Trend Pro (precio individual $69).

  • Valor total: 138$ → ¡Pagas sólo 69$!

Cómo reclamar su regalo:

  1. Compre BreakoutIgnition Pro en el mercado MQL5

  2. Póngase en contacto conmigo a través del sistema de mensajería incorporado de MQL5 (o utilice la información de contacto en la página del producto)

  3. Proporcione su número de pedido

  4. Recibirá la licencia de la versión completa de Smart Trend Pro en 24 horas

Importante: Esta oferta es sólo para compras directas a través de esta página de producto. El regalo es una licencia completa e ilimitada de por vida con las mismas actualizaciones y soporte técnico que el producto principal.

Solución perfecta para diferentes estilos de trading

Operadores diarios

  • BIP capta las principales rupturas intradía

  • STP identifica la dirección principal del día

  • La combinación reduce el exceso de operaciones y mejora la calidad de la negociación diaria.

Swing Traders

  • STP confirma la tendencia semanal/diaria

  • BIP encuentra entradas precisas en gráficos de 4 horas/1 hora

  • Solución de entrada perfecta para operaciones a medio plazo

Scalpers

  • El BIP detecta microcontracciones de volatilidad en gráficos de 1-5 minutos

  • STP proporciona un contexto direccional microtemporal en gráficos de 15 minutos

  • Mejora la tasa de ganancias de las operaciones de scalping y la relación riesgo-recompensa

Comentarios de clientes reales

"El BIP por sí solo es potente, pero con el STP mi operativa se ha transformado cualitativamente. Ahora puedo distinguir claramente qué rupturas vale la pena tomar y cuáles evitar. Este combo es clave para el crecimiento de mi cuenta!" - Alex, Trader Profesional

"Conseguir STP gratis me hizo decidirme a comprar inmediatamente. Después de un mes, puedo decir honestamente que incluso comprar estos dos indicadores por separado valdría la pena. BIP encuentra oportunidades, STP me dice si son buenas oportunidades-¡perfecto!" - Maria, Analista de fondos

Especificaciones técnicas y soporte

Dos indicadores, un precio

  • Una compra, dos indicadores profesionales

  • Ambos son compatibles con todos los instrumentos de negociación y marcos temporales

  • Incluye completos tutoriales en vídeo y guías de estrategia

  • Soporte técnico profesional y actualizaciones gratuitas de por vida

Requisitos del sistema

  • Plataforma MetaTrader 4

  • Ambos indicadores pueden ejecutarse simultáneamente en el mismo gráfico, con recursos optimizados, sin que ello afecte a la velocidad de negociación

Por qué debe actuar ahora:

  1. Tiempo Limitado: Esta oferta de compra-uno-obtenga-uno-gratis puede terminar en cualquier momento

  2. Escasa: Smart Trend Pro se vende normalmente por separado; este paquete es una oferta especial.

  3. Efecto inmediato: Empiece a utilizar BIP inmediatamente después de la compra, reciba STP en 24 horas, integración perfecta

Recordatorio especial: Cuando ejecuta ambos indicadores juntos, en realidad está utilizando un sistema de trading profesional de 138$-yhoy sólo paga 69$.

Tres Razones para Comprar, Decídase Ahora

S i necesitas entradas precisas → BreakoutIgnition Pro te satisface
Si necesitas filtrado de tendencias → Smart Trend Pro te satisface
Si necesitas un sistema completoEste combo por tiempo limitado es tu mejor opción.

Ventana de oportunidad final

En el mundo del trading, el coste de la indecisión suele ser mayor que el de los errores.

Hoy en día, usted no sólo está recibiendo un detector de ignición de ruptura-usted está recibiendo un sistema completo de decisión de comercio de tendencia. Dos indicadores se verifican y refuerzan mutuamente, proporcionando efectos sinérgicos poco comunes en el mercado.

Haga clic en el botón "Comprar" para obtener su sistema de trading de doble indicador.

Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener su código de licencia gratuito de Smart Trend Pro.

*Términos de la oferta: La interpretación final de este evento de compra-uno-obtiene-uno-gratis pertenece al desarrollador del indicador. Smart Trend Pro se distribuirá a través de la función de regalo de MQL5 Market, garantizando una licencia genuina y un uso seguro. La oferta puede terminar sin previo aviso.


Productos recomendados
Astral Energy
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Energía Astral (MT4) Del laboratorio de mecánica astral - Ptr777 Visión general Astral Energy es un indicador avanzado de subventana diseñado para visualizar el "flujo" direccional de la energía del mercado a través de un histograma armónico de doble flujo. Interpreta el equilibrio de la fuerza y la debilidad internas dentro del movimiento de los precios, revelando cuándo el impulso astral del mercado se alinea para la expansión (fase ascendente) o la contracción (fase descendente). Entre bas
Time Bubble
Ahmed Mohamed
Indicadores
Burbuja de tiempo ***Especializado para GBPJPY 1H time frame*** (probado durante dos años con tasas de éxito del 82%) El algoritmo inteligente de Time Circle detecta los círculos de precios con el tiempo . da señales fuertes en el momento adecuado como resultado de combinar el precio y el tiempo. nuestro equipo pasó meses para desarrollar este indicador especialmente para GBPJPY ..con altas tasas de éxito alrededor del 82% operaciones ganadoras durante dos años .Probado desde diciembre de 20
Insight Flow MT4
Nikola Pocuca
Indicadores
En primer lugar, el indicador Insight Flow destaca por ser una herramienta que no repinta, no redibuja y no se retrasa. Esto lo convierte en una opción primordial tanto para el trading manual como algorítmico, asegurando señales fiables y consistentes. Manual de Usuario: Configuración, entradas y estrategia El indicador Insight Flow aprovecha la acción del precio, la fuerza y el impulso para proporcionar una clara ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados, elimina el ruido y las seña
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, pruebas de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina quemando su cuenta? No debería confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Vídeos de Formación + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Indicadores
Un indicador técnico que calcula sus lecturas sobre los volúmenes de negociación. En forma de histograma, muestra la acumulación de la fuerza del movimiento del instrumento comercial. Dispone de sistemas de cálculo independientes para direcciones alcistas y bajistas. Funciona en cualquier instrumento comercial y marco de tiempo. Puede complementar cualquier sistema comercial. El indicador no vuelve a dibujar sus valores, las señales aparecen en la vela actual. Es fácil de usar y no carga el gráf
Forex Volume MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Forex Volume muestra el volumen de compra y venta de un par de divisas en forma de histograma coloreado. El volumen se compone de transacciones de compra y venta en un activo. En el mercado Forex: Si el volumen de compra supera al de venta, el precio del par de divisas tiende a subir. Si el volumen de venta supera al de compra, el precio del par de divisas tiende a bajar. Características Evite operaciones erróneas confirmándolas mediante los datos de volumen por ticks. Le ayuda a operar en l
Trader Indicator
Matshelo Innocent Beesnaar
Indicadores
TraderProfit7TopDown es un sofisticado indicador técnico multiconfirmación para MetaTrader 4, diseñado para generar señales de negociación de alta probabilidad mediante la síntesis de datos de la acción del precio, el impulso y el volumen de mercado. Su filosofía central consiste en filtrar el ruido del mercado y las falsas rupturas exigiendo la confluencia de cuatro factores analíticos distintos antes de presentar una señal, lo que lo convierte en una herramienta sólida para las estrategias d
UPD1 Profile Levels
Vitaliy Kuznetsov
5 (5)
Indicadores
