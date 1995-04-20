【Oferta de peso pesado por tiempo limitado】¡Compre BreakoutIgnition Pro y obtenga Smart Trend Pro gratis!

Cuando la detección precisa del punto de ruptura se une al filtrado profesional de la dirección de la tendencia, no obtienes solo un indicador, obtienes un sistema de trading profesional completo.

BreakoutIgnition Pro + Smart Trend Pro = La mejor asociación del mercado

BIP (Detector de Ignición de Breakout) : Responde " Cuándo entrar "-capta el momento óptimo para las rupturas

STP (Analizador de Tendencias): Responde "Dónde está la dirección"-identifica de forma inteligente la tendencia principal, evitando las operaciones contra-tendencia.

Flujo de trabajo combinado: El arma secreta del trader profesional

Paso 1: Dirección de la tendencia (Smart Trend Pro)

Determina de forma inteligente si el mercado se encuentraen tendencia o en oscilación .

Muestra claramente las zonas dominantes alcistas/bajistas, evitando "perderse el bosque por los árboles".

Paso 2: Captura del punto de ruptura (BreakoutIgnition Pro)

Encuentra oportunidades de ruptura de alta calidad en la dirección de la tendencia

O identifica oportunidades de trading bidireccional en mercados oscilantes

Paso 3: Filtrado de sinergias

Modo agresivo : Sólo negocia "oportunidades de oro" cuando ambos indicadores coinciden

Modo Conservador: Utilizar STP como filtro de dirección, reduciendo significativamente las posibles señales contra tendencia de BIP.

Esta combinación resuelve tres problemas fundamentales:

"¡Capturé una ruptura, pero fue contra tendencia!"

→ STP le asegura que sólo operará rupturas en la dirección de la tendencia. "Conozco la tendencia, ¡pero siempre compro alto/vendo bajo!"

→ BIP proporciona finales de retroceso precisos y puntos de entrada de continuación de tendencia. "¡Siempre me paran en losmercados oscilantes!"

→ El cambio de modo dual le permite navegar con facilidad tanto en los mercados tendenciales como en los oscilantes

Compre BreakoutIgnition Pro ahora (precio original $69)

Obtén GRATIS el indicador Smart Trend Pro (precio individual $69).

Valor total: 138$ → ¡Pagas sólo 69$!

Cómo reclamar su regalo:

Compre BreakoutIgnition Pro en el mercado MQL5 Póngase en contacto conmigo a través del sistema de mensajería incorporado de MQL5 (o utilice la información de contacto en la página del producto) Proporcione su número de pedido Recibirá la licencia de la versión completa de Smart Trend Pro en 24 horas

Importante: Esta oferta es sólo para compras directas a través de esta página de producto. El regalo es una licencia completa e ilimitada de por vida con las mismas actualizaciones y soporte técnico que el producto principal.

Solución perfecta para diferentes estilos de trading

Operadores diarios

BIP capta las principales rupturas intradía

STP identifica la dirección principal del día

La combinación reduce el exceso de operaciones y mejora la calidad de la negociación diaria.

Swing Traders

STP confirma la tendencia semanal/diaria

BIP encuentra entradas precisas en gráficos de 4 horas/1 hora

Solución de entrada perfecta para operaciones a medio plazo

Scalpers

El BIP detecta microcontracciones de volatilidad en gráficos de 1-5 minutos

STP proporciona un contexto direccional microtemporal en gráficos de 15 minutos

Mejora la tasa de ganancias de las operaciones de scalping y la relación riesgo-recompensa

Comentarios de clientes reales

"El BIP por sí solo es potente, pero con el STP mi operativa se ha transformado cualitativamente. Ahora puedo distinguir claramente qué rupturas vale la pena tomar y cuáles evitar. Este combo es clave para el crecimiento de mi cuenta!" - Alex, Trader Profesional

"Conseguir STP gratis me hizo decidirme a comprar inmediatamente. Después de un mes, puedo decir honestamente que incluso comprar estos dos indicadores por separado valdría la pena. BIP encuentra oportunidades, STP me dice si son buenas oportunidades-¡perfecto!" - Maria, Analista de fondos

Especificaciones técnicas y soporte

Dos indicadores, un precio

Una compra, dos indicadores profesionales

Ambos son compatibles con todos los instrumentos de negociación y marcos temporales

Incluye completos tutoriales en vídeo y guías de estrategia

Soporte técnico profesional y actualizaciones gratuitas de por vida

Requisitos del sistema

Plataforma MetaTrader 4

Ambos indicadores pueden ejecutarse simultáneamente en el mismo gráfico, con recursos optimizados, sin que ello afecte a la velocidad de negociación

Tiempo Limitado: Esta oferta de compra-uno-obtenga-uno-gratis puede terminar en cualquier momento Escasa: Smart Trend Pro se vende normalmente por separado; este paquete es una oferta especial. Efecto inmediato: Empiece a utilizar BIP inmediatamente después de la compra, reciba STP en 24 horas, integración perfecta

Recordatorio especial: Cuando ejecuta ambos indicadores juntos, en realidad está utilizando un sistema de trading profesional de 138$-yhoy sólo paga 69$.

✅S i necesitas entradas precisas → BreakoutIgnition Pro te satisface

✅ Si necesitas filtrado de tendencias → Smart Trend Pro te satisface

✅ Si necesitas un sistema completo → Este combo por tiempo limitado es tu mejor opción.

En el mundo del trading, el coste de la indecisión suele ser mayor que el de los errores.

Hoy en día, usted no sólo está recibiendo un detector de ignición de ruptura-usted está recibiendo un sistema completo de decisión de comercio de tendencia. Dos indicadores se verifican y refuerzan mutuamente, proporcionando efectos sinérgicos poco comunes en el mercado.