El indicador encuentra los niveles de volumen de precio máximo y mínimo (perfil de mercado) en el gráfico de barras de trabajo para el número especificado de barras.   Perfil compuesto. La altura del histograma es completamente automática y se adapta a cualquier instrumento y marco de tiempo. Se utiliza un algoritmo de autor y no repite análogos conocidos. La altura de los dos histogramas es aproximadamente igual a la altura promedio de la vela. La alerta inteligente le ayudará a informar sobre
CumulativeDeltaBars
Stanislav Korotky
Indicadores
Este indicador es una herramienta analítica convencional para los cambios en los volúmenes de los ticks. Calcula los volúmenes de compra y venta por separado y su delta en cada barra, y muestra los volúmenes por grupos de precios (celdas) dentro de una barra específica (normalmente la última). El algoritmo utilizado internamente es el mismo que en el indicador VolumeDelta , pero los resultados se muestran como barras delta de volumen acumulado (velas). Existe un indicador análogo para MetaTrader
ADX Shark Scalper
Maxwell Ndzoyiya
Indicadores
ADX Shark Scalper - El indicador híbrido definitivo para una operativa de precisión Sumérjase en los mercados con el ADX Shark Scalper , una herramienta potente y versátil diseñada para operadores que buscan precisión en cada operación. Este indicador de vanguardia combina a la perfección múltiples señales técnicas avanzadas en un sistema racionalizado, lo que le permite detectar buenas oportunidades de compra y venta con facilidad. En esencia, el ADX Shark Scalper aprovecha el poder de la detec
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Blahtech VWAP
Blahtech Limited
5 (3)
Indicadores
Antes: $69 Ahora: $49 Blahtech VWAP - Precio medio ponderado por volumen (VWAP) es la relación entre el precio y el volumen total. Proporciona un precio medio en un intervalo de tiempo especificado. Enlaces [ Instalar | Actualizar | Documentación ] Características destacadas Línea VWAP configurable Sesiones, intervalos, anclado o continuo Línea de liquidación del día anterior Bandas de desviación estándar Alertas al cierre de barra o en tiempo real Volúmenes automáticos de Broker o Tick Uso de
Simply The Best Pro
Szymon Palczynski
5 (1)
Indicadores
Este indicador muestra el histograma y las flechas en el gráfico. Cuando Simple The Best Pro se colocan en un gráfico, identifican la tendencia. El color puede ser azul o rojo. El color azul representa los movimientos al alza y el color rojo representa las tendencias a la baja. El indicador ofrece para establecer Stop Loss (SL) y Take Profit (TP). El valor por defecto es ATR. El indicador tiene optimización automática. El STB es un indicador único que muestra la tendencia (botón Bars) de una señ
VWAP Indicator by PipTick MT4
Michal Jurnik
4.5 (2)
Indicadores
El indicador VWAP es nuestra versión del popular indicador Precio medio ponderado por volumen. El VWAP es la relación entre el valor negociado (precio multiplicado por el número de volumen negociado) y el volumen total negociado durante un periodo de tiempo específico. Como resultado, mide el precio medio del instrumento mucho mejor que la media móvil simple. Aunque hay muchas formas de utilizar el VWAP, la mayoría de los inversores lo utilizan para calcular la media diaria. El indicador funci
SUM Market Profile Heat MT4
Liu Ying Pei
Indicadores
Indicador de calor de perfil de mercado - es una implementación clásica de perfil de mercado que puede mostrar la densidad de precios a lo largo del tiempo, destacando los niveles de precios más importantes, el área de valor y el valor de control de una sesión de negociación determinada. Este indicador puede adjuntarse a marcos temporales entre M1 y D1 y mostrará el perfil de mercado para sesiones diarias, semanales, mensuales o incluso intradiarias. Los plazos inferiores ofrecen una mayor preci
Adjustable Consecutive Fractals MT4
Wayne Theo Botha
Indicadores
Fractales Consecutivos Ajustables busca 2 o más fractales en una dirección y envía una alerta en pantalla, una alerta sonora y una notificación push, para puntos de inversión fuertes. Fractales Consecutivos Ajustables, muestra los fractales en el gráfico junto con un texto que cambia de color para señales de compra y venta cuando uno o más fractales aparecen en un lado del precio. Fractales Consecutivos Ajustables se basa en los Fractales de Bill Williams. El estándar Bill Williams fractales se
Banking levels
Sergey Demin
Indicadores
Indicador (incluye Perfil de Volumen + Bloques de Órdenes ) - un indicador revolucionario que combina dos de los conceptos más potentes del análisis técnico moderno: los perfiles de volumen y los bloques de órdenes de los operadores institucionales. Esta herramienta le permite ver lo que está oculto para la mayoría de los operadores y le proporciona una ventaja significativa en el mercado. Principales ventajas del indicador: Visualización del "dinero inteligente": Muestra claramente las áreas d
TPO Profile MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Indicadores
Definición : TPO es una Oportunidad de Precio de Tiempo. En lugar de utilizar barras o velas con un precio de Apertura, Máximo, Mínimo y Cierre, cada "barra" en un Perfil de Mercado está representada por barras horizontales contra el precio Se denomina terminología de Perfil de Mercado. En otras palabras, los perfiles de tiempo-precio-oportunidad (TPO) son histogramas de cuánto tiempo se pasó en cada precio dentro del lapso del perfil. Al utilizar un gráfico TPO, usted puede analizar la cantida
Reverse side scalper MT4
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Reverse side scalper es un sistema de trading manual, que funciona en mercados picados (anti-tendencia). Como regla general, los mercados están en un 80% picado y sólo el 20% es la fase de tendencia. El sistema se basa en el paso personalizado en movimiento y el RSI y el patrón inverso. El sistema define el movimiento ascendente, el movimiento descendente, la tendencia y las fases agitadas. El indicador traza una flecha de señal de compra cuando la dirección actual es bajista y la fase es de ten
Market Sentiment Meter
Vitalii Zakharuk
Indicadores
El indicador Medidor del Sentimiento del Mercado calcula los niveles de saturación del gráfico de precios. Una señal de salida de la zona de sobreventa indica una oportunidad de compra, y una señal de salida de la zona de sobrecompra indica una oportunidad de venta. Normalmente, para este indicador es necesario establecer valores relativos para los niveles de sobrecompra (Arriba) y sobreventa (Abajo). A menudo, una buena tendencia puede apreciarse visualmente en el gráfico de precios. Sin emba
BoxChart MT4
Evgeny Shevtsov
4.4 (5)
Indicadores
El mercado es injusto aunque sólo sea porque el 10% de los participantes gestiona el 90% de los fondos. Un operador ordinario tiene pocos cambios para enfrentarse a estos "buitres". Este problema puede resolverse. Basta con estar entre ese 10%, aprender a predecir sus intenciones y moverse con ellos. El volumen es el único factor preventivo que funciona a la perfección en cualquier marco temporal y símbolo. Primero aparece el volumen y se acumula, y sólo entonces se mueve el precio. El precio se
Market Marker MT4
Evgeny Shevtsov
5 (8)
Indicadores
El indicador muestra los niveles máximos de actividad formados por el volumen máximo, sigue la correlación de las velas en todos los marcos temporales (del más alto al más bajo). Cada nivel de volumen es un tipo de actividad comercial clave. La agrupación más importante se encuentra dentro de un mes, semana, día, hora, etc. Características de funcionamiento del indicador Un nivel de volumen recibe el estado de Demanda si el nivel de volumen más cercano situado a la izquierda y por encima se ha
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicadores
Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
PipTick VSA MT4
Michal Jurnik
1 (2)
Indicadores
El indicador Volume Spread Analysis se basa en el método original Volume Spread Analysis. Fue diseñado para el reconocimiento rápido y fácil de patrones VSA. Aunque este indicador parece muy simple, es la herramienta más sofisticada que hemos creado. Es una herramienta analítica realmente potente que genera señales de trading muy fiables. Debido a que es muy fácil de usar y comprensible, es adecuado para todo tipo de trader, independientemente de su experiencia. ¿Qué es VSA? VSA - Volume Spread
Magneto Volume Trigger
Vladimir Blednov
Indicadores
El indicador Magneto Volume Trigger está diseñado para determinar el volumen confirmado por el patrón de velas y predecir la tendencia. Configuración y uso del indicador El cálculo de los valores se ve afectado por dos parámetros - Período y Puerta . Cuanto menor sea el valor de Gate , mayor será la sensibilidad del indicador. Período permite hacer una muestra de datos para el número especificado de velas. Cuanto menor sea el valor de Período , más se adaptará el indicador a las condiciones act
DoubleSuperTrend WTC
Stefano Cocconi
Indicadores
Consulte mis otros productos Contacte conmigo para descubrir todos mis servicios Este indicador es muy útil para tener una mejor comprensión de la tendencia actual. Con la integración de una nube de color de la tendencia facilita ver la tendencia del precio inmediatamente a simple vista y esto permite al trader hacer valoraciones más precisas. He estado usando este indicador durante años y debo decir que limita en gran medida los errores gráficos y las operaciones en contra de la tendencia.
Seeder Volume
Joao Batista Rolim De Moura
Indicadores
Este indicador se basa en gráfico con especialidad en volumen, muestra claramente donde la fuerza de compra y venta. Nota sobre las imágenes: Configuraciones y ajustes a los colores que prefieras. Poder ver el precio al que se encuentra el mercado en el momento exacto. Poder aceptar más indicadores en la misma ventana, como Bandas de Bollinger, Ma, Estocástico, MACD y muchos otros que se adaptan a tu mejor configuración. El indicador SEEDER_Volume1 Mt4 puede ser utilizado en todo tipo de g
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indicadores
Indicador Market Profile 3 MetaTrader 4 - es una implementación clásica de Market Profile que puede mostrar la densidad de precios a lo largo del tiempo, destacando los niveles de precios más importantes, el área de valor y el valor de control de una sesión de negociación determinada. Este indicador puede adjuntarse a marcos temporales entre M1 y D1 y mostrará el Perfil de Mercado para sesiones diarias, semanales, mensuales o incluso intradía. Los plazos inferiores ofrecen una mayor precisión. L
FREE
Bonosu Toon
Anthonius Soruh
2 (1)
Indicadores
Bonosu Toon es Indicador Binario Highly Winrate No Repaint, No Delay de BONOSU SYSTEM Resultado mirar en https://t.me/BonosuProBinary Par : Todos los pares de divisas Marco de tiempo : M1 Expaired : 1-2 Minutos Tiempo de Comercio Una Vez al Día Backtester, Alerta Disponible Promedio de Señales Genera 5 - 20 Señales de Todos los Pares al Día Broker Zona Horaria GMT+3 Configuración por Defecto [Ejemplo Broker GMT+3 : Alpari, ICMarkets] Soporte Broker : Deriv, IQOption, Alpari, Binomo Olymtrade, e
Scorpion Scalper Pro
Mohamed Amine Talbi
Indicadores
En la era de la velocidad, todo el mundo quiere conseguir lo que quiere rápidamente. El trading consiste en ganar dinero, y el scalping es una forma de hacerlo en poco tiempo. El "Scorpion Scalper Pro" ha sido nombrado en el escorpión debido a su velocidad. El indicador sirve para proporcionar señales para el marco temporal M15. También envía alertas (alerta de ventana, alerta de correo electrónico, alerta de notificación push) cada vez que se produce una señal de compra/venta, y las alertas son
Los compradores de este producto también adquieren
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
TrendLine PRO MT4
Evgenii Aksenov
4.83 (167)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indicadores
Matrix Arrow Indicator MT4 es una tendencia única 10 en 1 que sigue un indicador 100% sin repintado de marcos temporales múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices, acciones.  Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX) Índice de canales de productos básicos (CCI) Ve
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicadores
ACTUALMENTE 26% DE DESCUENTO ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga cli
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en cualquier marco temporal y con cualquier instrumento? Buy Sell Arrow MT Swing está construido exactamente para eso - detección de swing de precisión hecha simple y efectiva. Este indicador identifica los máximos más altos (HH) , los mínimos más altos (HL) , los máximos más bajos (LH) y los míni
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
Indicadores
El indicador es un sistema de negociación para operaciones a corto plazo. Scalper Assistant ayuda a determinar la dirección de la operación, y también muestra los puntos de entrada y salida. El indicador traza dos líneas (posibles puntos para abrir posiciones). En el momento de la ruptura de la línea superior hacia arriba (y cuando se cumplen todas las condiciones de negociación), aparece una flecha hacia arriba (una señal de compra), así como 2 objetivos. En el momento de la ruptura de la líne
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indicadores
Un indicador superior e inferior que puede identificar intuitivamente la tendencia de la banda. Es la mejor opción para el trading manual, sin redibujamiento ni deriva. Cómo obtener este indicador gratis: Más información Incremento de precio de $20 cada 3 días, proceso de incremento de precio: 79--> 99--> 119...... Hasta un precio objetivo de $ 1000. Para cualquier novato y amigo de comercio de programación, puede escribir la señal en la EA para jugar libremente. Array 3 y array 4, por ejemplo,
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indicadores
[Versión Finalizada] SHOGUN Trade Oferta de Navidad: 299$ → 99$ (67% de descuento) ¡Consigue el sistema profesional "SHOGUN" por tiempo limitado! Una vez finalizada la promoción, el precio volverá inmediatamente a 299$. 'Llevo 15 años haciendo trading y 7 vendiendo. Esta es la misma 'respuesta' a la que llegué después de años de perder." Días aprendiendo todos los métodos posibles, buscando el Santo Grial y aun así nada funcionaba. Una gran cantidad de conocimientos . Escribí todo eso
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador es una super combinación de nuestros 2 productos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . ¡Funciona para todos los marcos de tiempo y muestra gráficamente el impulso de fuerza o debilidad para las 8 divisas principales más un Símbolo! Este Indicador está especializado en mostrar la aceleración de la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Oro, Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo p
PipTick Currency Index MT4
Michal Jurnik
Indicadores
El indicador Currency Index permite a los operadores visualizar cualquier índice de ocho divisas principales. Utiliza un cálculo especial que tiene en cuenta pares de divisas específicos y sus ponderaciones. Las ponderaciones por defecto se basan en los resultados de la Encuesta Trienal de Bancos Centrales del BPI. Gracias a esta ventaja, el operador puede ver la verdadera fuerza y debilidad de cada divisa. Nota: Si el indicador se utiliza en el Probador de Estrategias (versión demo), por fav
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Indicadores
Swing Trading es el primer indicador diseñado para detectar oscilaciones en la dirección de la tendencia y posibles oscilaciones de reversión. Utiliza el enfoque de intercambio de línea de base, ampliamente descrito en la literatura comercial. El indicador estudia varios vectores de precios y tiempos para rastrear la dirección de la tendencia agregada y detecta situaciones en las que el mercado está sobrevendido o sobrecomprado y listo para corregir. [ Guía de instalación | Guía de actualización
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (7)
Indicadores
The price is indicated only for the first   30 copies  ( only    2  copies left ). El siguiente precio aumentará a 150 $. El precio final será de 250 $ . Sniper Delta Imbalance es una herramienta profesional para el análisis profundo de delta - la diferencia entre los volúmenes comprador y vendedor. Lleva el análisis del volumen al siguiente nivel, permitiendo a los operadores ver en tiempo real quién controla el precio -compradores o vendedores-
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma de f
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indicadores
El Indicador Nihilist 5.0 incluye la Mejor Estrategias de Trading Forexalien y Nihilist Easy Trend. El indicador se compone de un Dashboard MTF en donde se puede analizar las distintas posibilidades de entradas de cada estrategia con un simple vistazo. Dispone de un sistema de alertas con distintos tipos de filtros configurables y por cada TF que desee seleccionar los avisos en su plataforma Metatrader 4 y Smartphone. El indicador tiene la opción de seleccionar los TP y SL por ATR o fijos y lota
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
Otros productos de este autor
Believe Me
Kang Liu
2 (1)
Asesores Expertos
This robot enters the market during the end of US Session and the beginning of Asian Session. The Trading system is Multi-currency and is able to trade:  EURCHF,EURGBP,USDCHF,GBPCHF,GBPCAD,EURAUD,GBPNZD,CADCHF,EURNZD,EURUSD TimeFrame: M15 You DO NOT need to open many chart. It works on 1 chart and trade multiple symbols.    It is very simple to use. It opens only 1 position for each symbol.Every trade is protected by Stop-Loss.  Features: No dangerous money management are used Easy to setup Eve
Storm EA
Kang Liu
Asesores Expertos
This robot enters the market follow the main trend during the pullback. The Trading system is Multi-currency and is able to trade:  GBPUSD,GBPNZD,GBPJPY,GBPCHF TimeFrame: M15 You can also try it with other currency pair.    It is simple to use. EA use the open price of the bar, so you can backtest with the data Model: "Open prices only". Every trade is protected by Stop-Loss.  Features: No dangerous money management are used Easy to setup Every trade is protected by stop-loss Recommendations
SmartTrend Pro
Kang Liu
Indicadores
Smart Trend Pro - Sistema inteligente de navegación por tendencias (oferta limitada compre uno y llévese otro gratis) Solución de Tendencia Definitiva: Obtenga el Sistema de Trading Completo por $69 Compre Smart Trend Pro y reciba inmediatamente BreakoutIgnition Pro (valorado en 69 $) ¡GRATIS! Dos indicadores profesionales con un precio original de $138, ¡ahora sólo $69! ¿Por qué elegir Smart Trend Pro? Tres ventajas principales Navegación visual de tendencias - Vea la dirección del mercado de u
Rhythm Master
Kang Liu
Asesores Expertos
Rhythm Master EA - Un viaje de cinco años para dominar el pulso del mercado Propuesta de valor principal Forjado a lo largo de cinco años de desarrollo y pruebas de mercado, Rhythm Master EA se construye con un principio básico: la supervivencia ante todo. Juegos de archivos: https: //www.mql5.com/zh/market/product/157626/comments?source=Site+Market+Product+Page#comment_58671939 Filosofía de trading y ventajas principales Tres principios básicos de negociación El ritmo es el rey : No predice la
MTF Moving Averages Pro
Kang Liu
Indicadores
MTF Moving Averages Pro - Su Holograma de Mercado Multi-Timeframe Valor principal: Ver todos los plazos de un vistazo ¿Cansado de pasar de un gráfico a otro, tratando de reconstruir el panorama general del mercado? ¡MTF Moving Averages Pro pone fin a esta lucha! Revela las medias móviles clave de múltiples marcos temporales en un solo gráfico, simplificando instantáneamente la compleja estructura del mercado en un claro mapa visual de toma de decisiones. Características principales del indicador
MTF SR Levels
Kang Liu
Indicadores
MTF SR Levels Pro - Su mapa multitemporal de soportes y resistencias todo en uno Valor principal: Identifique al instante los campos de batalla clave en todos los marcos temporales ¿Cansado de dibujar manualmente líneas horizontales en múltiples gráficos, luchando por encontrar soportes y resistencias válidos? MTF SR Levels Pro acaba con las conjeturas. Calcula y traza automáticamente los niveles clave de soporte y resistencia de múltiples marcos temporales definidos por el usuario directamente
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario